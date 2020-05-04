Кабмін має посилити роботу щодо підтримки бізнесу і діалог з підприємцями, - глава ОП Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів робочу нараду зі своїми заступниками. У зустрічі також взяли участь народні депутати. На нараді обговорювалися питання підтримки малого та мікробізнесу в умовах карантинних обмежень, а також індексація пенсій.

Учасники зустрічі зазначили, що карантин сприяв ефективному стримуванню поширення коронавірусної інфекції в Україні. Однак запроваджені обмеження відчутно вдарили по малому бізнесу, зокрема фізичних особах – підприємцях, діяльність яких часто передбачає тісний контакт зі клієнтами, який став неможливим в умовах карантинних заходів, повідомляє пресслужба ОП, передає Цензор.НЕТ.

Андрій Єрмак зауважив, що уряд вже ухвалив низку рішень, спрямованих на підтримку бізнесу. Але не всі підприємці змогли ними скористатися. Тому потрібно посилити роботу в цьому напрямку.

"Потрібно вести діалог з підприємцями, з ФОПами. Давати роз’яснення щодо тієї допомоги, яку може надати держава, та цікавитися тим, яка підтримка їм потрібна – мораторій на перевірки, пільгові кредити чи податкові пільги. Має бути спілкування та усунення якихось недопрацювань", – сказав керівник Офісу Президента.

Уряд має представити справді дієві програми для допомоги мікро- та малому бізнесу, наголосив Андрій Єрмак.

У цьому контексті наголошувалося на важливості ухвалення законодавчих ініціатив, спрямованих на підтримку культури та креативних індустрій, що також постраждали від обмежувальних заходів.