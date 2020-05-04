Кабмін має посилити роботу щодо підтримки бізнесу і діалог з підприємцями, - глава ОП Єрмак
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів робочу нараду зі своїми заступниками. У зустрічі також взяли участь народні депутати. На нараді обговорювалися питання підтримки малого та мікробізнесу в умовах карантинних обмежень, а також індексація пенсій.
Учасники зустрічі зазначили, що карантин сприяв ефективному стримуванню поширення коронавірусної інфекції в Україні. Однак запроваджені обмеження відчутно вдарили по малому бізнесу, зокрема фізичних особах – підприємцях, діяльність яких часто передбачає тісний контакт зі клієнтами, який став неможливим в умовах карантинних заходів, повідомляє пресслужба ОП, передає Цензор.НЕТ.
Андрій Єрмак зауважив, що уряд вже ухвалив низку рішень, спрямованих на підтримку бізнесу. Але не всі підприємці змогли ними скористатися. Тому потрібно посилити роботу в цьому напрямку.
"Потрібно вести діалог з підприємцями, з ФОПами. Давати роз’яснення щодо тієї допомоги, яку може надати держава, та цікавитися тим, яка підтримка їм потрібна – мораторій на перевірки, пільгові кредити чи податкові пільги. Має бути спілкування та усунення якихось недопрацювань", – сказав керівник Офісу Президента.
Уряд має представити справді дієві програми для допомоги мікро- та малому бізнесу, наголосив Андрій Єрмак.
У цьому контексті наголошувалося на важливості ухвалення законодавчих ініціатив, спрямованих на підтримку культури та креативних індустрій, що також постраждали від обмежувальних заходів.
Лучший коммент.
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
