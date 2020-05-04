УКР
Чиновників Держгеокадастру на Луганщині впіймали на хабарі у 100 тис. грн, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила на систематичних хабарях колишнього керівника Головного управління Держгеокадастру у Луганській області, начальника одного з управлінь землеустрою і охорони земель регіонального управління Держгеокадастру та інженера-землевпорядника комунального підприємства Сєверодонецької міської ради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Чиновників Держгеокадастру на Луганщині впіймали на хабарі у 100 тис. грн, - СБУ 01

Співробітники спецслужби встановили, що чиновники вимагали гроші від сертифікованих інженерів-землевпорядників. За неправомірну вигоду посадовці обіцяли представникам комерційних структур не перешкоджати законній реєстрації документів у Держгеокадастрі.

Підприємці перераховували гроші на банківський картковий рахунок інженера-землевпорядника. Вартість "послуг" посадовців залежала від різновиду документації. Оперативники спецслужби задокументували 16 фактів вимагання і отримання хабарів фігурантами справи на загальну суму майже 100 000 гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексчиновник Держгеокадастру в Тернополі погорів на хабарі в 1000 доларів, - СБУ

Чиновників Держгеокадастру на Луганщині впіймали на хабарі у 100 тис. грн, - СБУ 02

Трьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Дивіться також: Чиновника Рівненської міськради упіймали на хабарі 2,5 тис. дол. за узгодження будівельної документації, - СБУ. ФОТО

Автор: 

хабар (4792) Правоохоронні органи (2712) СБУ (13384) силовики (2518) Держгеокадастр (305) Луганська область (4938)
Ах оставьте!!! В украине этого быть не может😂😂😂😂
04.05.2020 16:33 Відповісти
це тоді як дерслужбовцям справно платять заробітну платню місяць в місяць із преміями,як бачимо карантин аж ніяк не вплинув усе стабільно)
04.05.2020 16:34 Відповісти
Демпінгують,падлюки.Треба було в евро брати.
04.05.2020 16:57 Відповісти
Жизнь входит в привычное русло.
04.05.2020 17:12 Відповісти
Не может быть! Чиновники геокадастра граждане кристальной честности!
04.05.2020 18:29 Відповісти
Хай попросят )(уйла ввести войска!
04.05.2020 18:46 Відповісти
 
 