Чиновників Держгеокадастру на Луганщині впіймали на хабарі у 100 тис. грн, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила на систематичних хабарях колишнього керівника Головного управління Держгеокадастру у Луганській області, начальника одного з управлінь землеустрою і охорони земель регіонального управління Держгеокадастру та інженера-землевпорядника комунального підприємства Сєверодонецької міської ради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що чиновники вимагали гроші від сертифікованих інженерів-землевпорядників. За неправомірну вигоду посадовці обіцяли представникам комерційних структур не перешкоджати законній реєстрації документів у Держгеокадастрі.

Підприємці перераховували гроші на банківський картковий рахунок інженера-землевпорядника. Вартість "послуг" посадовців залежала від різновиду документації. Оперативники спецслужби задокументували 16 фактів вимагання і отримання хабарів фігурантами справи на загальну суму майже 100 000 гривень.

Трьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

