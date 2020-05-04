УКР
На птахофабриці загинуло 600 тис. курей через зупинку роботи вентиляції, - Полтавська ОДА

Близько 600 тис. курей загинуло на ТДВ "Кременчуцька птахофабрика" (Полтавська обл.) попередньо через знеструмлення і зупинку вентиляційної системи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.

"2 травня 2020 року о 6:00 в с.Потоки Кременчуцького району попередньо в результаті несправності трансформаторної підстанції (розташована на території підприємства), відбулося припинення поставок електроенергії в товаристві з додатковою відповідальністю "Кременчуцька птахофабрика". Через зупинку роботи вентиляційної системи загинуло 600 тис. курей", - сказано в повідомленні.

Працівники Держпродспоживслужби зібрали зразки проб загиблих птахів для визначення причин їхньої загибелі. З приводу масової загибелі птахів і визначення механізму їх подальшої утилізації 04.05.2020 року заплановано проведення засідання протиепізоотичної комісії Кременчуцької РДА.

+14
Я даже представить в голове не могу такую куеву тучу птиц
04.05.2020 16:48
Курина ковбаска зараз подешевшає.
04.05.2020 16:54
-Пап,а что такое- альтернатива?
-Сложно объяснить в двух словах,ну вот на примере:
Ты работаешь на заводе,из года в год пашешь и пашешь,постепенно копишь бабки.В один прекрасный момент,тебе денег хватает на переезд в деревню.Ты покупаешь десяток яиц и выводишь из них цыплят. .Кормишь их,поишь,ухаживаешь за ними,они подрастают и начинают нести яйца. А ты их в инкубатор и вот у тебя уже тысячи цыплят.Ты за ними ухаживаешь и вот у тебя уже тысячи взрослых кур.И вот эти тысячи кур начинают нести яйца-ты уже крутой фермер!И тут наводнение-полный пипец! И всю твою ферму смывает,все сдохло, все смыто...
-Пап,ну и где альтернатива?
-Утки!
04.05.2020 17:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Новые жертвы коронавируса.
04.05.2020 16:45
04.05.2020 16:54
Тут треба вже пильнувати за СН.
Щоб не вивезли з України продовольство.
Щоб не шукати потім зимою тих курей....
04.05.2020 17:02
Тоб то така собі спеціалізація - у одніх продовольчі запаси і земля, у інших військові склади з боєкомплектом, ще раніше прихватизація........ Цікаво шо тягнутимуть наступні?
04.05.2020 18:10
Ти заглядуєш в надто далеке майбутнє.
Подумай, чим годувати 42-мільйонну країну, коли прогнози на врожай не дуже, плюс, весь цей стан паралічу економіки, повязаний з коронрвірусом, коли спритні люди вивезуть запаси зерна?
Ну, як маски.
Думай.
04.05.2020 19:51
Шукайте ту дохлу курятину в подарункових пакетах депутатів у вигляді ковбаси та м'ясних консервів.
04.05.2020 22:13
Нет.
Все пойдет на утилизацию.
04.05.2020 21:44
Це так називається ковбаса.
04.05.2020 21:48
04.05.2020 17:28
Анекдот старый, но смешной.
04.05.2020 18:40
да улыбнуло... а если серьезно то руководство этой птицефермы показало себя полными дебилами .. при таком поголовье должен стоять дизель генератор а то и два ...
05.05.2020 07:21
Бл22дский Зеля.
04.05.2020 16:46
да это Обама наверняка в вентиляцию наложил кучу.
04.05.2020 16:48
Вместе с Порошенко.
04.05.2020 17:00
600 тысяч - не хило так. Влетели где-то на 30-40 миллионов.
04.05.2020 16:47
Я даже представить в голове не могу такую куеву тучу птиц
04.05.2020 16:48
а Хичкок мог
04.05.2020 16:51
Ну так а в чому проблема? В суд! (басманний). Жартую,звичайно....
04.05.2020 16:47
на своего электрика подать иск, который получает в месяц максимум пятнашку ?
04.05.2020 16:52
Так мабуть на "электрике" і заощадили, і на проекті виходить також. . Бо підстанція "своя" https://censor.net/ua/news/3193251/ . Чому не спрацював резерв ліній?! Такі підприємства повинні підключатися по категорії безперебійного забезпечення - бо це живі істоти. А де генератори на аварійку? Я б ще з них мільйонів 100 здеер за мор курей і ризик для довкілля. Бо суки ненажерливі тільки про карман дбають - а потім отакі випадки.
показати весь коментар
04.05.2020 18:19
Херасе гено куроцид...
04.05.2020 16:47
Все из за вашего карантина мудаки
04.05.2020 16:48
крокоділ не ловітса, не біжить електрон
04.05.2020 18:19
утилизация задохнувшихся курей через Сильпо, Ашан, Варус и т.д.
04.05.2020 16:48
Кстати, "Варус" у нас "Вирусом" зовут
04.05.2020 17:23
пора вспомнить о газопоршневых и дизельгенераторах 90-х годов. .
04.05.2020 16:51
На велосипеде техник хрен к ним наездится.
04.05.2020 16:52
в Украине есть работающий в запертом на замок помещении достаточно мощный германский газопоршневый двигатель на биогазе. Птицефабрика-источник биогаза.
04.05.2020 17:03
Они там и так должны быть в резерве.
04.05.2020 20:09
А почему вентиляция выключилась?
04.05.2020 16:53
Автомат некому было включить. Техник пенсионного возраста не имеет права выходить из дому.
04.05.2020 16:56
04.05.2020 17:22
аварийное отключение на трансформаторной подстанции. но скорее всего дело не в этом. https://latifundist.com/novosti/49767-v-zaporozhskoj-oblasti-iz-za-massovoj-gibeli-kur-prekratila-rabotu-ptitsefabrika В Запорожской области из-за массовой гибели кур прекратила работу птицефабрика
04.05.2020 18:13
Ух нихрена се

600,000 это даже представить сложно такое количество

на коронавирус спишут, счас модно
04.05.2020 16:55
А сложно купить дизельный генератор? У нас. На предприятии их два штуки и предприятие машиностроительное. Тупа деньги экономили.
04.05.2020 16:56
+
04.05.2020 16:59
А скільки таких птахоферм по всій Україні? А бомбануло тільки там . Власник точно жлобво ненасите.Працював на меблевій ф.ці-- так там власнику довели,і він придбав італійський дизель-генератор 20 кВт для підтримання найнеобхіднішого живлення . До речі генератор цілком себе окупив
04.05.2020 19:25
600000 тысяч голов это сотня таких генераторов, директор птицефабрики полный лох))
05.05.2020 09:40
Як у вагоні укрзалізниці?
04.05.2020 16:57
а це так, що в гуглі розбанюють безкоштовно
04.05.2020 18:21
Неужели так тяжело установить аварийный дизель-генератор?
04.05.2020 17:00
не ново, вымер целый блок!!! но самое интересное, а где был персонал, который мог элементарно открыть ВОРОТА с двух сторон!!
04.05.2020 17:00
В телефонах втикали!
04.05.2020 17:11
ЗЕбилы гробят Украину, даже куры дохнут......
04.05.2020 17:02
Вот что происходит в стране, когда зебилоиды выбрали евреязебила в прип.....ну, в общем, вы все сами знаете.
На птахофабриці загинуло 600 тис. курей через зупинку роботи вентиляції, - Полтавська ОДА - Цензор.НЕТ 8375
04.05.2020 18:02
невже важко взяти не роботу толкового адвоката, щоби порадив встановити резервний ввод резерву та дизель-генератор?
04.05.2020 17:04
Достатньо просто толкову людину.
04.05.2020 17:23
а я ж про шо
04.05.2020 18:46
Теперь можно будет подушек с настоящим пером наделать на... Вопрос к мудрой власти, конечно же.
04.05.2020 17:04
Це прикре самогубство!!
04.05.2020 17:06
Навіщо українцям м'ясо? Це не *******.Потрібно переходити на зелену екологічну їжу.Вже є зелена екологічна енергетика.Та й влада зелена.Така собі трійця.
04.05.2020 17:06
Всегда должны быть аварийные дизели.Провайдеры имеют.
04.05.2020 17:12
На птахофабриці загинуло 600 тис. курей через зупинку роботи вентиляції, - Полтавська ОДА - Цензор.НЕТ 8198
04.05.2020 17:42
600000 а кого под суд отдадут за убийство?тут в гта 5 жалко в курку стрелять а там 600к
04.05.2020 17:14
А аварийный электрогенератор для такой огромной массы животных приобрести жаба задавила или вера не позволяет???
О таких жлобах Губерман писал:
У скряги прочные запоры,
У скряги темное окно,
У скряги вечные запоры -
Он жаден даже на говно.
04.05.2020 17:16
Самое прикольное что эта птицефабрика до сих пор называется " Россия " . ! .
04.05.2020 17:18
Країна півнів.
04.05.2020 17:24
Погано тільки, що кури ті не кацапи
04.05.2020 17:26
Ковбаса подешевшає...
04.05.2020 17:21
Не встигнуть обпатрати, засмердиться.
04.05.2020 17:25
Отже, подешевшає шаурма.
04.05.2020 20:46
Значит скоро в магазинах появится много не дорогой тушенки.
04.05.2020 17:29
Отобьются - после этого подниму цены и оччччень быстро отобьются
04.05.2020 17:31
нужен срочно большой морозильник...
04.05.2020 17:41
і щоб працював на курятині
04.05.2020 18:27
на курином помёте.
04.05.2020 18:37
Ничего себе куриный Освенцим, фабрика бройлерсмерти...а вот куда теперь их девать, я даже боюсь представить что у них сейчас твориться...
04.05.2020 17:45
ахметова диверсия
04.05.2020 17:56
Оце так геноцид узкоговорящого населенія Полтавщини!
04.05.2020 17:58
В ближайшее время курицу не покупаю,спасибо за информацию!
04.05.2020 18:09
как-то по-дебильному, "на спичках", жлобы-********* сэкономили..
04.05.2020 18:24
А в мене лампочка згоріла коли блок АЕС помилково відрубився
04.05.2020 18:28
погибло 600 тыс. кур из-за остановки работы вентиляции..

В 6 утра некому было форточку и дверь открыть... 600 тыс по 1 кг - это 600 тонн и куда такое количество можно деть??? Кстати интерено.. все 600 тыс сдохли за 1 минуту или целую неделю дохли помаленько?
04.05.2020 18:36
за ночь вполне реально, помещение заполняется аммиаком и наступает мгновенная смерть.
05.05.2020 10:32
Страховка........
04.05.2020 20:03
вот жеж дебилы . Ау Шмыгаль ! был Ковид и нет Ковида .Вас спугнули , вы усрались .
04.05.2020 21:17
 
 