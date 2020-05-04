На птахофабриці загинуло 600 тис. курей через зупинку роботи вентиляції, - Полтавська ОДА
Близько 600 тис. курей загинуло на ТДВ "Кременчуцька птахофабрика" (Полтавська обл.) попередньо через знеструмлення і зупинку вентиляційної системи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.
"2 травня 2020 року о 6:00 в с.Потоки Кременчуцького району попередньо в результаті несправності трансформаторної підстанції (розташована на території підприємства), відбулося припинення поставок електроенергії в товаристві з додатковою відповідальністю "Кременчуцька птахофабрика". Через зупинку роботи вентиляційної системи загинуло 600 тис. курей", - сказано в повідомленні.
Працівники Держпродспоживслужби зібрали зразки проб загиблих птахів для визначення причин їхньої загибелі. З приводу масової загибелі птахів і визначення механізму їх подальшої утилізації 04.05.2020 року заплановано проведення засідання протиепізоотичної комісії Кременчуцької РДА.
Щоб не вивезли з України продовольство.
Щоб не шукати потім зимою тих курей....
Подумай, чим годувати 42-мільйонну країну, коли прогнози на врожай не дуже, плюс, весь цей стан паралічу економіки, повязаний з коронрвірусом, коли спритні люди вивезуть запаси зерна?
Ну, як маски.
Думай.
Все пойдет на утилизацию.
-Сложно объяснить в двух словах,ну вот на примере:
Ты работаешь на заводе,из года в год пашешь и пашешь,постепенно копишь бабки.В один прекрасный момент,тебе денег хватает на переезд в деревню.Ты покупаешь десяток яиц и выводишь из них цыплят. .Кормишь их,поишь,ухаживаешь за ними,они подрастают и начинают нести яйца. А ты их в инкубатор и вот у тебя уже тысячи цыплят.Ты за ними ухаживаешь и вот у тебя уже тысячи взрослых кур.И вот эти тысячи кур начинают нести яйца-ты уже крутой фермер!И тут наводнение-полный пипец! И всю твою ферму смывает,все сдохло, все смыто...
-Пап,ну и где альтернатива?
-Утки!
генокуроцид...
600,000 это даже представить сложно такое количество
на коронавирус спишут, счас модно
О таких жлобах Губерман писал:
У скряги прочные запоры,
У скряги темное окно,
У скряги вечные запоры -
Он жаден даже на говно.
В 6 утра некому было форточку и дверь открыть... 600 тыс по 1 кг - это 600 тонн и куда такое количество можно деть??? Кстати интерено.. все 600 тыс сдохли за 1 минуту или целую неделю дохли помаленько?