На птахофабриці загинуло 600 тис. курей через зупинку роботи вентиляції, - Полтавська ОДА

Близько 600 тис. курей загинуло на ТДВ "Кременчуцька птахофабрика" (Полтавська обл.) попередньо через знеструмлення і зупинку вентиляційної системи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.

"2 травня 2020 року о 6:00 в с.Потоки Кременчуцького району попередньо в результаті несправності трансформаторної підстанції (розташована на території підприємства), відбулося припинення поставок електроенергії в товаристві з додатковою відповідальністю "Кременчуцька птахофабрика". Через зупинку роботи вентиляційної системи загинуло 600 тис. курей", - сказано в повідомленні.

Працівники Держпродспоживслужби зібрали зразки проб загиблих птахів для визначення причин їхньої загибелі. З приводу масової загибелі птахів і визначення механізму їх подальшої утилізації 04.05.2020 року заплановано проведення засідання протиепізоотичної комісії Кременчуцької РДА.

