Кабмін планує перевести області з високим рівнем захворюваності на COVID-19 на локальний карантин

Області з високим рівнем захворюваності на COVID-19 будуть на локальному карантині після зняття частини обмежень 11 травня.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на позачерговому засіданні уряду 4 травня.

"Хочемо запропонувати критерій адаптивного карантину. У нас є деякі області - Чернівецька, Івано-Франківська, де дуже високий рівень захворюваності. Ми не можемо собі дозволити там відкриття таке ж, як у інших областях, і ми вважаємо, що треба вводити механізм адаптивного карантину, якщо десь ми відкриваємо більшу палітру засобів торгівлі, то десь - це буде менше", - пояснив він.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, зараз комісії з питань техногенної й екологічної надзвичайної ситуації в Чернівецькій, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській областях і в Києві мають детально вивчити епідеміологічну ситуацію і після 11 травня ухвалювати відповідні рішення.

Він наголосив, що після ухвалення рішення про адаптивний карантин відповідальність за сплеск хвороби у певних регіонах буде нести місцева влада.

Нагадаємо, карантин, запроваджений в Україні у зв'язку з епідемією коронавірусу, продовжили до 22 травня, але з 11 травня діятимуть певні пом'якшення.

