Кабмін планує перевести області з високим рівнем захворюваності на COVID-19 на локальний карантин

Кабмін планує перевести області з високим рівнем захворюваності на COVID-19 на локальний карантин

Області з високим рівнем захворюваності на COVID-19 будуть на локальному карантині після зняття частини обмежень 11 травня.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на позачерговому засіданні уряду 4 травня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Хочемо запропонувати критерій адаптивного карантину. У нас є деякі області - Чернівецька, Івано-Франківська, де дуже високий рівень захворюваності. Ми не можемо собі дозволити там відкриття таке ж, як у інших областях, і ми вважаємо, що треба вводити механізм адаптивного карантину, якщо десь ми відкриваємо більшу палітру засобів торгівлі, то десь - це буде менше", - пояснив він.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, зараз комісії з питань техногенної й екологічної надзвичайної ситуації в Чернівецькій, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській областях і в Києві мають детально вивчити епідеміологічну ситуацію і після 11 травня ухвалювати відповідні рішення.

Він наголосив, що після ухвалення рішення про адаптивний карантин відповідальність за сплеск хвороби у певних регіонах буде нести місцева влада.

Нагадаємо, карантин, запроваджений в Україні у зв'язку з епідемією коронавірусу, продовжили до 22 травня, але з 11 травня діятимуть певні пом'якшення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епідситуація залишається напруженою, тому ми і виступаємо за продовження карантину до 22 травня, - Ляшко

Кабмін (14386) карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Сначала зельцман ради пиара завозит гастеров со всего мира, а потом вы сидите без работы и денег
04.05.2020 17:11 Відповісти
Київська область лідер по Україні на коронавірус 2880 тільки виявлених хворих, разом з містом Київ! В першу чергу посилювати карантин потрібно в Київській області, а Кличко вже планує послаблення карантину! Взагалі диференціація областей по рівню виявлених випадків коронавірусу - це мудре рішення, його потрібно було приймати з самого початку карантину, тобто вводити обмеження локально тільки там де є вірус в конкретному будинку, в конкретному мікрорайоні, в конкретному населеному пунктів, в окремій області! Але намагання послабити карантин в Київській області ну це маразм!
04.05.2020 17:21 Відповісти
Спочатку ситуація була неясна - тож тотальний карантин було виправдано.
Хоча сумніваюсь, що наша медицина хоч щось для себе прояснила за цей час
04.05.2020 22:59 Відповісти
А локально военное положение вводить не собираются? Типа спираль Бруно вокруг подозрительных кварталов, районов, а там и городов.
04.05.2020 17:28 Відповісти
В свете последних событий Черк. область похоже тоже переведут и накакать какая там статистика.
04.05.2020 17:39 Відповісти
між областями ще перекриють рух і сполученя
04.05.2020 17:46 Відповісти
 
 