МОЗ оприлюднило для обговорення вимоги до салонів краси на час епідемії: Температурний скринінг і 15 хвилин між прийомом клієнтів

Міністерство охорони здоров'я пропонує для громадського обговорення вимоги до протиепідемічних заходів для перукарень та салонів краси.

Відповідний проєкт розпорядження головного державного санітарного лікаря про проведення громадського обговорення деяких вимог до протиепідемічних заходів при ослабленні карантину оприлюднено на сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з проєктом розпорядження, при організації протиепідемічних заходів салонам слід:

організувати проведення температурного скринінгу всіх працівників перед зміною, не допускати до виконання обов'язків працівників із температурою вище 37,2 градусів або з ознаками ГРВІ;

прийом клієнтів здійснювати виключно за попереднім записом із проміжком між клієнтами в 15 хвилин, очікування черги здійснюється поза приміщенням з дотриманням дистанції 1,5 м;

заборонити перебування сторонніх осіб у закладі, за винятком одного з батьків при супроводі дітей або одного супроводжуючого для осіб з інвалідністю;

організувати на вході місце для дезінфекції рук;

організувати одночасне перебування клієнтів із розрахунком не більше однієї людини на 10 кв. м площі, допуск клієнтів дозволяється тільки в масках або респіраторах;

між місцями надання послуг забезпечити відстань мінімум 2 м;

працівники зобов'язані використовувати медичні маски й одноразові рукавички;

проводити дезінфекцію і прибирання після кожного клієнта.

Крім того, суб'єкт господарської діяльності зобов'язаний забезпечити персонал п'ятиденним запасом засобів індивідуального захисту і дезінфекторів, інформування клієнтів щодо обмежень, нанесення маркувань для дотримання дистанції, вологе прибирання не рідше ніж кожні дві години і наприкінці зміни, відсторонення працівників із груп ризику.

Працівники зобов'язані регулярно мити руки не рідше ніж раз на три години, прикривати ніс і рот при кашлі та чханні зігнутою в лікті рукою або одноразовою серветкою, утриматися від дотиків руками обличчя, утриматися від контактів з особами, у яких є симптоми ГРВІ, у випадку появи симптомів самоізолюватись.

Громадське обговорення триватиме до 6 травня.