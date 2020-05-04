УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9407 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
9 809 118

МОЗ оприлюднило для обговорення вимоги до салонів краси на час епідемії: Температурний скринінг і 15 хвилин між прийомом клієнтів

МОЗ оприлюднило для обговорення вимоги до салонів краси на час епідемії: Температурний скринінг і 15 хвилин між прийомом клієнтів

Міністерство охорони здоров'я пропонує для громадського обговорення вимоги до протиепідемічних заходів для перукарень та салонів краси.

Відповідний проєкт розпорядження головного державного санітарного лікаря про проведення громадського обговорення деяких вимог до протиепідемічних заходів при ослабленні карантину оприлюднено на сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з проєктом розпорядження, при організації протиепідемічних заходів салонам слід:

організувати проведення температурного скринінгу всіх працівників перед зміною, не допускати до виконання обов'язків працівників із температурою вище 37,2 градусів або з ознаками ГРВІ;

прийом клієнтів здійснювати виключно за попереднім записом із проміжком між клієнтами в 15 хвилин, очікування черги здійснюється поза приміщенням з дотриманням дистанції 1,5 м;

заборонити перебування сторонніх осіб у закладі, за винятком одного з батьків при супроводі дітей або одного супроводжуючого для осіб з інвалідністю;

організувати на вході місце для дезінфекції рук;

організувати одночасне перебування клієнтів із розрахунком не більше однієї людини на 10 кв. м площі, допуск клієнтів дозволяється тільки в масках або респіраторах;

між місцями надання послуг забезпечити відстань мінімум 2 м;

працівники зобов'язані використовувати медичні маски й одноразові рукавички;

проводити дезінфекцію і прибирання після кожного клієнта.

Читайте також: Кабмін з 11 травня дозволить роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів, - Шмигаль

Крім того, суб'єкт господарської діяльності зобов'язаний забезпечити персонал п'ятиденним запасом засобів індивідуального захисту і дезінфекторів, інформування клієнтів щодо обмежень, нанесення маркувань для дотримання дистанції, вологе прибирання не рідше ніж кожні дві години і наприкінці зміни, відсторонення працівників із груп ризику.

Працівники зобов'язані регулярно мити руки не рідше ніж раз на три години, прикривати ніс і рот при кашлі та чханні зігнутою в лікті рукою або одноразовою серветкою, утриматися від дотиків руками обличчя, утриматися від контактів з особами, у яких є симптоми ГРВІ, у випадку появи симптомів самоізолюватись.

Громадське обговорення триватиме до 6 травня.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5423) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Хто це все буде перевіряти? Будуть задіяні орли-поліціянти?
показати весь коментар
04.05.2020 17:09 Відповісти
+12
Они сами понимают какой бред пропихивают?Ну идиоты же совершенные....
показати весь коментар
04.05.2020 17:10 Відповісти
+12
Температурный скрининг, мазок из жопы + кровь на анализ и через 3 дня добро пожаловать на стрижку.
показати весь коментар
04.05.2020 17:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Именно так, аппетит приходит во время еды. Попробовали, понравилось, хочется еще.
МОЗ оприлюднило для обговорення вимоги до салонів краси на час епідемії: Температурний скринінг і 15 хвилин між прийомом клієнтів - Цензор.НЕТ 8609
показати весь коментар
04.05.2020 19:05 Відповісти
Вот как стригут в Китае (но и качество стрижки китайское):
МОЗ оприлюднило для обговорення вимоги до салонів краси на час епідемії: Температурний скринінг і 15 хвилин між прийомом клієнтів - Цензор.НЕТ 298
показати весь коментар
04.05.2020 17:46 Відповісти
а коли за вухами стрижуть, резиночки від маски під ножниці не попадають чи там залишається нестриженим?
показати весь коментар
05.05.2020 09:42 Відповісти
Их или не стригут совсем, или стригут вместе с ушами.
показати весь коментар
05.05.2020 13:36 Відповісти
Что тут обсуждать?
В нормальных заведениях и без того достаточное расстояние и все по записи.
Ну, дезинфицировать дополнительно - это ясно и без обсуждения.
Идиоты, нашли что обсуждать - элементарные вещи?
Где 1 миллион тестов и дополнительные лаборатории???
показати весь коментар
04.05.2020 17:47 Відповісти
МОЗ оприлюднило для обговорення вимоги до салонів краси на час епідемії: Температурний скринінг і 15 хвилин між прийомом клієнтів - Цензор.НЕТ 5558
показати весь коментар
04.05.2020 17:56 Відповісти
Де логіка? Нема логіки. Робітники мають бути обов'язково в масках, але при чханні мають прикривати рот серветкою.
показати весь коментар
04.05.2020 18:15 Відповісти
Настала эпоха олигофренов.
показати весь коментар
04.05.2020 18:43 Відповісти
И их стало, к сожалению, большинство. И селектируют их специально, так как на них и держится власть.
показати весь коментар
04.05.2020 19:10 Відповісти
Введите для быдла обязательное ползание на четвереньках с термометром в .... перед дверьми салонов красоты. Вирус от такой картинки от смеха на нуклеотиды распадётся.
показати весь коментар
04.05.2020 18:50 Відповісти
МОЗ оприлюднило для обговорення вимоги до салонів краси на час епідемії: Температурний скринінг і 15 хвилин між прийомом клієнтів - Цензор.НЕТ 6250
показати весь коментар
04.05.2020 19:34 Відповісти
кризова галузь #улі -- жаб розмальовувати...
показати весь коментар
04.05.2020 20:33 Відповісти
а ну пострижи у рукавичках, законодавець!!!! поставьте між містами перегородки як у туалетних кабінках і не треба 2 метри між кріслами, лише визначити висоту перегородки. у одній так німці зробили, але мені б більше сподобалось із чогось прозорого, а не меблевого дсп.
показати весь коментар
04.05.2020 23:07 Відповісти
клієнту маска мішатиме отримати стрижку, бо за вухами теж стрижуть. а ось парикмахеру маска на свєму обличчі не мішатиме, а рукавички мішатимуть. окрім того, якщо спеціаліст буде дезинфікувати місце і свої руки і причандалля, то нашо йому ті рукавички, коли вірус іде з рота і носа, а вони к раз за маскою.?
показати весь коментар
04.05.2020 23:11 Відповісти
черга на вулиці. а дощ? при записі і 15 хвилин перерви черги бути не повинно.
показати весь коментар
04.05.2020 23:13 Відповісти
Як на мене то це нормально. Мені взагалі здається, що це просто необхідно. Ось наприклад ми з родиною відвідуємо косметологічний салон https://venus-clinic.com.ua/en/pca-peel.html так там дотримуються усіх правил з безпеки, я вже не кажу про якісністьь процедур, які там проводять, тож гадаю що обурюватись нема чого))
показати весь коментар
03.01.2022 11:18 Відповісти
Зараз напевно вже немає жодних таких вимог я думаю
показати весь коментар
28.04.2023 17:21 Відповісти
Скорее всего что да. По крайней мере я с такими правилами уже давно не встречала. Вот недавно даже узнавала кто у нас в Киеве делает красивые https://p-de-p.com/parikmaherskie-uslugi/strizhki/zhenskie/ женские стрижки и без проблем записалась в салон PIED-DE-POULE который является частью целой сети салонов красоты. Очень мне там понравилось! Реально мастера настоящие профессионалы своего дела, помогают подбирать стрижку и цвет волос даже в том случае, если вы к ним вообще без идей приходите)
показати весь коментар
04.05.2023 09:16 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 