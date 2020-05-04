6 612 93
У Білорусі кількість випадків COVID-19 становить 17,5 тис., приріст нових випадків останніми днями 800-900 осіб
У Білорусі виявлено 17 489 осіб з позитивним аналізом на COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У Білорусі на 4 травня зареєстровано 17 489 осіб з позитивним тестом на COVID-19, що становить 8,2% від кількості проведених тестів", - йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я. Приріст з учорашнього дня становить 784 нові випадки.
Повідомляється, що останні дев'ять днів приріст нових випадків був на рівні 800-900 на добу.
Загалом у країні одужали і були виписані 3259 пацієнтів, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.
За весь період поширення інфекції на території Білорусі померли 103 людини.
