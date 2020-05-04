УКР
Суд щодо фігуранта справи Гандзюк Павловського відклали через відсутність інтернету в СІЗО

В Одесі не відбулося судове засідання щодо фігуранта справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк - Ігоря Павловського.

Як повідомляється на Facebook-сторінці спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?", наступне засідання призначено на 25 травня, передає Цензор.НЕТ.

"Судове засідання щодо організатора вбивства Катерини Гандзюк Ігоря Павловського в Одесі знову не відбулося. Його вкотре перенесли. Цього разу причина перенесення - відсутність інтернету в СІЗО, в якому утримують Павловського", - йдеться в пості.

Зазначається, що суд заздалегідь погодив можливість участі сторін за допомогою відеозв'язку, але СІЗО СБУ, де утримується під вартою Павловський, в понеділок повідомило, що в них немає інтернету.

"Сподіваємось, що до 25 травня (на цей день назначили наступне засідання у справі) СІЗО СБУ зможе знайти провайдера, який забезпечить установу безперебійним інтернет-зв'язком. І, можливо, нарешті вперше за рік судове засідання щодо Павловського в Одесі відбудеться", - додали активісти.

Раніше СБУ завершила досудове розслідування у справі Гандзюк: організатори - Мангер і Левін. Тим часом, під Офісом Президента відбулася акція протесту проти "зливу" справи про вбивство Гандзюк. Активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк: "Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку".

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

24 січня на території Болгарії унаслідок спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Левіна, який розшукувався за підозрою в причетності до вбивства Гандзюк. 27 січня стало відомо, що Україна направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна. Пізніше суд у Болгарії ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Левіна (Москаленка).

16 лютого адвокати голови Херсонської облради Владислава Мангера - Дмитро Ільченко та Андрій Мурашкін - намагалися потрапити до в'язниці болгарського міста Бургас для зустрічі з підозрюваним в організації замаху на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.

11 березня Апеляційний суд у болгарському місті Бургас залишив чинним рішення суду першої інстанції - дозвіл екстрадувати Левіна в Україну. Сам підозрюваний у коментарі hromadske повідомив, що звертатиметься до ЄСПЛ із позовом проти Болгарії.

16 березня літак з підозрюваним прибув в Україну з Болгарії. Наступного дня Печерський суд Києва взяв під варту до 2 квітня без внесення застави Олексія Левіна (Москаленка).

Автор: 

Топ коментарі
+1

Коментувати
"Правильное решение!... Свиней!... Свиней!..." (с)

04.05.2020 17:33 Відповісти
Шоб парнушку не сматрели??

04.05.2020 17:35 Відповісти

Заяц, знаешь сколтко там таких? А вспомни позор на весь мир в лице голови ВР парубия. А югик??. А сейчас сколтко там уникумов? Наша рада всегда была посмешищем на весь земной шар

04.05.2020 17:43 Відповісти
А зачем вы их выбираете из стада советского народа Украины.,есть украинские общины и там много достойных.

04.05.2020 18:02 Відповісти
Коронавирус убил интернет??

04.05.2020 17:40 Відповісти
Из за мошепнечества в наших судах,чё то прочиталось...https://censor.net/news/3193269/sud_po_figurantu_dela_gandzyuk_pavlovskomu_otlojili_izza_otsutstviya_interneta_v_sizo

04.05.2020 17:59 Відповісти
Это уже откровенное издевательство.

04.05.2020 18:38 Відповісти
Отмазка Железная . На следующий раз не будит электрики , а потом заболеет сам подсудимый , - только не перепутайте последовательность.

04.05.2020 18:38 Відповісти
 
 