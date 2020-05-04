Суд щодо фігуранта справи Гандзюк Павловського відклали через відсутність інтернету в СІЗО

В Одесі не відбулося судове засідання щодо фігуранта справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк - Ігоря Павловського.

Як повідомляється на Facebook-сторінці спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?", наступне засідання призначено на 25 травня, передає Цензор.НЕТ.

"Судове засідання щодо організатора вбивства Катерини Гандзюк Ігоря Павловського в Одесі знову не відбулося. Його вкотре перенесли. Цього разу причина перенесення - відсутність інтернету в СІЗО, в якому утримують Павловського", - йдеться в пості.

Зазначається, що суд заздалегідь погодив можливість участі сторін за допомогою відеозв'язку, але СІЗО СБУ, де утримується під вартою Павловський, в понеділок повідомило, що в них немає інтернету.

"Сподіваємось, що до 25 травня (на цей день назначили наступне засідання у справі) СІЗО СБУ зможе знайти провайдера, який забезпечить установу безперебійним інтернет-зв'язком. І, можливо, нарешті вперше за рік судове засідання щодо Павловського в Одесі відбудеться", - додали активісти.

Раніше СБУ завершила досудове розслідування у справі Гандзюк: організатори - Мангер і Левін. Тим часом, під Офісом Президента відбулася акція протесту проти "зливу" справи про вбивство Гандзюк. Активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк: "Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку".

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

24 січня на території Болгарії унаслідок спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Левіна, який розшукувався за підозрою в причетності до вбивства Гандзюк. 27 січня стало відомо, що Україна направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна. Пізніше суд у Болгарії ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Левіна (Москаленка).

16 лютого адвокати голови Херсонської облради Владислава Мангера - Дмитро Ільченко та Андрій Мурашкін - намагалися потрапити до в'язниці болгарського міста Бургас для зустрічі з підозрюваним в організації замаху на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.

11 березня Апеляційний суд у болгарському місті Бургас залишив чинним рішення суду першої інстанції - дозвіл екстрадувати Левіна в Україну. Сам підозрюваний у коментарі hromadske повідомив, що звертатиметься до ЄСПЛ із позовом проти Болгарії.

16 березня літак з підозрюваним прибув в Україну з Болгарії. Наступного дня Печерський суд Києва взяв під варту до 2 квітня без внесення застави Олексія Левіна (Москаленка).