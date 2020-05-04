Повне скасування карантину - плюс 120 тис. смертей до кінця року, пом'якшення буде поетапним, - Зеленський. ВIДЕО

Пом'якшення карантину не може бути передчасним, а буде поетапним, і перше пом'якшення відбудеться 11 травня.

Про це у відеозверненні, яке було опубліковано на сторінці в мережі Facebook, заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Так, є негативний вплив карантину на економіку, втрати від нього болючі, але потенційні втрати від високої захворюваності і смертності катастрофічні. Згідно з дослідженнями, повне скасування карантину матиме шокуючі наслідки. Якщо завтра ми повернемося до звичного для нас ритму життя - це потенційно плюс 120 тис. смертей до кінця року", - підкреслив Зеленський.

За його словами, саме тому пом'якшення карантину не може бути передчасним, а буде поетапним, і перше пом'якшення відбудеться 11 травня. Будуть відкриті, зокрема, парки, сквери, салони краси, літні майданчики кафе і ресторанів.

"Актуальна на сьогодні статистика дає нам надію на майбутнє. Однак ситуація могла бути іншою. Ми могли мати не 12 тис., 200 тис. хворих. Є дві причини, чому вдалося уникнути критичного сценарію. Перша - це вчасно вжиті заходи. Жорсткі, але, як показав час, правильні. Друга причина - це заслуга наших українських лікарів. Їхній професіоналізм, мужність і самовідданість на передовій боротьби з коронавірусом", - додав він.