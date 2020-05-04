УКР
Повне скасування карантину - плюс 120 тис. смертей до кінця року, пом'якшення буде поетапним, - Зеленський. ВIДЕО

Пом'якшення карантину не може бути передчасним, а буде поетапним, і перше пом'якшення відбудеться 11 травня.

Про це у відеозверненні, яке було опубліковано на сторінці в мережі Facebook, заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Так, є негативний вплив карантину на економіку, втрати від нього болючі, але потенційні втрати від високої захворюваності і смертності катастрофічні. Згідно з дослідженнями, повне скасування карантину матиме шокуючі наслідки. Якщо завтра ми повернемося до звичного для нас ритму життя - це потенційно плюс 120 тис. смертей до кінця року", - підкреслив Зеленський.

За його словами, саме тому пом'якшення карантину не може бути передчасним, а буде поетапним, і перше пом'якшення відбудеться 11 травня. Будуть відкриті, зокрема, парки, сквери, салони краси, літні майданчики кафе і ресторанів.

"Актуальна на сьогодні статистика дає нам надію на майбутнє. Однак ситуація могла бути іншою. Ми могли мати не 12 тис., 200 тис. хворих. Є дві причини, чому вдалося уникнути критичного сценарію. Перша - це вчасно вжиті заходи. Жорсткі, але, як показав час, правильні. Друга причина - це заслуга наших українських лікарів. Їхній професіоналізм, мужність і самовідданість на передовій боротьби з коронавірусом", - додав він.

Зеленський Володимир (25558) карантин (18172) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+57
Срочно вызовите санитаров, Зеленский реально больной!
Какие 120 тысяч смертей, даже в фильмах ужасов такое было бы фантастикой!
04.05.2020 17:42 Відповісти
04.05.2020 17:42 Відповісти
+51
как говорил гитлер: "чем наглее ложь, тем скорее в неё поверят"
04.05.2020 17:44 Відповісти
04.05.2020 17:44 Відповісти
+33
Господи, опять оно вилезло гнусавить.
Видно без видосиков у него ломка.
Зе.уйло, где 1 миллион тестов?
Где расследование по пленкам твоего подельника?
Что ты делало в Омане, предатель Украины???
04.05.2020 18:00 Відповісти
04.05.2020 18:00 Відповісти
Шмаркля Зе!лёная... Когда закончится "карантин" для производств, инвесторов и предпринимателей, меня интересует! Не только парки, кафе и рестораны. ВВП падает катастрофически, недовыполнение доходов бюджета, скоморох, ты понимаешь это, или еще нет???!!!
04.05.2020 21:21 Відповісти
04.05.2020 21:21 Відповісти
пандемия закончится тогда, когда окончится карантин
04.05.2020 21:31 Відповісти
04.05.2020 21:31 Відповісти
А карантинить закончат тогда, Когда украинцы перестанут ходить в намордниках (это символ покорности) и выкинут зелёных в мусорное на переработку.
04.05.2020 22:46 Відповісти
04.05.2020 22:46 Відповісти
прикинь - и, ты, попал в эту компашку
04.05.2020 21:40 Відповісти
04.05.2020 21:40 Відповісти
Зеленая куринная попка-иди в дупу.
04.05.2020 21:55 Відповісти
04.05.2020 21:55 Відповісти
а щеки-то, щеки все больше расползаются вширь...
а рот у шмаркли все больше и больше округляется и превращается...превращается в куринную попку. тьфу, гидота.
04.05.2020 22:25 Відповісти
04.05.2020 22:25 Відповісти
Полная отмена карантина - плюс 120 тыс. смертей до конца года,

С какого перепуга, почему в Белоруссии смертей меньше чем в Украине при отмене карантина.
04.05.2020 22:49 Відповісти
04.05.2020 22:49 Відповісти
Нет такой страны Белоруссия, кацап ты сраный, Беларусь, так ***** и передай
05.05.2020 04:45 Відповісти
05.05.2020 04:45 Відповісти
Ну дуже їм хочеться 120 тисяч смертей. Ну прямо так чекають.
04.05.2020 22:53 Відповісти
04.05.2020 22:53 Відповісти
как в 1932-33 году.
04.05.2020 23:25 Відповісти
04.05.2020 23:25 Відповісти
стесняюсь спросить а украина дотации людям выплачивать будет что с голоду не здохли??? налоги то платим!!! или выдадут пайками в ЭПИЦЕНТРЕ ?
04.05.2020 22:57 Відповісти
04.05.2020 22:57 Відповісти
всё верно сказал.
04.05.2020 23:38 Відповісти
04.05.2020 23:38 Відповісти
Не, не верно. Будет 120 001 смерть, тебя добавят.
05.05.2020 03:12 Відповісти
05.05.2020 03:12 Відповісти
хорошо ты сам себе исключительно о себе написал.
на, вот, прочти сам себе о себе перед зеркалом: "Не,не верно. Будет 120 001 смерть, тебя добавят."
05.05.2020 03:32 Відповісти
05.05.2020 03:32 Відповісти
Даже если и так, тебе не насрать на этих людей? За гоев печешься? А зачем? Тебе и так норм процент рисуют.
04.05.2020 23:42 Відповісти
04.05.2020 23:42 Відповісти
Преступная зеленая власть, навязанная нашему народу мировым сионистско-масонским правительством, в лице Клана Баруха, МВФ, Сороса, Ротшильда и др . создавшим фейк коронавируса - самой большой информационной утки в истории человечества. С тем, чтобы все богатства планеты в результате кризиса обесценились, а затем клан Баруха скупит их и станет абсолютным властелином мира. Есть опасность что в результате этой аферы Украина как государство вообще исчезнет

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2020/04/17/kak-konspirologicheski-uspokoit-sebya-koronavirus-i-mirovoe-pravitelstvo
05.05.2020 04:28 Відповісти
05.05.2020 04:28 Відповісти
ГЛАВНОЕ , ШО ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ГОСУДАРСТВА: СИМБИРСКАЯ КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКа, а Ленинград с Приильменьем снова станут Русью - предтечей Украины.
05.05.2020 04:50 Відповісти
05.05.2020 04:50 Відповісти
Полная отмена карантина - плюс 120 тыс. смертей - ПОД ЭТУ СТАТИСТИКУ ЕГО РОДНЫЕ ПОДПАДАЮТ?
05.05.2020 04:47 Відповісти
05.05.2020 04:47 Відповісти
Зєля вдало порається з завданнями росіян і світових спекулянтів. Цим "карантином" Зєля вбиває фермерство, бо фермери вимушені викидати на звалище врожай ранішньої городини, за який вони сподівались вторгувати гроші для купівлі хоч якогось гектару землі після старту ринку землі. Так само банкрутують перевізники, реалізатори, ресторатори і іншій дрібний та середній бізнес, що Зєля закрив під приводом карантину. Тим не меньш спокійно працює і збагачується на монопольному становищі бізнес великий, мережі супемаркетів, постачальників послуг, агромагнати. Чомусь в Швеції нема такого спотвореного карантину, як нема і самої пандемії. Як так, Зєля?
05.05.2020 05:11 Відповісти
05.05.2020 05:11 Відповісти
азеля є у тому списку 120 тисяч
05.05.2020 05:27 Відповісти
05.05.2020 05:27 Відповісти
120 тисяч це по 500 кожен день протягом 240 днів що залишились, всі вісім місяців щодня по 500. Це багато, так не було в жодній країні, що за розрахунки?
05.05.2020 06:03 Відповісти
05.05.2020 06:03 Відповісти
В Украине ва среднем умирает 500 тысяч человек в год. Так что среди них можно найти 120 тысяч, которым повесить ярлычок на шею - "умер от короновируса"
05.05.2020 09:21 Відповісти
05.05.2020 09:21 Відповісти
Это Бубочке не дали калькулятор в руки, ему пришлось в столбик читать, а он не умеет.
05.05.2020 20:11 Відповісти
05.05.2020 20:11 Відповісти
Коронобесие!!!
05.05.2020 06:11 Відповісти
05.05.2020 06:11 Відповісти
#янелохмне 42...
05.05.2020 06:22 Відповісти
05.05.2020 06:22 Відповісти
сначала бедные феодалы завезли заразу потом поперли в Украину заробичтаны, показу сделали в Санжарах и потом все пустили на самотек, вместо того чтобы посадить приезжих на жестких карантин, он даже путешественники на круизном лайнере сидели, а теперь пугают нас смертями. Не знаю, мы готовы мы не готовы мы никогда не были и не будем готовы! Вот и все наше государство - только на бумаге(((
05.05.2020 06:46 Відповісти
05.05.2020 06:46 Відповісти
в смартфоне.
05.05.2020 07:49 Відповісти
05.05.2020 07:49 Відповісти
Вали нахер, брехло жидовское! Ты уже вреда принес больше, чем любая война, остолоп.
05.05.2020 07:32 Відповісти
05.05.2020 07:32 Відповісти
Без шуток клоун не притворяется он реально такой. Хай вже меры рулят чем это чмо до
них легче добраться в случае чего.
05.05.2020 07:41 Відповісти
05.05.2020 07:41 Відповісти
цуко. абсолютно все узеленские цифири взяты с потолка. где, лять зелёная, 40% роста ВВП???
05.05.2020 07:48 Відповісти
05.05.2020 07:48 Відповісти
Снятие полностью карантина в Украине выгодно в первую очередь шавкам Путина, выгодно и нашим которые потеряли свои постоянные кормушки, выгодно тем кто имеет бизнес - САМИ будут сидеть дома, А в их ресторанах, кафе и в других забегаловках жители будут заражатся корона вирусом - ВСЕМ ВЫШЕ УКАЗАННЫМ ПО БАРАБАНУ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ ИМ ГЛАНОЕ КАЖДОМУ ДОСТИЧЬ СВОЕЙ ЦЕЛИ.
05.05.2020 08:10 Відповісти
05.05.2020 08:10 Відповісти
Ольга Гончаренко - ты без клепки в голове?. Ты хоть понимаешь что пишешь?
05.05.2020 09:23 Відповісти
05.05.2020 09:23 Відповісти
Повне скасування карантину - плюс 120 тис. смертей до кінця року, пом'якшення буде поетапним, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4423
05.05.2020 08:11 Відповісти
05.05.2020 08:11 Відповісти
президент зеленский - всем президентам президент... вчера огласили о повышении на 46% цен на электроэнергию, а он гнусаво объявляет о борьбе с коронавирусом...
05.05.2020 08:15 Відповісти
05.05.2020 08:15 Відповісти
так от этого повышения и ему перепадет хороший кусочек от ахметки
07.05.2020 09:43 Відповісти
07.05.2020 09:43 Відповісти
Клоуне, тут відео про тебе в інтернет злили
https://www.youtube.com/watch?v=JYguKqJ7e3A&t=8s
05.05.2020 08:42 Відповісти
05.05.2020 08:42 Відповісти
Он всегда был туп.

Причини смерті в Україні, 2018
Спільний проект Державної служби статистики України
та Українського центру суспільних даних
Всі класи. Україна Всього померлих: 574571 за год

или 47880 в месяц или 1596 в сутки
05.05.2020 09:56 Відповісти
05.05.2020 09:56 Відповісти
Зеля, ведет нас не спрашивая на цугундер. А мі плетемся и идем туда как стадо баранов. Азох ун вей!
05.05.2020 19:08 Відповісти
05.05.2020 19:08 Відповісти
это что 120 тысяч смертей уже запланированы .это уничтожение своего народа
07.05.2020 09:41 Відповісти
07.05.2020 09:41 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 