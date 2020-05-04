УКР
НСЖУ вимагає від поліції публічного звіту про розслідування вбивства журналіста Комарова

НСЖУ вимагає від поліції публічного звіту про розслідування вбивства журналіста Комарова

Національна спілка журналістів України наполягає, щоб правоохоронці публічно відзвітували щодо розслідування вбивства журналіста Вадима Комарова в Черкасах у 2019 році.

Про це повідомляється на сайті спілки, передає Цензор.НЕТ.

"Національна спілка журналістів України наполягає на публічному звіті правоохоронців щодо належних зусиль для розкриття вбивства журналіста", - йдеться в повідомленні.

У союзі нагадали, що рік тому в Черкасах жорстоко побили відомого місцевого журналіста Вадима Комарова. 4 травня близько 9:00 ранку його з розбитою головою побачили перехожі. Після нападу журналіст перебував у реанімації в дуже важкому стані. У ніч на 20 червня Комаров помер, не виходячи з коми.

Зазначається, що Комаров у своїх публікаціях неодноразово оприлюднював факти розкрадання бюджетних коштів, корупції тощо. У 2016 році журналіста вже намагалися застрелити. Тому журналістська спільнота припускає, що його побиття пов'язане з професійною діяльністю.

У НСЖУ зазначили, що відразу після смерті поліція голосно заявляла про посилену роботу над розкриттям злочину, але досі про результати не чути.

Як зазначає секретар спілки, медіаюрист Валерій Макєєв, якщо на початку поліція щотижня звітувала про хід справи, то зараз таких звітів немає. За його словами, розслідування ведеться абсолютно непублічно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час розслідування справи про напад на журналіста Комарова зібрано відеоматеріал зі 100 камер, - Аброськін

Нагадаємо, напад на журналіста Вадима Комарова стався 4 травня 2019 року близько 9 ранку. Він зазнав кількох ударів по голові і перебував у комі після операції в лікарні Черкас.

5 травня кримінальне провадження за фактом нападу на черкаського журналіста Вадима Комарова перекваліфіковано зі статті "Умисне тяжке тілесне ушкодження" на статтю "Замах на умисне вбивство".

20 червня Вадим Комаров помер у лікарні, так і не опритомнівши.

вбивство (3214) Комаров Вадим (16)
"Друзей своих позовешь делать репортаж?": журналист заявил об избиении полицейскими в Киеве

https://fakty.ua/342666-druzej-svoih-pozovesh-delat-reportazh-zhurnalist-zayavil-ob-izbienii-policejskimi-v-kieve

НСЖУ требует от полиции публичный отчет о расследовании убийства журналиста Комарова - Цензор.НЕТ 1877
Поліція шукає підходящих волонтерів чи патріотів, щоб пришити їм цю справу.
Бубочці сказали, шо це мер Черкас його грохнув.
Фсьо, - посодють Бондаренка...
Они при Порохе начинали хай от невинного "дорогенька", а теперь терпят и маты, и оскорбления, и побои. За что боролись.....
