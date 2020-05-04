УКР
Двоє лікарів лікарні в Бучі захворіли на COVID-19, стаціонар перестає приймати пацієнтів, - заступник мера Ірпеня Маркушин

Анестезіолог і хірург Ірпінської центральної міської лікарні, розташованої в Бучі, перебувають на лікуванні в інфекційному відділенні своєї медустанови.

Як повідомив у Facebook перший заступник Ірпінського міського голови Олександр Маркушин, щоб не наражати жителів регіону на небезпеку і запобігти поширенню коронавірусу, стаціонар лікарні тимчасово припиняє приймати нових пацієнтів, інформує Цензор.НЕТ.

"Таке рішення прийняли сьогодні на екстреному засіданні місцевої комісії з ТЕБ та НС. Усіх пацієнтів із Ірпеня та регіону, які потребують госпіталізації, для їхньої ж безпеки направлятимуть до Бородянської центральної районної лікарні. Дякуємо Бородянським медикам, які в цій ситуації підставили нам плече", - заявив чиновник.

Він підкреслив, що заходи запроваджено тимчасово.

"До кінця тижня ми сподіваємося отримати результати аналізів і саме від цього залежатиме подальший розвиток ситуації. Також хочу зазначити, що інфекційне відділення ІЦМЛ, пологовий будинок, а також дитяче відділення продовжують працювати у штатному режимі", - зазначив Маркушин.

Напередодні чиновник повідомив, що отримано позитивні результати дослідження на COVID-19 анестезіолога і хірурга Ірпінської центральної міської лікарні. Хворі проживають в Ірпені і Коцюбинському. "Медики не контактували з пацієнтами, у яких було підтверджено коронавірус, тому, швидше за все, інфікування відбулося побутовим шляхом. Зараз вони перебувають на лікуванні в інфекційному відділенні ІЦМЛ. Стан лікарів стабільний, захворювання проходить у легкій формі. Відразу після отримання результатів аналізів, була проведена дезінфекція приміщень лікарні і посилення санепідрежиму. Вже визначено коло контактних осіб, у яких взяли біологічний матеріал для ПЛР-дослідження", - написав він у Facebook.

"Медики не контактировали с пациентами, у которых был подтвержден коронавирус, поэтому, скорее всего, инфицирование произошло бытовым ох и сказочники
показати весь коментар
04.05.2020 18:02 Відповісти
показати весь коментар
04.05.2020 18:17 Відповісти
Ну хоть страховку получат, и эту, как её, а доплату
показати весь коментар
04.05.2020 18:28 Відповісти
Есть пример, когда VIP- больную лечили дома от COVID. Врач, и две медсестры заболели. Вот так бывает. А Вы говорите ветром надуло))
показати весь коментар
04.05.2020 19:00 Відповісти
 
 