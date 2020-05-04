В українському інтернет-магазині продавали повість про "громадянську війну" на Донбасі, в компанії назвали це помилкою

Український книжковий маркетплейс продавав книжку "Гамарджоба, панове!" Олександра Архипова, написану від імені терориста, який воював на Донбасі проти ВСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В описі книжка характеризується як "повість про російських патріотів, які стали на захист своїх Віри, Мови, Землі та Сім'ї", війна на Донбасі названа громадянською, а також стверджується, що "воюють шахтарі".

Місто териконів і троянд. Таким я запам'ятав Донецьк після першого свого приїзду в це красиве місто. А ще запам'яталися і збивали з пантелику дивні мужики з "підведеними" віями та чорними нігтями. Вугільний пил, як виявилося. Шахтарі. Відтоді нічого в місті не змінилося. Терикони на місці, місто потопає в розкішних трояндах. Тільки ось мужиків на вулицях менше. Воюють шахтарі! Повість про російських патріотів, які стали на захист своїх Віри, Мови, Землі та Сім'ї. Громадянська війна. Жорстко. По-чесному.





Скріни: antikor.com.ua

У пресслужбі Yakaboo повідомили, що книжка з'явилася в продажу помилково.

"В Yakaboo працюють алгоритми і правила, мета яких не допускати до продажу літературу, яка має антиукраїнський та/або антисоціальний характер і спрямована проти української культури й державності. Ми провели внутрішнє розслідування. Менеджер, обов'язок якого перевіряти новий контент на відповідність вимогам, пропустив публікацію книжки, яку не повинні була опубліковати за жодних обставин. Можливо, це було пов'язано з великим обсягом вхідної інформації. Так чи так, стався збій ", - сказано в заяві.

Відзначається, що книжку знято з продажу, продавця виключено з переліку партнерів. У Yakaboo стверджують, що жодного примірника не продали.

"Зараз робота маркетплейсу припинена до проведення повного аудиту всіх процесів і контролів. Робота маркетплейса відновиться ​​тільки після того, як буде внесено необхідні зміни у внутрішню систему управління контентом на майданчику", - повідомляє пресслужба.

