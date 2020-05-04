В українському інтернет-магазині продавали повість про "громадянську війну" на Донбасі, в компанії назвали це помилкою
Український книжковий маркетплейс продавав книжку "Гамарджоба, панове!" Олександра Архипова, написану від імені терориста, який воював на Донбасі проти ВСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
В описі книжка характеризується як "повість про російських патріотів, які стали на захист своїх Віри, Мови, Землі та Сім'ї", війна на Донбасі названа громадянською, а також стверджується, що "воюють шахтарі".
Місто териконів і троянд. Таким я запам'ятав Донецьк після першого свого приїзду в це красиве місто. А ще запам'яталися і збивали з пантелику дивні мужики з "підведеними" віями та чорними нігтями. Вугільний пил, як виявилося. Шахтарі. Відтоді нічого в місті не змінилося. Терикони на місці, місто потопає в розкішних трояндах. Тільки ось мужиків на вулицях менше. Воюють шахтарі! Повість про російських патріотів, які стали на захист своїх Віри, Мови, Землі та Сім'ї. Громадянська війна. Жорстко. По-чесному.
У пресслужбі Yakaboo повідомили, що книжка з'явилася в продажу помилково.
"В Yakaboo працюють алгоритми і правила, мета яких не допускати до продажу літературу, яка має антиукраїнський та/або антисоціальний характер і спрямована проти української культури й державності. Ми провели внутрішнє розслідування. Менеджер, обов'язок якого перевіряти новий контент на відповідність вимогам, пропустив публікацію книжки, яку не повинні була опубліковати за жодних обставин. Можливо, це було пов'язано з великим обсягом вхідної інформації. Так чи так, стався збій ", - сказано в заяві.
Відзначається, що книжку знято з продажу, продавця виключено з переліку партнерів. У Yakaboo стверджують, що жодного примірника не продали.
"Зараз робота маркетплейсу припинена до проведення повного аудиту всіх процесів і контролів. Робота маркетплейса відновиться тільки після того, як буде внесено необхідні зміни у внутрішню систему управління контентом на майданчику", - повідомляє пресслужба.
ведь эту книгу ен только продают, но и ИЗДАЛИ именно в КИЕВЕ.
более того, логос Украина занимается:
Кожна наша книга є подарунковим виданням image
Підготовка іміджевих книг для органів державної влади image
Успішна співпраця з провідними вищими навчальними закладами України и т.д.
https://www.facebook.com/id.ananiev/posts/2849407121811443 1 квітня
Моя країна нагадує великий дерев'яний човен, повний жирних ненаситних щурів, які весь час прогризають у ньому дірки, а екіпаж власними силами їх латає і латає. Так і пливемо із року в рік. Одні весь час задовольняють власні потреби надміру, а інші по коліно у воді намагаються хоч якось тримати все на плаву.
Це стосується не лише політиків з чиновниками. Серед щурів також немало представників українського бізнесу з відсутнім відчуттям громадянської відповідальності.
Сподіваюсь, ви пам'ятаєте, що https://www.facebook.com/yakabooua/?__xts__%5B0%5D=68.ARA6GXaTpiifZ0fviqTJIhpJ7rlCXkLmuYeZbaV9qVAhG5pc9pA1FuJWnQe3FmdSGGNhsMze-atG1QsiFxrmw22gQ2pkBuGYxv7tSON6ADv4o88gtLXeSjk5mEKdDWHVKJlVqIqHdpXlk5GYpUPhRhbGuljahUYGY8Q1zw3qtOknzB76GRlexwElx9HMS094SrMO-YvqcnW2umU&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCApEGGJ57rqurWpLB9-*****-w8cSazHnTZwan710RUZUZ57c_f5QOKqbpEeVfeaHq2eKsns1R9O3n Yakaboo допомагає зайти в Україну російському пропагандистському видавництву Альпіна, яке видало «Інтерв'ю с Путіним»? Не просто продає їх книги, а став їх партнером в широкому сенсі цього слова. Від друку до реалізації. Чим загрожує повному знищенню тих невеликих досягнень українського книжкового ринку, які з'явились за останні роки.
Так от, у нас є для вас новини.
Поки Yakaboo бореться з коментарями небайдужих громадян, робить вигляд, "що нічого не відбувається і продовжує антиукраїнську діяльність, ми зі своєї сторони намагаємось робити максимум, що в наших силах. На минулому тижні відправили два запити до "https://www.facebook.com/MKIPUkraine/?__xts__%5B0%5D=68.ARA6GXaTpiifZ0fviqTJIhpJ7rlCXkLmuYeZbaV9qVAhG5pc9pA1FuJWnQe3FmdSGGNhsMze-atG1QsiFxrmw22gQ2pkBuGYxv7tSON6ADv4o88gtLXeSjk5mEKdDWHVKJlVqIqHdpXlk5GYpUPhRhbGuljahUYGY8Q1zw3qtOknzB76GRlexwElx9HMS094SrMO-YvqcnW2umU&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDNiiB2MLmqyQwgVIDlu9INwvo5pqOOEETOoFbkrfn0u_Gq-pAFOuCGfh9t7zzT8TMP3uIGsRYLDFtB Міністерство культури та інформаційної політики України " та "https://www.facebook.com/comin.gov.ua/?__xts__%5B0%5D=68.ARA6GXaTpiifZ0fviqTJIhpJ7rlCXkLmuYeZbaV9qVAhG5pc9pA1FuJWnQe3FmdSGGNhsMze-atG1QsiFxrmw22gQ2pkBuGYxv7tSON6ADv4o88gtLXeSjk5mEKdDWHVKJlVqIqHdpXlk5GYpUPhRhbGuljahUYGY8Q1zw3qtOknzB76GRlexwElx9HMS094SrMO-YvqcnW2umU&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAaz42VLb_cZVP1AyvJIAYaZHGqzB2smj4G_IPSUIaSLDbEs4pfmqPt0Gruu0xP9OQsVE0sogmhskCO Держкомтелерадіо ", з вимогою включити Альпіну до санкційного списку видавництв. Сьогодні надіслали запит до "https://www.facebook.com/rnbou/?__xts__%5B0%5D=68.ARA6GXaTpiifZ0fviqTJIhpJ7rlCXkLmuYeZbaV9qVAhG5pc9pA1FuJWnQe3FmdSGGNhsMze-atG1QsiFxrmw22gQ2pkBuGYxv7tSON6ADv4o88gtLXeSjk5mEKdDWHVKJlVqIqHdpXlk5GYpUPhRhbGuljahUYGY8Q1zw3qtOknzB76GRlexwElx9HMS094SrMO-YvqcnW2umU&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAnmBr-lFOXYk2QlOdUXPjZaNwZGV6pZ3az6D2VNNtYFc37q5zUd306xuhRk8np2Ifd-NJ1BqmMQIHr Рада національної безпеки і оборони України ". Підготувати запити нам допомогла юркомпанія "
Оскільки Yakaboo ігнорує здоровий глузд і їм все одно з ким працювати аби платили, ми спробуємо заблокувати саму "Альпіну" через законодавство.
Але, враховуючи сьогоднішню неоднозначну позицію української влади стосовно росії, я не можу бути впевненим, що видання пропагандистської літератури буде вагомим аргументом для заборони "Альпіни" в Україні. Тому закликаю усіх небайдужих громадян разом із нами бойкотувати інтернет-магазин Yakaboo - https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%82yakaboo?epa=HASHTAG #бойкотYakaboo
Три місяці тому я відкликав свою книгу з цього магазину; співпрацю з Yakaboo припинило одне з найбільших українських видавництв «https://www.facebook.com/NashFormat/?__xts__%5B0%5D=68.ARA6GXaTpiifZ0fviqTJIhpJ7rlCXkLmuYeZbaV9qVAhG5pc9pA1FuJWnQe3FmdSGGNhsMze-atG1QsiFxrmw22gQ2pkBuGYxv7tSON6ADv4o88gtLXeSjk5mEKdDWHVKJlVqIqHdpXlk5GYpUPhRhbGuljahUYGY8Q1zw3qtOknzB76GRlexwElx9HMS094SrMO-YvqcnW2umU&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBAtusXIypuFzvOIu03BxvagF1TEKXs660W9MiApuHOcOt16G3xu5k1W5GrMezZ1SUWhWGYtYIV9qiI Наш Формат »; також вийшли з Yakaboo видавництва «https://www.facebook.com/publisher.Bilka/?__xts__%5B0%5D=68.ARA6GXaTpiifZ0fviqTJIhpJ7rlCXkLmuYeZbaV9qVAhG5pc9pA1FuJWnQe3FmdSGGNhsMze-atG1QsiFxrmw22gQ2pkBuGYxv7tSON6ADv4o88gtLXeSjk5mEKdDWHVKJlVqIqHdpXlk5GYpUPhRhbGuljahUYGY8Q1zw3qtOknzB76GRlexwElx9HMS094SrMO-YvqcnW2umU&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARALkYq_DzCnzK55CdZ9pLLhBiSdz5rGPGHbiuuIiYUDSxYOI78ClTN-Ac0R1OUbB46SraxLihY47SbT Видавництво Білка » та «https://www.facebook.com/mybookshelfua/?__xts__%5B0%5D=68.ARA6GXaTpiifZ0fviqTJIhpJ7rlCXkLmuYeZbaV9qVAhG5pc9pA1FuJWnQe3FmdSGGNhsMze-atG1QsiFxrmw22gQ2pkBuGYxv7tSON6ADv4o88gtLXeSjk5mEKdDWHVKJlVqIqHdpXlk5GYpUPhRhbGuljahUYGY8Q1zw3qtOknzB76GRlexwElx9HMS094SrMO-YvqcnW2umU&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAyO76en0BeXYkuA4NG-Sk9QtCSL0A0rFynPvQjYRoeL3RnbqYgxKsOazs8u2Fl33JUvnIpX-mw97Yk Моя КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ »; компанія « https://www.facebook.com/rozetka.ua/?__xts__%5B0%5D=68.ARA6GXaTpiifZ0fviqTJIhpJ7rlCXkLmuYeZbaV9qVAhG5pc9pA1FuJWnQe3FmdSGGNhsMze-atG1QsiFxrmw22gQ2pkBuGYxv7tSON6ADv4o88gtLXeSjk5mEKdDWHVKJlVqIqHdpXlk5GYpUPhRhbGuljahUYGY8Q1zw3qtOknzB76GRlexwElx9HMS094SrMO-YvqcnW2umU&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAaqGryScjdu-wKtSYfKxmPWMIlncSARQyrThbaQIsJt4-Yh5A2px9euvZpbCJDgeqPgEximqDQg8pj ROZETKA » прибрала зі свого сайту усі книги українофобного видавництва «Альпіна».
Перспектива жити в здоровій країні і відповідальність має переважати жлобське відчуття ненаситності.
Ще раз звертаюсь до компанії https://www.facebook.com/yakabooua/?__xts__%5B0%5D=68.ARA6GXaTpiifZ0fviqTJIhpJ7rlCXkLmuYeZbaV9qVAhG5pc9pA1FuJWnQe3FmdSGGNhsMze-atG1QsiFxrmw22gQ2pkBuGYxv7tSON6ADv4o88gtLXeSjk5mEKdDWHVKJlVqIqHdpXlk5GYpUPhRhbGuljahUYGY8Q1zw3qtOknzB76GRlexwElx9HMS094SrMO-YvqcnW2umU&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCmCl1zb5H0XC_9o5NvJaCJLSvpHKVl05OlDmd_2omNd-jPmV52zqHEuDcv_23T4J1r74klYsttyLBc Yakaboo з проханням зрозуміти хибність позиції по співпраці з пропагандистським російським видавництвом. А поки що - https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%82yakaboo?epa=HASHTAG #бойкотYakaboo . Якщо ви думаєте, що проблема заглухне сама по собі, ви помиляєтесь - полум'я буде тільки розгоратися, пауза була викликана лише юридичною підготовкою.
Прошу підтримати акцію, протест, чи як вам хочеться назвати всю цю історію, лайком коментарем та репостом.
P.S. Трохи пізніше скину в коментарі фото запитів.
З вікі:
"Через лояльне ставлення до російського бізнесу під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B7_2014) Російсько-української війни , український військовик і громадський діяч https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%94%D0%B2 Валерій Ананьєв започаткував бойкот компанії - #бойкотYakaboohttps://uk.wikipedia.org/wiki/Yakaboo.ua#cite_note-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/Yakaboo.ua#cite_note-7 [7] ."
Я б навіть сказав, ВГОЛОСИНУ
20 років минуло з останнього перепису, - скільки подій відбулося... Пора, нарешті, навести лад у власній хаті! Але з нинішньою владою на це мало сподівань...
1)Бубочка
2)Книжечка
"Это внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский о войне на Донбассе
про це в інтерв'ю виданню «Гордон».
Це буде приємний сюрприз. Хоча, дивлячись для кого. Якщо він посадить негідників і розкрадачів, для них це буде неприємний сюрприз, а для нас приємний. Якщо він приведе мир
на територію Донбасу, для мене це буде приємний сюрприз, а для ПАРТІЇ ВІЙНИ - неприємний, - зазначив Сивохо.
На його думку, в Україні «незначну меншість» виступає за продовження «огидних процесів» - війни та корупції.Ракурс. https://racurs.ua/n137688-sivoho-ojidaet-priyatnogo-surpriza-ot-zelenskogo-video.html
@ZelloXoxma
· 17 год
Да, дидок явно не их
Кто то сознательно тролит вату города Усинска в рашке! Ну по другому не бывает
На оригинальном фото финский солдат Jouni Klemet Halonen со своим оленем по кличке Rangifer Tarandus. На счету героя не одна сотня краснопузых. Оленю также респект и уважуха!
И ведь приняла, тысяч сто.
Може краще - "Логос Новоотбросия"?
"Сивохо подчеркнул, что главным достижением нынешнего главы государства считает объединение страны(?) ради смены курса (!?)и дальнейшего направления развития"