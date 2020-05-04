Транзит газу через Україну за 4 місяці знизився на 47%, - оператор ГТС
Транзит природного газу через газотранспортну систему України в січні - квітні 2020 року скоротився на 47,1% (на 13,8 млрд куб. м) порівняно з аналогічним періодом 2019 року.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ТОВ "Оператор ГТС України".
У західному напрямку транзит становив 14 млрд куб. м, що на 41% менше, ніж за чотири місяці 2019 року, в південному (балканському) - 1,5 млрд куб. м (-71%).
При цьому "південний" транзит через ГВС "Орлівка" (Румунія) становив лише 0,3 млрд куб. м (-92%), до Молдови - 1,2 млрд куб. м (-4%). Падіння транзиту Трансбалканським коридором пов'язане із запуском від початку цього року газопроводу "Турецький потік".
Транзит через ГТС України до ЄС і Молдови у квітні 2020 року становив 4,4 млрд куб. м, що на 46% (на 3,8 млрд куб. м) менше, ніж у квітні 2019-го.
Водночас "Газпром" повністю оплатив заброньовані транзитні потужності за чотири місяці (178 млн куб. м за добу).
Глава ОГТСУ Сергій Макогон констатував, що після запуску першої нитки "Турецького потоку" Україна фактично цілком утратила транзит газу з РФ до Туреччини й Південної Європи (Греції та Болгарії), а по закінченні будівництва трубопроводу в Болгарії та запуску другої нитки "Турпотоку" (кінець 2020 - початок 2021 року) країна втратить іще частину транзиту, який іде в Угорщину та Сербію (до 15 млрд куб. м).
"Тому критично важливо не допустити закінчення будівництва "Північного потоку-2", бо це призведе до повної втрати транзиту вже від 2025 року. Для України це $2,5-3 млрд доларів щорічного доходу від транзиту. Потенційне рішення німецького енергетичного регулятора поширити правила європейської газової директиви на "ПП-2" може значно знизити рентабельність цього проєкту, адже "Газпром" зможе завантажити тільки 50% його потужності ", - написав він на своїй сторінці у "Фейсбуці".
http://kapital-rus.ru/articles/article/germaniya_otkazalas_ot_severnogo_potoka2_gazoprovod_jdut_ogranicheniya/ Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) не освободит газопровод «Северный поток-2» из-под действия газовой директивы ЕС, которая, в свою очередь, не позволит заполнить трубу больше, чем наполовину одному поставщику. Поскольку в России установлена монополия на экспорт газа, «Газпром» сможет поставлять лишь 50% от мощности «потока»
А як же війна ?
там , чомусь , дані за січень-березень кожного року ...