Транзит газу через Україну за 4 місяці знизився на 47%, - оператор ГТС

Транзит природного газу через газотранспортну систему України в січні - квітні 2020 року скоротився на 47,1% (на 13,8 млрд куб. м) порівняно з аналогічним періодом 2019 року.

У західному напрямку транзит становив 14 млрд куб. м, що на 41% менше, ніж за чотири місяці 2019 року, в південному (балканському) - 1,5 млрд куб. м (-71%).

При цьому "південний" транзит через ГВС "Орлівка" (Румунія) становив лише 0,3 млрд куб. м (-92%), до Молдови - 1,2 млрд куб. м (-4%). Падіння транзиту Трансбалканським коридором пов'язане із запуском від початку цього року газопроводу "Турецький потік".

Транзит через ГТС України до ЄС і Молдови у квітні 2020 року становив 4,4 млрд куб. м, що на 46% (на 3,8 млрд куб. м) менше, ніж у квітні 2019-го.

Водночас "Газпром" повністю оплатив заброньовані транзитні потужності за чотири місяці (178 млн куб. м за добу).

Глава ОГТСУ Сергій Макогон констатував, що після запуску першої нитки "Турецького потоку" Україна фактично цілком утратила транзит газу з РФ до Туреччини й Південної Європи (Греції та Болгарії), а по закінченні будівництва трубопроводу в Болгарії та запуску другої нитки "Турпотоку" (кінець 2020 - початок 2021 року) країна втратить іще частину транзиту, який іде в Угорщину та Сербію (до 15 млрд куб. м).

"Тому критично важливо не допустити закінчення будівництва "Північного потоку-2", бо це призведе до повної втрати транзиту вже від 2025 року. Для України це $2,5-3 млрд доларів щорічного доходу від транзиту. Потенційне рішення німецького енергетичного регулятора поширити правила європейської газової директиви на "ПП-2" може значно знизити рентабельність цього проєкту, адже "Газпром" зможе завантажити тільки 50% його потужності ", - написав він на своїй сторінці у "Фейсбуці".

