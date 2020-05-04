УКР
2 561 30

Транзит газу через Україну за 4 місяці знизився на 47%, - оператор ГТС

Транзит природного газу через газотранспортну систему України в січні - квітні 2020 року скоротився на 47,1% (на 13,8 млрд куб. м) порівняно з аналогічним періодом 2019 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ТОВ "Оператор ГТС України".

У західному напрямку транзит становив 14 млрд куб. м, що на 41% менше, ніж за чотири місяці 2019 року, в південному (балканському) - 1,5 млрд куб. м (-71%).

При цьому "південний" транзит через ГВС "Орлівка" (Румунія) становив лише 0,3 млрд куб. м (-92%), до Молдови - 1,2 млрд куб. м (-4%). Падіння транзиту Трансбалканським коридором пов'язане із запуском від початку цього року газопроводу "Турецький потік".

Транзит через ГТС України до ЄС і Молдови у квітні 2020 року становив 4,4 млрд куб. м, що на 46% (на 3,8 млрд куб. м) менше, ніж у квітні 2019-го.

Водночас "Газпром" повністю оплатив заброньовані транзитні потужності за чотири місяці (178 млн куб. м за добу).

Глава ОГТСУ Сергій Макогон констатував, що після запуску першої нитки "Турецького потоку" Україна фактично цілком утратила транзит газу з РФ до Туреччини й Південної Європи (Греції та Болгарії), а по закінченні будівництва трубопроводу в Болгарії та запуску другої нитки "Турпотоку" (кінець 2020 - початок 2021 року) країна втратить іще частину транзиту, який іде в Угорщину та Сербію (до 15 млрд куб. м).

"Тому критично важливо не допустити закінчення будівництва "Північного потоку-2", бо це призведе до повної втрати транзиту вже від 2025 року. Для України це $2,5-3 млрд доларів щорічного доходу від транзиту. Потенційне рішення німецького енергетичного регулятора поширити правила європейської газової директиви на "ПП-2" може значно знизити рентабельність цього проєкту, адже "Газпром" зможе завантажити тільки 50% його потужності ", - написав він на своїй сторінці у "Фейсбуці".

 

Топ коментарі
+4
а транзит чийого газу - невже з РФії ..?
А як же війна ?
показати весь коментар
04.05.2020 19:02 Відповісти
+3
2017 рік - рекордні 23.2 млрд. кубів газу з РФії прокачано ... хто тоді був президентом ?
показати весь коментар
04.05.2020 19:09 Відповісти
+3
Не має значення, контракт по схемі качай або плати, теоретично можуть взагалі не качати, це не вплине на обсяг отриманих грошей.
показати весь коментар
04.05.2020 19:11 Відповісти
Карантин, потепління...
показати весь коментар
04.05.2020 18:57 Відповісти
показати весь коментар
04.05.2020 19:01 Відповісти
Дальше больше .. к концу этого года весьма вероятно достроят СП-2 но пока действует контракт до 2024 года газ будет еще прокачиваться хоть и меньше.
показати весь коментар
04.05.2020 19:00 Відповісти
Не має значення, контракт по схемі качай або плати, теоретично можуть взагалі не качати, це не вплине на обсяг отриманих грошей.
показати весь коментар
04.05.2020 19:11 Відповісти
Германцы долю московитского газа в СП-2 урезали на 50%. Кто освоит остальные мощности этого потока?
показати весь коментар
04.05.2020 19:18 Відповісти
навряд ли. это их хлеб. https://www.unian.net/economics/energetics/germaniya-oficialno-podderzhala-dostroyku-severnogo-potoka-2-novosti-segodnya-10983644.html
показати весь коментар
04.05.2020 19:23 Відповісти
Уже. Вот шо сами дикари об этом пишут:

http://kapital-rus.ru/articles/article/germaniya_otkazalas_ot_severnogo_potoka2_gazoprovod_jdut_ogranicheniya/ Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) не освободит газопровод «Северный поток-2» из-под действия газовой директивы ЕС, которая, в свою очередь, не позволит заполнить трубу больше, чем наполовину одному поставщику. Поскольку в России установлена монополия на экспорт газа, «Газпром» сможет поставлять лишь 50% от мощности «потока»
показати весь коментар
04.05.2020 19:29 Відповісти
Нужно понимать что чем меньше РФ прокачает газа через Германию тем меньше денег пойдет в немецкий бюджет а немцы себе не враги.. не будет 50 процентов российского газа в их трубе забьет + 50 процента *словацкого* . сами делали в свое время так.
показати весь коментар
04.05.2020 19:39 Відповісти
С территории московии газ может поставлять только москва. Закон такой у дикарей. Дозаполнить 50% мощностей СП-2 из других источников невозможно по техническим причинам.
показати весь коментар
04.05.2020 19:44 Відповісти
))))))) закон у дикарей расмешил
показати весь коментар
04.05.2020 19:54 Відповісти
Дозаполнить может и "финский " газ из "неожиданно" открытых месторождений в Финляндии.
показати весь коментар
04.05.2020 20:58 Відповісти
немцы, австрийцы "купят" газ в питере. и понеслась....
показати весь коментар
04.05.2020 22:49 Відповісти
а транзит чийого газу - невже з РФії ..?
А як же війна ?
показати весь коментар
04.05.2020 19:02 Відповісти
Транзит газа через Украину за 4 месяца снизился на 47%, - Оператор ГТС - Цензор.НЕТ 8178
показати весь коментар
04.05.2020 19:06 Відповісти
2017 рік - рекордні 23.2 млрд. кубів газу з РФії прокачано ... хто тоді був президентом ?
показати весь коментар
04.05.2020 19:09 Відповісти
Якийсь дивний у вас рекорд, В 2019 году Украина увеличила https://lb.ua/tag/5800_tranzit_gaza.html транзит газа через свою газотранспортную систему по контракту с компанией "Газпром" на 3,24% (на 2,813 млрд куб. м) до 89,583 млрд куб. м по сравнению с 2018 годом.
показати весь коментар
04.05.2020 19:14 Відповісти
Найшов, Украина в 2017 году увеличила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 13,7% (на 11,257 млрд куб. м) по сравнению с 2016 годом - до 93 млрд 457,1 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные ПАО "Укртрансгаз".
показати весь коментар
04.05.2020 19:16 Відповісти
спираючись на малюнок до теми ...
там , чомусь , дані за січень-березень кожного року ...
Транзит газа через Украину за 4 месяца снизился на 47%, - Оператор ГТС - Цензор.НЕТ 5434
показати весь коментар
04.05.2020 19:16 Відповісти
Так це за квартал.
показати весь коментар
04.05.2020 19:20 Відповісти
Юридически ее нет. официально у нас АТО-ООС.
показати весь коментар
04.05.2020 19:14 Відповісти
так от ж - юридично війни нема , а отже - мир-дружба і торгівля ... тільки люди , на фронті , весь час гинуть ...
показати весь коментар
04.05.2020 19:23 Відповісти
Кобельов себе премию выпишит?
показати весь коментар
04.05.2020 19:30 Відповісти
Про надходження коштів до бюджету від газотранспортної системи потрібно взагалі забути. Ми маємо створювати умови для енергонезалежності та компенсації втрат через розвиток інших перспективних напрямків. ********* має бути взагалі ізолювано за поребриком і будь які контакти крім вогневих з окупантами варто припинити до звільнення захоплених ворогом територій.
показати весь коментар
04.05.2020 19:46 Відповісти
Чтобы насрать Украине - Расия денег не пожалеет!
показати весь коментар
04.05.2020 20:12 Відповісти
хахаха. если у мужика изнасиловали жену, а он вместо ответки (войны), бегает и кричит: плати за транзит, плати за транзит... и она еще 10 лет будет огого... давай почаще... то как минимум это странно для всего мира.
показати весь коментар
04.05.2020 22:56 Відповісти
гибридная война вообще странное дело....
показати весь коментар
05.05.2020 10:42 Відповісти
треба своєю економікою займатись,а не розраховувати на гроші від окупанта.вони сидять на нафтовій голці і ми туди ж.
показати весь коментар
04.05.2020 23:19 Відповісти
хорошо, уменьшают "торговлю на крови".
показати весь коментар
04.05.2020 23:51 Відповісти
Побыстрее нужно рвать все экономические связи с оккупантом,чтоб потом не было ни малейшего намека на какие-то ЕЭП итд
показати весь коментар
05.05.2020 01:45 Відповісти
 
 