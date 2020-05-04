Від початку доби 4 травня ворог 4 рази порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Українські захисники для припинення ворожої активності результативно застосовували чергові вогневі засоби. Окупаційні війська, зазнавши на собі рішучість дій наших воїнів, відмовилися від подальшої активності.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Три обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Ворог із 82 мм мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї обстрілював наші позиції неподалік Верхньоторецька.

По околицях Новотроїцького та Авдіївки загарбники вели вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Підрозділи Об'єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації і прицільним вогнем змушували супротивника відмовитися від продовження обстрілу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від початку доби найманці РФ 6 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, 3 воїни зазнали бойових травм, - пресцентр ОС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації з мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів вели вогонь по захисниках Кримського.

Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

На всі нахабні дії російських окупантів наші воїни відповідали прицільним вогнем із наявних вогневих засобів по опорних пунктах противника. Зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці припинили ворожу активність. Втрати противника уточнюються".

Також читайте: Воїнів, які зазнали сьогодні бойових травм, евакуйовано вертольотом в опіковий центр Дніпра, - радник голови Дніпропетровської ОДА Губа