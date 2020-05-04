Від початку доби 4 травня ворог 4 рази порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС
Збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Українські захисники для припинення ворожої активності результативно застосовували чергові вогневі засоби. Окупаційні війська, зазнавши на собі рішучість дій наших воїнів, відмовилися від подальшої активності.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Три обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Ворог із 82 мм мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї обстрілював наші позиції неподалік Верхньоторецька.
По околицях Новотроїцького та Авдіївки загарбники вели вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Підрозділи Об'єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації і прицільним вогнем змушували супротивника відмовитися від продовження обстрілу.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації з мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів вели вогонь по захисниках Кримського.
Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.
На всі нахабні дії російських окупантів наші воїни відповідали прицільним вогнем із наявних вогневих засобів по опорних пунктах противника. Зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці припинили ворожу активність. Втрати противника уточнюються".
Самая хорошая новость за день!
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
Разве это государственный подход?.. Разве это профессионально со стороны военных руководителей?..
Разговор со спецназовцем ВСУ:
«В мою підготовку та підготовку нашого підрозділу держава вклала дуже великі кошти. Різноманітні курси, багаторічні навчання, обмін досвідом, іноземні інструктори - все це я і мої товариші проходили, щоб бути кращими, щоб стати професіоналами, щоб держава могла спиратися на нас під час буд-яких завдань, щоб ми могли надавати підтримку іншим, менш тренованим підрозділам. І головне - щоб ми професійно захищали нашу країну, знищували ворога максимально ефективно та з мінімальними втратами.
І ось нарешті нашу снайперську групу відправили в зону ООС. Ми читаємо, як снайпери противника діють на різних ділянках фронту, як гинуть наші бійці, отримують поранення. Але вже тривалий час нам не дають жодного бойового завдання.
Нас змушують сидіти на базі бо нема на нас бойового розпорядження. Хоча в бригадах на передовій снайперів нашого рівня - одиниці, в найкращому випадку. Ми потрібні на фронті, і для нашого застосування народ України витратив великі кошти, відірвав від себе, від пенсіонерів, від нагальних потреб.
Кожного дня на передовій несуть службу в великій кількості майже не підготовлені заробітчани, які не мотивовані, не навчені, погано озброєні. Вони несуть втрати та ризикують собою. В той час як в тилу тримають велику кількість гарно підготовлених спецпризначенців, яким треба молитися, щоб нарешті про них згадали та дали робити те, заради чого держава витрачала великі кошти.
Хіба це державницький підхід? Хіба це повага до платників податків? Хіба це професійно з боку військових керівників?
Бачу, що війна за незалежність України залишається окремою справою патріотів, та мало цікавить державну бюрократію, яка живе своїим життям».
