Отримання кредиту від МВФ дасть сигнал міжнародним інвесторам вкладати гроші в державні цінні папери, - "слуга народу" Гетманцев

Якщо Верховна Рада не прийме "антиколомойський" закон, Україна не перестане бути платоспроможною, але це буде негативний сигнал міжнародним інвесторам.

Про це в інтерв'ю Бізнес Цензор заявив глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам однозначно буде важко, тому що кредити від МВФ - це, крім дешевих грошей, ще й сигнал для міжнародних інвесторів, які вкладатимуть гроші в державні цінні папери. Але, з іншого боку, у нас є порівняно великий обсяг золотовалютного резерву, банківська система накопичила ліквідність. Все це не дає змоги поставити знак рівності між відсутністю програми МВФ і дефолтом", - зазначив він.

Нагадаємо, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання. Документ, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідації банків і повернення несправедливої компенсації з держбюджету їх колишнім власникам.

Народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

21 квітня Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики почав розгляд у другому читанні законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д).

30 квітня Верховна Радасхвалила застосування особливої ​​процедури при розгляді у другому читанні законопроєкту №2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

Як прогнозував на цьому тижні глава комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев, Рада може розглянути законопроєкт упродовж одного-двох тижнів.

Ухвалення законопроєкту необхідне для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом.