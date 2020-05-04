Отримання кредиту від МВФ дасть сигнал міжнародним інвесторам вкладати гроші в державні цінні папери, - "слуга народу" Гетманцев
Якщо Верховна Рада не прийме "антиколомойський" закон, Україна не перестане бути платоспроможною, але це буде негативний сигнал міжнародним інвесторам.
Про це в інтерв'ю Бізнес Цензор заявив глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.
"Нам однозначно буде важко, тому що кредити від МВФ - це, крім дешевих грошей, ще й сигнал для міжнародних інвесторів, які вкладатимуть гроші в державні цінні папери. Але, з іншого боку, у нас є порівняно великий обсяг золотовалютного резерву, банківська система накопичила ліквідність. Все це не дає змоги поставити знак рівності між відсутністю програми МВФ і дефолтом", - зазначив він.
Нагадаємо, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання. Документ, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідації банків і повернення несправедливої компенсації з держбюджету їх колишнім власникам.
Народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.
Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.
21 квітня Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики почав розгляд у другому читанні законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д).
30 квітня Верховна Радасхвалила застосування особливої процедури при розгляді у другому читанні законопроєкту №2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".
Як прогнозував на цьому тижні глава комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев, Рада може розглянути законопроєкт упродовж одного-двох тижнів.
Ухвалення законопроєкту необхідне для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом.
Колишній "старший браток" не пошкодує грошей, аби України не стало. - https://gazeta.ua/articles/life/_bez-mvf-dovedetsya-pozichati-groshi-u-rosiyi-ce-shlyah-do-gromadyanskoyi-vijni/962644
Це все трапиться після того, як рак на горі свистітиме!
Вы налоговое законодательство до ума доведите, чтобы те самые инвесторы не шарахались от Украины, как чорт от ладана.
😁
- протягом січня-липня вони тримали ДС на суму 50-60 млрд грн;
- із серпня кількість ДС знижувалася до 20-40 млрд грн, а потім зростала до 60 млрд грн у кінці грудня.
У 2019 році сезонність ДС була іншою.
Після деякого зменшення у середині року кількість придбаних ДС почала зростати із вересня, а у грудні досягла рекордних значень - понад 150 млрд грн.
Займём у МВФ под 3% для того, чтобы ещё наодалживать ОВГЗ под 12%!
А ведь мы еще от прошлого изобилия оклиматься не успели.