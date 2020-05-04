УКР
Отримання кредиту від МВФ дасть сигнал міжнародним інвесторам вкладати гроші в державні цінні папери, - "слуга народу" Гетманцев

Якщо Верховна Рада не прийме "антиколомойський" закон, Україна не перестане бути платоспроможною, але це буде негативний сигнал міжнародним інвесторам.

Про це в інтерв'ю Бізнес Цензор заявив глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам однозначно буде важко, тому що кредити від МВФ - це, крім дешевих грошей, ще й сигнал для міжнародних інвесторів, які вкладатимуть гроші в державні цінні папери. Але, з іншого боку, у нас є порівняно великий обсяг золотовалютного резерву, банківська система накопичила ліквідність. Все це не дає змоги поставити знак рівності між відсутністю програми МВФ і дефолтом", - зазначив він.

Нагадаємо, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання. Документ, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідації банків і повернення несправедливої компенсації з держбюджету їх колишнім власникам.

Народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

21 квітня Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики почав розгляд у другому читанні законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д).

30 квітня Верховна Радасхвалила застосування особливої ​​процедури при розгляді у другому читанні законопроєкту №2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

Як прогнозував на цьому тижні глава комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев, Рада може розглянути законопроєкт упродовж одного-двох тижнів.

Ухвалення законопроєкту необхідне для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом.

кредит (3974) МВФ (3110) Гетманцев Данило (957)
+19
Сигнал для інвесторів це прозорі закони бізнесу і їх дотримання, а не черговий борг.
04.05.2020 19:09 Відповісти
+13
они уже спят и видят как разворуют етот кредит
04.05.2020 19:08 Відповісти
+9
В цінні папери гроші вкладають не інвестори а спекулянти, інвестори вкладають в розвиток виробництва в Україні і це інвестиції які неможливо взяти і вивести за день-два.
04.05.2020 19:14 Відповісти
они уже спят и видят как разворуют етот кредит
04.05.2020 19:08 Відповісти
В цінні папери гроші вкладають не інвестори а спекулянти, інвестори вкладають в розвиток виробництва в Україні і це інвестиції які неможливо взяти і вивести за день-два.
04.05.2020 19:14 Відповісти
Сигнал для інвесторів це прозорі закони бізнесу і їх дотримання, а не черговий борг.
04.05.2020 19:09 Відповісти
Вот это основной сигнал для инвесторов.

Получение кредита от МВФ даст сигнал международным инвесторам вкладывать деньги в государственные ценные бумаги, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 8365
04.05.2020 19:21 Відповісти
...У моїй молодості початку 1990-х я добре засвоїв: за жодних обставин не позичати у "братків". Бо звичайний позикодавець, як МВФ або приватні фонди, зацікавлений, щоб боржник був живий-здоровий і повернув позику з відсотками. А "браток" хоче, щоб ви не змогли розрахуватися і стали його рабом.
Колишній "старший браток" не пошкодує грошей, аби України не стало. - https://gazeta.ua/articles/life/_bez-mvf-dovedetsya-pozichati-groshi-u-rosiyi-ce-shlyah-do-gromadyanskoyi-vijni/962644
04.05.2020 21:03 Відповісти
А як там гнида-йермак?
04.05.2020 19:11 Відповісти
живуче падло.
04.05.2020 19:23 Відповісти
Получение кредита от МВФ даст сигнал международным инвесторам вкладывать деньги в государственные ценные бумаги, - "слуга народа" Гетманцев
Це все трапиться після того, як рак на горі свистітиме!
04.05.2020 19:11 Відповісти
Судя по ситуации, предыдущие кредиты никаких вложений инвесторов не были! Брешете? Ну в прочем чего я спрашиваю)))) Он или идиот или придуривается! Народ, кто нибудь из вас будет вкладывать в вечного должника? Ответ думаю будет отрицательный!
04.05.2020 19:11 Відповісти
Получение кредита от МВФ даст сигнал международным инвесторам вкладывать деньги в государственные ценные бумаги, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5856
04.05.2020 19:11 Відповісти
Су..а, они реально дауны... Кто будет вкладывать в ценные бумаги государства, которое живет от долга к долгу ?!
04.05.2020 19:14 Відповісти
У Вас були сумніви щодо СН?
04.05.2020 19:15 Відповісти
Я так понимаю, что с 2014-го, когда Украина подсела на иглу МВф, инвесторы в Украину перли со всех усюд?
Вы налоговое законодательство до ума доведите, чтобы те самые инвесторы не шарахались от Украины, как чорт от ладана.
04.05.2020 19:15 Відповісти
Отак прямо з 2014-го Україна підсіла на голку МВФ? Ви впевнені? А до цього?
Получение кредита от МВФ даст сигнал международным инвесторам вкладывать деньги в государственные ценные бумаги, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 249
04.05.2020 19:24 Відповісти
Шановна, якщо ви не зрозуміли про що я написав, то це особисто ваші проблеми. І ці хвайні картинки залиште собі - нехай вони вам душу гріють.
04.05.2020 19:31 Відповісти
Это брехня для приезжих, не указывающая всей картины долгов, а только сторону для отбеливания Порошенка.
04.05.2020 21:27 Відповісти
Досить постити брехню. Кредити Юлі та Азарова давно вже погашені. На дфаграмі показаний приріст. Тобто, при Яценюку та Гройсмані набрали на 5,2 млрд доларів більше ніж при Юлі та Азарові.
04.05.2020 23:31 Відповісти
Знову облігації ОВДЗ?
04.05.2020 19:16 Відповісти
Ага, инвесторы будут вкладывать, в ценные бумаги. Они там реально все кретины...
04.05.2020 19:18 Відповісти
Взагалі то, так і є. Та з такою "бригадою", як ваша, гарантій МВФ, інвесторам, буде малувато
04.05.2020 19:19 Відповісти
Я так понимаю опять пирамида овгз, ну ну.
04.05.2020 19:19 Відповісти
Почему опять? Она и не прекращалась. Чуть снизили темп и все.
04.05.2020 19:44 Відповісти
Наша песня хороша, начинай сначала. Молочные реки, кисельные берега. Ананасы несутся, бананы колосятся, жирафы доятся. Бла-бла-бла, фанфары и салюты.

😁
04.05.2020 19:19 Відповісти
Афера с ОВГЗ организованная Порошенко и Гонтаревой очень пришлась по душе и карману "новых лиц " из ЗЕвласти ?
04.05.2020 19:20 Відповісти
Погана спроба відмазати зелень, у 2016-2018 роках купівля банками ДС мала сезонний характер:
- протягом січня-липня вони тримали ДС на суму 50-60 млрд грн;
- із серпня кількість ДС знижувалася до 20-40 млрд грн, а потім зростала до 60 млрд грн у кінці грудня.
У 2019 році сезонність ДС була іншою.
Після деякого зменшення у середині року кількість придбаних ДС почала зростати із вересня, а у грудні досягла рекордних значень - понад 150 млрд грн.
04.05.2020 19:39 Відповісти
Буков.Якщо ви не в курсі , то у Зеленського також був великий пакет ОВГЗ , і він не звільняв Маркарову поки вони не були погашені.Так що це спільна оборудка Порошенко і Зеленського.
04.05.2020 22:35 Відповісти
А шотама с нянькаии-смотрящиии??
04.05.2020 19:22 Відповісти
Спят!
04.05.2020 19:24 Відповісти
Не важко таке вам запитувати після того, як ви за них проголосували?
04.05.2020 19:27 Відповісти
Ви чиїх будете: ЛОХІВ чи неЛОХІВ??
04.05.2020 20:12 Відповісти
Взять кредит МВФ чтобы еще больше набрать кредитов! оригинальный подход! а отдавать чем будите?!!
04.05.2020 19:24 Відповісти
Віддадуть свіжими зебілами!
04.05.2020 19:25 Відповісти
А шо в них написано,расписка за дозу? Или схемки распила. Кроме бумаг больше ни на что не способна зелень плеснявая.
04.05.2020 19:26 Відповісти
инвестори на марше
Получение кредита от МВФ даст сигнал международным инвесторам вкладывать деньги в государственные ценные бумаги, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 8269
04.05.2020 19:27 Відповісти
Зєлєбобіки, а як вас називати вже, бо 73% того-тю тю! падає рейтинг в гіпер-режимі......
04.05.2020 19:29 Відповісти
Получение кредита от МВФ даст сигнал международным инвесторам вкладывать деньги в государственные ценные бумаги, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 7744
04.05.2020 19:29 Відповісти
Получение кредита от МВФ даст сигнал международным инвесторам вкладывать деньги в государственные ценные бумаги, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 8206
04.05.2020 19:31 Відповісти
Жылезная логика!
Займём у МВФ под 3% для того, чтобы ещё наодалживать ОВГЗ под 12%!
04.05.2020 19:47 Відповісти
О!!! Опять волна инвестиций пошла буйно накрывать.

А ведь мы еще от прошлого изобилия оклиматься не успели.
04.05.2020 20:37 Відповісти
Да вы уже столько «сигнального бабла» у МВФ набрали , что инвесторы должны были просто завалить страну манной инвестиционной . Ворье было старое, теперь ворье тоже старое только мордочки новые .
04.05.2020 20:39 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
04.05.2020 20:45 Відповісти
транш для погашения процентов долгов.которые разворовали
04.05.2020 21:38 Відповісти
Ох и дурак Гетманцев ! Кредит разворуют и проедим , потом будем опять просить , наши бумажки никому не нужны . никто капитал сюда вкладывать не будет .даже из Параши на испуге вывели 6 млрд из 76 .Так это только начало . Сдайте США бабу КАЛа . тогда может подкинут деньжат .
04.05.2020 21:45 Відповісти
А чего все возмущаются? Им же надо что то лохам-хохлам рассказывать. Вы главное уши только пошире развесте. Что выбрали, теперь и кушайте.
04.05.2020 22:19 Відповісти
Відверта брехня. Країна, яка бере кредити МВФ є проблемною і стоїть перед загрозою дефолту. Таку країну інвестори обходять десятою дорогою.
04.05.2020 23:32 Відповісти
Хорошо, верно.
04.05.2020 23:47 Відповісти
 
 