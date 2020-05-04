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Кабмин назначил Васильченко и.о. главы Госархстройинспекции, предварительно уволив его с должности главы этой организации

Кабмин назначил Васильченко и.о. главы Госархстройинспекции, предварительно уволив его с должности главы этой организации

Кабинет министров Украины уволил Юрия Васильченко с должности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

Соответствующее распоряжение №482-р было подписано 29 апреля 2020 года.

"Уволить Васильченко Юрия Николаевича с должности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины в связи с переходом на другую работу", - говорится в распоряжении.

Напомним, 11 марта текущего года Кабинет министров назначил Юрия Васильченко главой ГАСИ. До этого Васильченко занимал должность начальника отдела по вопросам обследования и паспортизации Управления лицензирования, обследования и паспортизации ГАСИ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главный инспектор ГАСИ Киевщины попался на взятке в виде талонов на 2,5 тыс. литров сжиженного газа, - Нацполиция. ФОТО

Автор: 

Васильченко (5) ГАСИ (183)


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04.05.2020 19:17 Відповісти
"Уволить Васильченко Юрия Николаевича с должности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины в связи с перестановкой кроватей в борделе", - говорится в распоряжении. Источник: https://censor.net.ua/n3193295
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04.05.2020 19:20 Відповісти
нах я это нам надо? что изменилось?блдь новость
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04.05.2020 21:14 Відповісти
когда уже этот гнидник разгонят к чертям собачим?
оставте его только для строительства квартир на продажу (и то не факт). в остальных случаях он и нах не нужен.
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04.05.2020 22:17 Відповісти
 
 