Ми очікуємо пік захворюваності на коронавірус ще до середини травня, - Єрмак

Україна очікує пік захворюваності на коронавірус до середини травня, зазначає керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Наші вчені говорять про те, що ми очікуємо пік (захворюваності на коронавірус) ще до середини травня", - сказав він під час онлайн-дискусії "Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого Дому", організованої Atlantic Council у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Станом на 9:00 понеділка, 4 травня, найбільшу кількість нових підтверджених випадків зараження коронавірусом за добу в Україні зафіксовано в Чернівецькій та Київській областях. Загальна кількість інфікованих Covid-19 становить 12 331 особа, кількість хворих за добу зросла на 418.

