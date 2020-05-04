Голову закарпатського підрозділу Антимонопольного комітету затримано на хабарі 1,1 тис. дол., - Нацполіція. ФОТО
Правоохоронці затримали на хабарі керівника закарпатського підрозділу Антимонопольного комітету.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Чиновник вимагав 3 тисячі доларів за зменшення штрафних санкцій за порушення вимог законодавства під час проведення тендеру. Однак, у подальшому зробив "знижку" до 1 100 доларів.
У понеділок, 4 травня, під час обшуку в службовому кабінеті чиновника правоохоронці вилучили понад тисячу доларів хабаря.
Хабарника затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Но вы не рыбаки, а служащие Системы, имитирующие работу. Государство тратит на ваши зарплаты в сотни раз больше, чем вы отрабатываете, дармоеды.