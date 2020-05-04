УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11087 відвідувачів онлайн
Новини Хабарники
3 121 9

Голову закарпатського підрозділу Антимонопольного комітету затримано на хабарі 1,1 тис. дол., - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі керівника закарпатського підрозділу Антимонопольного комітету.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Голову закарпатського підрозділу Антимонопольного комітету затримано на хабарі 1,1 тис. дол., - Нацполіція 01

Чиновник вимагав 3 тисячі доларів за зменшення штрафних санкцій за порушення вимог законодавства під час проведення тендеру. Однак, у подальшому зробив "знижку" до 1 100 доларів.

Голову закарпатського підрозділу Антимонопольного комітету затримано на хабарі 1,1 тис. дол., - Нацполіція 02

У понеділок, 4 травня, під час обшуку в службовому кабінеті чиновника правоохоронці вилучили понад тисячу доларів хабаря.

Голову закарпатського підрозділу Антимонопольного комітету затримано на хабарі 1,1 тис. дол., - Нацполіція 03

Голову закарпатського підрозділу Антимонопольного комітету затримано на хабарі 1,1 тис. дол., - Нацполіція 04

Хабарника затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Читайте також: Прокурор вимагав $5 тис. за закриття провадження про викрадення людини на Одещині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

хабар (4792) Нацполіція (15507) Правоохоронні органи (2712) силовики (2518) Антимонопольний комітет (1800) Закарпатська область (2166)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну ми вже рік живемо за нової влади, а корупція не зменшується! Може потрібно вішати попередню владу, а не просто знімати? Ну щоб корупціонери фізично закінчувались?
показати весь коментар
04.05.2020 19:30 Відповісти
мельчает народишко
показати весь коментар
04.05.2020 19:42 Відповісти
Для руководства полиции, которое "разоблачило" коррупционера в 1 тыс. баксов, эта сумма - раз в ресторане покушать... При этом - не заплатить. Офигеваю от таких "борцов с коррупцией". Это как волк наказал за разбой блоху, так как она овцу укусила и капельку ее крови выпила!
показати весь коментар
05.05.2020 13:39 Відповісти
Руководителя закарпатского подразделения Антимонопольного комитета...вышел сам на себя)
показати весь коментар
04.05.2020 19:49 Відповісти
Антимонопольный комитет - серьёзное место!
показати весь коментар
04.05.2020 20:01 Відповісти
1,1 тыс. баксов....он просто попросил на сигареты
показати весь коментар
04.05.2020 20:50 Відповісти
Нищеброд какой то, повелся на копейки,мало того что себя подставил, так и ЗЕ!леное движение дескредитировал!
показати весь коментар
04.05.2020 21:48 Відповісти
Малек. Настоящие рыбаки таких отпускают.
Но вы не рыбаки, а служащие Системы, имитирующие работу. Государство тратит на ваши зарплаты в сотни раз больше, чем вы отрабатываете, дармоеды.
показати весь коментар
04.05.2020 22:33 Відповісти
Чи гроши були несправжні, то не відкупився від ментів? Спланована мабуть операція "Відстріл мишенят"
показати весь коментар
05.05.2020 09:59 Відповісти
 
 