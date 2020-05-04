Резніков замість Кучми стане заступником глави делегації на переговорах стосовно Донбасу в Мінську, - Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Олексій Резніков буде заступником голови делегації України в ТКГ Леоніда Кучми, а до робочих підгруп ТКГ увійдуть представники відповідних українських міністерств і народні депутати України.

"Сьогодні дуже важливо надати Мінському процесу нового імпульсу, й Україна це робить. Сьогодні ми виступили з ініціативою підвищити рівень представництва делегацій у Мінську в Тристоронній контактній групі. Тобто тепер поряд із керівником нашої делегації паном Кучмою його заступником стає віце-прем'єр - міністр пан Резніков, а також ми додаємо до представництва в кожній підгрупі представників відповідних міністерств на рівні не нижче за заступника міністра, також додаємо представників парламенту. Так, декілька керівників профільних комітетів також будуть залучені до цієї роботи", - сказав він під час онлайн-дискусії "Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого Дому", організованої Atlantic Council у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

