Резніков замість Кучми стане заступником глави делегації на переговорах стосовно Донбасу в Мінську, - Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Олексій Резніков буде заступником голови делегації України в ТКГ Леоніда Кучми, а до робочих підгруп ТКГ увійдуть представники відповідних українських міністерств і народні депутати України.

"Сьогодні дуже важливо надати Мінському процесу нового імпульсу, й Україна це робить. Сьогодні ми виступили з ініціативою підвищити рівень представництва делегацій у Мінську в Тристоронній контактній групі. Тобто тепер поряд із керівником нашої делегації паном Кучмою його заступником стає віце-прем'єр - міністр пан Резніков, а також ми додаємо до представництва в кожній підгрупі представників відповідних міністерств на рівні не нижче за заступника міністра, також додаємо представників парламенту. Так, декілька керівників профільних комітетів також будуть залучені до цієї роботи", - сказав він під час онлайн-дискусії "Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого Дому", організованої Atlantic Council у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Черговий раунд переговорів стосовно Донбасу відбудеться 13-14 травня, - ОБСЄ

+23
Всё, вышли на финишную прямую по сдаче Украины Путину?
04.05.2020 19:54 Відповісти
+14
а ти кто такой что распоряжаешся.. ты ермак завхоз у еврея..твое дело стулья и чемоданчик носить а не указывать кто и кем будет.
04.05.2020 19:56 Відповісти
+9
04.05.2020 19:56 Відповісти
Всё, вышли на финишную прямую по сдаче Украины Путину?
04.05.2020 19:54 Відповісти
Схоже на те.Недарма жирне лайно випустили ."Партія війни"???
"Сивохо очікує «приємного сюрпризу» від Зеленського""Якщо він приведе мир

на територію Донбасу, для мене це буде приємний сюрприз, а для ПАРТІЇ ВІЙНИ - неприємний, - зазначив Сивохо.

На його думку, в Україні «незначну меншість» виступає за продовження «огидних процесів» - війни та корупції.
04.05.2020 20:21 Відповісти
Блін. А чому вже відразу не Кòзака?
04.05.2020 19:55 Відповісти
а ти кто такой что распоряжаешся.. ты ермак завхоз у еврея..твое дело стулья и чемоданчик носить а не указывать кто и кем будет.
04.05.2020 19:56 Відповісти
На останніх фотографіях нашого найвеличнішого можна побачити його "усталость от жизни своей", а папірці читати, що зЕбень і єже з ним написав, комусь потрібно. Ну і ввх теж не буде читати від імені Укрїни.
04.05.2020 20:28 Відповісти
04.05.2020 19:56 Відповісти
будут дух мотороллы вызывать
04.05.2020 19:59 Відповісти
Теперь каждая бумажка будет подписываться представителями власти ..(((
04.05.2020 20:03 Відповісти
З заголовка виходить, що Кучма сам у себе заступник?
04.05.2020 20:09 Відповісти
Если с Консультативным Советом не сложилось (европейцы решили не мараться в этом гавне) то ермак решил протолкнуть другим путем даже более изуитским: "мы добавляем в представительство в каждой подгруппе представителей соответствующих министерств на уровне не ниже, чем замминистра, также добавляем представителей парламента." Источник: https://censor.net/n3193309 и если это не легитимация дырляндии с орляндией, то что ? Ждем очередной лапши-разъяснений от ермака и подпевал
04.05.2020 20:12 Відповісти
Очі як у Сірка! Йому інкримінують торгівлю посадами, а він керує замість ЗЕ!
04.05.2020 20:12 Відповісти
ТОБТО ЦЯ ГНИДА ХОЧА ПЕРЕВЕСТИ ЩЕ НА ВИЩИЙ РІВЕНЬ МІНСЬКІ НЕ УГОДИ А ДОМОВЛЕНОСТІ. ЩОБ З ТЕРОРИСТАМИ І МАРІОНЕТКАМИ РАСЕЇ СІЛИ ЗА СТІЛ ПЕРЕМОВИН ОФІЦІЙНІ ОРГАНИ ТА ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАДИ.
04.05.2020 20:17 Відповісти
Саме так, а вас це дивує?
04.05.2020 21:17 Відповісти
А демократы отвечали, только пан Кравчук!
04.05.2020 20:18 Відповісти
А демократы отвечали, только пан Кравчук! С тележкою.
04.05.2020 20:19 Відповісти
придурки обрали собі придурків то й живуть тепер як придурки..
кожен хахєл має ту владу на яку заслуговує..
жаль тільки тих 1,62% українських націоналістів, що голосували за ВО Свободу..
04.05.2020 20:20 Відповісти
Ччому так запутано?!
04.05.2020 20:23 Відповісти
Так ***** нивинний???Війна в головах українців???👿с..."У мене немає бажання закінчувати війну в голові Володимира Путіна. Я хочу закінчити війну в головах жителів України"сивохо
04.05.2020 20:38 Відповісти
Молодше пердло замінить зовсім старе пердло.
04.05.2020 20:44 Відповісти
Народився у Львові. Може з навезених? Якщо так, то кацап - це клініка.
04.05.2020 20:52 Відповісти
Резніков замість Кучми стане заступником глави делегації на переговорах стосовно Донбасу в Мінську, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6055
04.05.2020 21:07 Відповісти
А шо,у Кучми пісок закінчився?
04.05.2020 21:15 Відповісти
Что ждать от Зеленского в переговорах с Россией? Полной жопы для Украины.
04.05.2020 21:37 Відповісти
интересно, когда дерьмака вздернут за яйца прогрессивные малята?)))) эта мразь синежопая, уже реально задрала своей тупой рожей))))
04.05.2020 22:26 Відповісти
Странно и дико видеть как евреи зеленский, ермак, резников решают судьбу Украины и украинцев. После большевистского переворота именно евреи-комиссары устроили здесь коллективизацию и голодомор. Сейчас история повторяется на новом витке. Хуже кацапов для украинцев бывают только кацапы с евреями в одной упряжке.
04.05.2020 23:13 Відповісти
Кучму надо посадить за приватизацию.
04.05.2020 23:18 Відповісти
опять ермак вещает - какого черта?
05.05.2020 00:11 Відповісти
 
 