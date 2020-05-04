Резніков замість Кучми стане заступником глави делегації на переговорах стосовно Донбасу в Мінську, - Єрмак
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Олексій Резніков буде заступником голови делегації України в ТКГ Леоніда Кучми, а до робочих підгруп ТКГ увійдуть представники відповідних українських міністерств і народні депутати України.
"Сьогодні дуже важливо надати Мінському процесу нового імпульсу, й Україна це робить. Сьогодні ми виступили з ініціативою підвищити рівень представництва делегацій у Мінську в Тристоронній контактній групі. Тобто тепер поряд із керівником нашої делегації паном Кучмою його заступником стає віце-прем'єр - міністр пан Резніков, а також ми додаємо до представництва в кожній підгрупі представників відповідних міністерств на рівні не нижче за заступника міністра, також додаємо представників парламенту. Так, декілька керівників профільних комітетів також будуть залучені до цієї роботи", - сказав він під час онлайн-дискусії "Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого Дому", організованої Atlantic Council у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сивохо очікує «приємного сюрпризу» від Зеленського""Якщо він приведе мир
на територію Донбасу, для мене це буде приємний сюрприз, а для ПАРТІЇ ВІЙНИ - неприємний, - зазначив Сивохо.
На його думку, в Україні «незначну меншість» виступає за продовження «огидних процесів» - війни та корупції.
кожен хахєл має ту владу на яку заслуговує..
жаль тільки тих 1,62% українських націоналістів, що голосували за ВО Свободу..