Терористи "ДНР" використовували під час обстрілу Павлополя ракету НУР-80, що перебуває на озброєнні армії РФ, - прокуратура. ФОТО

Терористи "ДНР" використовували для обстрілу Павлополя некеровану ракету типу ППР-80, що перебуває на озброєнні армії РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

Під час досудового розслідування встановлено, що 3 травня 2020 р представники терористичної організації "ДНР", що діють під контролем Російської Федерації, здійснили ракетний обстріл с.Павлопіль Волноваського району Донецької області, де проживає мирне населення.

Під час огляду місця події виявлено авіаційну некеровану ракету типу ППР-80, дальністю близько 2 км, що перебуває на озброєнні армії РФ.

Боєприпас як речовий доказ долучено до матеріалів кримінального провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Надалі зібрані докази через Офіс генпрокурора будуть передані в Офіс Прокурора Міжнародного кримінального суду.

Досудове розслідування триває.

