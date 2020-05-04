УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11087 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
10 278 66

Терористи "ДНР" використовували під час обстрілу Павлополя ракету НУР-80, що перебуває на озброєнні армії РФ, - прокуратура. ФОТО

Терористи "ДНР" використовували для обстрілу Павлополя некеровану ракету типу ППР-80, що перебуває на озброєнні армії РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

Терористи ДНР використовували під час обстрілу Павлополя ракету НУР-80, що перебуває на озброєнні армії РФ, - прокуратура 01

Під час досудового розслідування встановлено, що 3 травня 2020 р представники терористичної організації "ДНР", що діють під контролем Російської Федерації, здійснили ракетний обстріл с.Павлопіль Волноваського району Донецької області, де проживає мирне населення.

Під час огляду місця події виявлено авіаційну некеровану ракету типу ППР-80, дальністю близько 2 км, що перебуває на озброєнні армії РФ.

Терористи ДНР використовували під час обстрілу Павлополя ракету НУР-80, що перебуває на озброєнні армії РФ, - прокуратура 02

Боєприпас як речовий доказ долучено до матеріалів кримінального провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Надалі зібрані докази через Офіс генпрокурора будуть передані в Офіс Прокурора Міжнародного кримінального суду.

Досудове розслідування триває.

Читайте також: Біля залізниці на Донеччині виявлено засоби військового ураження, які могли бути використані для диверсій, - Держприкордонслужба. ФОТО

Автор: 

армія рф (18810) боєприпаси (2359) прокуратура (3752) Донецька область (9667) операція Об’єднаних сил (6725)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
Какая неожиданность! Вот ни разу не было и опять случилось!
показати весь коментар
04.05.2020 19:57 Відповісти
+17
Разведуну об этом доложат? Чтобы глаза приоткрыл. Может увидит

Террористы "ДНР" использовали при обстреле Павлополя ракету НУР-80, находящуюся на вооружении армии РФ, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1385
показати весь коментар
04.05.2020 20:00 Відповісти
+11
Так вроде же ***** вам прямо сказал что поставляет оружие на даунбас. Про то что росийские военные на дамбасе тоже несколько лет назад признал. А вы как дети продолжаете искать доказательства, вместо того чтобы у*бать в ответ из тяжелого чтобы с землей перемешались
показати весь коментар
04.05.2020 20:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какая неожиданность! Вот ни разу не было и опять случилось!
показати весь коментар
04.05.2020 19:57 Відповісти
не град п был а вот чтобы нарами 80мм не помню чтобы орки били
показати весь коментар
04.05.2020 19:59 Відповісти
Там 100 ракет Вільха передали в ЗСУ, потрібно їх надіслати у відповідь терористам!
показати весь коментар
04.05.2020 20:01 Відповісти
Я имею ввиду использование террористами оружия, которое есть только у РФ.
показати весь коментар
04.05.2020 20:02 Відповісти
Это советская неуправляемая авиационная ракета выпускающаяся с 1964-го года. Вы уверены что в Украине такого нет?

Террористы "ДНР" использовали при обстреле Павлополя ракету НУР-80, находящуюся на вооружении армии РФ, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4847
показати весь коментар
04.05.2020 20:20 Відповісти
Серийный выпуск с 1971-го года.
показати весь коментар
04.05.2020 20:23 Відповісти
есть и много, а вот в ОРДЛО не было до 3 мая 2020
показати весь коментар
04.05.2020 20:39 Відповісти
На фото С-8, у неё нет модификации с индексом НУР-80.
показати весь коментар
04.05.2020 20:47 Відповісти
Это одна и та же ракета.
показати весь коментар
04.05.2020 20:50 Відповісти
Неуправляемая авиационная ракета (НУР) С-80ФП, созданная тульским НПО «Сплав», начала поставляться в Вооруженные силы России, за рубежом к ней также проявляют интерес, заявил в интервью «РИА Новости» гендиректор «Сплава» Герой России Николай Макаровец.
При разработке ракеты С-8ОФП специалисты НПО «Сплав» использовали передовые технологии, не имеющие мировых аналогов. Ракета комплектуется механическим взрывателем с установкой на мгновенное действие (осколочно-фугасное действие по открыто расположенным целям) и с двумя установками на замедленное действие (поражение целей, находящихся в закрытых фортификационных сооружениях).
показати весь коментар
04.05.2020 20:54 Відповісти
Новые С-80ФП выглядят по-другому. На фото старая советская ракета. Хоть бы маркировку показали что-ли.
показати весь коментар
04.05.2020 21:02 Відповісти
И как же они выглядят, эти ваши новые С-80ФП? Обоснуй свои слова.
показати весь коментар
04.05.2020 21:19 Відповісти
Терористи "ДНР" використовували під час обстрілу Павлополя ракету НУР-80, що перебуває на озброєнні армії РФ, - прокуратура - Цензор.НЕТ 909
показати весь коментар
04.05.2020 21:21 Відповісти
Так ведь нет отличий. 1 в 1.
показати весь коментар
04.05.2020 21:22 Відповісти
Терористи "ДНР" використовували під час обстрілу Павлополя ракету НУР-80, що перебуває на озброєнні армії РФ, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7048
показати весь коментар
04.05.2020 21:24 Відповісти
Да, на фото не НУР С-80ФП
показати весь коментар
04.05.2020 21:34 Відповісти
Зачем прятать маркировку? Это же главная улика.
показати весь коментар
04.05.2020 21:03 Відповісти
Тобі то для чого маркування? Покажуть там де треба.
Маю 2 запитання : 1) Чий Крим. 2) Згідний що путін *****?
показати весь коментар
04.05.2020 21:14 Відповісти
В Украине они есть, только вот на территории Лугандона не было ни одной авиационной базы, а стало быть официально у орков их быть не могло. Тезис о том, что это шахтеры в шахтах откопали, который транслирует *****, конечно же объясняет и этот факт, но вот удовлетворит ли этот тезис следователей международного суда, это большой вопрос.
показати весь коментар
04.05.2020 20:50 Відповісти
Может ты ватник?
показати весь коментар
04.05.2020 20:54 Відповісти
ватная мразь расскажи нам про распятых а то уже шото скучно
показати весь коментар
04.05.2020 22:10 Відповісти
Через линию фронта? Ну ты фантазёр. Пишешь фантастические книги про русских патриотов-попаданцев, меняющих линию времени? Как продажи?
показати весь коментар
05.05.2020 00:25 Відповісти
Та в принципе єто то же самое что "Град П". Взяли трубень от УБшки (либо сам Б-8) ,НАР С-8, аккумулятор и вперЭд. Точность не ахти.
показати весь коментар
04.05.2020 20:13 Відповісти
та понятно но пусковые с с8 пару раз я видал на базе маталыг в ВСУ и как раз они не плохо работали пакетами но то скорей всего иженигеры из ВСУ чёто испытывали на орках
показати весь коментар
04.05.2020 20:16 Відповісти
Зеленский барыга ,наживается на войне !
показати весь коментар
04.05.2020 21:28 Відповісти
Неуправляемая авиационная ракета (НУР) С-80ФП, созданная тульским НПО «Сплав», начала поставляться в Вооруженные силы России, за рубежом к ней также проявляют интерес, заявил в интервью «РИА Новости» гендиректор «Сплава» Герой России Николай Макаровец.
При разработке ракеты С-8ОФП специалисты НПО «Сплав» использовали передовые технологии, не имеющие мировых аналогов. Ракета комплектуется механическим взрывателем с установкой на мгновенное действие (осколочно-фугасное действие по открыто расположенным целям) и с двумя установками на замедленное действие (поражение целей, находящихся в закрытых фортификационных сооружениях).
показати весь коментар
04.05.2020 20:00 Відповісти
чего чего не имеющие мировых аналогов. это С 8 только переименованный мля
показати весь коментар
04.05.2020 20:07 Відповісти
Разведуну об этом доложат? Чтобы глаза приоткрыл. Может увидит

Террористы "ДНР" использовали при обстреле Павлополя ракету НУР-80, находящуюся на вооружении армии РФ, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1385
показати весь коментар
04.05.2020 20:00 Відповісти
очі наріка.
показати весь коментар
04.05.2020 20:02 Відповісти
кацап сядь знову на бутилку.
показати весь коментар
04.05.2020 20:06 Відповісти
Пацак здесь не наливают .....
показати весь коментар
04.05.2020 20:07 Відповісти
«Спасибо « жителям кривбаса и и кало💩мою-*****… за нарика и …
показати весь коментар
04.05.2020 21:33 Відповісти
Це гноми - шахтарі повідкопували у шахті

Террористы "ДНР" использовали при обстреле Павлополя ракету НУР-80, находящуюся на вооружении армии РФ, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7852
показати весь коментар
04.05.2020 20:03 Відповісти
Так вроде же ***** вам прямо сказал что поставляет оружие на даунбас. Про то что росийские военные на дамбасе тоже несколько лет назад признал. А вы как дети продолжаете искать доказательства, вместо того чтобы у*бать в ответ из тяжелого чтобы с землей перемешались
показати весь коментар
04.05.2020 20:10 Відповісти
Ага, а потом бегай от озабоченных микронов-меркелей-конте и огрызайся что не ты напал на Белгород и ростов, а они сюда приперлись. Они даже за Сирию на Путина побухтели и заткнулись, а тут - сожрут того кто "*****"
показати весь коментар
04.05.2020 20:15 Відповісти
Сколько можно уже ето терпеть? Почему украинская армия 6-й год ведет себя как будто ето мы напали а не на нас? Вместо уничтожать врага и освобождать нашу землю, как написано в Конституции Украины, мы постоянно только оправдываемся, даже на то чего не делали.
показати весь коментар
04.05.2020 20:13 Відповісти
Так уже 6й год все украинское информ. пространство занято тем чтобы искать доказательства присутствия РФ на Донбассе если вы заметили.. но в случае реальной попытки полномасштабного наступления ВСУ на Донецк и Луганск РФ однозначно вмешается поскольку им геополитически не выгодно поражение непризнанных республик и тогда шансов у ВСУ практически нет.. и это хорошо понимал тот же Порошенко. потому с августа 2014го не наступал.
показати весь коментар
04.05.2020 20:24 Відповісти
это тебе так кажеться
показати весь коментар
04.05.2020 20:37 Відповісти
Это реальность которой все мы были свидетелями.
показати весь коментар
04.05.2020 20:38 Відповісти
У каждого своя http://gruz200.zzz.com.ua/ реальность ...
показати весь коментар
04.05.2020 20:40 Відповісти
пфф. лично я не сомневаюсь что военные спецы из РФ на Донбассе есть)) это даже сам путин не отрицал! но Елена Васильева это зашквар)) ее фейки с фамилиями уже давно разоблачены как футбольные команды и боевые пловцы) https://www.stopfake.org/ru/familii-11-ti-gruzov-200-iz-orenburgskoj-oblasti-sovpali-s-familiyami-futbolistov-gazovika/
показати весь коментар
04.05.2020 20:59 Відповісти
А-ха-ха!
Спецы, говорите. И даже Сам, не отрицал
Карлик уже настолько заврался, что обращать внимание на его болтовню, для мыслящих людей, уже давно, постыдное и бесполезное занятие...
Да кстати, вот ещё один "https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BE%D0%BC+%D1%82%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0 фейк ". Хотя... для человека, даже сейчас, сомневающегося в присутствии российских регулярных воинских формирований на востоке страны, в Украине, как и в голове зе, гражданская война...
показати весь коментар
04.05.2020 21:27 Відповісти
Ютуб это не серьезно. С ютубом комбат Семенченко однажды уже прокололся в США когда его попросили предоставить доказательства присутствия армии РФ на Донбассе https://www.obozrevatel.com/crime/38295-v-ssha-razgorelsya-skandal-iz-za-falshivyih-foto-s-donbassa-pokazannyih-v-senate.htm На Донбассе есть официальные международные организации наблюдения типа ОБСЕ которые тоже не могут дать однозначные выводы о присутствии росс армии https://interfax.com.ua/news/political/369086.html и вот https://www.segodnya.ua/ua/politics/v-obse-snova-ne-podtverzhdayut-prisutstvie-rossiyskih-voysk-na-donbasse-1220802.html .
показати весь коментар
04.05.2020 21:49 Відповісти
"Ютуб это не серьезно"
Вы изучили факты изложенные в видео материалах на канале Ом ТВ о присутствии росс. войск на Донбассе? Документы, фото, бортовые номера на технике оккупантов и прочее?
Для вас это не серьёзно? Аргументация, потверждённая многочисленными документальными фактами, для вас, пустой звук?
А https://prm.ua/ru/kto-na-samom-dele-semen-semenchenko-geroy-ili-chelovek-bez-printsipov/ Сёма и https://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5-%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BB-%D1%84%D1%81%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/a-44717369 ОБСЕ , серьёзно?
"Нет никакого внутреннего конфликта, нет оснований для гражданской войны, нет никаких причин для боевых действий, кроме присутствия российских войск", - заявил спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер.
показати весь коментар
04.05.2020 22:46 Відповісти
ОБСЕ это официальная международная организация международных наблюдателей под эгидой ООН и присутствующая на заседаниях Организации Объедененных Наций и это действительно очень серьезно https://www.osce.org/ru/who-we-are а ютуб это ютуб туда кто что хочет тот то и заливает не неся никакой ответственности за это. там и доказательство существования НЛО найти не проблема . https://youtu.be/hwb2_jvONrw
показати весь коментар
04.05.2020 23:00 Відповісти
Я вам дал ссылку, подтверждающую то, что сотрудники ОБСЕ сливают информацию российским спецслужбам. В данном случае, после этого разоблачения, нет никакого значения, какой статус у данной организации. После обнародованных фактов, доверия к ОБСЕ быть не может. Точка.

По Семенченко, как - то невнятно всё. Не хотите прояснить?
Про политиков, тоже, как-то неловко выходит.
То приводите в пример высказывания одних, а затем, тут же отрицаете значимость высказываний других...
показати весь коментар
04.05.2020 23:28 Відповісти
В статье высказывается лишь предположение что это было и что это мог быть сотрудник ОБСЕ без официальных или тем более судебных подтверждений даже если такой случай действительно имел место сути это не меняет поскольку и в рядах ВСУ были свои предатели и в рядах ЛДНР свои но это не значит что в целом ВСУ шпионы сепаратистов и наоборот. Не понимаю что не понятно по Семенченко? Черным по белому сказано что американцы попросили его предоставить им доказательства присутствия РФ на Донбассе и он им предьявил нечто вроде роликов с ютуба которые при исследовании оказались событиями не на Донбассе а в Осетии 2008г. читаем внимательно еще раз https://www.obozrevatel.com/crime/38295-v-ssha-razgorelsya-skandal-iz-za-falshivyih-foto-s-donbassa-pokazannyih-v-senate.htm .. поэтому я и говорю видеоролики с ютуба это не серьезно.
показати весь коментар
04.05.2020 23:43 Відповісти
Вы поймите меня правильно.. я не пытаюсь вас переубедить .. вы вольны верить в то что считаете правильным но поймите и вы мои мысли.. ОБСЕ это официальная международная миссия наблюдателей а Семенченко вместе с делегацией депутатов Верховной Рады во время их визита в США в декабре 2014го не смогли предоставить американским сенаторам ничего убедительного по вопросу агрессии РФ на Донбассе чем видео которое впоследствии оказалось фейковым. Если международные наблюдатели и украинские депутаты это агенты кремля то кому же тогда вообще верить можно? ютубу? смешно..
показати весь коментар
05.05.2020 00:19 Відповісти
а политики говорят разное.. https://www.dsnews.ua/world/boris-dzhonson-nazval-voynu-na-donbasse-grazhdanskoy-video--22082019105900
показати весь коментар
04.05.2020 23:01 Відповісти
В 2014 году армия была на бумаге. Правда клоун стремиться вернуть армию в состояние 2014 года.
показати весь коментар
04.05.2020 20:40 Відповісти
Думаете изменилось? При столкновении с регулярными подразделениями армии РФ в Керченском проливе ВМС Украины сдались в плен без сопротивления вместе с оружием, ********* и БК точно так же как и в 2014м.. за Крым так никто воевать и не мечтает хотя армия с ваших слов уже есть и еще раз повторюсь с августа 2014 го даже Порошенко официально заявлял что военного решения проблемы Донбасса нет.. видимо что то понимал.
показати весь коментар
04.05.2020 20:47 Відповісти
.....я после 6 лет ВОЙНЫ , уже не удивлюсь что у них появится БОЕВАЯ АВИАЦИЯ и ВОЕННО МОРСКОЙ ФЛОТ !!! кравчука и кучму с ющенко надо НАГНУТь за то что в МИРНЫЙ ЧАС в Украине все РАЗРУШАЛИ !!! а что теперь хотеть ????
показати весь коментар
04.05.2020 20:31 Відповісти
6 км, а не 2
показати весь коментар
04.05.2020 20:35 Відповісти
....вчера было 2 , но БОЛЬШИЕ !!! сегодня 6км , но МАЛЕНЬКИЕ !!!
показати весь коментар
04.05.2020 20:52 Відповісти
.....народ , вы что думаете что у нас ВИЛЬХА , НЕПТУН есть ???? хер у нас есть в КАРМАНЕ !!! запомните СТОИМ значит ОЧКУЕМ , идем ВПЕРЕД значит ПОБЕДИТЬ !!! мин. обороны БЫВШИЙ говорил , что к концу 18 года в войска пойдут ОПЛОТЫ !!! где ......ть ТАНКИ ????
показати весь коментар
04.05.2020 20:56 Відповісти
Да что там танки

https://censor.net/news/371376/do_2020_goda_ukraina_planiruet_vozrodit_podvodnyyi_flot_gayiduk
показати весь коментар
04.05.2020 21:58 Відповісти
если у СЕПАРАСТОВ появится БУРАТИНО и СОЛНЕПЕКИ , нам ПИСЕЦ !!!
показати весь коментар
04.05.2020 20:58 Відповісти
Вася, закусывать нужно
показати весь коментар
04.05.2020 21:29 Відповісти
показати весь коментар
04.05.2020 21:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=yGHBHJbQLbU&feature=emb_logo Битва сонцепека с ПТРК Корнет. Эпическая
показати весь коментар
04.05.2020 22:38 Відповісти
За порушення карантину, воно передало "привіт" меру Черкас, а ***** за порушення режиму тиші, слабо передати? Сцикло блд... Яке ж воно гидке..
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
показати весь коментар
04.05.2020 21:02 Відповісти
Гнидка -недомерок гнусавый нарик и московских мракобесов ряженных боится
показати весь коментар
04.05.2020 21:40 Відповісти
 
 