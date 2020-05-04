Терористи "ДНР" використовували під час обстрілу Павлополя ракету НУР-80, що перебуває на озброєнні армії РФ, - прокуратура. ФОТО
Терористи "ДНР" використовували для обстрілу Павлополя некеровану ракету типу ППР-80, що перебуває на озброєнні армії РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
Під час досудового розслідування встановлено, що 3 травня 2020 р представники терористичної організації "ДНР", що діють під контролем Російської Федерації, здійснили ракетний обстріл с.Павлопіль Волноваського району Донецької області, де проживає мирне населення.
Під час огляду місця події виявлено авіаційну некеровану ракету типу ППР-80, дальністю близько 2 км, що перебуває на озброєнні армії РФ.
Боєприпас як речовий доказ долучено до матеріалів кримінального провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Надалі зібрані докази через Офіс генпрокурора будуть передані в Офіс Прокурора Міжнародного кримінального суду.
Досудове розслідування триває.
При разработке ракеты С-8ОФП специалисты НПО «Сплав» использовали передовые технологии, не имеющие мировых аналогов. Ракета комплектуется механическим взрывателем с установкой на мгновенное действие (осколочно-фугасное действие по открыто расположенным целям) и с двумя установками на замедленное действие (поражение целей, находящихся в закрытых фортификационных сооружениях).
Маю 2 запитання : 1) Чий Крим. 2) Згідний що путін *****?
Спецы, говорите. И даже Сам, не отрицал
Карлик уже настолько заврался, что обращать внимание на его болтовню, для мыслящих людей, уже давно, постыдное и бесполезное занятие...
Да кстати, вот ещё один "https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BE%D0%BC+%D1%82%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0 фейк ". Хотя... для человека, даже сейчас, сомневающегося в присутствии российских регулярных воинских формирований на востоке страны, в Украине, как и в голове зе, гражданская война...
Вы изучили факты изложенные в видео материалах на канале Ом ТВ о присутствии росс. войск на Донбассе? Документы, фото, бортовые номера на технике оккупантов и прочее?
Для вас это не серьёзно? Аргументация, потверждённая многочисленными документальными фактами, для вас, пустой звук?
А https://prm.ua/ru/kto-na-samom-dele-semen-semenchenko-geroy-ili-chelovek-bez-printsipov/ Сёма и https://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5-%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BB-%D1%84%D1%81%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/a-44717369 ОБСЕ , серьёзно?
"Нет никакого внутреннего конфликта, нет оснований для гражданской войны, нет никаких причин для боевых действий, кроме присутствия российских войск", - заявил спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер.
По Семенченко, как - то невнятно всё. Не хотите прояснить?
Про политиков, тоже, как-то неловко выходит.
То приводите в пример высказывания одних, а затем, тут же отрицаете значимость высказываний других...
