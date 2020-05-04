Ми сподіваємося, що Кремль посилить свою делегацію в Мінську на переговорах стосовно Донбасу, - Єрмак

Українська сторона сподівається, що Російська Федерація також посилить свою делегацію в Тристоронній контактній групі в Мінську вслід за Україною для ефективніших переговорів.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ми сподіваємося, що таке посилення нашої делегації в Мінську призведе до того, що на такий же крок підуть і росіяни. І переговори в Тристоронній контактній групі між Україною і Росією за посередництва ОБСЄ стануть ефективнішими", - сказав він під час онлайн-дискусії "Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого Дому", організованої Atlantic Council у понеділок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Резніков замість Кучми стане заступником глави делегації на переговорах стосовно Донбасу в Мінську, - Єрмак