УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11087 відвідувачів онлайн
Новини
8 585 154

Ми сподіваємося, що Кремль посилить свою делегацію в Мінську на переговорах стосовно Донбасу, - Єрмак

Ми сподіваємося, що Кремль посилить свою делегацію в Мінську на переговорах стосовно Донбасу, - Єрмак

Українська сторона сподівається, що Російська Федерація також посилить свою делегацію в Тристоронній контактній групі в Мінську вслід за Україною для ефективніших переговорів.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ми сподіваємося, що таке посилення нашої делегації в Мінську призведе до того, що на такий же крок підуть і росіяни. І переговори в Тристоронній контактній групі між Україною і Росією за посередництва ОБСЄ стануть ефективнішими", - сказав він під час онлайн-дискусії "Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого Дому", організованої Atlantic Council у понеділок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Резніков замість Кучми стане заступником глави делегації на переговорах стосовно Донбасу в Мінську, - Єрмак

Автор: 

перемовини (3094) Донбас (22366) Єрмак Андрій (1427)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+46
Мы надеемся, что Кремль усилит свою делегацию в Минске на переговорах по Донбассу, - Ермак - Цензор.НЕТ 9807
показати весь коментар
04.05.2020 20:22 Відповісти
+33
Мы надеемся, что Кремль усилит свою делегацию в Минске на переговорах по Донбассу, - Ермак - Цензор.НЕТ 9670
показати весь коментар
04.05.2020 20:23 Відповісти
+24
єрмак-ссучене кремлівське ЧЬМО.
показати весь коментар
04.05.2020 20:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Бубочка?
показати весь коментар
04.05.2020 23:58 Відповісти
переговоры, минск- ермак. ковид- ермак,. закон о банках- ермак. это за последние полчаса. зелень вообще от управления отошол. страной рулит прокремлевский сепар
показати весь коментар
04.05.2020 20:45 Відповісти
Якого призначив інший сепар.
показати весь коментар
04.05.2020 21:00 Відповісти
Эрдоган и принц Салман,настолько сделали работу,что кремлевским Гопникам Птлера нечем усливаться,поезд ушел.Привет принцу Салману пусть передадут...
показати весь коментар
04.05.2020 20:45 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/f/d/5/4/fd5406816c62b59bdc8da61f866391ae/original.jpg Мы надеемся, что Кремль усилит свою делегацию в Минске на переговорах по Донбассу, - Ермак...Кремль наблюдатель,они могут только с военторга больше оружия выделить и пушечного мяса для Лугадонии
показати весь коментар
04.05.2020 20:47 Відповісти
А що сраний завгосп недолугої шмарклі вже керує зовнішньою політикою України?

Чому ця кремлівська хвойда та махровий коррупціонер лізе не в свої справи?
Бачу,об шмарклю та його міністрів витирають ноги вже всі, хто захоче...

Що думає на цей рахунок сам віслюк Оманський?
показати весь коментар
04.05.2020 20:48 Відповісти
Хто цей поц такий взагалі, щоб щось пояснювати від імені держави???
Я шось не пригадую, щоб Ложкін чи Райнін при Порошенко мололи так, наче вони самі президенти.
показати весь коментар
04.05.2020 20:49 Відповісти
Саиые успешные переговоры за последние 100 лет сделал Вячеслав Молотов и Йоахим фон Риббентроп в 1939 году. Братство длится до сих пор....
показати весь коментар
04.05.2020 20:49 Відповісти
Эти "надеются", а тем временем - "Террористы "ДНР" использовали при обстреле Павлополя ракету НУР-80, находящуюся на вооружении армии РФ"!
показати весь коментар
04.05.2020 20:50 Відповісти
Мы надеемся, что такое усиление нашей делегации в Минске

Прошу уточнения об усилении: чем усилили? Может брательника прихватишь в Минск? Возможно Арахамию в свинцовые трусы закатаете и впереди делегации поставите? Или, считаете, что прибили Саака к новой должности и можно пустить тараном на грустную Лошадь?
Это же надо как хочется бонусов от заказчика, когда, несмотря на весь негатив, руль по-прежнему у негодяев, продающих Неньку оптом и в розницу.
Зё плюет украинскому народу в лицо. И не надо рассказывать, что он не понимает что происходит. Все он понимает. Но по-прежнему свято считает, что только он мессия. Ведущий свой народ. ну как Моисей.
Вот только куда? И он явно не Моисей. Да и мы не иудеи
показати весь коментар
04.05.2020 20:50 Відповісти
Паспорта для Донбасса и всей Украины Путлер раздает направо и налево,а это значит,что на РАБссии быдла почти нет,
показати весь коментар
04.05.2020 20:53 Відповісти
Новим головою Офісу Президента Володимир Зеленський має намір зробити Юрія Арістова. Про це повідомляє Хрещатик.News з посиланням на власні джерела в Офісі Президента. За інформацією наших джерел, в Офісі вже узгоджено, що після закінчення карантину Андрій Єрмак, який був скомпрометований кількома гучними корупційними скандалами, має полишити крісло керівника ОП. На його місце призначать українського підприємця Юрія Арістова.Арістов був обраний до Верховної Ради ІХ скликання
від партії "Слуга народу". До початку політичної кар'єри був гендиректором ТОВ "Атлантик-ЮММА". За інформацією ЗМІ, є найбільшим імпортером в Україну живих морепродуктів та риби преміум-класу. Окрім компаній-імпортерів живої риби, заснував також декілька фірм в сфері IT та будівництва.
показати весь коментар
04.05.2020 20:53 Відповісти
Враховуючи те, що зелох призначає лише кремлівських консерв, то і цей винятком не буде.
показати весь коментар
04.05.2020 21:03 Відповісти
АрістовМи сподіваємося, що Кремль посилить свою делегацію в Мінську на переговорах стосовно Донбасу, - Єрмак - Цензор.НЕТ 777
показати весь коментар
04.05.2020 20:54 Відповісти
Ну и рожа... в ЗеМанде удивительно симпатичные лица) урод на уроде...
И почти все с печатью отсутствия интеллекта.
показати весь коментар
04.05.2020 21:38 Відповісти
Зелёная власть пусть занимается реформами украинского общества в государстве Украина, пора создавать первичные Общины и объединять их в Громады,украинцы должны определиться какое государство мы строем , куда нам идти и как украинцам самим рулить государством и своею землёй
https://censor.net/comments/locate/3193314/019214f6-5aaa-7321-ae33-a7c4ee3b7ace
показати весь коментар
04.05.2020 20:55 Відповісти
И до этого ...посмотрел в гуле статус еврейской общины,умно написано,такое впечатление ,что они всегда тесно связаны с украинским народом и это тянется со времён Крепостного права,когда они управляли украинскими крепостными,когда барин с барин с семьёй прятались в Петербурге,еврей управляющий всегда бедно одевался,что бы не раздражать своих крепостных
показати весь коментар
04.05.2020 22:39 Відповісти
Це почалося до хмельниччини коли за найменшу непокору селян , єврей-арендатор слав гінця до пана . А ті вже відривались по повній , палили , та саджали на палі . Кінчилося акцією Гонти в Умані .
показати весь коментар
05.05.2020 03:00 Відповісти
В Москве и Подмосковье обитают почти 250 000 таджиков,представляете себе Таджикский Майдан в Москве? я да....
показати весь коментар
04.05.2020 20:55 Відповісти
майдан от таджиков-заробитчан - с трудом, а курбан байрам - очень даже представляется... в этом году в начале августа
показати весь коментар
04.05.2020 21:40 Відповісти
он сам то понимает что языком мелет. желает усиления рфии
показати весь коментар
04.05.2020 20:55 Відповісти
Что то все решает Ермак. По ходу Зеленскому разрешают только записывать видосики, А если прямой эфир то с задержкой в 5 секунд, что бы вовремя заткнуть.
показати весь коментар
04.05.2020 21:00 Відповісти
Телепузики Зели не знают что делать в принципе в государстве,а политические мышление отсутсвует у всех слуг,включая гаранта в первую очередь.Смешить пролетариат на сцене,это одно,а управлять колхозом,это вам не Поднятая Целина...
показати весь коментар
04.05.2020 21:01 Відповісти
Після корупційного зашквара з його ожившим брацем, цією істотою не повинно смердіти у владі. Та ні, воно, у властівій йому манері, намагається встрибнути в останній вагон і врятувати фуйла, приніши в зубах Україну
показати весь коментар
04.05.2020 21:03 Відповісти
Андрей Пионтковский: Андрей Ермак завербован российскими спецслужбами под агентурной кличкой «Козырь».

http://rusjev.net/2020/05/03/andrey-piontkovskiy-andrey-ermak-zaverbovan-rossiyskimi-spetssluzhbami-pod-agenturnoy-klichkoy-kozyir/ ЧесТный человек и даже не коррупционер Козырь
показати весь коментар
04.05.2020 21:03 Відповісти
если ермак - козырь, то трамп тогда, кто?
показати весь коментар
04.05.2020 21:58 Відповісти
Там вже писали, що Трамп клінічний ідіот
показати весь коментар
05.05.2020 10:04 Відповісти
Случайные пассажиры часто попадают во власть,так было с Члениным.с Гитлером,Джугашвили и прочими Каддафи и Хуссейнами Чаушеску...
показати весь коментар
04.05.2020 21:06 Відповісти
Думка єрмака рівноцінна думці сівохи
показати весь коментар
04.05.2020 21:07 Відповісти
Ой не скажіть. Для грінпоца і 73% він авторитет.
показати весь коментар
04.05.2020 21:21 Відповісти
то,что он гласит , есть мыслю рашиста он всего лишь произносящее и делающее то.что надобно окупанту
показати весь коментар
04.05.2020 21:28 Відповісти
Ермак даже не может скрыть, что работает на рашистов.
показати весь коментар
04.05.2020 21:07 Відповісти
Как говорил Штирлиц,профессора Плейшнера я завербовал,за 6 минут,а Пастора Шлага за сутки,потому что он Пацифист А Ермака купил за 5 копеек...кремлевской чеканки
показати весь коментар
04.05.2020 21:11 Відповісти
РФ уже усилила свою делегацию Ермаком.
показати весь коментар
04.05.2020 21:15 Відповісти
Шпионская сеть ФСБ и СВР РАБссии в Украине довольна обширна,еще с времен Леонид Данилыча,не зря же вылезли 73 % на вы "выборах" гапранта Зели
показати весь коментар
04.05.2020 21:16 Відповісти
Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!

яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, дмитруки, венэдиктови, леонови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
показати весь коментар
04.05.2020 21:24 Відповісти
Вода в Крым - индикатор. Жаркое лето близко . Кремль должен спешить.
показати весь коментар
04.05.2020 21:31 Відповісти
продажа госдолжностей выходит на международный уровень.)))))))))))
показати весь коментар
04.05.2020 21:37 Відповісти
Кремль усилил свою делегацию , заслав Ермака в украинскую делегацию... Украинского интереса не просматривается...
показати весь коментар
04.05.2020 21:39 Відповісти
Так Кремль и так уже усилил свою делегацию в переговорах по Донбассу - Ермаком. У Кремля всё впорядке, у Кремля всё получается.
показати весь коментар
04.05.2020 21:41 Відповісти
Мы надеемся, что Кремль усилит свою делегацию и будет внятней посылать нас на#.
показати весь коментар
04.05.2020 22:03 Відповісти
Ми сподіваємося, що Кремль посилить свою делегацію в Мінську на переговорах стосовно Донбасу, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6251
показати весь коментар
04.05.2020 22:06 Відповісти
класс!!+100500!!!
показати весь коментар
04.05.2020 22:18 Відповісти
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZXSPZdqH6d7jqSVgE-W6CoDd8KKVkeMeGj3vqV0QjPNb66UtF7f6THg4pv9N2k0zyXf22g70atqsGYsguRHPe2BNy8Sme72H9rcHTmO5hboSRZgOoV3e-VB0MNQfPFLRSs&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZXSPZdqH6d7jqSVgE-W6CoDd8KKVkeMeGj3vqV0QjPNb66UtF7f6THg4pv9N2k0zyXf22g70atqsGYsguRHPe2BNy8Sme72H9rcHTmO5hboSRZgOoV3e-VB0MNQfPFLRSs&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/239136104017018?__cft__[0]=AZXSPZdqH6d7jqSVgE-W6CoDd8KKVkeMeGj3vqV0QjPNb66UtF7f6THg4pv9N2k0zyXf22g70atqsGYsguRHPe2BNy8Sme72H9rcHTmO5hboSRZgOoV3e-VB0MNQfPFLRSs&__tn__=%2CO%2CP-R 21 мин. ·

Ермак-это ПОЗОР украинской нации.Сегодня ОНО заявило,что скандал с пленками был СПЛАНИРОВАННОЙ ОПЕРАЦИЕЙ...КЕМ ПЛЯТЬ??ЦРУ??..
показати весь коментар
04.05.2020 22:20 Відповісти
зелох и его ермвюак ето кацапские ган__доны
показати весь коментар
04.05.2020 22:28 Відповісти
Поки пародія на президента відосіки знімає, зовнішньою політикою займається його завгосп...
показати весь коментар
04.05.2020 22:31 Відповісти
Усилят штангистами и хряками- рекордсменами
показати весь коментар
04.05.2020 23:10 Відповісти
Коли ж народ винесе цю кремлівську консерву? Це ж неприкритий ворог України.
показати весь коментар
04.05.2020 23:29 Відповісти
Ермака на кол.
показати весь коментар
05.05.2020 02:06 Відповісти
При живом путине, при его неограниченном ресурсе вооруженных до зубов вежливых "зеленых человечков" и социальных отбросов, мобилизованных со всех автопомоек глубинной России, "возвращение" Донбасса на условиях кремля - контрольный выстрел в голову Украины", - предупредил Пионтковский.

Кремль стремится реализовать свой план через "восстановление его территориальной целостности". Втюхать эту раковую опухоль на своих условиях....Днр-Лнр. На это не в коем случаи не нужно соглашаться...потому что это бомба замедленного действия будет для страны.
Кремлю не нужны оккупированные территории Донбасса - ей нужна вся территория страны.
так называемые "народные республики" Донбасса - это военно-террористический плацдарм, который Кремль установил на оккупированных территориях после провала проекта "Новороссии".
"Единственное средство защиты украинской государственности от этой угрозы - изоляция, гигиенический карантин. Демилитаризованная зона с международными миротворцами", - Пионтковский.
показати весь коментар
05.05.2020 03:14 Відповісти
Щось я не зрозумів, Єрмак вже з зашифрованого зв'язку з кремльом перейшов на відкритий? Хм.
показати весь коментар
05.05.2020 07:40 Відповісти
Ми сподіваємося, що Кремль посилить свою делегацію в Мінську на переговорах стосовно Донбасу, - Єрмак - Цензор.НЕТ 5045
показати весь коментар
05.05.2020 10:29 Відповісти
это что получается, Ведьмак хочет что бы рашка усилила давление на Украину в вопоросах статуса ОРДЛо?
показати весь коментар
05.05.2020 14:50 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 