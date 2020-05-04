УКР
У відділенні "Нової пошти" у Львові здетонувала навчальна граната РГД-5, надіслана в посилці. ФОТО

У відділенні "Нової пошти" у Львові вибухнула навчальна граната РГД-5, яку прислали в посилці з Харкова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZAXID.NET.

У відділенні Нової пошти у Львові здетонувала навчальна граната РГД-5, надіслана в посилці 01

Інформація в правоохоронні органи надійшла о 17:30. Боєприпас вибухнув під час огляду товару.

"Під час отримання посилки здетонувала попередньо навчальна граната РГД-5. У приміщенні на цей момент було п'ять осіб. Людей евакуювали, приміщення пошти закрили. Постраждалих немає", - розповіла речниця патрульної поліції Львова Катерина Рибій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У київській багатоповерхівці вибухнула граната: двоє постраждалих, - поліція. ФОТО

Як пояснили правоохоронці, навчальна граната під час детонації видає лише незначний звук. Вибуху як такого не відбувається.

У відділенні Нової пошти у Львові здетонувала навчальна граната РГД-5, надіслана в посилці 02

На місці працюють вибухотехніки. Навчальний боєприпас забрали на експертизу.

Посилка надійшла з Харкова, в ній були макети двох навчальних гранат.

Читайте також: Жителю Кропивницького стало сумно і він повідомив у поліцію, що підірве себе гранатою

У компанії "Нова пошта" так прокоментували подію: "4 травня у відділенні Нової пошти №20 у Львові вибухнула навчальна граната з шумовим ефектом. Її замовив один із клієнтів, який є співробітником організації, що проводить навчання з військової підготовки.

Вибух стався під час перевірки посилки клієнтом у відділенні. Наголошуємо, що йдеться про макет гранати, який використовується під час навчання, а не про зброю. Ніхто з клієнтів і співробітників не постраждав, будівля і посилки також не пошкоджено. Зараз відділення тимчасово закрито. На місці працює поліція і представники вибухотехнічної служби".

вибух (4628) граната (824) Львів (3152) Нова пошта (371)
Топ коментарі
+11
русский, ты гомосек? Шо-то ты прямо сходу на вашу любимюую гомосячью тему сел, как на свою родимую бутылку
04.05.2020 20:48 Відповісти
+9
Кацапським ботам тема для висеру.
04.05.2020 20:40 Відповісти
+9
сколько кацапо-фашистокой падали в коменты набежало...
вы подвалы проверяйте...а то у куйла рейтинг падает
04.05.2020 20:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хорошо , что не Ф1
04.05.2020 20:29 Відповісти
...и не фау2..
04.05.2020 20:33 Відповісти
зиганул!
05.05.2020 19:12 Відповісти
дебилы, бл!
04.05.2020 20:34 Відповісти
Хорошо что не джавелин .а то америкосы были бы в шоке .
04.05.2020 20:35 Відповісти
Кацапським ботам тема для висеру.
04.05.2020 20:40 Відповісти
русский, ты гомосек? Шо-то ты прямо сходу на вашу любимюую гомосячью тему сел, как на свою родимую бутылку
04.05.2020 20:48 Відповісти
Ничего, среди русских это как раз норма.
04.05.2020 20:50 Відповісти
Ты просто русское животное.
04.05.2020 20:55 Відповісти
Любишь своего фюрера, русмартышка?
04.05.2020 20:53 Відповісти
Ну так кацапам ерзать очком на бутылке не привыкать...
04.05.2020 20:48 Відповісти
сколько кацапо-фашистокой падали в коменты набежало...
вы подвалы проверяйте...а то у куйла рейтинг падает
04.05.2020 20:45 Відповісти
У відділенні "Нової пошти" у Львові здетонувала навчальна граната РГД-5, надіслана в посилці - Цензор.НЕТ 1187
05.05.2020 11:47 Відповісти
смотрю этот гиркинд профи по части конфликты раздувать/начинать
неплохо б чтоб ему послужной список-то прервали, прибили б на очередном
но вовремя собака сбежал с Донецка в свое время, после него уже моторолу и гиви с захарами мочить начали, а эта **** выжила...
05.05.2020 19:46 Відповісти
Детонация-мгновенный и разрушительный взрыв, вызванный взрывом другого вещества при соприкосновении с ним или на расстоянии, при сотрясении. Пишите подрыв запала УЗРГ))))
04.05.2020 20:50 Відповісти
Снимаю шляпу перед Пани.
04.05.2020 20:52 Відповісти
Не умеют хорошо запаковывать свои посылки - ТЫПИЛЫ, МЛЯ!!!
04.05.2020 20:59 Відповісти
дебилы также те кто прислал такого получателя,не умеющего товар осматривать
05.05.2020 09:01 Відповісти
Щось пшикнуло, а подають, як вибух гранати
04.05.2020 21:06 Відповісти
Ну не пшикнуло, а хлопнуло...Наш соседний взвод заверну в бумагу вышеуказанное изделие (узргм) ради шутки положил нашему замку на стол...сказали что "передал по секретке...разверни и распишись"..замок был стукач и очень исполнительный д..б...Взял и равернул )))))) изделие сработало...и тут он начал орать и тереть глаза...И вот тут уже мы испугались... (могло выбить ((( при близком расстоянии) ...но все обошлось...
Если бы почтарка направила трубку на себя могла остаться без глаза...это не шутка...
04.05.2020 21:44 Відповісти
У відділенні "Нової пошти" у Львові здетонувала навчальна граната РГД-5, надіслана в посилці - Цензор.НЕТ 9292
04.05.2020 21:48 Відповісти
Речь , при сработке запала обычно отрывает пару пальцев , ну и травмы фейса
повезло вашему замку , ну и тому кто подсунул тож повезло ( за такое зона светит в реале )
04.05.2020 22:26 Відповісти
Представляю, как они там обосрались...
04.05.2020 21:06 Відповісти
так на фото видно - штаны до колен потемнели )
04.05.2020 21:32 Відповісти
Кто-то должен проверять вложение при отправке...
04.05.2020 21:17 Відповісти
***... Уже и гранаты пересылать не можно.,..
04.05.2020 21:34 Відповісти
Скорее всего это была страйкбольная пукалка...
04.05.2020 22:17 Відповісти
учения прошли успешно.
04.05.2020 23:41 Відповісти
Цензор тренирует школоту в написании громких заголовков?
Молодежь не в теме, а знающих работников в возрасте не берут на работу. От того и появляются новости типа "шок, в Одессе ликвидировали общественный транспорт" где при внимательном прочтении выясняется что не в пиковое время сняли с маршрута 3 троллейбуса для профилактики.
В армии никто не служит, военного образования среди народа мало, одни "блохтеры", вейперы, таргетологи и бариста.
А потом приходит с оружием на Донбасс буйный сосед а школота не знает куда направлять ствол при стрельбе, на врага или себе в голову.
Тотальное невежество и малообразованность.
05.05.2020 04:57 Відповісти
Так шість років війни, а досі ні в школах, ні в громадах не організовані курси військової підготовки. Пани бояться навчених холопів.
05.05.2020 10:39 Відповісти
 
 