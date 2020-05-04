У відділенні "Нової пошти" у Львові здетонувала навчальна граната РГД-5, надіслана в посилці. ФОТО

У відділенні "Нової пошти" у Львові вибухнула навчальна граната РГД-5, яку прислали в посилці з Харкова.

Інформація в правоохоронні органи надійшла о 17:30. Боєприпас вибухнув під час огляду товару.

"Під час отримання посилки здетонувала попередньо навчальна граната РГД-5. У приміщенні на цей момент було п'ять осіб. Людей евакуювали, приміщення пошти закрили. Постраждалих немає", - розповіла речниця патрульної поліції Львова Катерина Рибій.

Як пояснили правоохоронці, навчальна граната під час детонації видає лише незначний звук. Вибуху як такого не відбувається.

На місці працюють вибухотехніки. Навчальний боєприпас забрали на експертизу.

Посилка надійшла з Харкова, в ній були макети двох навчальних гранат.

У компанії "Нова пошта" так прокоментували подію: "4 травня у відділенні Нової пошти №20 у Львові вибухнула навчальна граната з шумовим ефектом. Її замовив один із клієнтів, який є співробітником організації, що проводить навчання з військової підготовки.

Вибух стався під час перевірки посилки клієнтом у відділенні. Наголошуємо, що йдеться про макет гранати, який використовується під час навчання, а не про зброю. Ніхто з клієнтів і співробітників не постраждав, будівля і посилки також не пошкоджено. Зараз відділення тимчасово закрито. На місці працює поліція і представники вибухотехнічної служби".