Арахамія про ситуацію у фракції "Слуга народу": "Через карантин у нас елементарно не вистачає голосів"
Останнім часом через карантин монобільшості не вистачає голосів для самостійного ухвалення рішень.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це заявив глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Це останнім часом проявляється у зв'язку з тим, що карантин. У нас у залі зазвичай 245 осіб. А через карантин - лише 205-210 осіб. Звичайно, потрібно звертатися у цьому випадку по підтримку до інших партій, тому що елементарно у нас нестача", - заявив Арахамія.
За його словами, відвідуваність Верховної Ради представниками парламентської фракції "Слуга народу" не відрізняється від відвідуваності інших колег.
Для ухвалення рішення у Верховній Раді потрібно мінімум 226 голосів.
Opanas Dudka
Pavel Ryazanov
Tema9
Слуги, оказывается, тоже на метро ездят.
Так пошлите им развозку.
Он, вместо 10 маршрутов трамвая зодит один раз в час.
За то от Радужного аж до Дарницкого вокзала.
"Я сегодня окончательно убедился, что против нас объявлена информационная война", - Зеленский. Сегодня(в смысле дата такая).
"Из-за карантина у нас элементарно не хватает голосов"
причина совершенно в другом
...
...
Частина коаліціантів порушила домовленості і вийшла з коаліції.
Тобто бубочка попав у ситуацію в якій потрібно буде домовлятись з іншими політсилами про створення нової коаліції.
Ось тут і вилізе уся темна рать.
Просто часть СН работает на Коломойского, часть на Ахметова, а часть на *****. Временами между ними возникает антагонизм.
А на Укриану из них не работает никто. Поэтому все так, как есть.