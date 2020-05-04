Арахамія про ситуацію у фракції "Слуга народу": "Через карантин у нас елементарно не вистачає голосів"

Останнім часом через карантин монобільшості не вистачає голосів для самостійного ухвалення рішень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це заявив глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Це останнім часом проявляється у зв'язку з тим, що карантин. У нас у залі зазвичай 245 осіб. А через карантин - лише 205-210 осіб. Звичайно, потрібно звертатися у цьому випадку по підтримку до інших партій, тому що елементарно у нас нестача", - заявив Арахамія.

За його словами, відвідуваність Верховної Ради представниками парламентської фракції "Слуга народу" не відрізняється від відвідуваності інших колег.

Для ухвалення рішення у Верховній Раді потрібно мінімум 226 голосів.

Читайте також: Запропонований закон про онлайнове голосування Ради діятиме лише в період карантину, - Стефанчук