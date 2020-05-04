УКР
Арахамія про ситуацію у фракції "Слуга народу": "Через карантин у нас елементарно не вистачає голосів"

Останнім часом через карантин монобільшості не вистачає голосів для самостійного ухвалення рішень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це заявив глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Це останнім часом проявляється у зв'язку з тим, що карантин. У нас у залі зазвичай 245 осіб. А через карантин - лише 205-210 осіб. Звичайно, потрібно звертатися у цьому випадку по підтримку до інших партій, тому що елементарно у нас нестача", - заявив Арахамія.

За його словами, відвідуваність Верховної Ради представниками парламентської фракції "Слуга народу" не відрізняється від відвідуваності інших колег.

Для ухвалення рішення у Верховній Раді потрібно мінімум 226 голосів.

Читайте також: Запропонований закон про онлайнове голосування Ради діятиме лише в період карантину, - Стефанчук

голосування (488) Арахамія Давид (1112) Слуга народу (2858)
+27
Интересно, есть хоть один кто поверит этой галиматье?
показати весь коментар
04.05.2020 20:44 Відповісти
+22
Из за отсутствия мозгов, не?
показати весь коментар
04.05.2020 20:43 Відповісти
+20
Який же універсальний цей коронавірус: можна все що завгодно на нього списати.
показати весь коментар
04.05.2020 20:46 Відповісти
Из за отсутствия мозгов, не?
показати весь коментар
04.05.2020 20:43 Відповісти
показати весь коментар
04.05.2020 21:08 Відповісти
Яка сумна новина.
показати весь коментар
04.05.2020 20:43 Відповісти
Интересно, есть хоть один кто поверит этой галиматье?
показати весь коментар
04.05.2020 20:44 Відповісти
Просто у зели нет команды.Этим и объясняется хаос в Украине.
показати весь коментар
04.05.2020 20:45 Відповісти
Потому, что он не понимает государственного устройства...
показати весь коментар
04.05.2020 21:18 Відповісти
У Пети тоже не было команды, и,тем более, не было большинства в Раде. Но он как то справлялся в условиях активной агрессии, пустых счетах в казначействе и невнятной реакции запада. А этому дали армию, дали +7 ввп в год, дали большинство, и что оно сделало? Всё просрал! Дегенерат.
показати весь коментар
04.05.2020 21:37 Відповісти
Вимерли чи дезертири??
показати весь коментар
04.05.2020 20:45 Відповісти
Мізків вам не вистачає.
показати весь коментар
04.05.2020 20:45 Відповісти
дык, с Вилюра повытаскивай!!!))))
показати весь коментар
04.05.2020 20:45 Відповісти
свиняча солідарність допоможе...
показати весь коментар
04.05.2020 20:46 Відповісти
Який же універсальний цей коронавірус: можна все що завгодно на нього списати.
показати весь коментар
04.05.2020 20:46 Відповісти
Клепки вам не вистачає.
показати весь коментар
04.05.2020 20:47 Відповісти
Святий Боже, святий крепкий, цар не мав одної клепки і тому в цей трудний час заступися ти за нас.
показати весь коментар
05.05.2020 05:28 Відповісти
Арахамія-інфузорія! Нам би твої проблеми
показати весь коментар
04.05.2020 20:47 Відповісти
Ты ба.
Слуги, оказывается, тоже на метро ездят.
Так пошлите им развозку.
Он, вместо 10 маршрутов трамвая зодит один раз в час.
За то от Радужного аж до Дарницкого вокзала.
показати весь коментар
04.05.2020 20:49 Відповісти
Разве для слуг существует карантин?
"Я сегодня окончательно убедился, что против нас объявлена информационная война", - Зеленский. Сегодня(в смысле дата такая).
показати весь коментар
04.05.2020 20:49 Відповісти
Кто нибудь эту тупую обезьяну отправит назад в Грузию?
показати весь коментар
04.05.2020 20:49 Відповісти
Що, може передохли "слуги"?
показати весь коментар
04.05.2020 20:55 Відповісти
И взгляд побитой собаки на фото.
показати весь коментар
04.05.2020 20:56 Відповісти
Абсолютно не согласен,
"Из-за карантина у нас элементарно не хватает голосов"

причина совершенно в другом
показати весь коментар
04.05.2020 21:00 Відповісти
Ахломония маску надел- так на человека стал похож
показати весь коментар
04.05.2020 21:04 Відповісти
Зверніть увагу: Воно щось як ляпне таке, що потім всі "слуги" справдовуються.
показати весь коментар
04.05.2020 21:07 Відповісти
говорящая черножопая макака...
показати весь коментар
04.05.2020 21:08 Відповісти
Мозгов у Вас не хватает зеленые личинки
показати весь коментар
04.05.2020 21:10 Відповісти
Не скромничай, вам подставит плечо антиукраинская банда опзжо, уже ни для кого не секрет.
показати весь коментар
04.05.2020 21:17 Відповісти
большие ожидания и скупая реальность ))))
...
Арахамія про ситуацію у фракції "Слуга народу": "Через карантин у нас елементарно не вистачає голосів" - Цензор.НЕТ 9887

...
показати весь коментар
04.05.2020 21:22 Відповісти
показати весь коментар
04.05.2020 21:25 Відповісти
"... С глазами у тебя все нормально, ты на голову больной, козел..."
показати весь коментар
04.05.2020 21:25 Відповісти
Зато во время карантина Бубочка пошел на беспрецедентно смелый поступок ради самоизоляции
Арахамія про ситуацію у фракції "Слуга народу": "Через карантин у нас елементарно не вистачає голосів" - Цензор.НЕТ 7446
показати весь коментар
04.05.2020 21:29 Відповісти
Повыздыхали? И на том спасибо
показати весь коментар
04.05.2020 21:39 Відповісти
Це виглядає, як мінімум, несерйозно. А якщо насправді, то просто ганьба. Причому, той хто її озвучує цього не розуміє. Бо якби розумів, то ніколи б не поліз туди, де нічого не розуміє.
показати весь коментар
04.05.2020 21:40 Відповісти
Коронавирус и карантин всё спишут.
показати весь коментар
04.05.2020 21:44 Відповісти
Что это за обезьяна с намордников на фото?
показати весь коментар
04.05.2020 21:48 Відповісти
******* обличчя влади ( десь ще має бути граната).
показати весь коментар
05.05.2020 05:30 Відповісти
Продажные тушки, набранные СН на непонятно где, прокатившись на социальном лифте, продали свои ж.пы олигархам и прочим центрам влияния. Поэтому, Арахамия, у вас нет и не будет голосов даже после снятия карантина. Так что, не надо себя успокаивать, надо признать ситуацию, в которой вы оказались. И с вами страна, к сожалению.
показати весь коментар
04.05.2020 21:49 Відповісти
Да чтобы вы все передохли, зелёные сволочи.
показати весь коментар
04.05.2020 22:22 Відповісти
а мене за прогули вигнали б з роботи
показати весь коментар
04.05.2020 23:11 Відповісти
Коаліція складається з 6-7 господ, які привели цю масу до влади.
Частина коаліціантів порушила домовленості і вийшла з коаліції.
Тобто бубочка попав у ситуацію в якій потрібно буде домовлятись з іншими політсилами про створення нової коаліції.
Ось тут і вилізе уся темна рать.
показати весь коментар
04.05.2020 23:45 Відповісти
Арахамія про ситуацію у фракції "Слуга народу": "Через карантин у нас елементарно не вистачає голосів" - Цензор.НЕТ 4011
показати весь коментар
04.05.2020 23:47 Відповісти
В СН стільки хворих?
показати весь коментар
04.05.2020 23:58 Відповісти
Не.
Просто часть СН работает на Коломойского, часть на Ахметова, а часть на *****. Временами между ними возникает антагонизм.

А на Укриану из них не работает никто. Поэтому все так, как есть.
показати весь коментар
05.05.2020 01:52 Відповісти
Чего вы стесняетесь? Турборежим был? Был. На регламент ложили? Ложили. Пора уже закони в узком кругу принимать.
показати весь коментар
05.05.2020 00:01 Відповісти
Запізнилися з пропозицією. В "Велюрі" вже почали приймати.
показати весь коментар
05.05.2020 05:33 Відповісти
 
 