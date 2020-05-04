УКР
1 045 6

Кулеба і Маас провели телефонну розмову: "Обговорили подальші кроки щодо реалізації рішень, прийнятих "нормандською четвіркою"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в телефонній розмові обговорив з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом подальші кроки щодо реалізації рішень, прийнятих на саміті "нормандського формату" в Парижі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

У повідомленні зазначається: "Глави МЗС України та ФРН висловили задоволення фактом відновлення консультацій "нормандського формату "на рівні міністрів закордонних справ.

Дмитро Кулеба і Гайко Маас обговорили подальші кроки, які необхідно здійснити для втілення рішень саміту лідерів у Парижі і підготовки до саміту в Берліні.

У контексті 75-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі, яку незабаром відзначатиме світ, Дмитро Кулеба порушив питання спорудження в Берліні монумента українцям, які загинули у Другій світовій війні. За його словами, такий монумент був би гідним вшануванням їхньої пам'яті".

Читайте також: Глави МЗС країн "нормандської четвірки" збираються обговорити ситуацію в Україні, - МЗС РФ

Німеччина (7738) МЗС (4282) Кулеба Дмитро (3606) Гайко Маас (201)
Чому Україна не вимагає від Німеччини виконання їх гарантій по припиненню вогню терористами? Терористи вогонь не припинили, отже Німеччина не є партнером який виконує дані зобов'язання і подальша участь Німеччини в мирному врегулюванню російсько-української війни просто недоцільна!
показати весь коментар
04.05.2020 21:29 Відповісти
Масса Маас, возьмите трубку!
показати весь коментар
04.05.2020 21:31 Відповісти
Кто и кто?
показати весь коментар
04.05.2020 21:45 Відповісти
на росії до 9 травня вивісили плакат фінського солдата з оленем.https://www.currenttime.tv/a/finski-soldat-na-plakate-k-9-maya/30592092.html "Настоящее время".
Кулеба и Масс провели телефонный разговор: "Обсудили дальнейшие шаги по реализации решений, принятых "нормандской четверкой" - Цензор.НЕТ 3064
показати весь коментар
04.05.2020 21:47 Відповісти
За кругом полярным уж нету людей -
В войне победили олени!
Лишь малая кучка осталась бл@дей
в районе где сморщился ленин.
показати весь коментар
04.05.2020 23:53 Відповісти
Кроки прийнятих рішень🧐 Розумію, що подібний текст писав (ла) якась стара пенсіонерка з МЗС. Все правильно, але нічого не написано. Мабуть і писати нема про що.
показати весь коментар
04.05.2020 21:47 Відповісти
 
 