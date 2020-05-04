Кулеба і Маас провели телефонну розмову: "Обговорили подальші кроки щодо реалізації рішень, прийнятих "нормандською четвіркою"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в телефонній розмові обговорив з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом подальші кроки щодо реалізації рішень, прийнятих на саміті "нормандського формату" в Парижі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

У повідомленні зазначається: "Глави МЗС України та ФРН висловили задоволення фактом відновлення консультацій "нормандського формату "на рівні міністрів закордонних справ.

Дмитро Кулеба і Гайко Маас обговорили подальші кроки, які необхідно здійснити для втілення рішень саміту лідерів у Парижі і підготовки до саміту в Берліні.

У контексті 75-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі, яку незабаром відзначатиме світ, Дмитро Кулеба порушив питання спорудження в Берліні монумента українцям, які загинули у Другій світовій війні. За його словами, такий монумент був би гідним вшануванням їхньої пам'яті".

