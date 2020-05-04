Позачергове засідання Ради ініціюють депутати і воно планується на 12 травня, - Разумков
Наступне позачергове пленарне засідання Ради швидше за все буде скликано з ініціативи народних депутатів, заявляє спікер парламенту Дмитро Разумков.
"Швидше за все, наступне засідання Верховної Ради буде скликано 150 народними депутатами", - сказав Разумков у понеділок увечері в ефірі телеканалу "Україна-24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він підтвердив, що швидше за все, це засідання відбудеться у вівторок.
"Попередньо думали, що воно буде в п'ятницю, однак регламентні норми не дозволяють розглянути в п'ятницю деякі законопроєкти, які треба розглянути", - розповів голова Верховної Ради.
Як повідомлялося, позачергове пленарне засідання парламенту планується на 12 травня.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не будете його віцеШмигалем робити ?
***********
Розглянемо фразу з логічно-філологічного боку. "Прєдкі гадьонишей ім служившіх нє дают".
Маємо наразі якіхось "прєдков", яким "гадьониші", що їм служили, шось "нє дают". Шкода, звісно, "прєдков". Вони так сподівалися, шо "гадьониші" їм шось "дадуть". Но нє тут то било.
З іншої точки зору, можна прєдположить, шо фраза неповна, і прєдки якихось "гадьонишей" нє дають шось тим, кому вони служили. Але тут тоді виходить загадочна внєлєксічєська формула прєімущєствєнно нєупомінаємих агєнтов дєйствія позачасового контєксту фрази.
Карочє, с ума можна сказиться...
Як казала колись моя незабутня вчителька, - "Нєясность рєчі, - нєясность мислі..."