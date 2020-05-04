Позачергове засідання Ради ініціюють депутати і воно планується на 12 травня, - Разумков

Наступне позачергове пленарне засідання Ради швидше за все буде скликано з ініціативи народних депутатів, заявляє спікер парламенту Дмитро Разумков.

"Швидше за все, наступне засідання Верховної Ради буде скликано 150 народними депутатами", - сказав Разумков у понеділок увечері в ефірі телеканалу "Україна-24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він підтвердив, що швидше за все, це засідання відбудеться у вівторок.

"Попередньо думали, що воно буде в п'ятницю, однак регламентні норми не дозволяють розглянути в п'ятницю деякі законопроєкти, які треба розглянути", - розповів голова Верховної Ради.

Як повідомлялося, позачергове пленарне засідання парламенту планується на 12 травня.

