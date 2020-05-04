За три місяці в країні зафіксовано 236 випадків хвороби Лайма від укусів кліщів, - ЦГЗ

Упродовж 2019 року було зареєстровано 4482 випадки хвороби Лайма серед українців. Зокрема, 833 випадки зафіксували в сільській місцевості, а 492 у дітей до 17 років.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Центрі громадського здоров'я при МОЗ України.

Хвороба Лайма (кліщовий бореліоз, Лайм-бореліоз) - інфекційне трансмісивне захворювання. Інфекцію переносять іксодові кліщі.

Одним із джерел інфекції є годувальники кліщів - невеликі ссавці і деякі види птахів.

Більшість випадків хвороби Лайма (інфекцію переносять кліщі) фіксують із травня до листопада. Це період найвищої активності іксодових кліщів. Тільки третина хворих може згадати епізод укусу кліща.

Інкубаційний період становить від 1 до 45 днів (7-14 в середньому). Сприйнятливість людей до захворювання висока.

Імовірність укусу кліща і зараження хворобою Лайма найвища серед людей, які багато часу перебувають на відкритому повітрі, особливо в лісах, лісопарках тощо. Від хворої до здорової людини збудник не передається.

Пізня, або хронічна хвороба Лайма виникає через місяці або навіть роки після зараження. В цьому випадку з'являються неврологічні і ревматологічні прояви з переважним ураженням опорно-рухового апарату (артрити) або нервової (нейробореліоз, хронічний атрофічний акродерматит).

Імунітет після перенесеного Лайм-бореліозу нестерильний, можлива реінфекція з повторним розвитком захворювання.

