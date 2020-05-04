УКР
За три місяці в країні зафіксовано 236 випадків хвороби Лайма від укусів кліщів, - ЦГЗ

За три місяці в країні зафіксовано 236 випадків хвороби Лайма від укусів кліщів, - ЦГЗ

Упродовж 2019 року було зареєстровано 4482 випадки хвороби Лайма серед українців. Зокрема, 833 випадки зафіксували в сільській місцевості, а 492 у дітей до 17 років.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Центрі громадського здоров'я при МОЗ України.

Хвороба Лайма (кліщовий бореліоз, Лайм-бореліоз) - інфекційне трансмісивне захворювання. Інфекцію переносять іксодові кліщі.

Одним із джерел інфекції є годувальники кліщів - невеликі ссавці і деякі види птахів.

Більшість випадків хвороби Лайма (інфекцію переносять кліщі) фіксують із травня до листопада. Це період найвищої активності іксодових кліщів. Тільки третина хворих може згадати епізод укусу кліща.

Інкубаційний період становить від 1 до 45 днів (7-14 в середньому). Сприйнятливість людей до захворювання висока.

Імовірність укусу кліща і зараження хворобою Лайма найвища серед людей, які багато часу перебувають на відкритому повітрі, особливо в лісах, лісопарках тощо. Від хворої до здорової людини збудник не передається.

Пізня, або хронічна хвороба Лайма виникає через місяці або навіть роки після зараження. В цьому випадку з'являються неврологічні і ревматологічні прояви з переважним ураженням опорно-рухового апарату (артрити) або нервової (нейробореліоз, хронічний атрофічний акродерматит).

Імунітет після перенесеного Лайм-бореліозу нестерильний, можлива реінфекція з повторним розвитком захворювання.

Это потому что Зебил никуда не выезжает и все Зло аккумулируется у нас в стране!
Оно нас угробит!.................
04.05.2020 22:22 Відповісти
Шо!? Опять карантин??????
04.05.2020 22:19 Відповісти
Кто сие писал??? Ну ведь еще не всех же в стране оболванили На фото вошь, а не клещь. Похожа свиня на коня та тільки хвіст не такий.
Клещи выглядят так:
За три місяці в країні зафіксовано 236 випадків хвороби Лайма від укусів кліщів, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 1273
04.05.2020 23:59 Відповісти
Странно, ещё пару лет назад мне инфекционисты на явные и весьма похожие на Лайма симптомы хором утверждали "боррелиоза в Киеве нет!" и лечить не хотели. "Это у вас острая кожная реакция на укус", ага.
Что-то в мире поменялось?
05.05.2020 00:42 Відповісти
Какая еще лама?
За три месяца в стране зафиксировано 236 случаев болезни Лайма, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 121
04.05.2020 22:20 Відповісти
Не лама, а лайма!
04.05.2020 22:24 Відповісти
За три місяці в країні зафіксовано 236 випадків хвороби Лайма від укусів кліщів, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 9321
05.05.2020 01:20 Відповісти
вот-вот, пора него как от носителя избавляться
04.05.2020 22:33 Відповісти
раніше від кліщів якусь гидоту розкидали в лісах та парках.
04.05.2020 22:44 Відповісти
Она денег стоит, а денег на всех депутатов не хватает, чтобы в Трускавец на обучение ездить.
05.05.2020 00:43 Відповісти
А когда астероид по плану? А потоп? Огласите весь список, пожалуйста.
04.05.2020 22:22 Відповісти
Что там с туберкулёзом? Это серьезная проблема которую можно и нужно исправить!
04.05.2020 22:22 Відповісти
Та ниче. Вроде https://strana.ua/articles/analysis/248040-psikhbolnykh-i-tuberkuleznikov-otpravjat-na-ulitsu-chto-zhdet-ukrainskuju-meditsinu-s-1-aprelja.html собираются распустить туберкулезных больных . Это же не корона. Медреформа. Второй этап т.с. Так что не волнуйтесь. Обязательно исправят.
04.05.2020 22:26 Відповісти
А лепрозории у нас есть? Их тоже распустят?
04.05.2020 22:35 Відповісти
Ну это вопрос не ко мне. Скорее к нашим реформаторам. По ним покуда в СМИ ничего не видел. А что они задумали я ХЗ.
04.05.2020 22:45 Відповісти
Цей кліщ коли вгризається, то людина зовсім нічого не відчуває. Треба своєчасно перевірятися і побачити як стирчать його лапки та викрутить його з тіла.
04.05.2020 22:23 Відповісти
А если достали, нельзя выбрасывать!
Нужно идти в больницу с ним, анализы делают на нем, а не берут у вас.
Мы уже с этим столкнулись в 2017, нам сказали - ну извините, раз выбросили сейчас ничем не поможем, будем ждать, если начнете опухать, ВОТ ТОГДА..........)
04.05.2020 22:28 Відповісти
Я з себе викрутив і викинув. Це було два роки тому. Все нормально. Зараз їх теж багато у траві та на деревах!
04.05.2020 22:32 Відповісти
Этой зимой - теплой и бесснежной они даже не заснули(((
04.05.2020 22:47 Відповісти
Они выше 40 см не поднимаются. Необходимы репеленты на основе зета-циперметрина. В Украине заводы закрыли. Есть много у казламордых
04.05.2020 22:48 Відповісти
На мене такий впав саме з дерева!
04.05.2020 22:50 Відповісти
Пути Господни неисповедимы. Так наука утверждает и я никогда не встречал. Как правило сантиметров 20. Потом бежит вверх ( иногда вниз ) Ищет где присосаться до 2 часов. Я хожу или с годыми ногами или однотонная одежда,так их сразу видно.
04.05.2020 23:02 Відповісти
А вот тогда уже поздно .Я тоже сталкивался с такой фигней. Поэтому и советую скачать протокол профилактики и лечения.Про не выбрасывать - я не знаю ни одного человека у которого они взяли клеща на анализ.Так что не надейтесь.
04.05.2020 22:58 Відповісти
На сколько знаю - клещ ползёт вверх и брюки, заправленные в носки, а рубашка, заправленная в брюки, препятствуют его попаданию на тело...
04.05.2020 22:55 Відповісти
Так ведь ещё одна рекомендация - осмотр, после посещения леса, хотя... сейчас и на лугах и в парках его можно подхватить...
04.05.2020 23:06 Відповісти
Я же говорил - рекомендации заправлять всё так, чтобы клещ, который ползёт вверх, не залезал под одежду, т.е. на шее уже можно будет его увидеть...
04.05.2020 23:13 Відповісти
Если соблюдение правил спасёт даже в 5 случаях из десяти, то их необходимо соблюдать...
04.05.2020 23:37 Відповісти
Этот совет?

"Они выше 40 см не поднимаются. Необходимы репеленты на основе зета-циперметрина. В Украине заводы закрыли. Есть много у казламордых"

По-моему, мой - реальней...
04.05.2020 23:52 Відповісти
Маски тоже не спасают от короновируса, но уменьшают вероятность заражения, иначе пришлось бы ходить в скафандрах и детей в чашке Петри зачинать...
05.05.2020 00:00 Відповісти
Зеленський- це Війна, Ганьба, Дефолт і Пандемія.
04.05.2020 22:27 Відповісти
І нескінченний карантин на ровному місці.
04.05.2020 22:31 Відповісти
На сегодня в Украине 12331 человек заболели короновирусом. Вы думаете, это шутка? Умерло 330 человек. Или вы хотите, чтобы, как в Италии умерших людей кремировали в машинах-крематориях? Нет ума, считай калека.
04.05.2020 22:45 Відповісти
порохоботам чим гірше - тим краще
04.05.2020 22:52 Відповісти
Выспался? Теперь можешь сказать - что тебя устраивает, а что не устраивает в действиях Зелемойского?
Вот твой пост (ниже я его продублировал, потому удаляй - не удаляй - бесполезно).
https://censor.net/comments/locate/3193066/019214f6-e2c3-70c8-8c8e-72e31a72b444
04.05.2020 23:00 Відповісти
Ты забыло написать: поверьте, все очень серьезно. И фотку с гробами.
04.05.2020 23:27 Відповісти
Или вы хотите, чтобы, как в Италии
************
Дивно, але це буквальна цитата *****. Тільки він казав про Париж. )))
Я, хоча за кацапськими ЗМІ не слідкую, але регулярно слухаю "Радіо Свобода".
Отже, *****, виходить, вже сидить у вашій голові...
05.05.2020 01:14 Відповісти
ага...Після коронавірусу буде кліщевий карантин,потім сонячноударний чи спековий за ним осінньодепресивний потім знову коронавірусний та грипогеморойний.І так по колу.Щоб усі по норах сиділи та проти "влади" не бунтували.
04.05.2020 22:51 Відповісти
Идиот и не лечишся , а скорей всего ты казламордый - так это неизлечимо. Можем только рога поотшибать -вонять будеш меньше.
05.05.2020 08:00 Відповісти
На пікчє, мабуть, pediculus humanus capitis.
04.05.2020 22:27 Відповісти
Еге ж. Її Вошива величність. )))
05.05.2020 08:16 Відповісти
На фото к статье вошь. Иксодовые клещи на нее не похожи.
04.05.2020 22:28 Відповісти
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%89%D1%96 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Іксодові_кліщі
04.05.2020 22:30 Відповісти
Если таки клещ укусил, то пару капсул доксициклина проблему бореллиоза снимают напрочь.
04.05.2020 22:29 Відповісти
Все намного сложней. Ваш метод это 10% проблемы. Намного лучше бицелин 4. Но остается еще и энцифалит , а там все совсем грустно.
04.05.2020 22:33 Відповісти
Да, энцефалит совсем грустно, но вероятность найти такого клеща в РБ и в Украине сильно меньше, чем бореллиозного.
04.05.2020 22:36 Відповісти
По разным данным около 5 % ,а вот Лайма 25 %. Болезни страшные, это вам не короновирус.
04.05.2020 22:38 Відповісти
По энцифалиту есть сыворотка ( если не ошибаюсь ) но она достаточно дорогая. Да и вналичие ее трудно найти, если вообще возможно.
04.05.2020 22:41 Відповісти
И что совсем плохо врачи ( с кем я сталкивался ) не знают протокол лечения. А вот в паРаше знают. Рекомендую его скачать с интернета. Там он точно есть.Я скачивал.
04.05.2020 22:36 Відповісти
Ну все,тепер буде пожиттєвий карантин.
04.05.2020 22:38 Відповісти
В мене колись кліщ за вухом був. Я і не зрозуміла що це. Просто відірвала. Але минулось..
04.05.2020 22:40 Відповісти
Может аукнуться через много лет.Не дай Бог конечно. Но гадость сверхопасная. Повторюсь ,что это не какой то короновирус.
04.05.2020 22:43 Відповісти
Це все від зміни клімату,потрібно терміново закрити АЕС.
04.05.2020 22:40 Відповісти
нє.тре на природу брати хімію від кліщів та комарні.
04.05.2020 23:01 Відповісти
А вы ее найдите. Реально помогает только зетациперметрин, а его нет. Остальное -фигня на постном масле.Можете поверить или проверить. Можно взять американский Фьюри и обпрыскать брюки. Его можно найти.
04.05.2020 23:08 Відповісти
https://censor.net/user/440115 Тільки закриття АЕС,допоможуть проти нашестя кліщів.
04.05.2020 23:12 Відповісти
Коли йдете на природу, одягайтесь як геологи, що працюють в тайзі і не буде жодних проблем.
04.05.2020 23:27 Відповісти
Я по тайге отходил не мало. Не пишите ерунды. Написал подробно что и как , так нет МЫ ПОЙДЕМ СВОИМ ПУТЕМ.! Счастливого пути !
04.05.2020 23:41 Відповісти
Ви маєте щось проти "енцефалітки"? Вона Вас підвела?
05.05.2020 09:06 Відповісти
На фото блощиця (клоп російською) самець. кліщі більше на крабів подібні
04.05.2020 23:29 Відповісти
А почему карантин не вводили? От клещей умирает больше чем от коронавируса...
04.05.2020 23:34 Відповісти
Даже в США на диагностику Лайма иногда уходят годы. А иногда и не определяют. Как определить что артрит (а его десятки видов) возник из-за клеща. Бывают случай мучительной смерти.
04.05.2020 23:44 Відповісти
Кто сие писал??? Ну ведь еще не всех же в стране оболванили На фото вошь, а не клещь. Похожа свиня на коня та тільки хвіст не такий.
Клещи выглядят так:
За три місяці в країні зафіксовано 236 випадків хвороби Лайма від укусів кліщів, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 1273
04.05.2020 23:59 Відповісти
Дійсно. Бачив і вошей, і кліщів. Ви праві.
Але найогидніші гниди, - як казав Симон Петлюра. )))
05.05.2020 01:20 Відповісти
Как там у классиков: а какая разница?!!!
05.05.2020 08:49 Відповісти
заберiть в зеблюдкiв мiкроскоп, бо це карантiнобєсiє нiколи не скiнчиться.
05.05.2020 00:38 Відповісти
Ну, в общем...
За три місяці в країні зафіксовано 236 випадків хвороби Лайма від укусів кліщів, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 1210
05.05.2020 06:18 Відповісти
ошейник ФОРЕСТА помогает от клещей,у моих собак он есть
05.05.2020 06:24 Відповісти
Пытались одевать их себе на ноги. Резултат спорный.
05.05.2020 07:52 Відповісти
Интерессная мысль: маска и ошейник, значит полностью экипирован. НОУ-ХАУ по -украински
05.05.2020 08:51 Відповісти
Я з кота десятками витягаю кожен рік, ну і після лісу оглядаю малу та дружину, і те що вони не піднімаються вище 40 см брехня, можливо внизу їх більше, але на голові і шиї багато бувають.
05.05.2020 06:29 Відповісти
Они сидят и поджидают жертву НЕ ВЫШЕ 40 см , а ПОТОМ лезут наверх. Сидят """"" в позе ОБНИМИ СОЛНЦЕ """"""". Если у вас другие данные- смело печатайте диссертацию ! Утверждать ,что какой-то экземпляр не залезет на кустарнике выше 40 см не буду как и то что клещи , к примеру, не читают газеты. Если каждые 2-3 мин поглядывать на свои ноги- то 99 % что клеща в голове не найдете. Это ,конечно, при условии что передвигаетесь не на корачках. Котам клещ не очень опасен , а собакам сверхопасен. Почему не знаю.
05.05.2020 07:50 Відповісти
ну всё. пандемия. срочно всех на строжайший карантин!
05.05.2020 07:41 Відповісти
99% пишуть аби що, це про коментарі. Про інсектециди-повна маячня. Буваєте на природі, просто ввечері оглядайте себе і дітей . Виявили кліща, змастіть олією, якщо впився в шкіру, і почекайте хвилин 15, потім витягуйте і дезинфікуйте. З"явилась єритема, червоне п"ятно, (може кліща й не бачили), , здайте аналіз на бореліоз, їх 2шт, по 200 грн, а з результатами до лікаря інфекционіста. Не для копіювання поведінки: Азітроміцин, плюс Лінокс, по інструкції.Можлива побічка:почуєте де в вас печінка, можливий дисбактеріоз.
05.05.2020 08:36 Відповісти
 
 