У Києві з 5 травня дозволили продаж навинос їжі і напоїв у МАФах

У Києві затвердили вимоги до реалізації навинос "швидкої" їжі і напоїв в умовах протиепідемічних обмежень. За умови дотримання вимог, продаж може бути розпочато вже завтра, з 5 травня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

У розпорядженні йдеться про стаціонарні та пересувні тимчасові споруди закритого типу, тобто такі, де приготування здійснюється всередині без доступу споживачів. Продаж має здійснюватися навинос, споживання їжі та напоїв на місці продажу не допускається.

Реалізація їжі швидкого приготування, продаж напоїв має відбуватися через спеціально обладнане віконце видачі. На входах до МАФів мають бути диспенсери з антисептиками, забезпечено наявність одноразових серветок, рукавичок для відвідувачів.

Також у МАФах мають дотримуватися протиепідемічних вимог та дезінфекційних заходів, як то: масковий режим, щоденна термометрія персоналу, організація безпечного збору використаних засобів індивідуального захисту та їх утилізація, забезпечення дотримання дистанції як мінімум 1,5 метра.

Теперь БУБОЧКА может поесть шаурмы 😀😀😀
04.05.2020 22:45 Відповісти
А то кормит его президентский повар явно одними углеводами - щеки уже как у хомяка
04.05.2020 22:46 Відповісти
04.05.2020 22:52 Відповісти
Теперь БУБОЧКА может поесть шаурмы 😀😀😀
04.05.2020 22:45 Відповісти
А то кормит его президентский повар явно одними углеводами - щеки уже как у хомяка
04.05.2020 22:46 Відповісти
04.05.2020 22:47 Відповісти
А как разносчик узнает - в какой он из 38 машин?...
04.05.2020 22:50 Відповісти
От какой люди бягут,там и зельонка.
04.05.2020 23:10 Відповісти
04.05.2020 22:52 Відповісти
Містєр і місіс Крівой Роґ.
04.05.2020 23:18 Відповісти
05.05.2020 00:02 Відповісти
А хвонтаны,хвонтаны запустили? Енто ,так корошо:поел,пробежала потом на самолет и с Бодей на Ниагару.Жисть удалась!!!!
04.05.2020 23:09 Відповісти
Київська область разом з містом Київ є лідером по захворюваності на коронавірус - більше 2880 тільки виявлених хворих, не рахуючи тих кого ще не виявили! Тому у відповідності до заяв уряду про посилення карантинних заходів в кількох найгірших областях в Києві та Київській області має бути посилено карантинні обмеження!
04.05.2020 22:46 Відповісти
Так більшість мафів працювало. Ну, хоч тут вже можна якось буди наближеними до реалій, блт!?
04.05.2020 22:47 Відповісти
Це факт! Підтверджую, що бачив відкриті та працював кіоски вже кілька днів тому!
04.05.2020 23:25 Відповісти
Лучше бы написали ..С Верховной Рады с 5 мая разрешили продажу "на вынос" еды и напитков
04.05.2020 22:50 Відповісти
04.05.2020 23:11 Відповісти
Пятнадцать... или по курсу - 51 Гривна...
04.05.2020 23:18 Відповісти
Ану, ще спроба.
04.05.2020 23:20 Відповісти
14?
04.05.2020 23:29 Відповісти
а ты молодец. только математику 3 класса надо повторить. и тогда получишь правильный ответ
05.05.2020 08:43 Відповісти
1) x+x+x=30; x=10.
2) 10+x+x=18; x=4;
3) 4-2x=2; -2x=2-4; -2х=-2; х=(-2): (-2); x=1.
4) 1+10+4 =15.
Шо не так?
05.05.2020 19:16 Відповісти
15
05.05.2020 19:17 Відповісти
16
04.05.2020 23:53 Відповісти
В Николаеве проезд в транспорте по пропускам отменят с 11 мая
04.05.2020 23:12 Відповісти
коронавирус на вынос? забавно, но трагично последствиями.
04.05.2020 23:18 Відповісти
Кличко, відкрий базари! Досить знищувати малий бізнес!
04.05.2020 23:46 Відповісти
нипонел! так Пидалик же почистил Киев от МАФов!
05.05.2020 07:39 Відповісти
 
 