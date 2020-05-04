У Києві з 5 травня дозволили продаж навинос їжі і напоїв у МАФах

У Києві затвердили вимоги до реалізації навинос "швидкої" їжі і напоїв в умовах протиепідемічних обмежень. За умови дотримання вимог, продаж може бути розпочато вже завтра, з 5 травня.

У розпорядженні йдеться про стаціонарні та пересувні тимчасові споруди закритого типу, тобто такі, де приготування здійснюється всередині без доступу споживачів. Продаж має здійснюватися навинос, споживання їжі та напоїв на місці продажу не допускається.

Реалізація їжі швидкого приготування, продаж напоїв має відбуватися через спеціально обладнане віконце видачі. На входах до МАФів мають бути диспенсери з антисептиками, забезпечено наявність одноразових серветок, рукавичок для відвідувачів.

Також у МАФах мають дотримуватися протиепідемічних вимог та дезінфекційних заходів, як то: масковий режим, щоденна термометрія персоналу, організація безпечного збору використаних засобів індивідуального захисту та їх утилізація, забезпечення дотримання дистанції як мінімум 1,5 метра.

