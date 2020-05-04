Єврокомісія зібрала 7,4 млрд євро на розробку вакцини від COVID-19, вивчення можливостей лікування та розширення тестування
Уряди всіх країн, міжнародні організації та інші партнери об'єднали зусилля у боротьбі з коронавірусом. Така єдність дозволяє сподіватися на перемогу над пандемією.
Таке переконання висловила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на відкритті благодійного марафону в межах Глобальної відповіді на коронавірус, як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ЄК.
"Упевнена, що 4 травня 2020 року стане поворотним моментом у нашій боротьбі проти коронавірусу. Тому що сьогодні вся світова спільнота об'єдналася. Уряди на кожному континенті візьмуться за руки і об'єднають зусилля зі світовими організаціями з охорони здоров'я, з іншими досвідченими партнерами. Таких партнерів багато, але мета одна - перемогти вірус ", - заявила президент Єврокомісії.
Фон дер Ляєн зазначила, що мета марафону - розробка вакцини.
"Саме із цією метою ми об'єднуємо сили, гроші та розум - щоб дати поштовх роботі над вакцинами, діагностикою та лікуванням проти коронавірусу. Ми повинні розробити, виробити й застосувати їх у всіх куточках світу, забезпечити, щоб ці кошти були в наявності й були доступні для всіх ", - сказала президент Єврокомісії.
Вона закликала кожного зробити внесок у фінансування цієї глобальної справи.
"Наше перше завдання - зібрати первинну суму – 7,5 мільярда євро, або 8 мільярдів доларів США. Це ті гроші, які потрібні просто зараз для прискорення роботи над вакцинами, діагностикою та лікуванням", - підкреслила фон дер Ляєн. За її словами, цю ініціативу вже підтримали Саудівська Аравія, Франція, Німеччина, Японія, Норвегія, Канада, Італія, Іспанія і Велика Британія. Сама Єврокомісія мобілізувала 1 мільярд євро.
За даними DW, по завершенні заходу фон дер Ляєн оголосила, що вдалося зібрати 7,4 мільярда євро. 4 мільярди із зібраного повинні піти на розробку вакцини, 2 мільярди - на вивчення можливостей лікування, а 1,5 мільярда - на збільшення потужностей для тестування у світі.
Відзначимо, що загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі перевищила 3,6 млн, понад 250 тис. людей померли, одужали майже 1,2 млн осіб.
Что бы вместо вакцины, не получился грандиозный распил баблосов.
ВОЗ №2, с шикарным офисом (Швейцарские Альпы вполне подойдут) и штатом теоретиков от медицины.
ты явно любитель русской рулетки. Там тоже часто живы остаются, прежде чем умирают.
Думаю, премия Дарвина у вас впереди.