УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10853 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 355 52

Єврокомісія зібрала 7,4 млрд євро на розробку вакцини від COVID-19, вивчення можливостей лікування та розширення тестування

Єврокомісія зібрала 7,4 млрд євро на розробку вакцини від COVID-19, вивчення можливостей лікування та розширення тестування

Уряди всіх країн, міжнародні організації та інші партнери об'єднали зусилля у боротьбі з коронавірусом. Така єдність дозволяє сподіватися на перемогу над пандемією.

Таке переконання висловила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на відкритті благодійного марафону в межах Глобальної відповіді на коронавірус, як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ЄК.

"Упевнена, що 4 травня 2020 року стане поворотним моментом у нашій боротьбі проти коронавірусу. Тому що сьогодні вся світова спільнота об'єдналася. Уряди на кожному континенті візьмуться за руки і об'єднають зусилля зі світовими організаціями з охорони здоров'я, з іншими досвідченими партнерами. Таких партнерів багато, але мета одна - перемогти вірус ", - заявила президент Єврокомісії.

Фон дер Ляєн зазначила, що мета марафону - розробка вакцини.

"Саме із цією метою ми об'єднуємо сили, гроші та розум - щоб дати поштовх роботі над вакцинами, діагностикою та лікуванням проти коронавірусу. Ми повинні розробити, виробити й застосувати їх у всіх куточках світу, забезпечити, щоб ці кошти були в наявності й були доступні для всіх ", - сказала президент Єврокомісії.

Читайте також: ФРН, Франція, Італія та Норвегія підтримали заклик Єврокомісії зібрати 7,5 млрд євро на розробку загальнодоступної вакцини від COVID-19

Вона закликала кожного зробити внесок у фінансування цієї глобальної справи.

"Наше перше завдання - зібрати первинну суму – 7,5 мільярда євро, або 8 мільярдів доларів США. Це ті гроші, які потрібні просто зараз для прискорення роботи над вакцинами, діагностикою та лікуванням", - підкреслила фон дер Ляєн. За її словами, цю ініціативу вже підтримали Саудівська Аравія, Франція, Німеччина, Японія, Норвегія, Канада, Італія, Іспанія і Велика Британія. Сама Єврокомісія мобілізувала 1 мільярд євро.

За даними DW, по завершенні заходу фон дер Ляєн оголосила, що вдалося зібрати 7,4 мільярда євро. 4 мільярди із зібраного повинні піти на розробку вакцини, 2 мільярди - на вивчення можливостей лікування, а 1,5 мільярда - на збільшення потужностей для тестування у світі.

Відзначимо, що загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі перевищила 3,6 млн, понад 250 тис. людей померли, одужали майже 1,2 млн осіб.

Також читайте: Вакцина від коронавірусу з'явиться до кінця 2020 року, - Трамп

Автор: 

вакцина (4419) Єврокомісія (2290) карантин (18172) фон дер Ляєн Урсула (888) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
а так и будет
показати весь коментар
04.05.2020 22:57 Відповісти
+2
Вовка! Ты бабки думаешь здавать или и дальше будешь морозиться!? Не позорь нас, здай как все.
показати весь коментар
04.05.2020 23:01 Відповісти
+2
очень хорошо! для пущей силы и здоровья -выройте землянку в лесу и живите собирательством.
показати весь коментар
04.05.2020 23:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Попробуйте с нескольких миллионов начать.
Что бы вместо вакцины, не получился грандиозный распил баблосов.
показати весь коментар
04.05.2020 22:55 Відповісти
а так и будет
показати весь коментар
04.05.2020 22:57 Відповісти
Не знаю будет или нет, но вероятность этого очень высока.
показати весь коментар
04.05.2020 23:01 Відповісти
Та первый раз что ли. Вот вспоминается шумиха со СПИД. В свое время очень популярно было. По тем же предсказаниям этих дельцов от медицины там получалось что шарику существовать оставалось не более 10 лет. Потом упс - сместили на двадцать лет. Теперь вообще все затихло. А сколько бабла было ввалено на лекарства. Закупались на государственном уровне. Я не знаю есть сей СПИД сейчас или нет, но вот чета в СМИ информация не наблюдается. По крайней мере в паническом тоне и на передовицах. А птичий грипп, свинной, а атипичная пневмония, а эбола? И далее и далее.. Где они? Куда делись? От эболы к примеру эксперементальной вакциной вакцинировали порядка 11 тыс человек всего. И так можно продолжать и продолжать.
показати весь коментар
04.05.2020 23:09 Відповісти
"...нічого нема. І взагалі останнє місто - це Шепетівка, об яку розбиваються хвилі Атлантичного океану."
показати весь коментар
04.05.2020 23:13 Відповісти
Та в чому питання? Ви маєте можливість мене переконати. Достатньо дати посилання.
показати весь коментар
04.05.2020 23:15 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9A%D1%80%D1%8E%D2%91%D0%B5%D1%80%D0%B0 Підійде?
показати весь коментар
04.05.2020 23:26 Відповісти
Ні. Про СНІД там нічого немає. До того ж вікі джерело так собі. Там кожний може написати що захоче. Можна вірити - можна ні. Так шо мабуть мимо. Чекаю на продовження.
показати весь коментар
04.05.2020 23:30 Відповісти
Вовка! Ты бабки думаешь здавать или и дальше будешь морозиться!? Не позорь нас, здай как все.
показати весь коментар
04.05.2020 23:01 Відповісти
Это лишь начало вышибания бабла мирового ж-правительства
показати весь коментар
04.05.2020 23:03 Відповісти
Чисто Сеня со своим забором. Хорошо бы, чтобы они через год отчитались, куда деньги дели.
показати весь коментар
04.05.2020 23:06 Відповісти
Сеня с забором это бедняк в сравнении с нонешними "кормовыми ,для борьбы с куй знает с чем"
показати весь коментар
04.05.2020 23:12 Відповісти
Ого себе... Куда столько в самом деле?
показати весь коментар
04.05.2020 23:07 Відповісти
На содержание координирующей структуры!
ВОЗ №2, с шикарным офисом (Швейцарские Альпы вполне подойдут) и штатом теоретиков от медицины.
показати весь коментар
04.05.2020 23:10 Відповісти
"дать толчок работе над вакцинами, диагностикой и лечением"
показати весь коментар
04.05.2020 23:19 Відповісти
Эти 7,5 лярдов это не "ого", а только для начала, первый этап так сказать. По оценкам вся программа выльется примерно в 40 лярдов €. Это была только первая "Конференция доноров", вторая через пару месяцев. Цель программы, за счет большой 20-ки профинансировать создание вакцины и препаратов для лечения COVID-19, а также обеспечить ими весь мир по приемлемой цене. Поддержали (деньгами) практически все члены клуба. Отпетляли только двое, )(уйло и Доня с белкой на голове. )(уйло понятно, оно )(уйло и есть, а бензоколонка сама скоро побираться начнет. Так что винторогие на шару губу раскатали. А фули, "сверхдЯржава" же. А с Доней другая история, там белка по голове скачет с криком "Америка прежде всего". Но даже собственный фаворит в разработке вакцины "Jonson & Johnson" в прессрелизе прозрачно намекнул, что видел Доню на ..... ну в общем понятно где. Ни каких "America first" в случае успеха, ибо конкурировать с международным консорциумом, да еще в таком "богоугодном" деле, дурных нема. Потери имиджа, ну и рынков сбыта, будут намного дороже. А Донины выборы их вообще не колышут.
показати весь коментар
05.05.2020 01:18 Відповісти
Во, чуть не забыл, там есть еще один нюанс почему американские фармаконцерны не ведутся на Донино "America first". Дело в том, что ряд компонентов будущих вакцин и препаратов присутствует на мировом рынке в ограниченном количестве, а производится в Китае и Индии. Поэтому если полезть в бутылку, то можно на неё и сесть. Надо будет налаживать производство у себя, а это дорого, но главное потеря времени, как минимум год. А через год это уже никому не надо. Так что дурных нема.
показати весь коментар
05.05.2020 01:33 Відповісти
Не вакцинированные люди имеют больше здоровья и меньше проблем! Имею 5 детей и все не вакцинированные! Ничем не болели! Сам тоже не вакцинировался! Ни одной болезни за жизнь !
показати весь коментар
04.05.2020 23:18 Відповісти
очень хорошо! для пущей силы и здоровья -выройте землянку в лесу и живите собирательством.
показати весь коментар
04.05.2020 23:31 Відповісти
Нет! Имею медобразование, опыт и способность делать выводы в отличии от баранов!
показати весь коментар
05.05.2020 19:40 Відповісти
бараны-это тупые дремучие человекоподобные, допустившие эпидемею кори в Украине из-за отказа от вакцинации . и ты в их числе со своим выводком.
показати весь коментар
05.05.2020 19:49 Відповісти
Почему на твои мозги подействовала корь, а я с моим выводком не заболели? Мои дети в Германии учатся, дремучие которые...Иди коров дои!
показати весь коментар
05.05.2020 21:34 Відповісти
в германии -коровам хвосты крутят? ведь от осинки -не родятся апельсинки.
ты явно любитель русской рулетки. Там тоже часто живы остаются, прежде чем умирают.
Думаю, премия Дарвина у вас впереди.
показати весь коментар
05.05.2020 22:16 Відповісти
не выдавай себя, доярка, тупыми сельскими прибаутками! Дарвин для таких селюков как ты.Весь мир отказался от его теории...Темнота!
показати весь коментар
05.05.2020 22:42 Відповісти
а ты в курсе, отрыжка эволюции, что в Германии за отказ вакцинироваться от кори- штрафс недавнего времени?а так вообще там более 95% детей-привиты родителями добровольно? что ж ты в такую отсталую и дремучую страну детей-то послал?
показати весь коментар
05.05.2020 22:50 Відповісти
В селах только и знают об отрыжках коров и живут слухами...Плюс к моим утверждениям о твоей профессии доярки. Оскорбление --признак слабости и умственной ограниченности, что свойственно людям такого физического труда! Привыкла орать на коров и здесь ни как не остановишься.
показати весь коментар
05.05.2020 22:58 Відповісти
ну вот как ты себя четко опИсАл то есть на аргументы - ты просто орешь оскорбления, у тебя все по Фрейду- сидишь в коровьих лепешках и думаешь, что все вокруг обосрались, а ты- самый умный.
показати весь коментар
05.05.2020 23:08 Відповісти
С Лыковами живешь, старовер?
показати весь коментар
05.05.2020 01:17 Відповісти
Умный? Так вот Лыковы и умерли как вошли в стадо вакцинированное! Т.е зараженное искусственно!
показати весь коментар
05.05.2020 19:41 Відповісти
Там была самоизоляция веками, а вы 2 месяца не можете продержаться.
показати весь коментар
05.05.2020 19:52 Відповісти
Если бы было что то серьезное типа чумы, то хоть пол гола!
показати весь коментар
05.05.2020 22:10 Відповісти
Детей хоть пожалей. Своих для начала. Сколько диплом обошелся, доктор?
показати весь коментар
05.05.2020 22:19 Відповісти
сразу видно что пациент....перепуганный.
показати весь коментар
05.05.2020 22:40 Відповісти
Не, я просто умный, мне дороже жизнь чем какие-то бабки.
показати весь коментар
05.05.2020 22:42 Відповісти
Теперь знаю какой больницы!
показати весь коментар
05.05.2020 22:43 Відповісти
Поясните, я не понимаю вас.
показати весь коментар
05.05.2020 22:44 Відповісти
Жалко лички нет, будем на весь мир говорить.
показати весь коментар
05.05.2020 22:45 Відповісти
Вот поэтому надо культурно спорить, а не грызтесь...Все же читают...
показати весь коментар
05.05.2020 22:48 Відповісти
Та стараюсь, немного карантин давит на мозг.
показати весь коментар
05.05.2020 22:56 Відповісти
Петро, вы на самом деле так думаете, или просто съезжаете с глузду от карантина?
показати весь коментар
05.05.2020 22:43 Відповісти
Я работаю врачом. Я знаю кухню изнутри и учил патфизиологию, иммунологию и т.д. И не прячусь за никами как некоторые...И считаю , что разводить людей нельзя, даже на их страхах. Но если я не соображаю в машинах, то и не умничаю никогда! И не хамлю....
показати весь коментар
05.05.2020 22:47 Відповісти
Я не хамлю, простите, я не хотел. Насчёт ников, реальные ФИО уже заняты, шож делать. Но! Вы же не спец в вирусах? Так вот я вам не верю, что вы не вакцинировали своих детей.Иначе вы целитель или как их... во, гомеопат.
показати весь коментар
05.05.2020 22:54 Відповісти
Сейчас врачей учат схемам лечения, а не врачебному мышлению. Никто теперь не скажет как действует вакцина, ее составляющие и какие фрагменты РНК встраиваются ...Это млрдный бизнес!Вам не дадут статистику и выводы по взаимосвязи вакцинации детей и онкологии в детстве. Неужели верите что кому то нужны 8 млрдов людей? Кто то заботиться о вашем здоровье?
показати весь коментар
05.05.2020 23:03 Відповісти
Я вакцинировался в 64-66 году, на предплечьи шрамы остались, детей в 90-е, и я уже никому не верю, я вижу вспышку кори на западной Украине, которые не сделали прививок своим детям.
показати весь коментар
05.05.2020 23:09 Відповісти
Доктор, вы серьёзно против прививок? Английский врач Эдвард Дженнер в 1796 г. впервые применил на мальчике Джеймсе Фиппсе вакцину против натуральной оспы, полученную от больного коровьей оспой
показати весь коментар
05.05.2020 23:10 Відповісти
"Приват-банк" карта N°666.Заранее благодарю.
показати весь коментар
04.05.2020 23:35 Відповісти
Нє, я так не граю! А як же ж світова змова, Білл Гейтс з примусовою вакцинацією та чіпуванням? Шо такоє змінилось у рептилоідів та ілюмінатів з масонами?
показати весь коментар
04.05.2020 23:37 Відповісти
Конспиропсихов санитары от вай фай отучили... Ироды окоянные!
показати весь коментар
05.05.2020 00:03 Відповісти
Качественная вакцина - единственный выход из положения. К счастью, в мире масса *********-антипрививочников, что поможет адекватным людям получить прививку в первую очередь. И вообще, я начинаю подозревать, что всю эту майню с антипрививочниками запустили для сокращения населения за счет придурков.
показати весь коментар
05.05.2020 00:04 Відповісти
Тебе подарок вот:
Єврокомісія зібрала 7,4 млрд євро на розробку вакцини від COVID-19, вивчення можливостей лікування та розширення тестування - Цензор.НЕТ 6885
показати весь коментар
05.05.2020 00:34 Відповісти
Это надо было делать в Январе. К моменту когда вакцину сделают они - её сделает уже с десяток стран. США уже испытывают, Россия начнёт в этом месяце. Наверное каждая уважающая себя страна уже несколько месяцев ведёт работы.
показати весь коментар
05.05.2020 01:00 Відповісти
От дурные, главгей за 1 миллион делает!
показати весь коментар
05.05.2020 01:15 Відповісти
 
 