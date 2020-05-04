Будинки мирних жителів у Верхньоторецькому і Золотому-4 потрапили під обстріл найманців РФ, - пресцентр ОС. ФОТО

Збройні формування Російської Федерації продовжують навмисно обстрілювати житлові квартали населених пунктів поблизу лінії зіткнення на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Так, вранці 4 травня у Верхньоторецькому одна з 82-мм мін вибухнула в небезпечній близькості від приватного будинку місцевої жительки. Осколками було пошкоджено житло і господарські споруди.

Також днями зафіксовано обстріл населеного пункту Золоте-4. Там під вогонь окупантів потрапив житловий будинок громадянки К.

На щастя внаслідок злочинних дій російських загарбників ніхто з мирних жителів не постраждав.

"Окупанти укотре відкрито продемонстрували своє цинічне ставлення до життя і здоров'я мирних жителів Донбасу і ще раз підтвердили відкрите ігнорування мінських домовленостей і Міжнародного гуманітарного права", - підкреслюється в повідомленні.