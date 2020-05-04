Будинки мирних жителів у Верхньоторецькому і Золотому-4 потрапили під обстріл найманців РФ, - пресцентр ОС. ФОТО
Збройні формування Російської Федерації продовжують навмисно обстрілювати житлові квартали населених пунктів поблизу лінії зіткнення на Донбасі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Так, вранці 4 травня у Верхньоторецькому одна з 82-мм мін вибухнула в небезпечній близькості від приватного будинку місцевої жительки. Осколками було пошкоджено житло і господарські споруди.
Також днями зафіксовано обстріл населеного пункту Золоте-4. Там під вогонь окупантів потрапив житловий будинок громадянки К.
На щастя внаслідок злочинних дій російських загарбників ніхто з мирних жителів не постраждав.
"Окупанти укотре відкрито продемонстрували своє цинічне ставлення до життя і здоров'я мирних жителів Донбасу і ще раз підтвердили відкрите ігнорування мінських домовленостей і Міжнародного гуманітарного права", - підкреслюється в повідомленні.
Тогда стрелять по Верхнеторецкому и Золотому не будут.
Правда, будут стрелять из Верхнеторецкого и Золотого.
Но к тому времени, уже будет новый план отвода войск...
кацапо-фашисты понимают только силу!
воинская честь и доблесть может быть у кремлёвского гопника и его подельников? гопник способен
только совершить «хапок» и то толпой, выбить слабому зубы, отнять имущество, стрельнуть из-за угла, из-под юбки, а потом, тявкая из подворотни- время от
времени вылазить на новое дело, видя, как его беззубая жертва бздит, вместо
того, чтобы поймать его, судить или полностью уничтожить