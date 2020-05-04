УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10853 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 763 23

Будинки мирних жителів у Верхньоторецькому і Золотому-4 потрапили під обстріл найманців РФ, - пресцентр ОС. ФОТО

Збройні формування Російської Федерації продовжують навмисно обстрілювати житлові квартали населених пунктів поблизу лінії зіткнення на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Будинки мирних жителів у Верхньоторецькому і Золотому-4 потрапили під обстріл найманців РФ, - пресцентр ОС 01

Так, вранці 4 травня у Верхньоторецькому одна з 82-мм мін вибухнула в небезпечній близькості від приватного будинку місцевої жительки. Осколками було пошкоджено житло і господарські споруди.

Також днями зафіксовано обстріл населеного пункту Золоте-4. Там під вогонь окупантів потрапив житловий будинок громадянки К.

Будинки мирних жителів у Верхньоторецькому і Золотому-4 потрапили під обстріл найманців РФ, - пресцентр ОС 02

Читайте також: Від початку доби найманці РФ 6 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, 3 воїни зазнали бойових травм, - пресцентр ОС

Будинки мирних жителів у Верхньоторецькому і Золотому-4 потрапили під обстріл найманців РФ, - пресцентр ОС 03

На щастя внаслідок злочинних дій російських загарбників ніхто з мирних жителів не постраждав.

"Окупанти укотре відкрито продемонстрували своє цинічне ставлення до життя і здоров'я мирних жителів Донбасу і ще раз підтвердили відкрите ігнорування мінських домовленостей і Міжнародного гуманітарного права", - підкреслюється в повідомленні.

Автор: 

обстріл (31019) Донбас (22366) операція Об’єднаних сил (6725)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Еще километров на 15 ВСУ отвести надо!
Тогда стрелять по Верхнеторецкому и Золотому не будут.
Правда, будут стрелять из Верхнеторецкого и Золотого.
Но к тому времени, уже будет новый план отвода войск...
показати весь коментар
04.05.2020 23:14 Відповісти
+18
Дома мирных жителей в Верхнеторецком и Золотом-4 попали под обстрел наемников РФ, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 7857
показати весь коментар
04.05.2020 23:16 Відповісти
+12
Это не в том Золотом-4 Моника персонально гарантировал жителям безопасность?
показати весь коментар
04.05.2020 23:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Еще километров на 15 ВСУ отвести надо!
Тогда стрелять по Верхнеторецкому и Золотому не будут.
Правда, будут стрелять из Верхнеторецкого и Золотого.
Но к тому времени, уже будет новый план отвода войск...
показати весь коментар
04.05.2020 23:14 Відповісти
Дома мирных жителей в Верхнеторецком и Золотом-4 попали под обстрел наемников РФ, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 7857
показати весь коментар
04.05.2020 23:16 Відповісти
Ничего себе, у учительниц аж черты лица поменялась, наверное возле Луганска работает отличная клиника пластической хирургии.
показати весь коментар
04.05.2020 23:26 Відповісти
русский, ваше зверье стреляет по мирным жителям. Шо скажешь?
показати весь коментар
04.05.2020 23:29 Відповісти
То вона від аварської сперми децл постаріла.
показати весь коментар
04.05.2020 23:29 Відповісти
Цапа, у тебя тряпка власовская поменялась, и шо?
показати весь коментар
04.05.2020 23:59 Відповісти
нада било просто пєрєстать стрєлять!
показати весь коментар
04.05.2020 23:15 Відповісти
Так вроде как Золотое ето уже серая (тоесть ничья) зона. Насрать на них. Теперь ето не наши заботы хоть все там пускай сожгут. ЗЕ вроде как гарантировал безопасность в зоне отведения. За несдержание слова нужно ответить. К ответу так же нужно привлечь сепаров которые прызывали ЗЕ отвести ВСУ с украинской земли.
показати весь коментар
04.05.2020 23:18 Відповісти
ну наотводился зеЛеный марадер.
кацапо-фашисты понимают только силу!
показати весь коментар
04.05.2020 23:19 Відповісти
Ну, вообще-то на этом участке отводов не было, отвод был восточнее. Да и при Порошенко до отводов обстрелов с той стороны было больше. Да, они понимают только силу, но ни Зеленский ни Порошенко не хотели ее применять. А Порошенко, так тот вообще заявил, что он - "президент мира".
показати весь коментар
04.05.2020 23:42 Відповісти
Пресс-центр ОС просыпается после долгой Полярной ночи.
показати весь коментар
04.05.2020 23:19 Відповісти
какая
воинская честь и доблесть может быть у кремлёвского гопника и его подельников? гопник способен
только совершить «хапок» и то толпой, выбить слабому зубы, отнять имущество, стрельнуть из-за угла, из-под юбки, а потом, тявкая из подворотни- время от
времени вылазить на новое дело, видя, как его беззубая жертва бздит, вместо
того, чтобы поймать его, судить или полностью уничтожить
показати весь коментар
04.05.2020 23:22 Відповісти
Это не в том Золотом-4 Моника персонально гарантировал жителям безопасность?
показати весь коментар
04.05.2020 23:27 Відповісти
Нет, не в том, развод был восточнее. А вот обстреливают с той территории, которую Порошенко передал России по мирным Минским соглашениям...
показати весь коментар
04.05.2020 23:45 Відповісти
Ты врешь чисто по русской привычке, или в самом деле думаешь, шо твое вранье прокатит?
показати весь коментар
05.05.2020 00:14 Відповісти
Идиот ты, просто... У тебя же есть все возможности посмотреть, где участок разведения, где Золотое-4, и откуда стреляют. А стреляют из Первомайска, который по мирным Минским договоренностям, заключенным Порошенко и Путиным, остался за Россией.
показати весь коментар
05.05.2020 00:36 Відповісти
Я не знаю шо такое "путин" и "россия". Фюрера московии зовут "*****", русский. Не путай, ты не на звЯЯзде.сру.
показати весь коментар
05.05.2020 00:40 Відповісти
К сожалению, ты - умственно отсталый, и вообще мало что знаешь...
показати весь коментар
05.05.2020 01:02 Відповісти
В отличие от рус.гуманоидов, я знаю, шо твоего фюрера зовут *****, а московия - это гигантская помойка между Украиной и США.
показати весь коментар
05.05.2020 01:04 Відповісти
А шож бубочка их не денонсировал?
показати весь коментар
05.05.2020 00:03 Відповісти
"Око за око, зуб за зуб" это единственно работающий принцип. За каждый разрушенный у нас дом разрушать дом сепаров. И стрелять убогим "перехочется" (когда вернуться побухать будет некуда).
показати весь коментар
05.05.2020 01:17 Відповісти
Ну жители Золотого хотели отвода ВСУ. Получите и распишитесь.
показати весь коментар
05.05.2020 01:37 Відповісти
твари кацапские. смерть им.
показати весь коментар
05.05.2020 06:34 Відповісти
 
 