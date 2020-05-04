США збільшать допомогу Україні на боротьбу з коронавірусом до 14,5 млн доларів

США збільшать допомогу Україні на боротьбу з коронавірусом з 9,1 млн до 14,5 млн доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в США.

12,1 млн доларів будуть надані у вигляді медичної та гуманітарної допомоги через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) за програмою "Міжнародна допомога при стихійних лихах".

"Кошти підуть на поліпшення можливостей місцевих закладів охорони здоров'я у наданні допомоги хворим і протидію подальшому поширенню COVID-19", - повідомляють у посольстві.

Зазначається, що фінансування допоможе пом'якшити вторинні наслідки, такі як втрата засобів до існування і нестача громадських послуг для найбільш вразливих верств населення, включно з громадами, на які вплинула війна на Донбасі.

Ще 2,4 млн доларів гуманітарної допомоги виділять через Державний департамент США за програмою "Міграція і допомога біженцям" для підтримки найбільш вразливих верств населення під час пандемії.