США збільшать допомогу Україні на боротьбу з коронавірусом до 14,5 млн доларів

США збільшать допомогу Україні на боротьбу з коронавірусом з 9,1 млн до 14,5 млн доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в США.

12,1 млн доларів будуть надані у вигляді медичної та гуманітарної допомоги через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) за програмою "Міжнародна допомога при стихійних лихах".

"Кошти підуть на поліпшення можливостей місцевих закладів охорони здоров'я у наданні допомоги хворим і протидію подальшому поширенню COVID-19", - повідомляють у посольстві.

Зазначається, що фінансування допоможе пом'якшити вторинні наслідки, такі як втрата засобів до існування і нестача громадських послуг для найбільш вразливих верств населення, включно з громадами, на які вплинула війна на Донбасі.

Читайте також: 42,5 тис. захисних костюмів для лікарів, закуплені Фондом Порошенка, прибули в Україну. ВIДЕО

Ще 2,4 млн доларів гуманітарної допомоги виділять через Державний департамент США за програмою "Міграція і допомога біженцям" для підтримки найбільш вразливих верств населення під час пандемії.

карантин (18172) допомога (8768) США (24380) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+6
04.05.2020 23:44 Відповісти
+6
США збільшать допомогу Україні на боротьбу з коронавірусом до 14,5 млн доларів - Цензор.НЕТ 3138
04.05.2020 23:47 Відповісти
+4
Это покроет расходы на несравненно гуманитарный перелёт Мрии?
04.05.2020 23:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это покроет расходы на несравненно гуманитарный перелёт Мрии?
04.05.2020 23:34 Відповісти
спонсоры дурантина
04.05.2020 23:35 Відповісти
США увеличат помощь Украине на борьбу с коронавирусом до 14,5 млн долларов - Цензор.НЕТ 1475
04.05.2020 23:37 Відповісти
Это лучше чем ничего на 14,5 млн , но вопрос пойдут ли они по назначению и кто проконтролирует и не будет ли так для народа
04.05.2020 23:38 Відповісти
Не переживай! Они вообще до Украины не дойдут, по месту спи...здят.
04.05.2020 23:43 Відповісти
Да не привыкать, ещё ни разу и даже на копейку от государства в качестве помощи не получали ни я и не мои родственники
04.05.2020 23:48 Відповісти
США збільшать допомогу Україні на боротьбу з коронавірусом до 14,5 млн доларів - Цензор.НЕТ 6378
04.05.2020 23:53 Відповісти
иногда следует обращаться к опыту историческому...США увеличат помощь Украине на борьбу с коронавирусом до 14,5 млн долларов - Цензор.НЕТ 1278
04.05.2020 23:38 Відповісти
не давайте зебілам грошей: або вкрадуть, або просруть
04.05.2020 23:40 Відповісти
зебіли бариги знатні!
05.05.2020 00:05 Відповісти
кто-то наверно почувствует разницу с 9,1 до 14,5
04.05.2020 23:40 Відповісти
Новиє ліца розпилять.
США увеличат помощь Украине на борьбу с коронавирусом до 14,5 млн долларов - Цензор.НЕТ 8093
04.05.2020 23:41 Відповісти
США збільшать допомогу Україні на боротьбу з коронавірусом до 14,5 млн доларів - Цензор.НЕТ 7353
04.05.2020 23:44 Відповісти
Разница: костюмы от Порошенко были проданы, а костюмы от Зеленского были перепроданы, вуаля.
04.05.2020 23:50 Відповісти
США збільшать допомогу Україні на боротьбу з коронавірусом до 14,5 млн доларів - Цензор.НЕТ 3138
04.05.2020 23:47 Відповісти
Може скинимся по долару та "великій америці" допоможемо. 40 млн це не 14,5 млн.
04.05.2020 23:48 Відповісти
шо, вашей параше никто не помогает? обидно то как, рвы копайте под трупы.
05.05.2020 01:13 Відповісти
ну все, писец
теперь зеленожопые ********* до выборов страну в карантине держать будут
05.05.2020 01:45 Відповісти
thank trump
05.05.2020 04:25 Відповісти
Спочатку гніди разом з гнідами Франції і Китаю створили бактеріологічну зброю і запустили світовий хаос, а тепер допомаанють їх маріонеткам. А трибунал вам в ООН.
05.05.2020 07:49 Відповісти
 
 