Ми отримали від держави тільки тисячу паперових масок по 70 копійок, але не скаржимося, - Садовий

Міський голова Львова Андрій Садовий не зважаючи на відсутність допомоги держави закликав місцеву і центральну владу до співпраці. Він зазначив, що зараз не час з'ясовувати, хто має рацію, а хто помиляється.

В уряді мають розуміти, що міста не отримують автоматично ту інформацію, якою володіє центральна влада, заявив мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Левова частка конфліктів виникає через відсутність якісної комунікації, коли держава не розуміє специфіки міст і намагається тиснути", - зазначив Садовий.

За його словами, в сучасних умовах слід бути максимально коректними.

"Ми, до речі, жодного апарату ШВЛ не отримали. Нам для міста дали тисячу паперових масок по 70 копійок, але ми не скаржимося", - розповів мер Львова.

Читайте також: Садовий звернувся до прем'єр-міністра з проханням дозволити відкриття продуктових ринків

Він додав, що боротися з коронавірусом у місті допомагає бізнес і можливості місцевого бюджету.

Глава Львова запропонував вже після завершення карантину розбиратися, хто має рацію, а хто помиляється. Садовий також висловив сподівання, що уряд почув владу на місцях і незабаром міста отримають більше повноважень.

Те, що сталося в Черкасах, на думку мера Львова, "певне нерозуміння з боку державних органів влади специфіки міста". Садовий закликав, щоб держава і міста знаходили те, що їх об'єднує.

+19
"Мы, кстати, ни одного аппарата ИВЛ не получили. Нам для города дали тысячу бумажных масок по 70 копеек, но мы не жалуемся"
Мародери зелені!
показати весь коментар
04.05.2020 23:54 Відповісти
+16
Скажи і за це спасибі. Декому ЗЕ прислав лише інструкції як мити руки.
показати весь коментар
04.05.2020 23:52 Відповісти
+12
ЗЕбилам пох на проблемы Украины
показати весь коментар
04.05.2020 23:54 Відповісти
Скажи і за це спасибі. Декому ЗЕ прислав лише інструкції як мити руки.
показати весь коментар
04.05.2020 23:52 Відповісти
Коля Тищенко хоть котлет докторам прислал ?
показати весь коментар
05.05.2020 02:10 Відповісти
"Мы, кстати, ни одного аппарата ИВЛ не получили. Нам для города дали тысячу бумажных масок по 70 копеек, но мы не жалуемся"
Мародери зелені!
показати весь коментар
04.05.2020 23:54 Відповісти
ЗЕбилам пох на проблемы Украины
показати весь коментар
04.05.2020 23:54 Відповісти
Зато Тодуров лично получил от медведя ПОМОЩЬ и не только ИВЛ
показати весь коментар
04.05.2020 23:54 Відповісти
Жаловался и ныл Садовой только при Порохе, сейчас его устраивает молодая команда и вся её работа.
показати весь коментар
04.05.2020 23:55 Відповісти
Так сейчас за нытьё и к ответу призвать могут. А у мэра со стажем много чего нарыть можно.
показати весь коментар
05.05.2020 00:33 Відповісти
показати весь коментар
04.05.2020 23:55 Відповісти
если есть правильный нож, то устрицы открываются очень легко
показати весь коментар
05.05.2020 00:10 Відповісти
Тобто зевлада не розуміє місцеву владу. Чому зевиборці цього не розуміють?
показати весь коментар
04.05.2020 23:57 Відповісти
Зе-виборці це просто тваринки.Ви ж не питаєтесь в корови,чому вона вас не розуміє,бо знаєте,що то корова,так само треба ставитись до зе-виборці,як до котика,песика,але то не люди до яких можна виставляти претензії. Я взагалі за то,щоб їм надати статус тваринок на законодавчому рівні
показати весь коментар
05.05.2020 00:02 Відповісти
Уууу ты ка-каааа-я
показати весь коментар
05.05.2020 00:40 Відповісти
Песиків і тим паче кицюнчиків прошу не ображати порівнянням із зебілами!
показати весь коментар
05.05.2020 06:13 Відповісти
просто у садового очень гибкий позвоночник, после заведения уголовного дела по земле.
показати весь коментар
04.05.2020 23:59 Відповісти
А на що йому жалітися - він з місцевих лохів здоює... З гідністю!
показати весь коментар
04.05.2020 23:59 Відповісти
а з цього моменту по конкретніше.
показати весь коментар
05.05.2020 08:54 Відповісти
Бумажні маски?А що у Львові маскарад? 700 грн допомоги? За таке треба владу на гиляку без суда та слідства.
показати весь коментар
04.05.2020 23:59 Відповісти
"Мы получили от государства только тысячу бумажных масок по 70 копеек" - хоть немного позитива: оказывается, в Украине можно еще что-то купить за 70 копеек!
показати весь коментар
05.05.2020 00:00 Відповісти
Это по курсу нацбанка
показати весь коментар
05.05.2020 00:22 Відповісти
«Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил на брифинге в Женеве, что одно из лучших средств против коронавируса - мытье рук. «Простое мытье рук может стать водоразделом между жизнью и смертью», - подчеркнул Гебрейесус. Гебрейесус обратил внимание на то, что миллионы людей в мире не имеют возможности постоянно мыть руки. В частности, водоснабжения и мыла в домах нет у трех миллиардов жителей планеты. »
показати весь коментар
05.05.2020 00:10 Відповісти
Так вам же по телеку покпзали,пойдите и в Эпицентре купите, Зеленский торжественно прорекламировал поставку.
показати весь коментар
05.05.2020 00:20 Відповісти
А что? Садовому Фридман с ****** и ЗЕ отказали в поставке масок? Непорядок он так за них впрягался...
показати весь коментар
05.05.2020 00:32 Відповісти
тысяча масок.....
показати весь коментар
05.05.2020 03:50 Відповісти
Садовый мужик! Это ввм не вечно хныкающие порохоботы
показати весь коментар
05.05.2020 05:56 Відповісти
Сраколиз Садовий.
показати весь коментар
05.05.2020 07:06 Відповісти
Тисяча паперових масок по 70 копійок
...
Це вже ґапофеоз зеленого жлобства чи ще ніт?
показати весь коментар
05.05.2020 06:17 Відповісти
Так самолётик же прилетел с масками, где они?
показати весь коментар
05.05.2020 09:30 Відповісти
Садовий! Тобі надали безкоштовно тисячу шаблонів для пошиття масок, а ти що з ними зробив? Мізків не вистачило?
показати весь коментар
05.05.2020 10:14 Відповісти
роздав би підприємцям ті шаблони, а потім викупив би маски, і всього б вистачило всім, бовдур
показати весь коментар
05.05.2020 10:41 Відповісти
 
 