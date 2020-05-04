Ми отримали від держави тільки тисячу паперових масок по 70 копійок, але не скаржимося, - Садовий

Міський голова Львова Андрій Садовий не зважаючи на відсутність допомоги держави закликав місцеву і центральну владу до співпраці. Він зазначив, що зараз не час з'ясовувати, хто має рацію, а хто помиляється.

В уряді мають розуміти, що міста не отримують автоматично ту інформацію, якою володіє центральна влада, заявив мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Левова частка конфліктів виникає через відсутність якісної комунікації, коли держава не розуміє специфіки міст і намагається тиснути", - зазначив Садовий.

За його словами, в сучасних умовах слід бути максимально коректними.

"Ми, до речі, жодного апарату ШВЛ не отримали. Нам для міста дали тисячу паперових масок по 70 копійок, але ми не скаржимося", - розповів мер Львова.

Він додав, що боротися з коронавірусом у місті допомагає бізнес і можливості місцевого бюджету.

Глава Львова запропонував вже після завершення карантину розбиратися, хто має рацію, а хто помиляється. Садовий також висловив сподівання, що уряд почув владу на місцях і незабаром міста отримають більше повноважень.

Те, що сталося в Черкасах, на думку мера Львова, "певне нерозуміння з боку державних органів влади специфіки міста". Садовий закликав, щоб держава і міста знаходили те, що їх об'єднує.