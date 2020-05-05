До Фонду з ліквідації наслідків COVID-19 при Офісі Президента від бізнесу було зібрано 374 млн грн, - заступник голови ОП Тимошенко (оновлено)

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив, що до Фонду з ліквідації наслідків COVID-19 при Офісі Президента, з якого здійснювалися закупівлі медичних товарів для боротьби з коронавірусом в Україні, було акумульовано від бізнесу 374 млн 620 тис. 348,32 грн.

"Півтора місяця тому на зустрічі президента з бізнесом було вирішено, який фонд буде цим займатися. Фактично бізнес "скинувся" грошима в цей фонд і з цього фонду почалися закупівлі засобів захисту. Ці кошти витрачалися не тільки на закупівлі в Китаї і Кореї, а й в Україні. Ми платили і українським компаніям (155,6 млн грн), і за кордоном (182,6 млн грн)", - сказав він в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV у понеділок увечері, під час представлення оперативного звіту про діяльність зазначеного фонду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Тимошенко нагадав, що був запущений так званий "повітряний міст", у межах якого було здійснено 21 авіарейс (10 рейсів - у китайський Сямень, 4 - у Гуанчжоу, 3 - в Пекін і ще 4 рейси - до Сеула), з яких 9 були оплачені фондом. Витрати на авіаційну доставку вантажів становлять 33,6 млн грн, витрати на митне оформлення, логістику і вантажні послуги - 286 тис. грн.

"Було три види вантажів. Перший вид вантажів - це те, що закуповував фонд в інтересах наших лікарів, поліцейських тощо, і привозив. За ці літаки платив усі кошти фонд. Другий вид вантажів - це ті засоби захисту, медичне обладнання, які закуповував бізнес і також передавав у лікарні, або централізовано в МОЗ. За ці поставки також платив фонд", - зазначив він.

За його словами, на одному з етапів, тиждень-два тому в Офіс Президента почали надходити так звані комерційні запити: від аптечних мереж, ритейлерів, різних магазинів, постачальників різного устаткування і засобів захисту.

"90% цього були звичайні маски тришарові, яких у нас на той момент в аптеках практично не було, а якщо були, то їхня вартість становила 20-25 грн. Так ось вони до нас звернулися і сказали, чи можемо ми їм надати можливість літати з Китаю. Тому що фактично з Китаю не можна було робити жодних доставок або вони були дуже дорогими. Ми надали їм таку можливість, з'єднали їх безпосередньо з авіакомпаніями. І вони за свої вантажі, маски, які вони привозили, самі оплачували літаки. Вони везуть маски на 60 куб м - вони платять за 60 куб м", - пояснив він.

Тимошенко зазначив, що це дозволило за два-три тижні знизити ціну в українських аптеках на одноразові захисні маски з 20-25 грн до 8-10 грн. "Так, це не 1 грн або 80 копійок, як було раніше, але зрозумійте, що ціни підвищилися також і в Китаї, тому що є попит. Тому, фактично, тим, що ми дали можливість комерційним компаніям привозити маски, ми знизили ціну і наповнили український ринок масками", - сказав він.

Заступник голови ОП відзвітував, що авіарейсами в Україну були доставлені закуплені фондом 1 млн 127 тис. 740 спеціальних медичних масок-респіраторів N95-N99, 173 тис. одноразових костюми біологічного захисту, 60 тис. захисних окулярів, 100 тис. 032 закуплені в Китаї ПЛР тести, 600 тис. ПЛР-тестів українського виробництва, 50 тис. захисних екранів, 12 тис. костюмів біологічного захисту, 21,5 тис. електронних термометрів, 22 тис. багаторазових рукавичок, 6 млн 355 тис. 425 одноразових рукавичок, 150 тис. експрес-тестів, а також здійснено ремонт апаратів ШВЛ, закупівлі інших засобів індивідуального захисту і медичного обладнання.

"Таких цін, за якими ми закуповували, немає на українському ринку. І вони дуже дешеві для китайського і корейського ринку. Це дійсно ціни, за якими ми "вибивали" засоби захисту в Китаї. Усе це передавалося в державні підприємства МОЗ України, і вони це розподіляли через департаменти охорони здоров'я кожної області до кожного регіону, а також для поліції, прикордонників, співробітників СБУ та всім, хто цього потребував для своєї роботи", - розповів він.

Пізніше Тимошенко опублікував у фейсбуці слайди з озвученими даними.















