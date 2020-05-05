Мери міст не відкидають, що підуть на вибори як проєкт представників місцевого самоврядування, - Кличко
Мери міст і керівники органів місцевого самоврядування не відкидають можливої участі в місцевих виборах у жовтні 2020 року як єдиний політичний проєкт.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.
"Багато місцевих, локальних партій, які розташовані в різних регіонах. Багато з цих партій очолюють лідери місцевих громад, мери міст. Ці партії зараз працюють у системі місцевого самоврядування, вони не є великими. Не секрет, що в парламенті зараз тривають розмови, щоб обмежити участь цих маленьких партій у місцевих виборах і щоб усі ті представники невеликих партій, мери пішли балотуватися від тих сил, які сьогодні представлені в парламенті. У цьому напрямі мери хвилюються і не відкидають, що в такій ситуації (...) вони можуть бути презентовані як представники місцевого самоврядування", - сказав Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ВООБЩЕ Кличко знает весь мир - а 95 квартал только 11 миллионов зебобиков 😀😀😀
Очередной ляп Виталия интересно как он понимает разницу между маленькими и небольшими
Кроме того, вы некоторые посты начинаете с маленькой буквы
Источник: https://censor.net/n3193346
Если ещё по паре букв выкинут из каждого слова, а не только обрезать цитаты, то он будет казаться полным дебилом...
тоже интересно звучит
А ещё есть проходные и не проходные.
Все кто выстоял 12 раундов - проходной
Он самое слабое звено!)