Мери міст не відкидають, що підуть на вибори як проєкт представників місцевого самоврядування, - Кличко

Мери міст і керівники органів місцевого самоврядування не відкидають можливої ​​участі в місцевих виборах у жовтні 2020 року як єдиний політичний проєкт.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Багато місцевих, локальних партій, які розташовані в різних регіонах. Багато з цих партій очолюють лідери місцевих громад, мери міст. Ці партії зараз працюють у системі місцевого самоврядування, вони не є великими. Не секрет, що в парламенті зараз тривають розмови, щоб обмежити участь цих маленьких партій у місцевих виборах і щоб усі ті представники невеликих партій, мери пішли балотуватися від тих сил, які сьогодні представлені в парламенті. У цьому напрямі мери хвилюються і не відкидають, що в такій ситуації (...) вони можуть бути презентовані як представники місцевого самоврядування", - сказав Кличко.

