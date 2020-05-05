УКР
Мери міст не відкидають, що підуть на вибори як проєкт представників місцевого самоврядування, - Кличко

Мери міст і керівники органів місцевого самоврядування не відкидають можливої ​​участі в місцевих виборах у жовтні 2020 року як єдиний політичний проєкт.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Багато місцевих, локальних партій, які розташовані в різних регіонах. Багато з цих партій очолюють лідери місцевих громад, мери міст. Ці партії зараз працюють у системі місцевого самоврядування, вони не є великими. Не секрет, що в парламенті зараз тривають розмови, щоб обмежити участь цих маленьких партій у місцевих виборах і щоб усі ті представники невеликих партій, мери пішли балотуватися від тих сил, які сьогодні представлені в парламенті. У цьому напрямі мери хвилюються і не відкидають, що в такій ситуації (...) вони можуть бути презентовані як представники місцевого самоврядування", - сказав Кличко.

Читайте також: Питання темпу пом'якшення карантину потрібно делегувати місцевій владі: мери повинні мати своє рішення і відповідальність, - Аваков

вибори (6752) Кличко Віталій (3560) місцеве самоврядування (331)
Топ коментарі
+11
Мэр Кличко едет на велосипеде на работу , а Бубочка - нет 😀😀😀
Мэры городов не исключают, что пойдут на выборы как проект представителей местного самоуправления, - Кличко - Цензор.НЕТ 2860
05.05.2020 00:46
+10
Сегодня один Кличко смотрится гораздо умнее всего 95 квартала с их жёнами, Бакановыми и ермаками 😜
ВООБЩЕ Кличко знает весь мир - а 95 квартал только 11 миллионов зебобиков 😀😀😀
05.05.2020 02:26
+7
А слуги думали, что поймали Бога за бороду....
05.05.2020 00:47
Мэр Кличко едет на велосипеде на работу , а Бубочка - нет 😀😀😀
Мэры городов не исключают, что пойдут на выборы как проект представителей местного самоуправления, - Кличко - Цензор.НЕТ 2860
05.05.2020 00:46
Велосипед эконом класса ,по ходу для "жирафа" и даже без крыльев , но всё равно круче чем самокат
05.05.2020 01:27
Ликвидируйте институт президентства, сравняйте с землей Банковую и засыпьте то место солью. Сделайте там городскую свалку. Как же надоел этот цирк уродов.
05.05.2020 02:03
Я о таком даже не думал , просто впечатление как выглядит Кличко на велосипеде и не больше ,я не перезанимался и отношусь к нему с уважением , как к спортсмену и знаменитому боксёру,но а как к меру сдержанно и с юмором
05.05.2020 02:17
Сегодня один Кличко смотрится гораздо умнее всего 95 квартала с их жёнами, Бакановыми и ермаками 😜
ВООБЩЕ Кличко знает весь мир - а 95 квартал только 11 миллионов зебобиков 😀😀😀
05.05.2020 02:26
Пишете "а 95 квартал только 11 миллионов зебобиков" 😀😀😀 здесь не соглашусь, знало их всё снг и это отдельная история причём справедливости ради с юмором у команды было всё не плохо пока не полезли в политику , но повторю и в этом соль ,что врач- лечит, повар-- готовит, строитель- строит, артист клоун - смешит и т. д и т. п
05.05.2020 02:43
Щодо гумору 95 кварталу є питання, бо їхній гумор тупий!
05.05.2020 04:49
Что кто то колёса в авто порезал или не с той ноги встали
05.05.2020 02:26
У него нет велосипеда 😀
Мэры городов не исключают, что пойдут на выборы как проект представителей местного самоуправления, - Кличко - Цензор.НЕТ 2648
05.05.2020 02:29
05.05.2020 03:01
Цирк в раде и городская свалка там же
05.05.2020 03:38
може краще закон нормальний про імпічмент президенту, отзив судей, депутатів зробити?
05.05.2020 10:49
Надо было Кличко выбирать президентом
05.05.2020 06:32
Кличко непоганий але треба обирати львів'ян - вони єдині хто не голосував за це зелене та огидне
05.05.2020 10:50
И столара биримэрай.
05.05.2020 11:10
А слуги думали, что поймали Бога за бороду....
05.05.2020 00:47
😀😀😀

Мэры городов не исключают, что пойдут на выборы как проект представителей местного самоуправления, - Кличко - Цензор.НЕТ 6049
05.05.2020 00:54
Лучше написать: "Мама/папа/бабушка/дедушка, не бойтесь, я за вас"...
05.05.2020 01:05
Не дай Бог мэров опять будут курировать олигархи !!!
05.05.2020 00:47
Что значит "будут" - они их сейчас курируют. И даже официально, тут недавно Ослик Оманский собирал акционеров и раздавал вотчины на управление.
05.05.2020 00:51
Ну как это не будут, в одной из старых блат песен звучали такие слова - "привычки вора удивительно сильны",плюс олигархи же сами себя не отменят
05.05.2020 01:33
Олигарх миллиардер это образно говоря "чёрная дыра "со всеми вытекающими обстоятельствами только на уровне государства
05.05.2020 03:05
очередное кодло воров собирается в стаю... сцуки...
05.05.2020 00:49
Так это они украли из бюджета, а собак навешали на Бубочку, мол, центральная власть не выделила положенных по реформе денег?
05.05.2020 01:07
а ще МВФ у всьоми винне, а вони - ні.
05.05.2020 10:51
кодло слуг нарида уже в стае, не заметили?
05.05.2020 01:07
Не секрет, что в парламенте сейчас идут разговоры чтобы ограничить участие них маленьких партий в местных выборах и чтобы все те представители небольших партий,

Очередной ляп Виталия интересно как он понимает разницу между маленькими и небольшими
05.05.2020 00:58
станете мером хотя-бы Хацапетовки, будете что-то говорить.
05.05.2020 01:08
Коротко и ясно и это не я придумал врач- лечит, повар-- готовит, строитель- строит ,а так называемой Хацапетовке мер по статусу не положен, там головы сельрады достаточно
05.05.2020 01:18
Кто что хочет то и говорит, на то она и демократия разве ,что себе можете запретить
05.05.2020 03:00
Демократия была основана на свободных гражданах, рабам права голоса не давали. У нас **% рабов.
05.05.2020 03:04
Я себя рабом не считаю и другие тоже , слушайте ваш ник под украинским флагом, а такое впечатление что вы прибыли сюда день назад из падишаховской Туркмении
05.05.2020 03:11
Право быть причисленным к демосу получал лишь тот, кто изучил семь свободных искусств (риторика, музыка, математика, астрономия, логика, философия и пр.). Остальное же население называлось - напомню - охлос."
05.05.2020 03:12
Таких не то что на форуме и в мире мало наберётся, кстати я в какой то мере в семёрке просвещён в таком случае и мне место не в охлос
05.05.2020 03:26
То чем вы себя считаете, это ваше дело, есть наука, Серж.
05.05.2020 03:13
Не чем а кем и как то не совсем корректно построенное вами предложение ,https://censor.net/user/418722 а это кстати культура общения и риторики Рито́рика (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. ῥητωρική - «ораторское искусство» от ῥήτωρ - «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 оратор ») - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F филологическая дисциплина, изучающая искусство https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C речи , правила построения художественной речи, ораторское искусство, мировоззрение, красноречие
Кроме того, вы некоторые посты начина
Кроме того, вы некоторые посты начинаете с маленькой буквы
05.05.2020 03:33 Відповісти
лень на большую Букву переключать. Не та площадка для выпендривания.
05.05.2020 03:53 Відповісти
Не секрет, что в парламенте сейчас идут разговоры чтобы ограничить участие них маленьких партий в местных выборах и чтобы все те представители небольших партий, мэры пошли баллотироваться от тех сил, которые сегодня представлены в парламенте.
Источник: https://censor.net/n3193346

Если ещё по паре букв выкинут из каждого слова, а не только обрезать цитаты, то он будет казаться полным дебилом...
05.05.2020 01:09 Відповісти
В этом направлении мэры волнуются Источник: https://censor.net/n3193346

тоже интересно звучит
05.05.2020 01:38 Відповісти
Море волнуется мэры плывут- есть направление их уже ждут
05.05.2020 03:42 Відповісти
Все кто ниже 2 метров - маленькие

А ещё есть проходные и не проходные.
Все кто выстоял 12 раундов - проходной
05.05.2020 07:28 Відповісти
Мэра Одессы Труханова только не берите. Он потянет всех на дно.
Он самое слабое звено!)
05.05.2020 01:09 Відповісти
А хари не треснут.
05.05.2020 01:10 Відповісти
А мэр у нас пожизненная должность?
05.05.2020 01:20 Відповісти
Пока только Кернес
05.05.2020 01:39 Відповісти
Мэры городов не исключают, что пойдут на выборы как проект представителей местного самоуправления, - Кличко - Цензор.НЕТ 5821
05.05.2020 02:07 Відповісти
Рост Виталия 201 см, Владимира 198
Мэры городов не исключают, что пойдут на выборы как проект представителей местного самоуправления, - Кличко - Цензор.НЕТ 2241
05.05.2020 02:22 Відповісти
в данном случае мой камент выше был скорее о том, что партия мэров - не панацея, а стёб из серии "больше партий хороших и лучших".
05.05.2020 03:13 Відповісти
На этом форуме это привычное дело оправдываться и готовым стоять чуть ли насмерть за своего любимца кумира , так что не удивляйтесь
05.05.2020 03:54 Відповісти
Ти Кличко не примазуйся до мера Черкас. Він послав Зеленського з його карантином. А ти нищиш в Києві малий бізнес. Ти досі не відкрив в Києві базари. Ганьба тобі. Не бути тобі мером на новий термін.
05.05.2020 02:37 Відповісти
йди на.уй. Просто і від щирого серця
05.05.2020 11:15 Відповісти
Виталик хочет новый поя... корону примерить? И повести мэр(ин)ов на убой?
05.05.2020 03:20 Відповісти
Децентрализация власти или Гитлер?73 % из стада баранов выбрали Гитлера...
05.05.2020 05:59 Відповісти
Пересичны где програма- ДОГОВОР Вольных городов и громад. Чтоб там были и кошты и повноваження и устав где обсуждение всего этого.
05.05.2020 06:12 Відповісти
Правильно!, надо расти! Попилил местный бюджет - пора выходить на общегосударственный уровень!)
05.05.2020 06:58 Відповісти
Что Кли, что Зе....разновидности дерьма в окружении коррупционеров, ворюг.
05.05.2020 07:38 Відповісти
Освободи уже от себя Киевлян. Иди боксом занимайся. Полный аудит Мэрии за 6 лет...... Кличко мост "хрустальный" строил аварийный за в два раза завышенной коррупционной сметой, Шулявский начальная стоимость 600 миллионов, реально миллиард и 500 миллионов и ещё не достроен, но типа открыл на квадрацикле под Новй год, типа успел......
05.05.2020 07:40 Відповісти
Регіоналізм, децентралізація після тотального грабунку центром, а насправді феодалізація та замаскована федералізація, анархія, розвал, поглинання черговий раз братніми сусідами. Все по накатаній. Дуже мене дивує та дратує це замкнуте коло історії тупих, безнадійних рабів ідіотів.
05.05.2020 08:56 Відповісти
Партиё пидаликаф.
05.05.2020 11:07 Відповісти
Виталик, не лезь в эту фигню!
05.05.2020 11:55 Відповісти
В СИЗО бы вас всех вместе(мэров).
05.05.2020 13:34 Відповісти
 
 