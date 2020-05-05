У наших лабораторіях бракує обладнання для проведення ПЛР-тестування на COVID-19, - Ляшко

В українських лабораторіях бракує обладнання для проведення ПЛР-тестування на COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Ми маємо розуміти, де робляться тести. На жаль, у наших лікарнях ампліфікаторів для ПЛР не було ніколи, їх лише кілька десятків на 1500 лікарень", - сказав він.

Ляшко уточнив, що через відсутність ампліфікаторів (для проведення ПЛР-тестів на коронавірус) тестування на COVID-19 проводиться "виключно в лабораторних центрах колишніх СЕС, де можуть працювати вірусологи в лабораторіях з певним класом захисту".

Ляшко також повідомив, що стратегія тестування на COVID-19 розроблялася з урахуванням широкого застосування швидких тестів.

"Коли ми розраховували стратегію тестування, весь світ розраховував, що будуть швидкі тести у кожного сімейного лікаря. Але зараз ВООЗ, Іспанія, Франція, всі відмовилися від швидких тестів, усі працюють із ПЛР, і ми звітуємо тільки про ПЛР-тести", - сказав він.

Ляшко наголосив, що в Україні доволі високий показник виявлення захворювання.

"У багатьох країнах прагнуть до виявлення на рівні 3%, у нас сьогодні виявлення понад 10%, тобто кількість виявлених випадків з тих тестів, які ми проводимо. Ми більш прицільно проводимо тести, наприклад, 4 тис. тестів провели, 400 випадків виявили", - сказав він.

