УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8430 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 250 88

У наших лабораторіях бракує обладнання для проведення ПЛР-тестування на COVID-19, - Ляшко

У наших лабораторіях бракує обладнання для проведення ПЛР-тестування на COVID-19, - Ляшко

В українських лабораторіях бракує обладнання для проведення ПЛР-тестування на COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Ми маємо розуміти, де робляться тести. На жаль, у наших лікарнях ампліфікаторів для ПЛР не було ніколи, їх лише кілька десятків на 1500 лікарень", - сказав він.

Ляшко уточнив, що через відсутність ампліфікаторів (для проведення ПЛР-тестів на коронавірус) тестування на COVID-19 проводиться "виключно в лабораторних центрах колишніх СЕС, де можуть працювати вірусологи в лабораторіях з певним класом захисту".

Ляшко також повідомив, що стратегія тестування на COVID-19 розроблялася з урахуванням широкого застосування швидких тестів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Відділення для прийому пацієнтів з COVID-19 завантажені на 12%, - Ляшко. ВIДЕО

"Коли ми розраховували стратегію тестування, весь світ розраховував, що будуть швидкі тести у кожного сімейного лікаря. Але зараз ВООЗ, Іспанія, Франція, всі відмовилися від швидких тестів, усі працюють із ПЛР, і ми звітуємо тільки про ПЛР-тести", - сказав він.

Ляшко наголосив, що в Україні доволі високий показник виявлення захворювання.

"У багатьох країнах прагнуть до виявлення на рівні 3%, у нас сьогодні виявлення понад 10%, тобто кількість виявлених випадків з тих тестів, які ми проводимо. Ми більш прицільно проводимо тести, наприклад, 4 тис. тестів провели, 400 випадків виявили", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епідситуація залишається напруженою, тому ми і виступаємо за продовження карантину до 22 травня, - Ляшко

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1523) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
"Во многих странах стремятся к выявляемости на уровне 3%, у нас сегодня выявляемость больше 10%, т.е. количество выявленных случаев из тех тестов, которые мы проводим. Мы более прицельно проводим тесты, например, 4тыс. тестов провели, 400 случаев выявили"



а если тестировать только трупы, то мржгл и на 73 процента выйти
показати весь коментар
05.05.2020 01:15 Відповісти
+8
Паталогический брехло ? Всего пару дней назад хвастался что проверяют 7500 тестов при этом выявляли от 400 до 430 инфицированных. Если 10% значит делают не больше 4500 тестов.
показати весь коментар
05.05.2020 01:24 Відповісти
+6
Странно слышать, когда на борьбу с вирусом выделено 65 млрд, а оборудования не хватает?
показати весь коментар
05.05.2020 01:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мало времени было на то, чтобы хватало ?
показати весь коментар
05.05.2020 01:12 Відповісти
Ляшко, почему не в маске ? Степанов украл ? Или боишься, что маска будет закрывать твою красоту ?
показати весь коментар
05.05.2020 01:59 Відповісти
"Во многих странах стремятся к выявляемости на уровне 3%, у нас сегодня выявляемость больше 10%, т.е. количество выявленных случаев из тех тестов, которые мы проводим. Мы более прицельно проводим тесты, например, 4тыс. тестов провели, 400 случаев выявили"



а если тестировать только трупы, то мржгл и на 73 процента выйти
показати весь коментар
05.05.2020 01:15 Відповісти
нах ваше тестирование? прекратите пугать народ
показати весь коментар
05.05.2020 01:15 Відповісти
чё вам калмыкам за Украину бояться? оленей пасите.
показати весь коментар
05.05.2020 01:24 Відповісти
В наших лабораториях не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8748 https://censor.net/user/418722 чё
***********
Посміявся, пригадавши службу в Савєцкій Армії.
Бо тоді на борзо-вопросітєльний возглас "чьо?" неодмінно відповідали, - "х...й чєрєз плєчьо!" В наших лабораториях не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8420
показати весь коментар
05.05.2020 01:53 Відповісти
и вам на оба плеча.
показати весь коментар
05.05.2020 02:14 Відповісти
и вам на оба плеча.
**********
Признаться, заботу такую,
Я думаю, вы сгоряча
Ровняете к некому "х...ю".

показати весь коментар
05.05.2020 02:31 Відповісти
Сорри, если не правильно понял.
показати весь коментар
05.05.2020 02:36 Відповісти
Вас це ніяким чином не стосується. Просто, нагадали моє минуле своїм "чё".
показати весь коментар
05.05.2020 02:53 Відповісти
Добре. 55 років "рускоєзичності" впливають.
показати весь коментар
05.05.2020 03:02 Відповісти
В наших лабораториях не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8064
показати весь коментар
05.05.2020 01:27 Відповісти
Другая важная причина - стремление к наживе. «Борьба» с эпидемиями, которых нет, позволяет капиталистическим монополиям дополнительно ограбить народ в период экономических кризисов. Например, увеличить цены на товары первой необходимости, навязать товары и услуги, которые никому не нужны в обычной жизни, и т.п. Под предлогом необходимости выделить средства на «борьбу с эпидемиями» правительствам капиталистических государств удобно отказываться от большинства ранее принятых на себя социальных обязательств перед народом - бесплатного образования, бесплатной медицины, пенсионного обеспечения, пособий по безработице и т.п. В рамках «борьбы с эпидемией» можно ввести «карантин» и задавить весь мелкий и средний бизнес, освободив тем самым занимаемую им долю внутреннего рынка для монополий.
«Борьба с эпидемиями» очень хорошо позволяет декорировать и методы прямого фашистского террора против трудового народа, урезание его прав и свобод, а значит препятствует протестным выступлениям трудящихся и помогает раскалывать их единство, настраивая одну часть трудящихся против другой. Революционный взрыв таким образом отодвигается на некоторое время, и уже одно это заставляет господствующий класс буржуазии относиться к данному методу одурачивания масс более чем серьезно.
показати весь коментар
05.05.2020 01:48 Відповісти
Не случайно к использованию байки об «эпидемии» мировой капитал прибегает все чаще и чаще. В экономический кризис 2003 года откуда ни возьмись появился вдруг «птичий грипп»; в 2009 г., опять в кризис, - «свиной грипп»; в 2014 г., снова ровнехонько в кризис, - «лихорадка Эбола». И теперь вот, в 2020 году, когда в капиталистическом мире разразился новый кризис, да еще глубочайший, и не один, а сразу несколько - нефтяной, промышленный и финансовый, трудящихся всего мира империалисты «обрадовали» новой «страшной эпидемией» - коронавируса COVID-19.
показати весь коментар
05.05.2020 01:50 Відповісти
Создали себе кормушку на пустом месте. А зубы элементарно полечить нет возможности. Под них фонд не создашь , и бюджет не распилишь.
показати весь коментар
05.05.2020 01:54 Відповісти
Тута тебе падарунок вот. Носи постоянно, чтоб тараканов защитить.

В наших лабораториях не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3500
показати весь коментар
05.05.2020 02:01 Відповісти
В наших лабораториях не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4621
показати весь коментар
05.05.2020 02:05 Відповісти
Дома у тя в углу икона путлера, видимо...
показати весь коментар
05.05.2020 02:11 Відповісти
у тебя точно есть
показати весь коментар
05.05.2020 02:14 Відповісти
Есть. Мне нравится дартс.
показати весь коментар
05.05.2020 02:22 Відповісти
В наших лабораториях не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 651
показати весь коментар
05.05.2020 02:25 Відповісти
"Во многих странах стремятся к выявляемости на уровне 3%, у нас сегодня выявляемость больше 10%, т.е. количество выявленных случаев из тех тестов, которые мы проводим. Мы более прицельно проводим тесты, например, 4тыс. тестов провели, 400 случаев выявили", - сказал он"

Короче мы тестируем только в самом крайнем случае.
показати весь коментар
05.05.2020 01:19 Відповісти
вранье
показати весь коментар
05.05.2020 01:24 Відповісти
Смотрим статистику, много думаем.
У нас примерно на миллион населения 75 трупов, в рашке - 96. Разница 27%.
У нас примерно на миллион населения 3082 инфицированных, в рашке - 10376. Разница 236%!!!

Отчего такое несоответствие между инфицированными и трупами? Может дело в количестве тестов? У нас 134 тысячи, у них более 3 миллионов. Или нет?
показати весь коментар
05.05.2020 01:40 Відповісти
не бери пример с них. Они просто устроили гонку с США. типа хотят показать, что большая держава. Это болезнь богатых стран. можешь сам проверить.
показати весь коментар
05.05.2020 01:44 Відповісти
Это не важно. Взял их, потому как по ним здесь ежедневно цифры приводят.
показати весь коментар
05.05.2020 01:58 Відповісти
ох ты и математик. от Бога. научись считать. насчитад он на миллион 75) умнож 75 на 40) на миллион 7.5 выходит., математик
показати весь коментар
05.05.2020 01:58 Відповісти
Ошибся. На 10 миллионов, но сути это не меняет.
показати весь коментар
05.05.2020 02:01 Відповісти
инфицированых на миллион 282 в нас в рф -995 на 1 млн. это такая статистика на сегодня
показати весь коментар
05.05.2020 02:02 Відповісти
ну так логично. они не выявляют "точечно". кашлянул - тест.
делают 2000-3000 тестов в день. больше не могут. и выявляют 400-500 в день.
т.е. ты понимаешь что даже если заболеет полстраны, то больше 2000 в день не выявят?
показати весь коментар
05.05.2020 08:22 Відповісти
Полстраны не могут заболеть. Все признают что для 95% населения это не вирус. Тоесть максимум может одновременно 5% населения дать симптомы. А это одновременно нереально.
показати весь коментар
05.05.2020 12:15 Відповісти
в рашке больницы переполнены, и туда тупо не берут, отсюда и смертность, вот когда у нас будут переполнены, тогда сравняемся...
показати весь коментар
05.05.2020 08:35 Відповісти
В Рашке накручивают статистику и панику. У них тестируют всех поголовно
показати весь коментар
05.05.2020 12:16 Відповісти
"В наших лабораториях не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования COVID-19" - Ещё пару месяцев тому вы бодро врали какие вы готовые, суки. Врали и трепались вместо того чтобы действительно готовиться!
показати весь коментар
05.05.2020 01:23 Відповісти
Да ну? А все ж було так мед-рехвормно...
Невже тільки тепер помітили?
показати весь коментар
05.05.2020 01:24 Відповісти
Паталогический брехло ? Всего пару дней назад хвастался что проверяют 7500 тестов при этом выявляли от 400 до 430 инфицированных. Если 10% значит делают не больше 4500 тестов.
показати весь коментар
05.05.2020 01:24 Відповісти
В наших лабораториях не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1537
показати весь коментар
05.05.2020 01:24 Відповісти
Странно слышать, когда на борьбу с вирусом выделено 65 млрд, а оборудования не хватает?
показати весь коментар
05.05.2020 01:29 Відповісти
в этой борьбе главное закрыть народ и убить средний и малый бизнес. Разве это не понятно. Человек никогда не важен большому капиталу. По-этому запуск дурантинов это не забота за пожилыми людьми, эти действие имеют совсем другие цели. Каждый понимает, что большой капитал не переживает за численность населения. А наоборот среди богатейших людей мира сего не один раз звучал тезис о перенаселении планеты! снимите свои розовые очки и раздуплитесь, баранчики
показати весь коментар
05.05.2020 01:37 Відповісти
большому бизнесу срать на мелкий и средний.
если у тебя 1 корова, то какую конкуренцию ты создашь коровьей ферме в 1500-3000 голов?
какой гипермаркет заключит сделку с тобой о поставке молока.
крупному бизнесу интересны крупные рынки. и ты наивно думаешь, что страна с крупным рынком - страна с маленьким населением? сказочный идиот.
показати весь коментар
05.05.2020 08:29 Відповісти
Есть такое понятие "стоимость рабочей силы", которая в Украине стремительно приближается к нулю. Это именно то, чего хочет "большой бизнес" (его-то и бизнесом уже сложно называть, все больше смахивает мошенничество ОПГ). Помнится, некоторое время назад один мой знакомый из "большого бизнеса" сильно обижался на зарплаты работников к-та. им. Ильича при Бойко. Дескать, нарушает рынок труда завышенными ставками. А есть еще такое предположение, вполне аргументированное, что основа любой благополучной экономики - хорошо развитый малый и средний бизнес. Так кто здесь сказочный идиот?
показати весь коментар
05.05.2020 09:33 Відповісти
Боюсь спросить , почему? Неужели ...
показати весь коментар
05.05.2020 01:56 Відповісти
Привычка...
показати весь коментар
05.05.2020 02:12 Відповісти
Что тут странного ? Как всегда - почти вся помощь спионерена , теми кто ближе всего к корыту
показати весь коментар
05.05.2020 07:02 Відповісти
Отличная медреформа от Супрун, что приходится проводить тесты в лабораториях бывших СЭС, хорошо что их окончательно не уничтожили, а то пришлось бы на кофейной гуще гадать болен или нет.
показати весь коментар
05.05.2020 01:32 Відповісти
Я и пишу, хорошо что не уничтожили. Читая "рекомендации" псевдомедика понимаешь, что от неё можно было ожидать все что угодно.
показати весь коментар
05.05.2020 01:43 Відповісти
Я исправила немного изначальный текст - посмотрите постом ниже.
показати весь коментар
05.05.2020 01:46 Відповісти
Лабораторные центры СЭС остались в подчинении министерства здравоохранения, никто их уничтожать не собирался. Это надзорные службы передали в Госпродпотребслужбу. Так что слухи о смерти СЭС сильно преувеличены.
показати весь коментар
05.05.2020 01:45 Відповісти
Получается реформа заключалась в перераспределении обязанностей? Это же полнейший бред, теперь один надзорный орган должен обращаться в другой что бы провести необходимые тесты, а это естественно затягивает процессы. В чем логика этого?
показати весь коментар
05.05.2020 01:54 Відповісти
Суть рєхворм в самом процесє рєхворм. Нєужелі нєпанятна?
Рєхворма ізначально прєдполагаєт ізмєнєнія внєшнєй хворми, пріспосабліваємой к ізмєняющімся обстоятєльствам внутрєннєва садєржанія, в завісомісті от діффєрєнціальной волатільності гіпєрсенсуальних воздєйствій мікростатічєскіх об'єктов діспозіциї Грюндберга.
показати весь коментар
05.05.2020 02:15 Відповісти
СЭС была окончательно ликвидирована постановлением кабмина Гройсмана в 2017-м году https://ips.ligazakon.net/document/view/kp170348?an=1
Лабораторные центры работают на себя за деньги и не несут абсолютно ни какой надзирательной функции. За эпид. обстановкой надзор не ведется по причине отсутствия специализированного квалифицированного органа контроля, коим и была санэпидслужба. Госпродпотребслужба - авантюра ветеринаров, ими же и возглавляемая, стадо отупевших бездельников-грантоедов, лишенных каких-либо надзорных функций (и правильно, бо кому там надзирать?). Какое отношение имеет ветеринарная медицина к гигиене, санитарии и эпидемиологии человека? И таки да, уже есть исковое заявление в суд на правительство по поводу незаконной ликвидации высококвалифицированного государственного органа по контролю и профилатике заболеваемости среди населения страны. Видимо, вы абсолютно не в теме. Эффект Дауннинга-Крюгера налицо.
показати весь коментар
05.05.2020 09:54 Відповісти
Лень искать новости, где он с такими же честными глазами утверждал другое.
показати весь коментар
05.05.2020 01:33 Відповісти
На заметку:
Через переизбыток масок в Китае начали массово банкротится фирмы и предприятия, которые их производили...
В наших лабораториях не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5392
показати весь коментар
05.05.2020 01:40 Відповісти
Не хватает... Доите кума он в этом оборудовании шарит и деньжат имеет не мерено
показати весь коментар
05.05.2020 02:04 Відповісти
Эти тесты по информативности равны тестам на беременность у мужиков. Что дают эти тесты? Зачем они? Для чего? Кстати эти же вопросы можно сдать и по маскам и по антисептикам. Для чего они? Зачем? С какой целью их использовать? За два месяца истерии никто так и не дал лично мне ответы на такие вроде простые вопросы. Те, кто пытался давать ответы в духе " а все так делают а зачем не знаю" были лично мной вылечены от мракобесия ковидианства.
показати весь коментар
05.05.2020 03:06 Відповісти
Сделайте себе тату на эту тему.
показати весь коментар
05.05.2020 03:28 Відповісти
...в наших больницах амплификаторов для ПЦР ...всего несколько десятков...", - сказал Ляшко. Амплификатор - это такой ящик, размером с полстола, в который заряжают одновременно десятков проб, которые внутри аппарата подвергаются ПЦ-реакции. Штука дорогая. То, что их мало, вполне понятно - до появления короны они не были нужны в больших количествах.
Сейчас все существующие амплификаторы загружены на 100%, надо полагать. Они ежедневно обнаруживают около 500 положительных результатов из 5000 обработанных (условно). Больше они просто не могут обработать. Получается, что остальные пробы стоят в очереди на следующий день или дни. Получается также, что если увеличить количество амплификаторов, увеличится и количество обнаруженных положительных результатов за день. Это предположение ставит под сомнение нынешнюю статистику.
показати весь коментар
05.05.2020 03:07 Відповісти
"Нынешняя статистика" априори не обнаруживает 75% людей,болеющих в легкой форме, точно так же и польская статистика. а вот российская, где тестируют в 10 раз шире, находит в 3 раза больше больных, но из них тяжело болеющих и умирающих ровно столько же. Задача тестирования у нас не определить всех зараженных, а отследить динамику эпидемии, выявить тех, кто нуждается в медпомощи и изолировать тех, кто наиболее заразен.
показати весь коментар
05.05.2020 09:24 Відповісти
Не бывает более заразных или менее заразных людей (невозможно быть немного беременной). Даже если человек болеет бессимптомно, он заразен. Другое дело, что заразность в какой-то степени снижается маской и изоляцией.
показати весь коментар
05.05.2020 10:16 Відповісти
Пока что я так читал, что уровень заразности разный при разном течении и разных стадиях болезни. Очевидно, что активно кашляющий и чихающий более заразен, хотя бессимптомный носитель тоже представляет опасность.
Главное, что в нашем обществе все равно невозможно заставить легко болеющих изолироваться и снижать разумно свою опасность для окружающих. В Киеве сейчас в правильно одетых масках 5%, хоть они предписаны 100% на улицах, народ массово шляется в парках, на детских и спортивных площадках, хотя вероятность заражения в 10 раз выше, чем 20 дней назад, когда карантин соблюдался реально много строже. Против всенародной глупости тонкие меры не действуют, так что и выявлять всех инфицированных толку нет.
показати весь коментар
05.05.2020 10:31 Відповісти
"выявлять всех инфицированных толку нет".
Пока не проведёте тестирование достаточно большого количества людей, всю картину увидеть невозможно. На сегодня количество проведенных исследований явно недостаточно для выводов.
показати весь коментар
05.05.2020 10:57 Відповісти
Любое реально достижимое число исследований недостаточно для познания всей Божьей правды.
Что конкретно может измениться в действиях нашей власти, если будет проведено в 10 раз больше тестов? Как именно это может откорректировать проводимые карантинные и лечебные мероприятия?
показати весь коментар
05.05.2020 11:39 Відповісти
Полная бездарность пришла к власти.73 %
показати весь коментар
05.05.2020 05:58 Відповісти
Меня вначале вирусного "светопредставления" даже забанили когда написал кому-то из восторгавшихся получением тестов, что к ним кроме того, еще нужна и аппаратура.
Это наподобие как закупить тысячи патронов, но забыть купить для них пулемет((
показати весь коментар
05.05.2020 06:25 Відповісти
В наших лабораториях не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1073
показати весь коментар
05.05.2020 06:27 Відповісти
Даешь по депутату на район.
показати весь коментар
05.05.2020 07:06 Відповісти
Дурею от всего этого. Каждый день руководители хвастаются своими провалами!
показати весь коментар
05.05.2020 06:52 Відповісти
Браво Ляшко. Це трапилось, ну от, буквально вчора.... до того все було ок і під контролем МОЗ. міністр усього Аваков заявив що вони вже вийшли на плато... На самому початку заявляли що тестувати взагалі не потрібно багато, щось там.. будем як Японія, потім заяви що ми збільшуєм кількість, ще заяви, ще... плато!! можемо пом'якшити карантин! Ура! ...МОЗ не в стані збільшувати кількість проведених тестів... плато...ох... ну хоч визнав.
показати весь коментар
05.05.2020 07:01 Відповісти
Расскажите Ляшко, что к амплификаторам нужны еще аппараты для разгонки в геле и специалисты которые это все смогут делать. Тридцать лет угробливания украинской науки вылазят наружу.
показати весь коментар
05.05.2020 07:05 Відповісти
...на бывших СЭС...
показати весь коментар
05.05.2020 08:32 Відповісти
Откуда на бывших СЭС оборудование молекулярных биологов? Максимум вытяжной шкаф как элемент системы безопасности.
показати весь коментар
05.05.2020 16:35 Відповісти
Надо еще больше тестировать здоровых или с першением в горле и перепроверять все в Киеве. Придурки вы брехливые, даже эпидемию не смогли организовать.
показати весь коментар
05.05.2020 07:38 Відповісти
Так пусть 95 квартал или бабаюля поднапрягутся и купят оборудование. А-то только видосики снимают да сепарам цветочки возлагают...
показати весь коментар
05.05.2020 08:34 Відповісти
так почему тогда Порошенко запрещаете бесплатно завезти лабаратории в Украину??
показати весь коментар
05.05.2020 08:50 Відповісти
Если тестировать только умерших будет 100% выявления (
показати весь коментар
05.05.2020 09:01 Відповісти
заголовок традиционно не соответствует содержанию информации. в лабораториях бывших СЭС всего хватает, но нет лаборатории при каждой больнице, в этом случае "не хватает" в первую очередь не оборудования, а приспособленных помещений и персонала, при этом не факт, что вообще есть смысл делать анализы в каждой больнице.
показати весь коментар
05.05.2020 09:14 Відповісти
В стране частных лабораторий дохрена и больше, это очень прибыльный бизнес и в каждом большом городе их полно, некоторые берутся выполнять тесты на ковид в том числе и прц и не факт что соблюдают все необходимые меры защиты, не факт что результаты этих тестов попадают куда надо, но у них есть оборудование, и карантин (чрезвычайная ситуация), позволяют использовать их возможности, какой механизм, это уже третий вопрос, но это давно пора было сделать, заказ от МОЗ или в обязательном порядке какой-то процент от имеющихся у них возможностей, это все решается. Помимо всего актуальна компьютерная томография легких, которая позволяет определить вирусная форма пневмонии и просто проводить диагностику в группах риска. Короче говоря недостаток оборудования и мощностей легко компенсировать интегрировав частный медбизнес в борьбу с эпидемией. Опять же это лишь вопрос реализации\механизма этой интеграции- за оплату или принудительно, или то и другое. СЭС это тоже головняк, давно уже пора реанимировать эту службу, может в новом облике, неважно, но она должна работать.
Все эти полумеры ни к чему не приведут, нужно было вводить ЧП и локализовать эпидемию по примеру Китая, ослабление карантина увеличит процент зараженных, сейчас уже приближаемся к ста тысячам учитывая тех кто под подозрением и это официальная статистика, после ослабления будет миллион и опять ужесточение карантина, экономика понесет больше потерь так как всю эту канитель с карантином растянули во времени, но никаких эффективных превентивных мер не приняли.
показати весь коментар
05.05.2020 09:33 Відповісти
именно поетому ,(за рашистом лавровым деб,,,лы б,,,яяя) , вешают народу лапшу о том ,что делают прицельные тесты даже с лучшим прицелом нежели в Польще,прицелов нет,но прицельнее...
показати весь коментар
05.05.2020 09:44 Відповісти
Какаказалась.
показати весь коментар
05.05.2020 10:19 Відповісти
Выявленность больше, потому что делаются тесты когда высокая температура и пневмония.А с легкой степенью люди ходят, того не зная, заражают больных. В нас будет не возможно побороть полностью кронвирус, так как он медленно будет распространяться при том же масочном режиме.
показати весь коментар
05.05.2020 11:47 Відповісти
 
 