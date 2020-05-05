У наших лабораторіях бракує обладнання для проведення ПЛР-тестування на COVID-19, - Ляшко
В українських лабораторіях бракує обладнання для проведення ПЛР-тестування на COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.
"Ми маємо розуміти, де робляться тести. На жаль, у наших лікарнях ампліфікаторів для ПЛР не було ніколи, їх лише кілька десятків на 1500 лікарень", - сказав він.
Ляшко уточнив, що через відсутність ампліфікаторів (для проведення ПЛР-тестів на коронавірус) тестування на COVID-19 проводиться "виключно в лабораторних центрах колишніх СЕС, де можуть працювати вірусологи в лабораторіях з певним класом захисту".
Ляшко також повідомив, що стратегія тестування на COVID-19 розроблялася з урахуванням широкого застосування швидких тестів.
"Коли ми розраховували стратегію тестування, весь світ розраховував, що будуть швидкі тести у кожного сімейного лікаря. Але зараз ВООЗ, Іспанія, Франція, всі відмовилися від швидких тестів, усі працюють із ПЛР, і ми звітуємо тільки про ПЛР-тести", - сказав він.
Ляшко наголосив, що в Україні доволі високий показник виявлення захворювання.
"У багатьох країнах прагнуть до виявлення на рівні 3%, у нас сьогодні виявлення понад 10%, тобто кількість виявлених випадків з тих тестів, які ми проводимо. Ми більш прицільно проводимо тести, наприклад, 4 тис. тестів провели, 400 випадків виявили", - сказав він.
Короче мы тестируем только в самом крайнем случае.
У нас примерно на миллион населения 75 трупов, в рашке - 96. Разница 27%.
У нас примерно на миллион населения 3082 инфицированных, в рашке - 10376. Разница 236%!!!
Отчего такое несоответствие между инфицированными и трупами? Может дело в количестве тестов? У нас 134 тысячи, у них более 3 миллионов. Или нет?
делают 2000-3000 тестов в день. больше не могут. и выявляют 400-500 в день.
т.е. ты понимаешь что даже если заболеет полстраны, то больше 2000 в день не выявят?
Невже тільки тепер помітили?
Лабораторные центры работают на себя за деньги и не несут абсолютно ни какой надзирательной функции. За эпид. обстановкой надзор не ведется по причине отсутствия специализированного квалифицированного органа контроля, коим и была санэпидслужба. Госпродпотребслужба - авантюра ветеринаров, ими же и возглавляемая, стадо отупевших бездельников-грантоедов, лишенных каких-либо надзорных функций (и правильно, бо кому там надзирать?). Какое отношение имеет ветеринарная медицина к гигиене, санитарии и эпидемиологии человека? И таки да, уже есть исковое заявление в суд на правительство по поводу незаконной ликвидации высококвалифицированного государственного органа по контролю и профилатике заболеваемости среди населения страны. Видимо, вы абсолютно не в теме. Эффект Дауннинга-Крюгера налицо.
Через переизбыток масок в Китае начали массово банкротится фирмы и предприятия, которые их производили...
Сейчас все существующие амплификаторы загружены на 100%, надо полагать. Они ежедневно обнаруживают около 500 положительных результатов из 5000 обработанных (условно). Больше они просто не могут обработать. Получается, что остальные пробы стоят в очереди на следующий день или дни. Получается также, что если увеличить количество амплификаторов, увеличится и количество обнаруженных положительных результатов за день. Это предположение ставит под сомнение нынешнюю статистику.
Главное, что в нашем обществе все равно невозможно заставить легко болеющих изолироваться и снижать разумно свою опасность для окружающих. В Киеве сейчас в правильно одетых масках 5%, хоть они предписаны 100% на улицах, народ массово шляется в парках, на детских и спортивных площадках, хотя вероятность заражения в 10 раз выше, чем 20 дней назад, когда карантин соблюдался реально много строже. Против всенародной глупости тонкие меры не действуют, так что и выявлять всех инфицированных толку нет.
Пока не проведёте тестирование достаточно большого количества людей, всю картину увидеть невозможно. На сегодня количество проведенных исследований явно недостаточно для выводов.
Что конкретно может измениться в действиях нашей власти, если будет проведено в 10 раз больше тестов? Как именно это может откорректировать проводимые карантинные и лечебные мероприятия?
Это наподобие как закупить тысячи патронов, но забыть купить для них пулемет((
Все эти полумеры ни к чему не приведут, нужно было вводить ЧП и локализовать эпидемию по примеру Китая, ослабление карантина увеличит процент зараженных, сейчас уже приближаемся к ста тысячам учитывая тех кто под подозрением и это официальная статистика, после ослабления будет миллион и опять ужесточение карантина, экономика понесет больше потерь так как всю эту канитель с карантином растянули во времени, но никаких эффективных превентивных мер не приняли.