УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8430 відвідувачів онлайн
Новини Пожежі в Україні
914 7

Лісових пожеж на території Чорнобильської зони протягом трьох днів не зафіксовано, - ДАЗВ

Лісових пожеж на території Чорнобильської зони протягом трьох днів не зафіксовано, - ДАЗВ

Лісових пожеж на територіях Чорнобильської зони відчуження протягом трьох днів не зафіксовано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.

"Протягом останніх трьох днів на територіях Зони відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення лісових пожеж не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ДСП "Північна Пуща" буде продовжувати постійний моніторинг і патрулювання територій Зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення, що постраждали від лісової пожежі, та обстеження місць залягання торфу, який тліє в межах пройдених вогнем лісових кварталів - зокрема, на територіях Луб'янського, Денисовицького, Паришівського та Дитятківського лісництв.

Також ДСП "Екоцентр" забезпечить проведення дозиметричного контролю та обстеження транспорту й осіб, які були залучені до ліквідації пожежі у зоні відчуження.

Крім того, рятувальники, які брали участь у гасінні пожежі, починаючи з 21:00 понеділка мають відбути в місця постійної дислокації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Житомирщині і в Чорнобильській зоні триває гасіння окремих осередків тління, - ДСНС

Автор: 

пожежа (4426) зона відчуження (327) Держагентство з управління зоною відчуження ЧАЕС (44)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сталкеры уже готовы отбыть в места
показати весь коментар
05.05.2020 01:46 Відповісти
Еще бы - дожди идут ............
показати весь коментар
05.05.2020 01:50 Відповісти
Порох пиарится
показати весь коментар
05.05.2020 02:08 Відповісти
Поджог тот кому выгодно
показати весь коментар
05.05.2020 02:09 Відповісти
Пожежну службу реформували, як і медицину. Оптимізували-оптимізували-оптимізували-оптимізували. Тобто, скорочували-скорочували-скорочували-скорочували. Доки відрізати стало ні від чого. Всі найприваблиші приміщення в потрібних руках родичів та друзів. Земельні ділянки також. Більш далеким близьким - копійчана аренда. А що там щось горить... Так дочекатися, коли піде дощ, і все загасить. Тільки реформатори такі самі тупі, як і населення, що їх обирає. Для коронавірусу не існує феофаній, та борисів. А для інших бід - закритих маєтків. Багато в світі такого, від чого за бугор не заховаєшся.
показати весь коментар
05.05.2020 06:35 Відповісти
Краще - Євгена Кошового. І не головою ГСЧС,, а воротарем Шахтаря.
показати весь коментар
05.05.2020 07:35 Відповісти
 
 