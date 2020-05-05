Лісових пожеж на території Чорнобильської зони протягом трьох днів не зафіксовано, - ДАЗВ

Лісових пожеж на територіях Чорнобильської зони відчуження протягом трьох днів не зафіксовано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.

"Протягом останніх трьох днів на територіях Зони відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення лісових пожеж не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ДСП "Північна Пуща" буде продовжувати постійний моніторинг і патрулювання територій Зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення, що постраждали від лісової пожежі, та обстеження місць залягання торфу, який тліє в межах пройдених вогнем лісових кварталів - зокрема, на територіях Луб'янського, Денисовицького, Паришівського та Дитятківського лісництв.

Також ДСП "Екоцентр" забезпечить проведення дозиметричного контролю та обстеження транспорту й осіб, які були залучені до ліквідації пожежі у зоні відчуження.

Крім того, рятувальники, які брали участь у гасінні пожежі, починаючи з 21:00 понеділка мають відбути в місця постійної дислокації.

