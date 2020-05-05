УКР
Можливо, ми припустилися помилки, не сказавши, що "Мрія" везе з Китаю і гуманітарний, і комерційний вантаж, - Тимошенко

Можливо, ми припустилися помилки, не сказавши, що "Мрія" везе з Китаю і гуманітарний, і комерційний вантаж, - Тимошенко

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко ще раз пояснив, що 23 квітня літак Ан-225 "Мрія" держпідприємства "Антонов" привіз в Україну з Китаю медичний вантаж на замовлення і за кошти компанії "Епіцентр К", і частину його передав за домовленістю як гуманітарну допомогу українським лікарням.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV

"Звичайно, для нас як для держави було важливо, щоб ці вантажі привозили українські літаки. На жаль, у нас не було можливості зібрати таку кількість засобів захисту в одному місці, щоб забрати їх, наприклад, літаком "Мрія". Ми дізналися, що одна з приватних компаній - "Епіцентр" - замовляє літак "Мрія" у держпідприємства "Антонов" і хоче привезти для себе комерційний вантаж. Але з тим, що вони везуть комерційний вантаж, вони частину, фактично більш ніж третину цього вантажу, вони передають у лікарні по всій країні. Це 2 млн медичних масок, 70 тис. одноразових костюмів для лікарів і 30 тис. захисних окулярів", - розповів він.

Тимошенко зазначив, що за таких умов президентом Володимиром Зеленським було ухвалено рішення, що потрібно зустріти цей літак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський заявив, що "Мрія" доставила рекордний вантаж "для лікарень та аптек", а він для "Епіцентру", - журналістка Єгошина. ДОКУМЕНТ

"Тому що, по-перше, це наша гордість – літак "Мрія". По-друге, частина цього вантажу передається нашим лікарям. Президент на преспідході в аеропорту під час зустрічі "Мрії" сказав, що частина цього вантажу є гуманітарною, частина - йде в наші аптеки і магазини. У цьому не було жодного секрету. Потім цю ситуацію перекрутили", - пояснив заступник голови ОП.

Тимошенко погодився, що справді, напевно, потрібно було сказати відразу, що цей вантаж замовила і оплатила приватна компанія. "Можливо, ми припустилися в цьому помилки. Але я ще раз наголошую, "Епіцентр" заплатив до державного бюджету за літак через ДП "Антонов", привіз вантаж за свої кошти і частину цього вантажу передав до лікарень. Я не бачу взагалі в цьому нічого поганого", - наголосив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Мрія" привезла рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів та понад 100 тис. захисних костюмів, - Зеленський. ФОТОрепортаж

вантажі (1498) карантин (18172) Китай (4922) Епіцентр (80) Мрія (118) Тимошенко Кирило (559) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+82
Будет еще 3 версии, как с ослом оманским?
05.05.2020 02:09 Відповісти
+77
Чем больше любых даже самых дибильных версий, тем труднее вспомнить, что было вначале.
Кацапская школа. ЗЕбанарий ничего своего не придумал.
05.05.2020 02:10 Відповісти
+71
А теперь ваша ошибка в том, что вы сказали, что там вообще был гуманитарный груз.
05.05.2020 02:08 Відповісти
Щось Кирило Тимошенко забрехався. Читаємо на сайті Президента
https://www.president.gov.ua/news/********-ne-lishe-shos-prosit-j-dopomagaye-inshim-********-p-60797 "Борт доправив з китайського міста Тяньцзіня понад 100 тонн гуманітарного вантажу - це одна з найбільших партій за останні тижні"
Де тут про комерійний вантаж, якщо ті "понад 100 тонн", то був весь вантаж "Мрії"
05.05.2020 12:21 Відповісти
Краще нехай спростовують у такий недолугий спосіб, чим перебивають новою подією=бідою.
05.05.2020 12:28 Відповісти
Так он сволочь просто оправдывается, хочет навешать лапшу людям, думает, что все лохи и поверят ему - паскуда.
05.05.2020 20:08 Відповісти
Обитатель бункера тоже очень долго всем врал: и про взорванные ФСБ дома, и про "Курск", и про Норд-Ост, и про Беслань, и про Литвиненко, и про Немцова, и про Крым, и про сбитый Боинг. Как же хочется увидеть это чучело в Гааге! Да по-ско-ре-е.
06.05.2020 02:51 Відповісти
Зедебилы поперлись встречать Мрию ради классных фоточек, которыми потом будут кичиться до конца жизни.
Зедебил самовлюбленный маньяк!
Оно прекрасно понимает, что сейчас единственный шанс в его никчемной жизни постоять рядом с авторитетными людьми всего мира и рядом с объектами, до которых его бы никогда в жизни не допустили.
Зедебилы, б.лять!
Ваши отмазки жалкие и тошнотворные.
05.05.2020 12:24 Відповісти
А когда же зелёный дегенерат собирается отчитываться за оманский вояж свой?
06.05.2020 02:54 Відповісти
Можливо, можливо... усе можливо. Але правда завжди проста, а брехня - ні.
05.05.2020 12:27 Відповісти
Пиар оказался гавёным....
05.05.2020 12:41 Відповісти
... как и все предыдущие.
06.05.2020 02:52 Відповісти
Некоторые особи допускают ошибки, что не пользуются контрацептивами
05.05.2020 13:45 Відповісти
Совравший Один Раз , - Не остановится Никогда.
05.05.2020 13:52 Відповісти
Надо было Зеленскому после провала операции отказываться от всего. Говорить, что самолёт встречали какие-то пранкеры, загримированные под зелень из офиса президента и под него , лично. Этой гнусной историей можно было бы кормить лохторат месяц, как минимум.А в это время продолжать свою преступную экономическую и политическую деятельность...
05.05.2020 14:01 Відповісти
НАСКВОЗЬ БРЕХЛИВОЕ ЧМО...
05.05.2020 14:24 Відповісти
Это не ошибка-это лапша своим олигофренам-избирателям
05.05.2020 14:35 Відповісти
возможно вы хотели на@бать народ и в этом ваша ошибка, а этих ошибок в последнее время ну очень много получается.Случайность?Не уверен!
05.05.2020 14:41 Відповісти
Это природа с вами допустила ошибку и родители...
05.05.2020 17:20 Відповісти
При Дохторе Хаусе сказали бы сразу ,что что "Мрия" везет из Китая и гуманитарный, и коммерческий груз, а вот про Голобородько сразу все знали что коммерческий как государственный потому что сам Голобородько встречал Мрию,конечно сценарий фигня но кассовость хорошая
05.05.2020 18:00 Відповісти
Твой папа с мамой допустили ошибку...
05.05.2020 18:59 Відповісти
За ошибки надо расплачиваться кровью...
05.05.2020 19:00 Відповісти
какая мерзкая женщина - врёт в нагрузку к уже трижды солганому .
05.05.2020 19:12 Відповісти
Это просто был галимый пиар.
05.05.2020 19:25 Відповісти
ОНА ХОТЕЛА СКАЗАТЬ УТАИВ !!! ТАК КАК ВСЕ РЕСУРСЫ СТРАНЫ УЖЕ ДАВНО ОНИ ИСПОЛЬЗУЮТ В ЛИЧНЫХ ЦЕЛЯХ !!!
05.05.2020 19:49 Відповісти
Когда только ленивый не вспоминал что ему нельзя работать а Эпицентру можно, барыги Гереги решили откупиться толикой малой. Ну ещё позвали специально приглашенную звезду
05.05.2020 20:44 Відповісти
Поздно всрался... Вы - брехуны, на букву "П" (ну, это "мягкая" версия"), и не можете и шагу ступить, чтобы не брехать, зебабуины
05.05.2020 21:02 Відповісти
Возможно вы долбо@бы?
Хотя нет, не возможно...
Точно долбо@бы!
05.05.2020 21:56 Відповісти
Очередной зашквар зебилов.
05.05.2020 22:15 Відповісти
У мене виникає тільки одне питання: з якого переляку Зе-більний президент зустрічає грузовий літак, який би там груз не був? Мабуть більше бідному не має чим зайнятись. Війну вже закінчив, повернув окуповані території, вступила Україна в ЄС та НАТО, закінчив усі реформи в країні. Чи може боявся, щоб дійсно груз не розгрузили та не роздали по медзакладах як гуманітарку?
05.05.2020 22:51 Відповісти
Возможно вы даже не воруете нихя, но слабо верится
05.05.2020 23:55 Відповісти
Виникають обгрунтовані підозри, що всередені "Мрії" окрім гуманітарного вантажу, окрім частини комерціного - був ще контрабандний вантаж. Зокрема, з наступної інфи:

Митниця засекретила всі дані щодо розмитнення вантажу, який був привезений літаком "Мрія" і який зустрічав президент України Володимир Зеленський - заявив в ефірі "Прямого" народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв.
"Я з приводу того, що відбувалося з постачаннями через "Мрію". Зараз зробив п'ять депутатських звернень щодо надання інформації. Але я вже можу одну сказати дуже цікаву річ. Це мені поки що інсайд такий дали. Митниця засекретила всі дані щодо розмитнення вантажу, який був привезений літаком "Мрія" і який зустрічав президент Зеленський. Вони його перевели в розряд спецвантажу. У мене питання одне: а що ж там такого було секретного і що ховати?
Я зробив зараз депутатські звернення. Треба буде - будемо переходити на депутатські запити. Треба буде - будемо колективні робити. Але я вважаю, що вся країна повинна знати, що відбувалося", - розповів Ар'єв.
Він додав, що "за моєю інформацією, поки не підтвердженою, різниця у тоннажі, який був за китайськими митними документами, і українськими митними документами теж існує. І це теж дуже цікавий момент".
"В тому числі, цікаво, що цей вантаж міг бути оформлений як гуманітарний. До речі, відповідний запит, відповідне звернення щодо надання інформації до Міністерства соціальної політики, яке надає статус гуманітарних вантажів або не надає, щодо розмитнення теж надіслав. І зараз є десять днів. Я вчора відправив їх. Я вважаю, що в середині травня ми зможемо вже цілком нормально подивитися на те, які відповіді щодо цього вантажу в комплексі нададуть", - резюмував нардеп.
https://prm.ua/mitnitsya-zasekretila-vsi-dani-shhodo-vantazhu-z-litaka-mriya-nardep/
06.05.2020 01:35 Відповісти
Успеют подделать все документы.
06.05.2020 02:22 Відповісти
А за подделку могут и посадить же. Не сейчас, так попозже. Так бывает в Украине.
06.05.2020 02:59 Відповісти
Стране угля не хватает. Может там был "кокс"?
06.05.2020 02:58 Відповісти
