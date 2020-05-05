Можливо, ми припустилися помилки, не сказавши, що "Мрія" везе з Китаю і гуманітарний, і комерційний вантаж, - Тимошенко

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко ще раз пояснив, що 23 квітня літак Ан-225 "Мрія" держпідприємства "Антонов" привіз в Україну з Китаю медичний вантаж на замовлення і за кошти компанії "Епіцентр К", і частину його передав за домовленістю як гуманітарну допомогу українським лікарням.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV

"Звичайно, для нас як для держави було важливо, щоб ці вантажі привозили українські літаки. На жаль, у нас не було можливості зібрати таку кількість засобів захисту в одному місці, щоб забрати їх, наприклад, літаком "Мрія". Ми дізналися, що одна з приватних компаній - "Епіцентр" - замовляє літак "Мрія" у держпідприємства "Антонов" і хоче привезти для себе комерційний вантаж. Але з тим, що вони везуть комерційний вантаж, вони частину, фактично більш ніж третину цього вантажу, вони передають у лікарні по всій країні. Це 2 млн медичних масок, 70 тис. одноразових костюмів для лікарів і 30 тис. захисних окулярів", - розповів він.

Тимошенко зазначив, що за таких умов президентом Володимиром Зеленським було ухвалено рішення, що потрібно зустріти цей літак.

"Тому що, по-перше, це наша гордість – літак "Мрія". По-друге, частина цього вантажу передається нашим лікарям. Президент на преспідході в аеропорту під час зустрічі "Мрії" сказав, що частина цього вантажу є гуманітарною, частина - йде в наші аптеки і магазини. У цьому не було жодного секрету. Потім цю ситуацію перекрутили", - пояснив заступник голови ОП.

Тимошенко погодився, що справді, напевно, потрібно було сказати відразу, що цей вантаж замовила і оплатила приватна компанія. "Можливо, ми припустилися в цьому помилки. Але я ще раз наголошую, "Епіцентр" заплатив до державного бюджету за літак через ДП "Антонов", привіз вантаж за свої кошти і частину цього вантажу передав до лікарень. Я не бачу взагалі в цьому нічого поганого", - наголосив він.

