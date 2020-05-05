Можливо, ми припустилися помилки, не сказавши, що "Мрія" везе з Китаю і гуманітарний, і комерційний вантаж, - Тимошенко
Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко ще раз пояснив, що 23 квітня літак Ан-225 "Мрія" держпідприємства "Антонов" привіз в Україну з Китаю медичний вантаж на замовлення і за кошти компанії "Епіцентр К", і частину його передав за домовленістю як гуманітарну допомогу українським лікарням.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV
"Звичайно, для нас як для держави було важливо, щоб ці вантажі привозили українські літаки. На жаль, у нас не було можливості зібрати таку кількість засобів захисту в одному місці, щоб забрати їх, наприклад, літаком "Мрія". Ми дізналися, що одна з приватних компаній - "Епіцентр" - замовляє літак "Мрія" у держпідприємства "Антонов" і хоче привезти для себе комерційний вантаж. Але з тим, що вони везуть комерційний вантаж, вони частину, фактично більш ніж третину цього вантажу, вони передають у лікарні по всій країні. Це 2 млн медичних масок, 70 тис. одноразових костюмів для лікарів і 30 тис. захисних окулярів", - розповів він.
Тимошенко зазначив, що за таких умов президентом Володимиром Зеленським було ухвалено рішення, що потрібно зустріти цей літак.
"Тому що, по-перше, це наша гордість – літак "Мрія". По-друге, частина цього вантажу передається нашим лікарям. Президент на преспідході в аеропорту під час зустрічі "Мрії" сказав, що частина цього вантажу є гуманітарною, частина - йде в наші аптеки і магазини. У цьому не було жодного секрету. Потім цю ситуацію перекрутили", - пояснив заступник голови ОП.
Тимошенко погодився, що справді, напевно, потрібно було сказати відразу, що цей вантаж замовила і оплатила приватна компанія. "Можливо, ми припустилися в цьому помилки. Але я ще раз наголошую, "Епіцентр" заплатив до державного бюджету за літак через ДП "Антонов", привіз вантаж за свої кошти і частину цього вантажу передав до лікарень. Я не бачу взагалі в цьому нічого поганого", - наголосив він.
https://www.president.gov.ua/news/********-ne-lishe-shos-prosit-j-dopomagaye-inshim-********-p-60797 "Борт доправив з китайського міста Тяньцзіня понад 100 тонн гуманітарного вантажу - це одна з найбільших партій за останні тижні"
Де тут про комерійний вантаж, якщо ті "понад 100 тонн", то був весь вантаж "Мрії"
Митниця засекретила всі дані щодо розмитнення вантажу, який був привезений літаком "Мрія" і який зустрічав президент України Володимир Зеленський - заявив в ефірі "Прямого" народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв.
"Я з приводу того, що відбувалося з постачаннями через "Мрію". Зараз зробив п'ять депутатських звернень щодо надання інформації. Але я вже можу одну сказати дуже цікаву річ. Це мені поки що інсайд такий дали. Митниця засекретила всі дані щодо розмитнення вантажу, який був привезений літаком "Мрія" і який зустрічав президент Зеленський. Вони його перевели в розряд спецвантажу. У мене питання одне: а що ж там такого було секретного і що ховати?
Я зробив зараз депутатські звернення. Треба буде - будемо переходити на депутатські запити. Треба буде - будемо колективні робити. Але я вважаю, що вся країна повинна знати, що відбувалося", - розповів Ар'єв.
Він додав, що "за моєю інформацією, поки не підтвердженою, різниця у тоннажі, який був за китайськими митними документами, і українськими митними документами теж існує. І це теж дуже цікавий момент".
"В тому числі, цікаво, що цей вантаж міг бути оформлений як гуманітарний. До речі, відповідний запит, відповідне звернення щодо надання інформації до Міністерства соціальної політики, яке надає статус гуманітарних вантажів або не надає, щодо розмитнення теж надіслав. І зараз є десять днів. Я вчора відправив їх. Я вважаю, що в середині травня ми зможемо вже цілком нормально подивитися на те, які відповіді щодо цього вантажу в комплексі нададуть", - резюмував нардеп.
