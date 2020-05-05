УКР
Ворог за добу 12 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено українського воїна, ліквідовано найманця РФ і військову вантажівку противника, - штаб

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Під час ворожих обстрілів наші захисники проявили мужність і витримку. Підрозділи Об'єднаних сил рішуче відповіли на всі вогневі провокації противника, змусивши ворога повернутися до дотримання режиму "тиші"", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі обстрілював позиції ЗСУ неподалік Верхньоторецького з мінометів 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а біля Красногорівки застосував 14 мін 82-мм калібру і станкові протитанкові гранатомети.

Біля Новотроїцького, Авдіївки і двічі по околицях Старогнатівки загарбники вели вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Неподалік Водяного російські збройні формування застосували станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Поруч із Широкиним ворог обстрілював позиції українських сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об'єднані сили припинили ворожу активність", - зазначили в штабі.

Також повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також станкових протитанкових гранатометів збройні формування Російської Федерації двічі вели вогонь по захисниках Кримського.

По захисниках населеного пункту Оріхове противник вів вогонь зі 120-мм і 82-мм мінометів, використавши 41 міну, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється також, що по опорних пунктах окупантів, з яких вівся вогонь, українські підрозділи відповіли зі штатного озброєння.

"Завдяки відвазі і рішучості українських військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил ворог був змушений припинити свої злочинні дії", - повідомили в штабі.

За даними розвідки, 4 травня українські військовослужбовці ліквідували одного російського окупанта і щонайменше двох поранили. Крім того, українські воїни знищили військову вантажівку противника.

Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з 82-мм мінометів обстріляв позиції ЗСУ біля Невельського. У відповідь на порушення українські воїни застосували чергові вогневі засоби, в результаті чого ворожі провокації припинилися.

"За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили в пресцентрі ОС.

Найшвидшого одужання пораненому захиснику України.

СМЕРТЬ ВОРОГАМ !
Знищуйте їх, хлопці.
І не звертайте увагу на =нє стрєлять=.
Бережіть себе, бо ви потрібні нам !
Ну так в Одессе второга мая погибли люди, по мнению владимира зеленских. Хотя там погибли не люди вовсе, а прокацапленное быдло)
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянським окупантам!!!! Земля України - буде бетоном кацапам!!!!
Нарушают приказ о прекращении огня. Хотя после того как мер Черкас послал зебила со своим карантином - это не мудрено)))
Події на фронті фактично нікого не цікавлять. За 30 хвилин аж 0 коментарів.
Ну так в Одессе второга мая погибли люди, по мнению владимира зеленских. Хотя там погибли не люди вовсе, а прокацапленное быдло)
А знаєш, скільки потрібно часу, щоб випустити 41 мину, яких виродкі кацапські випустили по Українцям біля Орехово?? щоб їх клятих кацапів мор узяв усіх!!
Найшвидшого одужання пораненому захиснику України.

СМЕРТЬ ВОРОГАМ !
Знищуйте їх, хлопці.
І не звертайте увагу на =нє стрєлять=.
Бережіть себе, бо ви потрібні нам !
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянським окупантам!!!! Земля України - буде бетоном кацапам!!!!
Так ЗЕвлада хоче закінчити війну ? Запеклі (ярие) українофоби та москвофіли вони роблять як наказав х№йло = дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии"
За порушення карантину, воно передало "привіт" меру Черкас, а ***** за порушення режиму тиші, слабо передати? Сцикло блд... Яке ж воно гидке..Ворог за добу 12 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено українського воїна, ліквідовано найманця РФ і військову вантажівку противника, - штаб - Цензор.НЕТ 3808
зейло по життю нездара та ссикло!! не вміє він керувати ні армією бо косячив ні тим паче Україною!!
Ворог за добу 12 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено українського воїна, ліквідовано найманця РФ і військову вантажівку противника, - штаб - Цензор.НЕТ 1673
Не останавливаться на достигнутом! Бейте уродов! Удобряйте землю Украины! Слава Героям!
Не останавливаться на достигнутом! Бейте уродов! Удобряйте землю Украины! Слава Героям!
люблю грозу в начале мая,


когда кацап, штаны снимая


бежит в "зелёнку"- "па нужде",


белеет, рядом с автоматом...


ты жмешь курок и гром раскатом,


сверкает молнией ему ...


и отдаёт кацап дерьму -


душонку, совесть, славу, честь...


не позволяй кацапу есть


и гадить, на чужой земле...


люби грозу, в своём стволе!
Шановне товариство! Я особисто аналізую всі наші коментарі і мушу вам повідомити про те, що те що ми коментуємо стосується тільки наших бійців на "передку" та небайдужих українців. Цей наш головнокомандувач вже для себе війну закінчив. То він закликав просто перестати стріляти (мабуть це стосувалось тільки ЗСУ), то він кудись там загланув до ***** та побачив, що воно хоче миру, то відвів наші підрозділи у чисте поле(мабіть для того щоб були як мішені у тирі) і таке інше. Ми ще побачимо розміри цієї зради. Бо ця Зе-мразота таємно від народу України веде таємні перемовини з ****** та його представниками про здачу інтересів України по всім фронтам. А ціну питання вже давно озвучив беня коломойський - 100 млрд.доларів США їм від ***** і мабуть налом, або на закордонні рахунки які у них у кожного є. І ми з вами знову опинемось в старій совковій сраці. Отака *уйня малята. А нашим бійцям низький уклін до землі за те, що вони нас боронять від московської орди та московського сатанату.
