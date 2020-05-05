Ворог за добу 12 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено українського воїна, ліквідовано найманця РФ і військову вантажівку противника, - штаб

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Під час ворожих обстрілів наші захисники проявили мужність і витримку. Підрозділи Об'єднаних сил рішуче відповіли на всі вогневі провокації противника, змусивши ворога повернутися до дотримання режиму "тиші"", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі обстрілював позиції ЗСУ неподалік Верхньоторецького з мінометів 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а біля Красногорівки застосував 14 мін 82-мм калібру і станкові протитанкові гранатомети.

Біля Новотроїцького, Авдіївки і двічі по околицях Старогнатівки загарбники вели вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Неподалік Водяного російські збройні формування застосували станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Поруч із Широкиним ворог обстрілював позиції українських сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об'єднані сили припинили ворожу активність", - зазначили в штабі.

Також повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також станкових протитанкових гранатометів збройні формування Російської Федерації двічі вели вогонь по захисниках Кримського.

По захисниках населеного пункту Оріхове противник вів вогонь зі 120-мм і 82-мм мінометів, використавши 41 міну, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється також, що по опорних пунктах окупантів, з яких вівся вогонь, українські підрозділи відповіли зі штатного озброєння.

"Завдяки відвазі і рішучості українських військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил ворог був змушений припинити свої злочинні дії", - повідомили в штабі.

За даними розвідки, 4 травня українські військовослужбовці ліквідували одного російського окупанта і щонайменше двох поранили. Крім того, українські воїни знищили військову вантажівку противника.

Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з 82-мм мінометів обстріляв позиції ЗСУ біля Невельського. У відповідь на порушення українські воїни застосували чергові вогневі засоби, в результаті чого ворожі провокації припинилися.

"За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили в пресцентрі ОС.



