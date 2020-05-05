ВООЗ не отримувала від США доказів про штучне походження коронавірусу, - Раян
Всесвітня організація охорони здоров'я не отримувала від США жодних доказів витоку коронавірусу з лабораторії в китайському місті Ухань.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це вчора, 5 травня, заявив директор ВООЗ із надзвичайних ситуацій Майкл Раян, пише Time.
"На нашу думку, це залишається умоглядним", - заявив він журналістам у Женеві. - "Ми не отримували жодних даних або конкретних доказів від уряду США, які мали б стосунок до походження вірусу".
За словами Раяна, доступна ВООЗ інформація свідчить про те, що коронавірус має природне походження.
Як повідомлялося, Американська розвідувальна спільнота вважає, що вірус COVID-19, що виник у Китаї, не був штучним або генетично модифікованим.
Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що бачив докази того, що коронавірус був розроблений в Уханьському інституті вірусології.
1 травня повідомлялося, що Китай відхилив численні прохання Всесвітньої організації охорони здоров'я допустити її до участі в розслідуванні походження COVID-19.
3 травня держсекретар США Майкл Помпео заявив, що у США є докази того, що пандемія коронавірусу почалася з лабораторії в Ухані.
