ВООЗ не отримувала від США доказів про штучне походження коронавірусу, - Раян

Всесвітня організація охорони здоров'я не отримувала від США жодних доказів витоку коронавірусу з лабораторії в китайському місті Ухань.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це вчора, 5 травня, заявив директор ВООЗ із надзвичайних ситуацій Майкл Раян, пише Time.

"На нашу думку, це залишається умоглядним", - заявив він журналістам у Женеві. - "Ми не отримували жодних даних або конкретних доказів від уряду США, які мали б стосунок до походження вірусу".

За словами Раяна, доступна ВООЗ інформація свідчить про те, що коронавірус має природне походження.

Як повідомлялося, Американська розвідувальна спільнота вважає, що вірус COVID-19, що виник у Китаї, не був штучним або генетично модифікованим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп подумує про підвищення мит для Китаю за приховування інформації щодо COVID-19: "Це найстрашніше покарання"

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що бачив докази того, що коронавірус був розроблений в Уханьському інституті вірусології.

1 травня повідомлялося, що Китай відхилив численні прохання Всесвітньої організації охорони здоров'я допустити її до участі в розслідуванні походження COVID-19.

3 травня держсекретар США Майкл Помпео заявив, що у США є докази того, що пандемія коронавірусу почалася з лабораторії в Ухані.

Прям кацапская риторика - Какие ваши доказательства? А ваши доказательства не доказательства
А где ваши доказательства?хотите ВОЗ оставить без работы чем больше больных чем больше эпидемий тем для них лучше они живут это их работа ихний хлеб если не станет болезней не будет и врачей чтоб те болезни лечить к примеру
Ой. А не напомнить ли воз, как они говорили, что корона - обычный вирус гриппа и никакой пандемии в китае нет и что маски не спасают от короны, и многое другое по теме??? Воз - коррупционная организация...
бо наразі нема доказів для жодної з теорій - ні про те, що вірус виник природньо (не знайдено проміжних варіантів між вірусом кажана і теперішнім) і ні про те, що вірус зроблений штучно (для цього потрібно зробити обшуки в лабораторіях та вилучити документацію)
показати весь коментар
05.05.2020 09:53 Відповісти
ага...... а о косвенных доказательствах не слышал? адвокат нашелся.......
показати весь коментар
05.05.2020 10:11 Відповісти
непрямі докази якраз для кацапського бла-бла-бла на форумах
показати весь коментар
05.05.2020 11:46 Відповісти
Конспірологія - надзвичайно цікава штука. Її призначення - підміна релігії "науковими" обгрунтуваннями речей, які не вписуються в нормальну логіку. Причому, доступними для розуміння дилетантами. Цим вона й приваблива. Але є одне питання. Наскільки велике значення має походження вірусу для приборкання епідемії?
показати весь коментар
05.05.2020 07:49 Відповісти
Це вже боротьба за ухилення від наслідків, будуть цікаві судові позови.
показати весь коментар
05.05.2020 08:27 Відповісти
МОЗ это типичное сборище зажиревших чиновников. Элитные гостинницы, форумы, симпозиумы в элитных городах, странах, бизнесс класс перелёты, огромные зарплаты...И проспали пандемию. Весь мир страдает.
показати весь коментар
05.05.2020 07:52 Відповісти
Ви хотіли сказати -просрали епідемію?! Згоден!
показати весь коментар
05.05.2020 08:22 Відповісти
Забыла добавить : в новосибирске 17 сентября 2019 произошёл взрыв в лаборатории... и если кому интересно посмотрите заболеваемость пневмонией/орви потом в новосибирске, оренбурге, челябинске.... и плюс к этому во франции, как оказалось 1-ый заболевший поступил 27 декабря и он не выезжал из своего городка... что говорит о том, что вирус вырвался в сентябре- октябре...
показати весь коментар
05.05.2020 08:01 Відповісти
директор ВОЗ...
шлют читатели в его твиттер....

показати весь коментар
05.05.2020 08:03 Відповісти
Ну якщо директорами ВОЗ є індуси, які сруть там де їдять, то тоді з людством все зрозуміло, воно безнадійне....
показати весь коментар
05.05.2020 09:00 Відповісти
А взагалі то це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія мета та ціль якої сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону в який вас можуть загнати в будь який час порушуючи всі права та свободи, які людство здобувало на протязі станніх 300 років, наполеглеве спонукання до вакцинацій замість того щоб спонукати людей до здорового способу життя та набутого природного імунітету, економічні землетруси, які заставлять людей більше працювати за менші гроші, приховування помилок та злочинів які роблять керівники держав і світові "еліти" і ще ряд причин не дуже приємних для переважної більшості людей у всьому світі.
показати весь коментар
05.05.2020 09:02 Відповісти
А США не зобов'язані для ВОЗ шукати докази походження вірусу! Самі шукати та відзвітуйте ще вчора!
показати весь коментар
05.05.2020 07:56 Відповісти
ну и клоуны,
вообще то это воз должна доказывать хоть искуственное хоть естественное происхождение )))
показати весь коментар
05.05.2020 07:59 Відповісти
Если кому интересно, то посмотрите на УкрЛайф интервью Илларионова Немыре по этому поводу, в котором он очень логично, аргументированно и по пунктам разложил историю нынешней пандемии. Очень убедительно, даже для меня - закоренелой противнице любой конспирологии.
показати весь коментар
05.05.2020 07:59 Відповісти
Все началось со взрыва и пожара 16 сентября 2019 года близ Новосибирска,в вирусной лаборатории "Вектор",на четвертом этаже здания,сразу все оцепили,категория Секретности №1 вызвали химвойска...,а далее как всегда,мы не мы,и Боинг не сбивали.Типичная кремлевская туфта...
показати весь коментар
05.05.2020 08:03 Відповісти
https://www.nature.com/articles/nm.3985 вот статья 2015 года в американском журнале Nature, там однозначно говорится о создании вируса-химеры Ковид
показати весь коментар
05.05.2020 08:04 Відповісти
Китайским наймитам бесполезно что-то давать, все равно сдадут хозяевам и снова будут лгать, лгать, лгать. ВОЗ утратила доверие и погрязла в коррупции. Только полное реформирование!
показати весь коментар
05.05.2020 08:06 Відповісти
Феерические звиздаболы-фантасты.интересно , после четверти миллиона смертей понесут ответственность или на ПМЖ в Китай? 🤔🤔🤔
показати весь коментар
05.05.2020 08:17 Відповісти
Беремо наступні припущення: 1.Вірус розроблений в Китаї; 2.Вірус розроблений в США; 3.Вірус розроблений в московії; 4.Вірус має природне походження. Які можуть бути наслідки з цих припущень? Спробуйте дати відповідь. В мене щось нічого толкового не виходить.
показати весь коментар
05.05.2020 08:17 Відповісти
Так хто ж в этом признается...
показати весь коментар
05.05.2020 08:29 Відповісти
"Прокитайский" ВОЗ с африканским начальником, спонсируемый США и управляемый Китаем не получил доказательств вины Китая... странно, почему это? Наверное, потому что ВОЗ уже не доверяют?
показати весь коментар
05.05.2020 08:32 Відповісти
Та що говорити..
Лабораторії бактеріологічної зброї існують ? Існують. Ще і дость потужні, і з великим фінансуванням. Вони щось же роблять.
показати весь коментар
05.05.2020 08:43 Відповісти
Ты, конечно же, ходячая энциклопедия, а если кто не согласен - в бан, администраторша.
показати весь коментар
05.05.2020 09:09 Відповісти
я тебе взагалі не чіпаю.
ти десь сама нарвалась.
показати весь коментар
05.05.2020 09:32 Відповісти
А вот и нет. Неоднократно замечено форумчанами, что ты злоупотребляешь обязанностями администратора. Даже были сигнализации на СФ!
показати весь коментар
05.05.2020 10:39 Відповісти
Ти несповна розуму..
Я не можу зловживати тим, на що не маю ні права, ні підстав.
показати весь коментар
05.05.2020 13:53 Відповісти
У ВОЗ наразі величезна проблема. Відсутні ефективні схеми заробити на епідемії. А спонсори вимагають. Час збігає, а толку - повний нуль. Якщо пандемія припиниться сама по собі, то волетять в трубу кошти, вкладені на інформаційний галас. На гальмування ефективних заходів для боротьби з цим вірусом. Так що у ВОЗ сьогодні голова болить за конкретну річ - як врятувати бабло.
показати весь коментар
05.05.2020 08:58 Відповісти
ВОЗ себя дискредитировала. Почему- то есть мысль, что они работают на то, чтобы отвести подозрения от Китая и дать им уйти от ответственности. Благотворительность ли это? Очень сомневаюсь, исходя из того, какие деньги и санкции могут быть итогом расследования.
показати весь коментар
05.05.2020 09:16 Відповісти
после того, как Трамп послал ВОЗ накуй, получать не получицо, ани информацию.ани монеты...все надо получать от ЕС у них насобиралось 7,5 лярда распиловочного ,расходного монетного материала...
показати весь коментар
05.05.2020 09:39 Відповісти
наВОЗ давно пора использовать по назначению - закопать и надеяться, что из этого удобрения вырастет что-то более вменяемое.
показати весь коментар
05.05.2020 09:43 Відповісти
Так і весь світ не бачив доказів непідкупності і чесності вооз на рахунок Китаю...
показати весь коментар
05.05.2020 10:24 Відповісти
 
 