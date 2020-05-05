У лікарнях Чернівців закінчуються місця, виділені для хворих на коронавірус, - голова ОДА Осачук

У Чернівецькій області за добу коронавірус знайшли ще у 61 особи, лабораторний центр досліджував 376 нових зразків.

Про це повідомив голова ОДА Сергій Осачук на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Загалом від початку пандемії в регіоні новим типом коронавірусу заразилися 1948 осіб. З них 53 пацієнти померли, ще 159 - одужали і виписалися з лікарень.

За словами Осачука, обласному центру крові потрібні донори: "Їхня кількість значно скоротилася через карантинні обмеження. Охочих здати кров чекають за адресою: Чернівці, вул. Українська, 36. Телефон для довідок: (0372) 52-34-43".

Глава ОДА також зазначив, що в медичних закладах Чернівців закінчуються ліжко-місця, виділені для хворих на COVID-19. Допомогти готова Чернівецька ОДА.

"Як тільки не вистачить місця в міській лікарні №3, пацієнтів почне приймати госпіталь ветеранів війни. Його персонал готовий до роботи з інфікованими COVID-19. У госпіталі зможуть надавати якісні медичні послуги всім чернівчанам, які цього потребуватимуть", - зазначив Осачук.

Якщо кількість хворих на Буковині надалі зростатиме, то в госпітальні бази можуть перепрофілювати санаторій Садгора і перинатальний центр.

Також у регіоні обмеження триватимуть більш тривалий період часу, попри пом'якшення Кабміну.

"Для областей, де кількість хворих залишається високою і продовжує зростати, діятиме адаптивний карантин. Так, до 22 травня в нашій області буде особливий режим в'їзду і виїзду, також не будуть відновлювати міжрайонне автобусне сполучення", - повідомив Осачук.