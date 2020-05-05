У лікарнях Чернівців закінчуються місця, виділені для хворих на коронавірус, - голова ОДА Осачук
У Чернівецькій області за добу коронавірус знайшли ще у 61 особи, лабораторний центр досліджував 376 нових зразків.
Про це повідомив голова ОДА Сергій Осачук на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Загалом від початку пандемії в регіоні новим типом коронавірусу заразилися 1948 осіб. З них 53 пацієнти померли, ще 159 - одужали і виписалися з лікарень.
За словами Осачука, обласному центру крові потрібні донори: "Їхня кількість значно скоротилася через карантинні обмеження. Охочих здати кров чекають за адресою: Чернівці, вул. Українська, 36. Телефон для довідок: (0372) 52-34-43".
Глава ОДА також зазначив, що в медичних закладах Чернівців закінчуються ліжко-місця, виділені для хворих на COVID-19. Допомогти готова Чернівецька ОДА.
"Як тільки не вистачить місця в міській лікарні №3, пацієнтів почне приймати госпіталь ветеранів війни. Його персонал готовий до роботи з інфікованими COVID-19. У госпіталі зможуть надавати якісні медичні послуги всім чернівчанам, які цього потребуватимуть", - зазначив Осачук.
Якщо кількість хворих на Буковині надалі зростатиме, то в госпітальні бази можуть перепрофілювати санаторій Садгора і перинатальний центр.
Також у регіоні обмеження триватимуть більш тривалий період часу, попри пом'якшення Кабміну.
"Для областей, де кількість хворих залишається високою і продовжує зростати, діятиме адаптивний карантин. Так, до 22 травня в нашій області буде особливий режим в'їзду і виїзду, також не будуть відновлювати міжрайонне автобусне сполучення", - повідомив Осачук.
Врач звісно зможе приймати вдвічі а то і втричі менше пацієнтів проте хоч зможе їх приймати взагалі
Все ж таки вони отримують зарплатню за те, щоб вирушувати наші проблеми, а не навпаки.
А то якось ТАКА пандемія з кучею трупів та утилізацією майже на дровнях, а ніхто ні де, нічого не сфотографував!
Якщо такий вірус підступний, то Бангладеш вже повинен трупаками смердіти на весь Світ; ану, така антисанітарія.
Сказано "люминий" - значит люминий!©
заходишь такой в палату и делаешь фото задыхающего больного для Цензора...
Что бы потом по морде получить или отвечать по суду, да?
Тепер поясню звідки пневмоніків куча зараз. Зима практично по всьому Світу цього року була теплою. Тут ще й весна в березні пригріла. І давай усі до трусів роздягатись. А земля ще не настільки прогріта, що б модна було по пікнікам роздягнутими бігати. От і маємо, що маємо. Плюс кінець березня був морозним. Плюс ОРВІ, грип і так далі. Усі ці букетики згребли до купи і назвали коронохворий. А що б запобігти масовості, жорстко почали вводити карантинні заходи.
В корпусах инфекционных нет свободных мест...
Ну и что? Нужно новости читать а не паниковать! Через 3 дня пик закончится...
https://censor.net/news/3193367/pik_epidemii_covid19_v_ukraine_zavershitsya_89_maya_shmygal
Он на мордовії сцарь сказав, що епідемія закінчилась незважаючи на +10тис нових заражених та +100 нових мерців - і все. Ніхто не ропще, з 11 травня разом з нами вже ніякого карантину!
Оце так єдність нації!
Лука взагалі взрощує націю СуперБєларусів надлюдей!
Хмельницьке підприємство "Новатор" виготовило апарат ШВЛ вартістю 20 тисяч гривень. На збирання першого зразка було витрачено всього 10 днів.
Апарати для штучної вентиляції легень необхідні у разі ускладнення в пацієнтів із COVID-19. Адже системи ШВЛ мають чи не вирішальне значення для догляду за людьми з легеневою недостатністю.
Український зразок виконаний на основі розробок Великої Британії та Ізраїлю. Апарат вдалося розробити за 10 днів. Директор державного підприємства "Новатор" Олексій Свистунов каже, що працездатність апарату дає йому змогу працювати без зупинки тижнями.
"Він має інтуїтивно зрозумілий, простий інтерфейс. Він продубльований написами і застосунок його і використання буде максимально простим для медичного персоналу", - каже Олексій Свистунов.
Директор наголошує й про вартість апарату у випадку держзамовлення. Зрештою, він буде коштувати значно дешевше, ніж його світові аналоги. Так, постачати апарат готові менш, як за 20 тисяч за один прилад.
"Вартість імпортних апаратів сягає 50 тисяч доларів. Ми з нульовою рентабельністю для нашого підприємства готові постачати цей препарат за ціну меншу ніж 20 тисяч гривень за один виріб", - каже директор.https://uprom.info/news/other/meditsina/**********-*************-za-tyzhden-stvorylo-aparat-shvl-v-razy-deshevshyj-za-svitovi-analogy/