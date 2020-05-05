УКР
У лікарнях Чернівців закінчуються місця, виділені для хворих на коронавірус, - голова ОДА Осачук

У Чернівецькій області за добу коронавірус знайшли ще у 61 особи, лабораторний центр досліджував 376 нових зразків.

Про це повідомив голова ОДА Сергій Осачук на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Загалом від початку пандемії в регіоні новим типом коронавірусу заразилися 1948 осіб. З них 53 пацієнти померли, ще 159 - одужали і виписалися з лікарень.

За словами Осачука, обласному центру крові потрібні донори: "Їхня кількість значно скоротилася через карантинні обмеження. Охочих здати кров чекають за адресою: Чернівці, вул. Українська, 36. Телефон для довідок: (0372) 52-34-43".

Глава ОДА також зазначив, що в медичних закладах Чернівців закінчуються ліжко-місця, виділені для хворих на COVID-19. Допомогти готова Чернівецька ОДА.

"Як тільки не вистачить місця в міській лікарні №3, пацієнтів почне приймати госпіталь ветеранів війни. Його персонал готовий до роботи з інфікованими COVID-19. У госпіталі зможуть надавати якісні медичні послуги всім чернівчанам, які цього потребуватимуть", - зазначив Осачук.

Читайте: За добу в Чернівецькій області померли три людини з COVID-19, дві - з підозрою на коронавірус, - ОДА

Якщо кількість хворих на Буковині надалі зростатиме, то в госпітальні бази можуть перепрофілювати санаторій Садгора і перинатальний центр.

Також у регіоні обмеження триватимуть більш тривалий період часу, попри пом'якшення Кабміну.

"Для областей, де кількість хворих залишається високою і продовжує зростати, діятиме адаптивний карантин. Так, до 22 травня в нашій області буде особливий режим в'їзду і виїзду, також не будуть відновлювати міжрайонне автобусне сполучення", - повідомив Осачук.

А в соц. рекламе по телеку говорили што Украина готова к поширенню коронавіруса. К поширенню может и готова, а вот с борьбой над коронавирусом по видимуму нет...
05.05.2020 08:04
по видимуму
05.05.2020 08:05
Так будемо робити з короновірусом як і Герасим з Муму!
05.05.2020 08:16
показати весь коментар
05.05.2020 08:04
05.05.2020 08:05
Потрібно розгортати військовий шпиталь на території лікарні для збільшення кількості ліжкомісць для пацієнтів хворих на коронавірус.
показати весь коментар
05.05.2020 09:25
Скоро все по европам разъедутся и заболеваемость снизится)
показати весь коментар
05.05.2020 08:06
поки до мордовії всіх попів, Новінських, Єрмаків, Мертвечуків, Рабіновічів із Зеленськими, Авакових з Портновими і всіх їм подібних не відішлемо - нічого не буде
показати весь коментар
05.05.2020 11:19
С 11го числа разрешена работа стомат кабинетов. Скользкое решение. Аэрозоль слюны и пыли после даже кратковременно работы во рту турбинным наконечником держится в воздухе не менее 2.5 часа. Стомат кабинеты - это не летние, залитые солнцем и продуваемые ветром площадки кафе, а закрытые помещения. Возможно, что врач в спец.костюме, респираторе и очках будет в какой-то мере защищен от попадания на его слизистые вируса (и то не 100%. Наибольшее количество заразившихся медиков это анестезиологи, которые, не смотря на всю защиту, заражались во время интубации пациентов с Ковид). Но невозможно лечить пациента, рот которого закрыт маской. Поэтому, если в течении дня хотя бы один пациент в кабинете будет переносчиком инфекции, то все остальные будут иметь очень высокий шанс уйти зараженными. Официальных методических рекомендаций от МОЗ по поводу режима работы стомат. кабинетов в условиях пандемии на сегодняшний день нет!
показати весь коментар
05.05.2020 08:09
Рециркулятор в закрытом коробе , с мощной кварцевой лампой и вытяжным вентилятором установить возле клиента. Ничего другого в голову не приходит.
показати весь коментар
05.05.2020 08:15
тогда точно здоровым от стоматолога не уйдёшь. просквозит нафиг.
показати весь коментар
05.05.2020 08:16
Кофердам - найкращий захист
показати весь коментар
05.05.2020 08:52
Особенно при атипичных удалениях третьих моляров.
показати весь коментар
05.05.2020 09:22
Так ви ж ніби писали про аерозоль при роботі турбіною )
показати весь коментар
05.05.2020 09:28
Если вы и доктор, то точно не хирург-стоматолог, судя по вашей фразе.
показати весь коментар
05.05.2020 10:56
А свій пост для чого видалили? Давно вас звільнили з поліклініки? )))
показати весь коментар
05.05.2020 10:37
Я ничего не удаляла.
показати весь коментар
05.05.2020 10:55
ну можна робити перерви на кварцування та провітрювати приміщення між пацієнтами.
Врач звісно зможе приймати вдвічі а то і втричі менше пацієнтів проте хоч зможе їх приймати взагалі
показати весь коментар
05.05.2020 11:21
Я об этом и говорю. Но Моз должен был дать инструкции.
показати весь коментар
05.05.2020 11:24
Ну ми ж не можемо їм тут надиктовувати, що їм робити.
Все ж таки вони отримують зарплатню за те, щоб вирушувати наші проблеми, а не навпаки.
показати весь коментар
05.05.2020 21:03
Радуцький в курсе, все в порядке.
показати весь коментар
05.05.2020 08:15
КоронвиRUS президент Мира.
показати весь коментар
05.05.2020 08:15
РАБссия сделала уже мобилизовала все ресурсы.Сделано 2 миллиона тестов.Где Путлер,там паБЕДА...
показати весь коментар
05.05.2020 08:18
А фото хоч одне, хоч одного реально хворого можна?
А то якось ТАКА пандемія з кучею трупів та утилізацією майже на дровнях, а ніхто ні де, нічого не сфотографував!
Якщо такий вірус підступний, то Бангладеш вже повинен трупаками смердіти на весь Світ; ану, така антисанітарія.
показати весь коментар
05.05.2020 08:19
Так...Ану не мешайте разводить панику!
Сказано "люминий" - значит люминий!©
показати весь коментар
05.05.2020 08:23
фото?
заходишь такой в палату и делаешь фото задыхающего больного для Цензора...
Что бы потом по морде получить или отвечать по суду, да?
показати весь коментар
05.05.2020 08:25
Ти ідіот? Навіщо тобі фото? Звиздуєш у найближчу лікарню з короною, і пропонуєш себе в якості волонтера. Такому розумному і хороброму добровольцю точно не відмовлять. От там і знайдеш докази змови світового уряду під керівництвом рептилоїдів.
показати весь коментар
05.05.2020 09:04
тим більше нічого ж не загрожуватиме - вірус же вигадка
показати весь коментар
05.05.2020 11:22
Як важко жити в осередку зомбодурнів. Звичайну пневмонію прописують, як корону. Ні, ну не без того, що є якийся штам, але на пандемію не тягне геть.
Тепер поясню звідки пневмоніків куча зараз. Зима практично по всьому Світу цього року була теплою. Тут ще й весна в березні пригріла. І давай усі до трусів роздягатись. А земля ще не настільки прогріта, що б модна було по пікнікам роздягнутими бігати. От і маємо, що маємо. Плюс кінець березня був морозним. Плюс ОРВІ, грип і так далі. Усі ці букетики згребли до купи і назвали коронохворий. А що б запобігти масовості, жорстко почали вводити карантинні заходи.
показати весь коментар
05.05.2020 11:28
Рециркуляция это конечно не плохо. Но нужно время и деньги, чтобы оснастить каждый кабинет. Легче оконные рамы повыставлять. А кварцевать... Это да. Но сколько нужно на это времени и при какой мощности - рекомендаций нет. Работать под кварцем нельзя. Если минимум после каждого пациента по тридцать минут, то пропускная способность кабинетов снизится вдвое. (если сюда еще добавить время на уборку кабинета после каждого пациента ассистентом.) Кстати одноразовый комплект для работы стоит 1600гр.
показати весь коментар
05.05.2020 08:20
Одноразові комплекти використовують для ВІЧ-інфікованих. А коронавірус гине і в сухожарі і в автоклаві.
показати весь коментар
05.05.2020 08:55
Настала пора ослаблять карантин.
показати весь коментар
05.05.2020 08:23
Сабака лает а брехливый карантин уходит. Процес пошел не будь смешным жополиз плеснявый.
показати весь коментар
05.05.2020 08:24
Если в Черновцах не улучшится, то небо для нас так и будет закрыто. Хочу в Европу!
показати весь коментар
05.05.2020 08:25
Румунія теж Європа🙄
показати весь коментар
05.05.2020 08:30
В летнем парке не играет духовой оркестр.
В корпусах инфекционных нет свободных мест...
показати весь коментар
05.05.2020 08:28
Вот пусть расскажет всё это мэру Черкасс, и поглядим на реакцию.
показати весь коментар
05.05.2020 08:29
Босния и Герцеговина категорически отказалась принимать губазаточные медицинские КАМАЗы из РАБссии.Видать после Италии крысам Кремля Европа даст по мордасам...
показати весь коментар
05.05.2020 08:31
Отправьте в эти больницы противников дурантина. Пусть там, а не в интернетах доказывают что от обычного гриппа умирает в десятки раз больше.
показати весь коментар
05.05.2020 08:43
ко-ідіотів
показати весь коментар
05.05.2020 11:35
Вы там выбирайте, или карантин или доноры. И какие доноры в эпидемию, все же инфицированные))).
показати весь коментар
05.05.2020 08:49
Не удивительно,устраили на границе очереди с сотнями заробитчан,не предусмотрели , как и где их размещать на карантин, разбросали эти очаги по всем областям,медперсонал оказался ,элементарно, незащищённым,заражали друг друга,накануне, весь резерв защиты ,распродали , и тишина,нам ещё повезло, господь Бог смилостивился,что сейчас на всю Украину только 303 смертельных случая.
показати весь коментар
05.05.2020 09:00
Блин, ну какая чушь!Заболело 2000 человек ,умерло 50 ,выздоровело 150 человек .А остальные 1800 человек ,они что уже 60 дней болеют и их каждый день усиленно через ивл ,прокачивают?Есть у меня знакомый в Испании -переболел короной -болеется как обычный грипп максимум-10 дней ,температура ,кашель ,головная боль .Лечился парацетамолом ,сейчас здоров .Очень заметно- нас пугают пугалом ,которое не стоит бояться ,а на деле обыкновенный туберкулёз намного страшнее .Нам умышленно навязали карантин ,в очередной раз нарушив Конституцию .,посадив всю страну под домашний арест ,из за отсутствия тестирования ,плюс умышленно без карантина завезли миллионы потенциально заражённых ..А карантин -он для больных нужен .Статистика смертности в 20020 году ,такая же ,как и в 2019 году и в 2018 году -во всех странах -ни чего не изменилось -пандемия выдумка ,её нам навязали и воруют наше время .
показати весь коментар
05.05.2020 09:48
В большинства так и протекает болезнь . Но умирают тяжёлые больные а не те что лёгкие .
показати весь коментар
05.05.2020 11:24
при звичайному грипі теж 15-20% потребують госпіталізації?
показати весь коментар
05.05.2020 11:36
В больницах Черновцов заканчиваются места...

Ну и что? Нужно новости читать а не паниковать! Через 3 дня пик закончится...
https://censor.net/news/3193367/pik_epidemii_covid19_v_ukraine_zavershitsya_89_maya_shmygal
показати весь коментар
05.05.2020 10:04
Не привчені до порядку.
Он на мордовії сцарь сказав, що епідемія закінчилась незважаючи на +10тис нових заражених та +100 нових мерців - і все. Ніхто не ропще, з 11 травня разом з нами вже ніякого карантину!
Оце так єдність нації!
Лука взагалі взрощує націю СуперБєларусів надлюдей!
показати весь коментар
05.05.2020 11:40
Українське підприємство за тиждень створило апарат ШВЛ в рази дешевший за світові аналоги

Хмельницьке підприємство "Новатор" виготовило апарат ШВЛ вартістю 20 тисяч гривень. На збирання першого зразка було витрачено всього 10 днів.
Апарати для штучної вентиляції легень необхідні у разі ускладнення в пацієнтів із COVID-19. Адже системи ШВЛ мають чи не вирішальне значення для догляду за людьми з легеневою недостатністю.

Український зразок виконаний на основі розробок Великої Британії та Ізраїлю. Апарат вдалося розробити за 10 днів. Директор державного підприємства "Новатор" Олексій Свистунов каже, що працездатність апарату дає йому змогу працювати без зупинки тижнями.
"Він має інтуїтивно зрозумілий, простий інтерфейс. Він продубльований написами і застосунок його і використання буде максимально простим для медичного персоналу", - каже Олексій Свистунов.
Директор наголошує й про вартість апарату у випадку держзамовлення. Зрештою, він буде коштувати значно дешевше, ніж його світові аналоги. Так, постачати апарат готові менш, як за 20 тисяч за один прилад.
"Вартість імпортних апаратів сягає 50 тисяч доларів. Ми з нульовою рентабельністю для нашого підприємства готові постачати цей препарат за ціну меншу ніж 20 тисяч гривень за один виріб", - каже директор.https://uprom.info/news/other/meditsina/**********-*************-za-tyzhden-stvorylo-aparat-shvl-v-razy-deshevshyj-za-svitovi-analogy/
показати весь коментар
05.05.2020 11:40
К МЕДВЕДЧУКУ И ТОМУ ПОДОБНЫМ НА ВИЛЛЫ СЕЛИТЕ !!!
показати весь коментар
05.05.2020 12:36
Везите в Новые Санжары.
показати весь коментар
05.05.2020 13:28
 
 