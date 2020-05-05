УКР
Коронавірус і карантин
Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 251 тис. осіб, інфіковано понад 3,5 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 5 травня у світі зареєстрували 3 584 118 (3 506 924 вчора) випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 251 562 (247 473 вчора) смерті від коронавірусу.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 68 934, захворіли - 1 180 634.

Іспанія повідомляє про 218 011 випадків COVID-19, 25 428 осіб померли.

В Італії зафіксовано 211 938 випадків інфікування коронавірусною інфекцією, з них - 29 079 летальні.

Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в США, Іспанії, Італії та Франції.

Читайте також: У наших лабораторіях бракує обладнання для проведення ПЛР-тестування на COVID-19, - Ляшко

У Франції померли 25 204 особи, у Великій Британії - 28 809, у Німеччині - 6993, в Ірані - 6277, в Туреччині - 3461, в Бельгії - 7924, у Нідерландах - 5098, у Канаді - 4003.

У РФ кількість заражених досягла 145 268 осіб, зокрема 1356 померли, в Білорусі - 17 489, померли - 103; в Польщі - 14 006, померли - 698; в Молдові - 4248, померли - 132; в Угорщині - 3035, померли - 351; в Румунії - 13 512, померли - 818; в Словаччині - 1413 померли - 25.

Нагадаємо, в Україні на ранок 4 травня зафіксовано 418 нових випадків COVID-19, загалом заражених - 12 331, померли 15 осіб

карантин (18172) статистика (2256) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+3
ох уж цей грип, хворіють люди і так кожен рік...
05.05.2020 08:26 Відповісти
+1
Это явно не Гаусс. Так что все сингапурские предсказания вилами по воде писаны. С таким же успехом главный санврач Украины мог бригаду гадалок набрать, все дешевле карантина.
05.05.2020 08:39 Відповісти
+1
Мдя, 3,5 млн за 3 місяці, ну не тяне на пандемію.
05.05.2020 08:40 Відповісти
ще цікаво, а скільки свіжих могил на кладовищах з'явилось?? ((
05.05.2020 08:28 Відповісти
В Днепре Филатов лично выкопал 600 штук
показати весь коментар
Сказали боятся, почему не боишься?
Под сомнение пандемию ставишь?
05.05.2020 09:00 Відповісти
Пандемия оголошується не по кількості захворівших, а по кількості країн, які охоплені епідемією.
05.05.2020 10:57 Відповісти
А я згадую ті відео з Китаю на твітері, де люди падали замертво на вулицях і в магазинах.

Чи таке було десь в Європі ? Штатах ? Тут я не бачила жодної подібної новини.

Також знайшла, що щороку в Канаді від сезонного грипу помирає в середньому 3500 чоловік.
Зараз у нас 60 722 з вірусом, померли 3 981.
05.05.2020 08:45 Відповісти
Відхилення 10 відсотків.
05.05.2020 08:47 Відповісти
Барокамера лікує від короновіруса . Америка Китай почали застосовувати HBOT для лікування .
05.05.2020 10:08 Відповісти
от алко и табака больше померло.
05.05.2020 12:43 Відповісти
 
 