Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 251 тис. осіб, інфіковано понад 3,5 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 5 травня у світі зареєстрували 3 584 118 (3 506 924 вчора) випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 251 562 (247 473 вчора) смерті від коронавірусу.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 68 934, захворіли - 1 180 634.

Іспанія повідомляє про 218 011 випадків COVID-19, 25 428 осіб померли.

В Італії зафіксовано 211 938 випадків інфікування коронавірусною інфекцією, з них - 29 079 летальні.

Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в США, Іспанії, Італії та Франції.

У Франції померли 25 204 особи, у Великій Британії - 28 809, у Німеччині - 6993, в Ірані - 6277, в Туреччині - 3461, в Бельгії - 7924, у Нідерландах - 5098, у Канаді - 4003.

У РФ кількість заражених досягла 145 268 осіб, зокрема 1356 померли, в Білорусі - 17 489, померли - 103; в Польщі - 14 006, померли - 698; в Молдові - 4248, померли - 132; в Угорщині - 3035, померли - 351; в Румунії - 13 512, померли - 818; в Словаччині - 1413 померли - 25.

Нагадаємо, в Україні на ранок 4 травня зафіксовано 418 нових випадків COVID-19, загалом заражених - 12 331, померли 15 осіб