Ситуація з коронавірусом в Україні відстає від польської на 12-13 днів, - головний санлікар Ляшко
МОЗ України стежить за ситуацією з коронавірусом у Польщі.
Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Свободи слова", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
У МОЗ пильно стежать за поширенням коронавірусу в Польщі.
За даними МОЗ, ситуація в Україні відстає від польської на 12-13 днів.
"Ми дивимося, скільки тестів робили в Польщі, коли там було 5 тисяч хворих, і аналізуємо", - пояснив головний санлікар.
В Україні на таку кількість хворих тестів роблять трохи менше. Однак Україна робить їх прицільно. Наприклад, провели 4 тисячі тестів, позитивний результат дали 400. У Польщі цей відсоток нижчий.
Ляшко закликав українців у випадках симптомів коронавірусу не боятися звертатися по допомогу до сімейних лікарів, у швидку допомогу. Якщо відмовляються їхати на виклик, на гарячу лінію.
Станом на ранок 5 квітня в Польщі заразилися коронавірусом 14 тисяч осіб, 698 померли. Зазначимо, за даними Європейського центру з контролю і профілактики захворювань, Польща ще не досягла піку епідемії коронавірусу.
