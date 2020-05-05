УКР
6 452 20

Ситуація з коронавірусом в Україні відстає від польської на 12-13 днів, - головний санлікар Ляшко

МОЗ України стежить за ситуацією з коронавірусом у Польщі.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Свободи слова", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У МОЗ пильно стежать за поширенням коронавірусу в Польщі.

За даними МОЗ, ситуація в Україні відстає від польської на 12-13 днів.

"Ми дивимося, скільки тестів робили в Польщі, коли там було 5 тисяч хворих, і аналізуємо", - пояснив головний санлікар.

В Україні на таку кількість хворих тестів роблять трохи менше. Однак Україна робить їх прицільно. Наприклад, провели 4 тисячі тестів, позитивний результат дали 400. У Польщі цей відсоток нижчий.

Ляшко закликав українців у випадках симптомів коронавірусу не боятися звертатися по допомогу до сімейних лікарів, у швидку допомогу. Якщо відмовляються їхати на виклик, на гарячу лінію.

Станом на ранок 5 квітня в Польщі заразилися коронавірусом 14 тисяч осіб, 698 померли. Зазначимо, за даними Європейського центру з контролю і профілактики захворювань, Польща ще не досягла піку епідемії коронавірусу.

Автор: 

+6
05.05.2020 08:46 Відповісти
+4
05.05.2020 08:38 Відповісти
+4
05.05.2020 08:43 Відповісти
Та ні. Ми в польський варіант не вписалися. Тапер перескочили на португальський. Від якого відстаємо на 25-30 днів. І там кінця-краю не видно. Ніяких піків, ніяких плато. лінійне зростання. Готуймося до нескінченного карантину для законослухняних громадян, док цей вірус не згине сам по собі.
05.05.2020 08:35 Відповісти
05.05.2020 08:38 Відповісти
По коронавирусу на 10 дней,
а по экономика на 10 лет.
05.05.2020 08:42 Відповісти
Ну и болтливый у нас Ляшко, хлебом не корми, дай попиариться.
05.05.2020 08:42 Відповісти
будующий президент
05.05.2020 08:46 Відповісти
Та не, по виду ему энурез по утрам спать не даёт
05.05.2020 08:52 Відповісти
Как-то уже начало это всё ̶п̶о̶д̶з̶а̶ё̶ ̶ надоедать.
05.05.2020 08:43 Відповісти
05.05.2020 08:43 Відповісти
05.05.2020 08:46 Відповісти
Так все закрито, а в Велюр його не кличуть.
05.05.2020 08:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rxb-M_N4GI0 #ІЗОЛЯЦІЯ
05.05.2020 08:53 Відповісти
нет, они ещё на кердзьоре за три копейки мармеладствуют.
05.05.2020 12:44 Відповісти
Даже здесь отстаём...
05.05.2020 08:49 Відповісти
Невже не можуть звернутися до Мілованова, щоб він намалював нормальну статистику? Брехати, так перконливо. В нього в КСЕ повно аналітиків.
05.05.2020 08:50 Відповісти
И так до осени.
05.05.2020 08:52 Відповісти
Не пойму Ляшко, он с радостью это говорит или с сожалением?
05.05.2020 08:53 Відповісти
Ситуація з коронавірусом в Україні відстає від польської на 12-13 днів, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 380
05.05.2020 08:57 Відповісти
Принципиальная проблема в том, что хороший врач-эпидемиолог не может не быть человеконенавистником. Для него люди - это гадость, которая переносит заразу. Ну как промежуточные хозяева для гельминтологов. Страдания и неудобства "промежуточных хозяев" "гельминтолога" не волнуют, скорее наоборот: "так им, падлюкам", "нужно дать им живительный пендюль, бо иначе не поймут".
Нужно быть идиотам у власти, чтоб подчиняться приказам такого врача... Но! Год назад зелебобики выбрали именно идиотов!
05.05.2020 09:50 Відповісти
Блин, я думал у нас на цензоре всего один всея ******* - Игорёша, а комменты щас почитал, так все иксперды по ковиду. И они же заоодно иксперды по валютным рынкам.
05.05.2020 09:59 Відповісти
 
 