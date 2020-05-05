Стоятиму на своєму: не дозволю відновити відразу громадський транспорт, - головний санлікар Ляшко

Робота громадського транспорту не має відновлюватися під час послаблення обмежень 11 травня, оскільки це може поставити хрест на всьому коронавірусному карантині.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це в ефірі програми Свобода слова на ICTV заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

"Я на цей момент стоятиму на своєму - я не дозволю відновити відразу громадський транспорт. Оскільки як тільки буде відновлено громадський транспорт, у нас на карантині як такому буде поставлено хрест", - сказав він.

Ляшко сказав, що розуміє, що обмеження громадського транспорту впливає на бізнес, але це точно не питання 11 травня.

"Ми ще подивимося, як послаблення (карантину. - Ред.) вплине на епідеміологічну ситуацію", - підсумував медик.

Учора Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 22 травня, однак деякі послаблення набудуть чинності 11 травня.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в разі передчасного скасування карантину до кінця року від коронавірусу в Україні можуть померти 120 000 осіб.

