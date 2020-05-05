УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9210 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
9 307 56

Стоятиму на своєму: не дозволю відновити відразу громадський транспорт, - головний санлікар Ляшко

Стоятиму на своєму: не дозволю відновити відразу громадський транспорт, - головний санлікар Ляшко

Робота громадського транспорту не має відновлюватися під час послаблення обмежень 11 травня, оскільки це може поставити хрест на всьому коронавірусному карантині.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це в ефірі програми Свобода слова на ICTV заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

"Я на цей момент стоятиму на своєму - я не дозволю відновити відразу громадський транспорт. Оскільки як тільки буде відновлено громадський транспорт, у нас на карантині як такому буде поставлено хрест", - сказав він.

Ляшко сказав, що розуміє, що обмеження громадського транспорту впливає на бізнес, але це точно не питання 11 травня.

"Ми ще подивимося, як послаблення (карантину. - Ред.) вплине на епідеміологічну ситуацію", - підсумував медик.

Читайте також: Ситуація з коронавірусом в Україні відстає від польської на 12-13 днів, - головний санлікар Ляшко

Учора Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 22 травня, однак деякі послаблення набудуть чинності 11 травня.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в разі передчасного скасування карантину до кінця року від коронавірусу в Україні можуть померти 120 000 осіб.

Також читайте: Метро відкриватиметься в останню чергу, - заступник голови ОП Тимошенко

Автор: 

карантин (18172) транспорт (1445) Ляшко Віктор (1523) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
"Я на данный момент буду стоять на своем - я не позволю возобновить сразу общественный транспорт. Поскольку как только будет возобновлен общественный транспорт, у нас на карантине как таковом будет поставлен крест", - сказал он.Источник: https://censor.net/n3193361

-------------------------------------------------------------
МУДИЛО, А КАК НАСЧЁТ "ЭПИЦЕНТРА?" Ведь там же люди тусуются примерно так же, как в маршрутках? Не пора ли этот балаган Гереги-еврейчика закрывать со штрафом и позором? Или слабая кишка и евреев в Украине ЗАСЬ?
показати весь коментар
05.05.2020 08:58 Відповісти
+15
Увы, Витя, не у всех есть служебный "Майбах" с личным водителем. Многие в общественном транспорте ездят.
показати весь коментар
05.05.2020 08:55 Відповісти
+12
а почему товарищ Сухоруков мы должны смотреть на Московию, а не на Европу...?
показати весь коментар
05.05.2020 08:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так забезпечив би медицинські процедури для тих, хто їх потребує за місцем проживання. Щоб не їздили.
показати весь коментар
05.05.2020 08:52 Відповісти
Раскажи это меру Черкас
показати весь коментар
05.05.2020 08:52 Відповісти
Любители открытого метро во время карантина, которые с умными гривами кивают на цивилизованную Европу - смотрите лучше на рашку, в частности на Москву, и радуйтесь что в Киеве не такая же ситуация.
показати весь коментар
05.05.2020 08:52 Відповісти
а почему товарищ Сухоруков мы должны смотреть на Московию, а не на Европу...?
показати весь коментар
05.05.2020 08:54 Відповісти
Потому что толпящееся и бьющее стекла в транспорте безмасочное быдло куда больше напоминает московитов, а не европейцев.
показати весь коментар
05.05.2020 08:56 Відповісти
Ви про острів Іск'я в Італії?
показати весь коментар
05.05.2020 08:58 Відповісти
https://censor.net/user/464621 - и давно ты стал не быдлом..?

с тех пор как прокси поменял, да?
показати весь коментар
05.05.2020 09:01 Відповісти
Ні разу не міняв, як зареєстрквався один нік, не суди всіх по собі.Неподалік італійського острова Іск'я місцеві жителі заблокували туристичний автобус, який віз туристів з тих регіонів, де зафіксували спалах коронавірусу.

Місцеві мешканці вирішили заблокували автобус через те, що туристів пускають на острів без жодного скринінгу та вимірювання температури, повідомляє Le Iene.
показати весь коментар
05.05.2020 09:02 Відповісти
я не тебе написал...
будь внимательным...
показати весь коментар
05.05.2020 09:04 Відповісти
80 відсотків московитів не миють рук перед їжею, нащо нам на них дивитись?
показати весь коментар
05.05.2020 08:57 Відповісти
чудний ти. народ все -рівно как сельодка на зупинках і у авто
показати весь коментар
05.05.2020 09:04 Відповісти
в рашке, где "жуткая ситуация". по сравнению с Украиной, где всё "образцово-показательно и хорошо". смертность всего на 26% выше. считал дня три назад. так что ты, суходрищев, снова мухлюешь.
показати весь коментар
05.05.2020 09:39 Відповісти
Количество случаев заражения на 1 млн человек населения (данные статистики гугла)
Украина 294

Рашка 990

Беларусь 1 858
показати весь коментар
05.05.2020 09:49 Відповісти
я писал про смертность. снова "не заметил"? ты же снова мухлюешь ибо это выявленные случаи. в Украине же делается на порядок меньше тестов, чем у соседей. не знал? не думаю!
показати весь коментар
05.05.2020 09:54 Відповісти
А потому что смертность и текущая, и будущая - напрямую зависит от заражаемости и динамики выявления новых случаев.
В рашке с карантином и открытым метро заражаемость в 3 раза выше, чем в Украине, а в Беларуси совсем без карантина заражаемость выше чем в рашке в 2 раза, и в 6 раз чем в Украине.
Так что не нравится закрытое метро или карантин в принципе - сразу умножай число зараженных в Украине на эти цифры, а там и смертность подтянется пропорционально.
показати весь коментар
05.05.2020 10:00 Відповісти
не подтянется. некуда особо подтягиваться.

у нас просто тупо занижена инфицированность. ловкость рук и никакого мошенства.
показати весь коментар
05.05.2020 10:05 Відповісти
То "хотите, как в Италии", то " посмотрите на рашку"... Вы реально з...ли, товарищи!
показати весь коментар
05.05.2020 11:46 Відповісти
Буду стоять на своем: не позволю возобновить сразу общественный транспорт, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 210
показати весь коментар
05.05.2020 08:54 Відповісти
Уляна Супрун

Буду стоять на своем: не позволю возобновить сразу общественный транспорт, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 7551
показати весь коментар
05.05.2020 08:54 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2020 08:54 Відповісти
Ляшко, походи пешком на работу, а потом не позволяй. Или тебе таксисты мзду занесли?
показати весь коментар
05.05.2020 08:55 Відповісти
Увы, Витя, не у всех есть служебный "Майбах" с личным водителем. Многие в общественном транспорте ездят.
показати весь коментар
05.05.2020 08:55 Відповісти
Глуп как пробка ты, "главврач".
Метро - самый безопасный вид транспорта, ввиду прекрасной вентиляции: выдох больного человека немедленно уносится потоком воздуха, а не плавает вокруг, как в маршрутке или автобусе, заражая всех вокруг.
показати весь коментар
05.05.2020 08:57 Відповісти
"Я на данный момент буду стоять на своем - я не позволю возобновить сразу общественный транспорт. Поскольку как только будет возобновлен общественный транспорт, у нас на карантине как таковом будет поставлен крест", - сказал он.Источник: https://censor.net/n3193361

-------------------------------------------------------------
МУДИЛО, А КАК НАСЧЁТ "ЭПИЦЕНТРА?" Ведь там же люди тусуются примерно так же, как в маршрутках? Не пора ли этот балаган Гереги-еврейчика закрывать со штрафом и позором? Или слабая кишка и евреев в Украине ЗАСЬ?
показати весь коментар
05.05.2020 08:58 Відповісти
они уже закрыли на недельку до 12 -го )))
показати весь коментар
05.05.2020 10:32 Відповісти
В США чёрт застрелил охранника супермаркета,который не пускал его в магазин без маски.США преждивает ренесанс короновируса и смертей от него в связи с массовым отказами выполнять требования карантина.Украина резко омолодится и оздоровится,если разрешить сброду не носить намордники и соблюдать дистанцию.Братские могилы не смогут вместить молодых стариков и людей -хроников.
показати весь коментар
05.05.2020 08:58 Відповісти
Молодець Міша, пильнуй за ситуацією в США надалі.
показати весь коментар
05.05.2020 09:00 Відповісти
Я просто к тому,что Украина может запросто обрасти братскими могилами молодых стариков и просто хроников,от детей до убелённых сединой Если сброд не оденет намордники.Зато Украина омолодится,поздоровеет,и Пенсионному фонду намного легче станет.Долой карантин и намордники!.Даёшь свободу в песочницах!!
показати весь коментар
05.05.2020 11:42 Відповісти
а якщо усі носитимуть маски, то "якість" зараження може перейти на рівень природньої вакцинації - маска знижує кількість вірусу, що може попасти у здорову людину, а тому набуття імунітету може відбуватися безсимптомно або слабо-симптомно. тобто оті всі, кого називають безсиптомними хворими, носіями - це ніхто інший, як ті, що отримали малу дозу вірусу, таку саму, що при вакцинації.
показати весь коментар
05.05.2020 09:11 Відповісти
голословненько, манипулятивненько и хамоватенько до самозабвения... ты медведев или мишустин?
показати весь коментар
05.05.2020 09:43 Відповісти
Он мИдведев! Из тех, кто писал"хотите как в италии". На сша переключился.
показати весь коментар
05.05.2020 11:51 Відповісти
а можно я тоже на горле Ляшка постою?
показати весь коментар
05.05.2020 08:58 Відповісти
, у нас на карантине как таковом будет поставлен крест",--у вас на карантине другой символ. Крест - это символ христианский, вы к нему каким боком ?Источник: https://censor.net/n3193361
показати весь коментар
05.05.2020 08:58 Відповісти
Хрест як християнський символ з'явився біля 2000 років, до того десятки тисяч він був символом інших релігій.
показати весь коментар
05.05.2020 09:06 Відповісти
ЗЕ обіцяв відмінити кортежі, а відмінив якраз, громадський транспорт.Він,під коксом, постійно все путає чомусь.
показати весь коментар
05.05.2020 08:58 Відповісти
Он и под коксом свою выгоду видит.
показати весь коментар
05.05.2020 09:00 Відповісти
привезите его в Харьков, тут даже и не думали закрывать общественный транспорт, ну разве что метро))
показати весь коментар
05.05.2020 08:59 Відповісти
С утра полные маршрутки. И горы трупов на улицах, ага. Только из районов тяжело добираться, попутки ловят.
показати весь коментар
05.05.2020 09:03 Відповісти
А в Мариуполе нет метро! Как же нам спастись без закрытия метро?! Боже, нам всем п%$&а!
показати весь коментар
05.05.2020 11:53 Відповісти
Стоять то вы умеете. А работать когда будете?
показати весь коментар
05.05.2020 09:00 Відповісти
Ляшко будет стоять на своем
Прямо как Штирлиц из анекдота.
Лучше бы он, как Штирлиц, пораскинул мозгами.
показати весь коментар
05.05.2020 09:00 Відповісти
Ляшко, проедься по райцентрам - все катаются на попутках. Впрочем, зебилы этого год назад и хотели.
показати весь коментар
05.05.2020 09:01 Відповісти
Как старикам добираться до поликлиники или до больницы?
показати весь коментар
05.05.2020 09:05 Відповісти
Авторы спецоперации "коронавирус" планировали уменьшение поголовья стариков по максимуму. Это преступление должна будет расследовать следующая власть, после свержения режима зелёных проходимцев.
показати весь коментар
05.05.2020 09:08 Відповісти
"Стоятиму на своєму..." - може ліпше переступи на чужий, бо на своєму боляче, та й незручно якось.
показати весь коментар
05.05.2020 09:05 Відповісти
Если автобусные перевозчики перекроют дороги, как фермеры в Копанях, то придётся восстановить транспорт, никуда они не денутся!
показати весь коментар
05.05.2020 09:14 Відповісти
Вот же ж мразота какая этот Ляшко..
показати весь коментар
05.05.2020 09:14 Відповісти
каждый дурак ,всегда стоит на своем ,ибо дурость его не оставлять даже тогда,когда рядом мудрость...
показати весь коментар
05.05.2020 09:35 Відповісти
Одно из главных предохранительных мер от распространения коронавируса - соблюдение разумной дистанции между людьми (1). Опасность на транспорте от СКОПЛЕНИЯ пассажиров, упакованных как шпроты в консервной банке (2). Простой способ избежать (2) при пользовании транспортом равномерно распределить потоки пассажиров во времени, изменив график начала работы предприятий и учреждений в диапазоне 7:00 до 9:00 - 10:00 утра. Ведь многие из нас так и делают, когда пытаются избежать быть шпротом, упакованным в консервной банке салона тролейбуса/автобуса или вагона метро/пригородного электропоезда.
показати весь коментар
05.05.2020 10:12 Відповісти
Вже відомі автори цього штучного коронавірусу це - США, Франція і ними ж фінанссована до 24.04.2020 лабораторія в Ухані. Валити це на природні віруси мишей і панголінів це велика брехня. Тому ООН повинна провести розслідучвання цих ігр сатаністів і масонів і їх корпорацій з метою продажі вакцин, чипізації і дибілізації світу, для знищення тих хто може бути конкурентом золотому мільярду .
показати весь коментар
05.05.2020 10:41 Відповісти
Очередная Анна Каренина будет своим телом останавливать поезд метро. Приходите посмеяться.
показати весь коментар
05.05.2020 11:42 Відповісти
Заигрался Ляшко в спасителя нации. Пожалуй, буду подавать в суд на него лично, когда буду отсуживать ущерб.
показати весь коментар
05.05.2020 11:47 Відповісти
Этот ляшко дебил .
показати весь коментар
05.05.2020 12:36 Відповісти
верно.
показати весь коментар
05.05.2020 12:46 Відповісти
Ляшко, вместе с Супрун, развалил СЭС, а теперь строит из себя спасителя народа. Двуличная мразь.
показати весь коментар
05.05.2020 13:26 Відповісти
Готуйся Ляшко, скоро ти будеш не стояти, а сидіти у в'язниці за твій карантин та знищення економіки.
показати весь коментар
05.05.2020 15:58 Відповісти
 
 