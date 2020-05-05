Стоятиму на своєму: не дозволю відновити відразу громадський транспорт, - головний санлікар Ляшко
Робота громадського транспорту не має відновлюватися під час послаблення обмежень 11 травня, оскільки це може поставити хрест на всьому коронавірусному карантині.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це в ефірі програми Свобода слова на ICTV заявив головний санлікар Віктор Ляшко.
"Я на цей момент стоятиму на своєму - я не дозволю відновити відразу громадський транспорт. Оскільки як тільки буде відновлено громадський транспорт, у нас на карантині як такому буде поставлено хрест", - сказав він.
Ляшко сказав, що розуміє, що обмеження громадського транспорту впливає на бізнес, але це точно не питання 11 травня.
"Ми ще подивимося, як послаблення (карантину. - Ред.) вплине на епідеміологічну ситуацію", - підсумував медик.
Учора Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 22 травня, однак деякі послаблення набудуть чинності 11 травня.
Президент Володимир Зеленський заявив, що в разі передчасного скасування карантину до кінця року від коронавірусу в Україні можуть померти 120 000 осіб.
с тех пор как прокси поменял, да?
Місцеві мешканці вирішили заблокували автобус через те, що туристів пускають на острів без жодного скринінгу та вимірювання температури, повідомляє Le Iene.
будь внимательным...
Украина 294
Рашка 990
Беларусь 1 858
В рашке с карантином и открытым метро заражаемость в 3 раза выше, чем в Украине, а в Беларуси совсем без карантина заражаемость выше чем в рашке в 2 раза, и в 6 раз чем в Украине.
Так что не нравится закрытое метро или карантин в принципе - сразу умножай число зараженных в Украине на эти цифры, а там и смертность подтянется пропорционально.
у нас просто тупо занижена инфицированность. ловкость рук и никакого мошенства.
Метро - самый безопасный вид транспорта, ввиду прекрасной вентиляции: выдох больного человека немедленно уносится потоком воздуха, а не плавает вокруг, как в маршрутке или автобусе, заражая всех вокруг.
МУДИЛО, А КАК НАСЧЁТ "ЭПИЦЕНТРА?" Ведь там же люди тусуются примерно так же, как в маршрутках? Не пора ли этот балаган Гереги-еврейчика закрывать со штрафом и позором? Или слабая кишка и евреев в Украине ЗАСЬ?
Прямо как Штирлиц из анекдота.
Лучше бы он, как Штирлиц, пораскинул мозгами.