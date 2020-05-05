До консультативної ради при Тристоронній контактній групі з питань Донбасу зможуть увійти лише ті особи, які не брали участі у війні проти України, - Єрмак
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак вкотре наголошує, що до Консультативної ради у складі політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську, про ідею створення якої стало відомо після засідання ТКГ 11 березня, можуть бути залучені лише громадяни України, які не брали участі у війні на Донбасі і не вчинили злочинів.
"Україна ніколи не вестиме переговори з так званими "ЛНР/ДНР". Але відповідно до Мінських домовленостей Україна має погодити три законодавчі акти з "представниками територій". Україна сприймає як "представників територій" представників громадянського суспільства, громадян України, оскільки багато з тих, хто проживають сьогодні на окупованих територіях, отримали російські паспорти, які не брали жодної участі у війні проти України, вимушено залишилися на окупованій території, не є злочинцями, не вбивали українських військових, не ухвалювали жодних злочинних рішень", - сказав він під час онлайн-дискусії "Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого дому", організованої Atlantic Council у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
При цьому Єрмак вкотре зазначив, що в Мінському процесі є лише три повноправні учасники: Україна, Росія та ОБСЄ.
Нагадаємо, 11 березня на засіданні ТКГ у Мінську було підписано документ про створення Консультативної ради з представниками окупованого Донбасу в межах контактної групи. Документ був підписаний, зокрема, і представниками "ДНР" Наталією Никаноровою та "ЛНР" Владиславом Дейнего.
1. В тексте "Минских соглашений" нет ничего про "контактную группу" с представителями Луганды
2. "Минские соглашения" вообще не являются обязательными для сторон, поскольку не относятся к международным договорам (не имплементируется и не ратифицируется парламентом).
3. "Минские соглашения" нужны были только Украине как механизм удержания санкции против России за их невыполнение. И брать на себя какие то дополнительные обязательства - полный идиотизм, который мог совершить только дурачек с оливье в голове!!!!
Або силою, але коли рф звідти піде.
Це зрадники країни, що спромоглися пролізти у владні структури за допомогою інших зрадників і прямих ворогів країни
Яка нахєр консультативна рада з окупованими колаборантами???
Звцльняти тре ТЕРИТОРІЮ! І вже після звільненпя розбиратись з тими, зто там залишився й хто він є - зрадник, просто довпойоп з засраним киселевщиною мозком чи оселившийся «на югах» бурят з танку...
Зараз НІЯКИХ РОЗМОВ З ЛУГАНДОНЦЯМИ НЕ МОЖЕ БУТИ, бо вони НІЧОГО НЕ ВИРІШУЮТЬ...
тим, що початок такого спілкування одних громадян України з іншими громадянами України вкладається в формулу так званого "громадянського конфлікту/війни", назвіть як хочете.
поясніть будь ласка, що може вирішувати та на що впливати чи то переселенець чи то той, хто зараз перебуває на окупованій території, якщо територія є окупованою й всі рішення ухвалюються безпосередньо країною-окупантом?
він ворог як і бубачка.
пора вже усвідомити
ПРОВОКАЦИЯ
"Многие проживающие сегодня на оккупированных территориях получили российские паспорта, которые не принимали никакого участия в войне против Украины"
Паспорта не принимали или шо, я не понял....
Хоча і "наші" що отримали рос паспорт по факту вже не зовсім "наші"
У Сербії теж,
так, подібно, припиняли стріляти.
ну що не день, то граще (гірше)
сразу видно огента кримля.