До консультативної ради при Тристоронній контактній групі з питань Донбасу зможуть увійти лише ті особи, які не брали участі у війні проти України, - Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак вкотре наголошує, що до Консультативної ради у складі політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську, про ідею створення якої стало відомо після засідання ТКГ 11 березня, можуть бути залучені лише громадяни України, які не брали участі у війні на Донбасі і не вчинили злочинів.

"Україна ніколи не вестиме переговори з так званими "ЛНР/ДНР". Але відповідно до Мінських домовленостей Україна має погодити три законодавчі акти з "представниками територій". Україна сприймає як "представників територій" представників громадянського суспільства, громадян України, оскільки багато з тих, хто проживають сьогодні на окупованих територіях, отримали російські паспорти, які не брали жодної участі у війні проти України, вимушено залишилися на окупованій території, не є злочинцями, не вбивали українських військових, не ухвалювали жодних злочинних рішень", - сказав він під час онлайн-дискусії "Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого дому", організованої Atlantic Council у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому Єрмак вкотре зазначив, що в Мінському процесі є лише три повноправні учасники: Україна, Росія та ОБСЄ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Говорити про створення консультативної ради при Тристоронній контактній групі щодо Донбасу передчасно, - Резніков

Нагадаємо, 11 березня на засіданні ТКГ у Мінську було підписано документ про створення Консультативної ради з представниками окупованого Донбасу в межах контактної групи. Документ був підписаний, зокрема, і представниками "ДНР" Наталією Никаноровою та "ЛНР" Владиславом Дейнего.

Топ коментарі
+19
Негодяй и сволочь Ермак. Это кто назначит этих "не воевавших" представителей ОРДЛО? Террористы с которыми "отказывается" общаться ?
05.05.2020 09:03 Відповісти
+16
а эта гнида всё консультативный совет нам пропихивает.
05.05.2020 09:02 Відповісти
+16
ПЛЯЯЯТЬ!
Яка нахєр консультативна рада з окупованими колаборантами???
Звцльняти тре ТЕРИТОРІЮ! І вже після звільненпя розбиратись з тими, зто там залишився й хто він є - зрадник, просто довпойоп з засраним киселевщиною мозком чи оселившийся «на югах» бурят з танку...
Зараз НІЯКИХ РОЗМОВ З ЛУГАНДОНЦЯМИ НЕ МОЖЕ БУТИ, бо вони НІЧОГО НЕ ВИРІШУЮТЬ...
05.05.2020 09:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
То есть Россия, как сторона конфликта туда не входит?
05.05.2020 09:01 Відповісти
Вона якраз і буде входити, бо за версією цього мудака вона "нє участвавала в вайнє протів Украіни"
показати весь коментар
05.05.2020 09:05 Відповісти
В останніх домовленостях, які підписав Єрмак, РФ не є стороною конфлікта. Вважаю, що до ТКГ ввійдуть лугандони, які не тримали зброю, а РФ залишиться по за лапками.
показати весь коментар
05.05.2020 09:15 Відповісти
При цьому Єрмак вкотре зазначив, що в Мінському процесі є лише три повноправні учасники: Україна, Росія та ОБСЄ.Джерело: https://censor.net/ua/n3193362
05.05.2020 09:58 Відповісти
на словах він може казати що завгодно - дивіться на справи
05.05.2020 11:53 Відповісти
По мнению еРМАКА, у нас внутренний конфликт, а рашисты мирАтворцы! Все, как надиктовал пУ Кровавый.
показати весь коментар
05.05.2020 09:54 Відповісти
Более того!!! Россия, если какой ДУРЕНЬ верит Ермаку, разрешит из подконтрольных ей территорий дать в совет "неподконтрольных" ей "представителей" ?!?!?! Что за бред несет этот "засланный козачек"!
05.05.2020 13:24 Відповісти
В консультативный совет при Трехсторонней контактной группе по Донбассу смогут войти только те люди, которые не участвовали в войне против Украины, - Ермак - Цензор.НЕТ 8640
05.05.2020 09:01 Відповісти
Недорого. Всього лише потрібно зняти кіно про всителя з народу, і викинути кілька жартиків рівня "піся, попа, туалет".
05.05.2020 09:03 Відповісти
Є нормальний варіант для гідного виходу з кризи з цією консультативною групою. Представниками окупованих територій мають бути мешканці, які проживають не території України. Переселенці. Якщо вже назад неможливо відрулити, то треба робити маневр в сторону.
05.05.2020 09:01 Відповісти
Та можливо все відрулити. Знайти привід не проблема. Просто у топ-корупціонера немає бажання цього робити.
05.05.2020 09:06 Відповісти
Назад отрулить можно, причем насколько угодно.
1. В тексте "Минских соглашений" нет ничего про "контактную группу" с представителями Луганды
2. "Минские соглашения" вообще не являются обязательными для сторон, поскольку не относятся к международным договорам (не имплементируется и не ратифицируется парламентом).
3. "Минские соглашения" нужны были только Украине как механизм удержания санкции против России за их невыполнение. И брать на себя какие то дополнительные обязательства - полный идиотизм, который мог совершить только дурачек с оливье в голове!!!!
05.05.2020 09:19 Відповісти
Закінчити війну може тільки рф.
Або силою, але коли рф звідти піде.
05.05.2020 10:00 Відповісти
ніяких дурачків! Дурачки ті хто вірять, що президентом та головою ОП може стати дурачок.
Це зрадники країни, що спромоглися пролізти у владні структури за допомогою інших зрадників і прямих ворогів країни
05.05.2020 11:51 Відповісти
Але серед переселенців багато лугандонів.
05.05.2020 09:22 Відповісти
а эта гнида всё консультативный совет нам пропихивает.
05.05.2020 09:02 Відповісти
Негодяй и сволочь Ермак. Это кто назначит этих "не воевавших" представителей ОРДЛО? Террористы с которыми "отказывается" общаться ?
05.05.2020 09:03 Відповісти
ПЛЯЯЯТЬ!
Яка нахєр консультативна рада з окупованими колаборантами???
Звцльняти тре ТЕРИТОРІЮ! І вже після звільненпя розбиратись з тими, зто там залишився й хто він є - зрадник, просто довпойоп з засраним киселевщиною мозком чи оселившийся «на югах» бурят з танку...
Зараз НІЯКИХ РОЗМОВ З ЛУГАНДОНЦЯМИ НЕ МОЖЕ БУТИ, бо вони НІЧОГО НЕ ВИРІШУЮТЬ...
05.05.2020 09:07 Відповісти
Ермак - просто мразота прокацапленая!!!
05.05.2020 09:07 Відповісти
Ани ни ваивали ани на блокпастах кашу варили
05.05.2020 09:08 Відповісти
Так чим переселенці не годяться представниками ОРДЛО? Вони підходять, як ніхто. Вони не воювали. Вони не чинили злочинів проти населення. Вони не отримували ординських паспортів. І вони є мешканцями окупованих територій, які знайшли тимчасовий притулок в Україні. Вважайте - у відрядженні. В гостях.
05.05.2020 09:09 Відповісти
"Так чим переселенці не годяться представниками ОРДЛО?"
тим, що початок такого спілкування одних громадян України з іншими громадянами України вкладається в формулу так званого "громадянського конфлікту/війни", назвіть як хочете.
поясніть будь ласка, що може вирішувати та на що впливати чи то переселенець чи то той, хто зараз перебуває на окупованій території, якщо територія є окупованою й всі рішення ухвалюються безпосередньо країною-окупантом?
05.05.2020 10:01 Відповісти
тим що це поступка з нашого боку в обмін на що?
05.05.2020 11:49 Відповісти
У Єрмака є план,який йому написали у Мацквє,він його **********,а Зелєбоба у цей час грає на роялі.
05.05.2020 09:11 Відповісти
гебняве чмо цей ермак, троянський лох!!
05.05.2020 09:11 Відповісти
В консультативный совет при Трехсторонней контактной группе по Донбассу смогут войти только те люди, которые не участвовали в войне против Украины, - Ермак - Цензор.НЕТ 1889
05.05.2020 09:11 Відповісти
Все,что делает и говорит Ермак-это все только на пользу РФ.Его конечная цель-развал Украины.Вот кого пригрела "власть" зеленых макак.Делайте выводы.
05.05.2020 09:13 Відповісти
Гражданское общество в днр, лол, ермак ты идиот?
05.05.2020 09:13 Відповісти
Да, он идиот!
05.05.2020 10:49 Відповісти
ні, він не ідіот.
він ворог як і бубачка.
пора вже усвідомити
05.05.2020 11:46 Відповісти
Одно другого не исключает!
05.05.2020 11:57 Відповісти
Ні... Він засланий масквою агент... Як і припіздєнт бубочка...
05.05.2020 20:10 Відповісти
Двойные стандарты. С одной стороны "мы не будем говорить с представителями" , и тут же "с теми ,кто не учавствовали в войне". Вы скажите ,что не будите вести переговоры с теми кто стрелял,но с их идеологическими вдохновителями с большим удовольствием.
05.05.2020 09:14 Відповісти
И что значит не принимали решений? Бежали на референдум всем своим пампасским зоопарком аж пыль летела, это что не принятие решений?
05.05.2020 09:15 Відповісти
Не забудьте от украинской стороны ввести в тот совет щирых украинцев Таньку Монтян и ПетуШария.
05.05.2020 09:15 Відповісти
А ти вже подав заявку на участь,до МГБ ДурНР?Чи ти воював?
05.05.2020 09:20 Відповісти
Админ
ПРОВОКАЦИЯ
05.05.2020 09:34 Відповісти
Так и будет. Кого же еще. Нормальные же украинцы не согласятся участвовать в етом кремлевском шабаше
05.05.2020 09:29 Відповісти
Шо оно говорит, кто нибудь может понять?
"Многие проживающие сегодня на оккупированных территориях получили российские паспорта, которые не принимали никакого участия в войне против Украины"
Паспорта не принимали или шо, я не понял....
05.05.2020 09:19 Відповісти
Воно не розуміє,шо з росіянським паспортом,то вже громадянин росіянії,бо у нього самого росіянський паспорт лежить у кишені поруч зі ксивою ФСБ.
05.05.2020 09:22 Відповісти
напевне, таким чином ще й хоче легітимізувати російське громадянство для представників цієї консультативної групи...
05.05.2020 10:21 Відповісти
да, доречі, я якось навіть не додумався до цього.
Хоча і "наші" що отримали рос паспорт по факту вже не зовсім "наші"
05.05.2020 11:45 Відповісти
Опять ти, **** малороська, хлєбало відкриваєш?
05.05.2020 09:26 Відповісти
А крыса сепарская Ермак все не уймется. Какие люди туда войдут если там все кому старше 18 лет призываются в росийскую армию и воюют на стороне Рашки и под росийскими флагами
05.05.2020 09:28 Відповісти
Цей Єрмак - клоун ще той. Хто ж з росіян визнається, що він брав участь у війні проти України?
05.05.2020 09:36 Відповісти
Это хитросделаное говно хочет нам сказать, что от имени террористов переговоры будут вести заложники? И что же выторгуют у нас заложники? Себе или все же террористам? Самое грустное, что есть много людей, готовых обсуждать этот абсурд на полном серьезе
05.05.2020 09:54 Відповісти
Ха! А кого ж тоді вони будуть представляти ? Якщо реальна влада у людей зі зброєю ...
05.05.2020 09:54 Відповісти
вы послушайте этот ватно-************* Бред!!!! во первых на Х,,,Й эта "группа" нужна, для того что-бы сделать ******** не участником, а наблюдателем и снять с нее санкции, во вторых кто будет отбирать и проверять этих "достойных", билетер 95 квартала с липовым званием баканов???? и т.д короче "мальчик" четко работает на кремль, а это ваЗЕлиновское Недоразумение ему подмахивает......
05.05.2020 09:55 Відповісти
Нажаль, тут велика політика. Європа вимагає контакти.
У Сербії теж, так , подібно, припиняли стріляти.
05.05.2020 10:03 Відповісти
Ты **** опять за свое!?
05.05.2020 10:17 Відповісти
Jebana ruska gnida!
05.05.2020 10:23 Відповісти
Так вроде на Западе сказали, что не надо никаких советов!?
05.05.2020 10:40 Відповісти
Навіщо та рада? Беріть ткди добровольців "Донбасу" "Айдара" та інших пацанів із Донбасу, які зі зброєю захищали країну, якщо вам так горить і хай розмовляють з президентом, якщо у нього є совість з ними розмовляти.
05.05.2020 11:10 Відповісти
А те кто командовали террористами , но сами не участвовали - могут войти?
05.05.2020 11:20 Відповісти
Если бес путлер непосредственно не стрелял на донбассе значит его можно брать в консультативный совет, конченный рашист, как и его хозяин блазень.
05.05.2020 11:24 Відповісти
тобто з одного боку будуть наші зрадники, а з іншого їхні "що отримали російські паспорти"....
ну що не день, то граще (гірше)
05.05.2020 11:42 Відповісти
После таких заявлений Козыря понятно, что верно говорили у меня на службе: "Родине нужны герои, а пи..а рожает дураков".
05.05.2020 11:47 Відповісти
Ермак -Дерьмак. И этим все сказано.
05.05.2020 12:18 Відповісти
Кацапська наволоч ! В Країні карантин , а він як справжній москаль використовує ситуацію і хоче впровадити план ФСБ по федералізації України, капітулюючи і відбілюючи війну РФ проти нашої Держави .Рідка сволота ,халуй медведчука=путіна !
05.05.2020 12:25 Відповісти
какое промосковское заявление.
сразу видно огента кримля.
05.05.2020 12:48 Відповісти
А ху-ху єрмак не хо-хо?!
05.05.2020 13:02 Відповісти
По любому будут путинские ********, да ещё и получившие российские паспорта. Кого Ермак дурит?
05.05.2020 14:17 Відповісти
 
 