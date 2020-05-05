До консультативної ради при Тристоронній контактній групі з питань Донбасу зможуть увійти лише ті особи, які не брали участі у війні проти України, - Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак вкотре наголошує, що до Консультативної ради у складі політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську, про ідею створення якої стало відомо після засідання ТКГ 11 березня, можуть бути залучені лише громадяни України, які не брали участі у війні на Донбасі і не вчинили злочинів.

"Україна ніколи не вестиме переговори з так званими "ЛНР/ДНР". Але відповідно до Мінських домовленостей Україна має погодити три законодавчі акти з "представниками територій". Україна сприймає як "представників територій" представників громадянського суспільства, громадян України, оскільки багато з тих, хто проживають сьогодні на окупованих територіях, отримали російські паспорти, які не брали жодної участі у війні проти України, вимушено залишилися на окупованій території, не є злочинцями, не вбивали українських військових, не ухвалювали жодних злочинних рішень", - сказав він під час онлайн-дискусії "Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого дому", організованої Atlantic Council у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому Єрмак вкотре зазначив, що в Мінському процесі є лише три повноправні учасники: Україна, Росія та ОБСЄ.

Нагадаємо, 11 березня на засіданні ТКГ у Мінську було підписано документ про створення Консультативної ради з представниками окупованого Донбасу в межах контактної групи. Документ був підписаний, зокрема, і представниками "ДНР" Наталією Никаноровою та "ЛНР" Владиславом Дейнего.