За добу на Львівщині виявили 8 нових випадків COVID-19, всього в області - 514, - міськрада. ІНФОГРАФІКА

У Львові та Львівській області 514 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це повідомила Галина Слічна, заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу.

За її словами, станом на 8 ранку у Львові і Львівській області підтверджено 514 випадків інфікування коронавірусом, з них 16 - летальні.

"Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 2280 осіб, госпіталізовані — 418, на амбулаторному лікуванні — 1862 особи, виписані — 285 осіб. Зараз у лікарні перебуває 135 осіб, з них в реанімації — 3 особи, на апаратні ШВЛ — 2 особи. Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 514 осіб, 16 людей померло. 106 пацієнтів одужало", - сказано в повідомленні.

Також читайте: Стоятиму на своєму: не дозволю відновити відразу громадський транспорт, - головний санлікар Ляшко

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 103 ПЛР-тести, з яких 8 — позитивні.

Нагадаємо, в Україні на ранок 4 травня зафіксовано 418 нових випадків COVID-19, всього заражених - 12 331, померли 15 осіб