Громадська рада за участю героїв війни на Донбасі та активістів почне працювати найближчим часом, - Єрмак

Найближчим часом Офіс Президента представить громадську раду, до якої увійдуть ветерани війни та авторитетні особи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак під час онлайн-дискусії "Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого дому".

"Найближчим часом за сприяння Офісу Президента почне працювати громадська рада, яка буде складатися з героїв війни на Донбасі, активістів, авторитетних людей, які є совістю нашої нації", - розповів він.

За словами Єрмака, на обговорення новоствореної громадської ради виноситимуть наболілі у суспільстві питання.

"І всі справи, як стосовно пані Чорновол (колишня народна депутатка Тетяна Чорновол. - Ред.), будуть виноситися на громадське обговорення цієї ради. Суспільство, яке заплатило таку високу ціну за свою незалежність, має право сьогодні ставити питання, але не заважаючи правосуддю, громадському діалогу і без використання політичної заангажованості", - зазначив він.

Глава ОП уточнив, що громадська рада працюватиме за багатьма напрямками, у тому числі "з матерями наших героїв, які загинули на Донбасі, з реабілітації наших воїнів, контролювати обміни".

Єрмак припустив, що презентувати цю громадську раду можуть до кінця цього тижня.

