УКР
Новини
Громадська рада за участю героїв війни на Донбасі та активістів почне працювати найближчим часом, - Єрмак

Громадська рада за участю героїв війни на Донбасі та активістів почне працювати найближчим часом, - Єрмак

Найближчим часом Офіс Президента представить громадську раду, до якої увійдуть ветерани війни та авторитетні особи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак під час онлайн-дискусії "Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого дому".

"Найближчим часом за сприяння Офісу Президента почне працювати громадська рада, яка буде складатися з героїв війни на Донбасі, активістів, авторитетних людей, які є совістю нашої нації", - розповів він.

За словами Єрмака, на обговорення новоствореної громадської ради виноситимуть наболілі у суспільстві питання.

"І всі справи, як стосовно пані Чорновол (колишня народна депутатка Тетяна Чорновол. - Ред.), будуть виноситися на громадське обговорення цієї ради. Суспільство, яке заплатило таку високу ціну за свою незалежність, має право сьогодні ставити питання, але не заважаючи правосуддю, громадському діалогу і без використання політичної заангажованості", - зазначив він.

Глава ОП уточнив, що громадська рада працюватиме за багатьма напрямками, у тому числі "з матерями наших героїв, які загинули на Донбасі, з реабілітації наших воїнів, контролювати обміни".

Єрмак припустив, що презентувати цю громадську раду можуть до кінця цього тижня.

Топ коментарі
+13
А моторола с гиви тоже будут?
05.05.2020 09:08 Відповісти
+12
О, для Сивохи местечко уже подготовили!)
05.05.2020 09:14 Відповісти
+8
Всі борцуни, які побороли "баригу" і підтримують діяльність капітулянта
05.05.2020 09:13 Відповісти
А моторола с гиви тоже будут?
05.05.2020 09:08 Відповісти
Из каких героев?Таких,как Семенченко?
05.05.2020 09:10 Відповісти
Всі борцуни, які побороли "баригу" і підтримують діяльність капітулянта
05.05.2020 09:13 Відповісти
О, для Сивохи местечко уже подготовили!)
05.05.2020 09:14 Відповісти
20:15 https://censor.net/news/3193314/my_nadeemsya_chto_kreml_usilit_svoyu_delegatsiyu_v_minske_na_peregovorah_po_donbassu_ermak
05.05.2020 09:20 Відповісти
Когда будет совет , - Тогда и посмотрим.А Сивохо будит??? как представитель от Офиса.
05.05.2020 09:22 Відповісти
Це воно натякає на те, що його брат, який «героїчно загинув» на Донбасі нарешті легалізує свій «бізнес» з торгівлі посадами, а активістом буде Міхо.
05.05.2020 09:32 Відповісти
я даже знаю кто туда войдет...колаборант, предатель побратимов и просто отморозок илья кива из жопоблока например....ну и еще человек 50 аватаров наберут которые обоссаные валялись в окопе, когда настоящие воины шли в атаку. А этим раздадут по ящику водки и они и слава расее будут орать и примырення и что угодно
05.05.2020 09:32 Відповісти
Уже ж прояснили- "общественный совет"- инициатива *****@шки. Все остальное - ватная ложь.
05.05.2020 09:35 Відповісти
будет состоять из героев войны на Донбассе Источник: https://censor.net/n3193365

С какой стороны?
05.05.2020 09:38 Відповісти
"А какая разница?"
05.05.2020 09:45 Відповісти
Братика свого ("погибшего", "бессмертного") тоже туди включиш, колаборант плядський?
05.05.2020 09:47 Відповісти
https://twitter.com/newstop_us

Voice of Ukraine
@newstop_us
Центральне завдання суперагента ФСБ "Козиря" - голови ОП Єрмака - протокол про створення консультативної ради ОРДЛО-Україна

https://twitter.com/StugnaU

Stugna UA
@StugnaU Мерс для Ермака - это только очень маленький аванс за предательство. После завершения сделки Ермак получит в десятки раз больше. Украинский же народ получит зияющую рану ОРДЛО, гражд. войну, снятия санкций с Кремля и лалее новый виток агрессии против Украины и страна в огне ...
Громадська рада за участю героїв війни на Донбасі та активістів почне працювати найближчим часом, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6192
Громадська рада за участю героїв війни на Донбасі та активістів почне працювати найближчим часом, - Єрмак - Цензор.НЕТ 3840
05.05.2020 10:14 Відповісти
Создают ручной совет ветеранов за одно и пиарятся...
05.05.2020 10:26 Відповісти
Лугандон одобряет
Громадська рада за участю героїв війни на Донбасі та активістів почне працювати найближчим часом, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4275
05.05.2020 11:00 Відповісти
правильно.
05.05.2020 12:49 Відповісти
Вот увидите, это будет ещё та пророссийская антиукраинская помойка.
05.05.2020 14:31 Відповісти
 
 