Громадська рада за участю героїв війни на Донбасі та активістів почне працювати найближчим часом, - Єрмак
Найближчим часом Офіс Президента представить громадську раду, до якої увійдуть ветерани війни та авторитетні особи.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак під час онлайн-дискусії "Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого дому".
"Найближчим часом за сприяння Офісу Президента почне працювати громадська рада, яка буде складатися з героїв війни на Донбасі, активістів, авторитетних людей, які є совістю нашої нації", - розповів він.
За словами Єрмака, на обговорення новоствореної громадської ради виноситимуть наболілі у суспільстві питання.
"І всі справи, як стосовно пані Чорновол (колишня народна депутатка Тетяна Чорновол. - Ред.), будуть виноситися на громадське обговорення цієї ради. Суспільство, яке заплатило таку високу ціну за свою незалежність, має право сьогодні ставити питання, але не заважаючи правосуддю, громадському діалогу і без використання політичної заангажованості", - зазначив він.
Глава ОП уточнив, що громадська рада працюватиме за багатьма напрямками, у тому числі "з матерями наших героїв, які загинули на Донбасі, з реабілітації наших воїнів, контролювати обміни".
Єрмак припустив, що презентувати цю громадську раду можуть до кінця цього тижня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
С какой стороны?
Voice of Ukraine
@newstop_us
Центральне завдання суперагента ФСБ "Козиря" - голови ОП Єрмака - протокол про створення консультативної ради ОРДЛО-Україна
https://twitter.com/StugnaU
Stugna UA
@StugnaU Мерс для Ермака - это только очень маленький аванс за предательство. После завершения сделки Ермак получит в десятки раз больше. Украинский же народ получит зияющую рану ОРДЛО, гражд. войну, снятия санкций с Кремля и лалее новый виток агрессии против Украины и страна в огне ...