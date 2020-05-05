Зеленський попросив переглянути медреформу: "Можуть бути звільнені близько 50 тисяч медиків і закриті 332 лікарні"
Обласні дитячі лікарні недоотримають майже 200 млн грн, а більшість протитуберкульозних лікарень та диспансерів - на межі закриття.
Президент України Володимир Зеленський звернувся до уряду і Верховної Ради в терміновому порядку переглянути медичну реформу, тому що через неї без роботи можуть залишитися близько 50 тисяч медиків і будуть закриті 332 лікарні. Про це глава держави сказав у відеозверненні 4 травня, передає Цензор.НЕТ.
"Фейсбук, інстаграм і мій робочий стіл заповнені зверненнями лікарських колективів з усіх куточків нашої країни. Всі вони стосуються другого етапу медичної реформи. Зазвичай ми звертаємося до лікарів по допомогу. Сьогодні про допомогу благають наші лікарі. Знаєте, від перших днів президентства я отримую абсолютно полярну інформацію. Одні запевняють, що реформа – панацея, інші – що це смерть. Нам була потрібна неупереджена та об’єктивна оцінка. Не диванних експертів, а топових вітчизняних медиків. Ми створили робочу групу, куди ввійшли академіки, професори та заслужені лікарі нашої країни. Вони спільно з новим керівництвом МОЗу проаналізували стан речей. Правда полягає в тому, що реформа має як великі плюси, так і очевидні мінуси", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що нинішнє завдання – "зберегти всі позитивні моменти та терміново виправити помилки. Зокрема, через новий механізм фінансування може бути звільнено близько 50 тисяч медиків та закрито 332 лікарні в Україні. Майже тисяча лікарень отримає набагато менше грошей, ніж у минулому році. Під загрозою опинились екстрена медична допомога, багатопрофільні лікарні, онкоцентри, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психіатрична та туберкульозна служби. Все це викликає низку запитань. Чому замість того, щоб рятувати життя інших людей, медики змушені думати про власне виживання? Чому тарифи складали не профільні лікарі, а чиновники, без глибинного розуміння процесу? Яким чином один виклик швидкої фактично оцінили аж у 75 гривень? Чому за інсульт та інфаркт сума на папері як мінімум удвічі менша від реальної вартості? За новим механізмом деяким лікарням вистачить коштів хіба що на дверний замок і плакат: "Ми зачинилися. Тримайтесь. Удачі".
Президент повідомив, що обласні дитячі лікарні недоотримають майже 200 млн грн. На межі закриття – більшість протитуберкульозних лікарень і диспансерів.
"Я не можу всього цього допустити. Я не можу допустити скорочення бригад швидкої допомоги. І ситуацій, коли людині стало погано в понеділок, а швидка доїхала до неї у вівторок. Або якщо ви житель наприклад Сумської області, то вам краще взагалі не хворіти, бо доведеться їхати на лікування за 200 кілометрів. Я не можу допустити, щоб кваліфіковані дитячі лікарі поїхали за кордон і було катастрофічне зростання дитячої смертності. Або щоб у найближчі два роки захворюваність на туберкульоз зросла на третину. Ми не можемо всього цього допустити, бо інакше це буде називатися не реформа, а диверсія", - заявив Зеленський.
Глава держави закликав міністра охорони здоров’я, голову профільного комітету Верховної Ради та головного санітарного лікаря України невідкладно запропонувати шляхи вирішення цих питань.
"Нам потрібне не згортання реформи, а її покращення. Визнання помилок та їхнє виправлення. Я впевнений, що глобальна вимога одна, і вона дуже проста: реформою мають бути задоволені і пацієнти, і медики всіх рівнів", - сказав президент.
і судячи з того, як виють сироти вальцмана, може ще і авакова приберуть на
Некомпетентность убивает. ...
Вообще интересная штуковина эта голова Зеленского. Что там такого происходит, никому не понять. Это даже не туман. Как в одной голове может совмещаться ужас от состояния украинской медицины и желание не допустить изменений, - сказать трудно. Но это реальность. Вирус https://nv.ua/ukraine/politics/medicinskaya-reforma-zelenskiy-prizval-ispravit-oshibki-novosti-ukrainy-50086092.html привлек внимание инициативного президента к состоянию медицины . Которая, о чудо, почти не изменилась с советских времен. И президент потребовал, чтобы изменения отменили и все оставили как есть. И это после того, как даже критики признали успешность первого этапа медицинской реформы. И тот же принцип, который сделал успешной реформу «первички», должен был быть реализован и на «вторичке». Но принцип верный, а реформа оказалась неправильной. Чудо. Парадокс.
Президент созвал людей, которым невыгодна медицинская реформа, которые теряют от нее деньги и попросил рекомендации. https://nv.ua/ukraine/politics/medicinskaya-reforma-v-ukraine-chto-proishodit-s-finansirovaniem-novosti-ukrainy-50086196.html Они ему и порекомендовали. Отменить медицинскую реформу . Чтобы деньги, как и прежде, ходили за главврачами, а не за пациентами. Трудно ожидать другого ответа от глав врачей. А значит все останется как было. Президент увидел ужасное состояние медицины на фоне вируса и решил, что это надо законсервировать и не менять. Гениальный вывод. И если бы мы искали теорию заговора, то могли бы предположить, что власти так понравилось зарабатывать на вирусе, что они решили оставить эту возможность надолго. А пока не работает медицина - заработки будут. Но это все пустое. Это как торговля на крови. На самом деле работает старое правило - если ты можешь объяснить что-то глупостью, то не ищи других сложных объяснений.
Президент регулярно собирает людей, которые страдали от изменений, и они ему рекомендуют «вернуть как было». И президент возвращает. Сначала они делали изменения непопулярными с помощью своих телеканалов, которые смотрел в том числе и президент, а теперь, используя благодатную почву, они откатывают изменения назад. И опять отбрасывают нас назад на десятки лет. Забирают будущее. И если раньше мы отставали от Польши на 50 лет, то после Зеленского будет уже 60. А может и 70. А значит мало кто из тех, кто живет сейчас, сможет дожить до того момента, как мы догоним сегодняшнюю Польшу. И трудно в такой момент винить людей в том, что они готовы бросать все и сваливать. Потому что отсутствие реформ в прошлом забрали у них настоящее, а откат реформ сегодня лишает их будущего.
А в случае с медреформой забирают жизни в прямом смысле этого слова. Потому что коррупция в медицине убивает. И сначала ты возвращаешь дух прежнего МОЗ, согласно которому откаты в 40% при закупках являются нормой, а потом отменяешь системные изменения. А значит медицины не будет. А значит медицина останется неэффективной. А значит люди продолжат умирать.И тысячи смертей в будущие годы будут уже на совести Зеленского. Хорошего парня, которого выбрал мудрый народ. Который хочет аплодисментов. И получит их. И только вот вопрос, как много из людей, дарящих сейчас овации президенту за отмену медреформы, умрут в ближайшие годы из-за того, что украинская медицина не изменится.
Чекалкин забыл только добавить, что после избрания Зе и Украина ушла в экономическое пике и усугубила социальные проблемы .
У тебя есть деньги на дополнительные 50 тысяч медиков и 333 больницы?
кУДА ТЫ ЛЕЗЕШЬ? ПОПИИИИИИ...ТЬ?