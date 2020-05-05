В Україні за добу 366 нових випадків COVID-19, загалом заражених - 12 697, померли 316 осіб, 1875 пацієнтів одужали, - МОЗ

В Україні за добу зафіксували 366 нових випадків інфікування вірусом COVID-19, а загальна кількість заражених перевищила 12,6 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов.

"За минулу добу захворіли 366 осіб. З них 26 дітей і 92 медпрацівники. Було госпіталізовано 100 осіб. Зафіксовано 13 летальних випадків, серед них більшість мали супутні хронічні захворювання", - зазначив він.

При цьому 256 пацієнтів одужали.

За весь час пандемії в Україні захворіли 12 697 осіб. З них 881 дитина і 2479 медпрацівників.

Крім того, за весь час одужали 1875 осіб, а 316 померли.

За словами Степанова, проведено 5307 досліджень методом ПЛР-тестування.

Згідно з даними МОЗ, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 454 випадки;

Волинська область — 343 випадки;

Дніпропетровська область — 478 випадків;

Донецька область — 83 випадки;

Житомирська область — 448 випадків;

Закарпатська область — 546 випадків;

Запорізька область — 287 випадків;

Івано-Франківська область — 1015 випадків;

Кіровоградська область — 401 випадок;

м. Київ — 1583 випадки;

Київська область — 866 випадків;

Львівська область — 514 випадків;

Луганська область — 38 випадків;

Миколаївська область — 163 випадки;

Одеська область — 469 випадків;

Полтавська область — 231 випадок;

Рівненська область — 779 випадків;

Сумська область — 112 випадків;

Тернопільська область — 923 випадки;

Харківська область — 377 випадків;

Херсонська область — 142 випадки;

Хмельницька область — 119 випадків;

Чернівецька область — 1948 випадків;

Черкаська область — 314 випадків;

Чернігівська область — 64 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 5 травня 2020 року до Центру надійшло 1041 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 33 311 повідомлень про підозру на COVID-19.



