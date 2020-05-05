Путін нагородив Кім Чен Ина медаллю "75 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні"

Президент Росії Володимир Путін нагородив лідера Північної Кореї Кім Чен Ина ювілейною медаллю "75 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру, про відповідний указ повідомило в Facebook російське посольство в республіці.

Зазначається, що північнокорейський лідер нагороджений за великий особистий внесок в увічнення пам'яті загиблих і похованих на території республіки радянських громадян, а також проявлену турботу про збереження поховань та меморіалів.

Посол Росії в КНДР Олександр Мацегора передав нагороду Міністру закордонних справ республіки Лі Сон Гвон 5 травня під Палацом з'їздів Мансуде.

Перший візит Кім Чен Ина в Росію відбувся в кінці квітня 2019 року. Зустріч з російським президентом Путіним відбулася 25 квітня у Владивостоці. Лідери понад дві години спілкувалися в закритому від преси режимі. Путін назвав зустріч "досить ґрунтовною", а Кім - "змістовною".

