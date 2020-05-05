150 підписів для позачергової сесії Ради зібрано. Сподіваємося на її проведення не пізніше п'ятниці, - Порошенко

"Європейська Солідарність" зібрала 150 підписів для проведення позачергової сесії парламенту, на якій вимагає проголосувати закони про страхування лікарів і про масове тестування.

Про це співголова "ЄС" Петро Порошенко заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Я дякую "Батьківщині" за те, що в повному складі вони підписали підписні листи. І я дякую "Голосу" за те, що вони в повному складі підписали листи про скликання позачергової сесії. Я дякую всім фракціям – "Довіра", "За майбутнє", "ОПЗЖ", "Європейській Солідарності" і я дякую трьом народним депутатам "Слуги народу", які також всупереч волі фракції поставили підписи. У мене є гарна новина: ми зібрали 150 підписів в умовах, коли "Слуга народу" блокувала, тому що отримала команду не підписувати і не виносити на розгляд (законопроєкти. - Ред.). Завтра ці підписи будуть здані до Верховної Ради. Ми вимагаємо, щоб вже на цьому тижні вони були проголосовані", - заявив Порошенко.

Як сказав співголова "ЄС", підписанти вимагають розглянути три законопроєкти. Перший з них передбачає виплату медпрацівникові за страховкою в разі захворювання 200 тис. грн, а в разі його смерті виплата становитиме 1,5 млн грн. Друга ініціатива стосується тест-систем і третя - виплати надбавок до заробітних плат медпрацівників, залучених до протиепідемічних заходів.

"Ми сподіваємося, що не пізніше п'ятниці, а краще в четвер голова Верховної Ради скличе позачергове засідання", - додав політик.

Читайте також: Позачергове засідання Ради ініціюють депутати і воно планується на 12 травня, - Разумков