150 підписів для позачергової сесії Ради зібрано. Сподіваємося на її проведення не пізніше п'ятниці, - Порошенко
"Європейська Солідарність" зібрала 150 підписів для проведення позачергової сесії парламенту, на якій вимагає проголосувати закони про страхування лікарів і про масове тестування.
Про це співголова "ЄС" Петро Порошенко заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Я дякую "Батьківщині" за те, що в повному складі вони підписали підписні листи. І я дякую "Голосу" за те, що вони в повному складі підписали листи про скликання позачергової сесії. Я дякую всім фракціям – "Довіра", "За майбутнє", "ОПЗЖ", "Європейській Солідарності" і я дякую трьом народним депутатам "Слуги народу", які також всупереч волі фракції поставили підписи. У мене є гарна новина: ми зібрали 150 підписів в умовах, коли "Слуга народу" блокувала, тому що отримала команду не підписувати і не виносити на розгляд (законопроєкти. - Ред.). Завтра ці підписи будуть здані до Верховної Ради. Ми вимагаємо, щоб вже на цьому тижні вони були проголосовані", - заявив Порошенко.
Як сказав співголова "ЄС", підписанти вимагають розглянути три законопроєкти. Перший з них передбачає виплату медпрацівникові за страховкою в разі захворювання 200 тис. грн, а в разі його смерті виплата становитиме 1,5 млн грн. Друга ініціатива стосується тест-систем і третя - виплати надбавок до заробітних плат медпрацівників, залучених до протиепідемічних заходів.
"Ми сподіваємося, що не пізніше п'ятниці, а краще в четвер голова Верховної Ради скличе позачергове засідання", - додав політик.
Нардеп, що входить в орбіту олігарха Ігоря Коломойського - Ігор Палиця в ефірі ток-шоу на Г+Г 30.04.2020 закликав президента Володимира Зеленського розпустити Верховну Раду.
"Прийшов час президенту (Володимиру Зеленському, - ред.) розпустити цю Верховну Раду. Монобільшість - це біда для українського народу. Кого виберуть наступного разу, буде вирішувати народ", - підкреслив депутат.
Він запропонував провести нові вибори в Раду разом з місцевими, які заплановані на осінь.
"Ця Верховна Рада повинна піти. Ваша монобільшість - це біда, це цвіль, яка опанувала Україну", - заявив Палиця.
Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що монобільшість голосує за вказівками президента.
"Ви прекрасно знаєте, що монобільшості дає прямі вказівки президент України. І не монобільшість приймає рішення, вони інтелектуально не здатні будь-які рішення приймати. Думаюча частина фракції в меншості, а ті, хто в більшості, голосують, не думаючи", - підкреслила нардеп.
