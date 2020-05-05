УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9888 відвідувачів онлайн
Новини
7 023 22

150 підписів для позачергової сесії Ради зібрано. Сподіваємося на її проведення не пізніше п'ятниці, - Порошенко

150 підписів для позачергової сесії Ради зібрано. Сподіваємося на її проведення не пізніше п'ятниці, - Порошенко

"Європейська Солідарність" зібрала 150 підписів для проведення позачергової сесії парламенту, на якій вимагає проголосувати закони про страхування лікарів і про масове тестування.

Про це співголова "ЄС" Петро Порошенко заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Я дякую "Батьківщині" за те, що в повному складі вони підписали підписні листи. І я дякую "Голосу" за те, що вони в повному складі підписали листи про скликання позачергової сесії. Я дякую всім фракціям – "Довіра", "За майбутнє", "ОПЗЖ", "Європейській Солідарності" і я дякую трьом народним депутатам "Слуги народу", які також всупереч волі фракції поставили підписи. У мене є гарна новина: ми зібрали 150 підписів в умовах, коли "Слуга народу" блокувала, тому що отримала команду не підписувати і не виносити на розгляд (законопроєкти. - Ред.). Завтра ці підписи будуть здані до Верховної Ради. Ми вимагаємо, щоб вже на цьому тижні вони були проголосовані", - заявив Порошенко.

Як сказав співголова "ЄС", підписанти вимагають розглянути три законопроєкти. Перший з них передбачає виплату медпрацівникові за страховкою в разі захворювання 200 тис. грн, а в разі його смерті виплата становитиме 1,5 млн грн. Друга ініціатива стосується тест-систем і третя - виплати надбавок до заробітних плат медпрацівників, залучених до протиепідемічних заходів.

"Ми сподіваємося, що не пізніше п'ятниці, а краще в четвер голова Верховної Ради скличе позачергове засідання", - додав політик.

Читайте також: Позачергове засідання Ради ініціюють депутати і воно планується на 12 травня, - Разумков

Автор: 

ВР (15239) Порошенко Петро (15233) позачергове засідання (223)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
не тринди. Яка може бути реформа без медстрахування? Нехер було ударозелупенка вибирати
показати весь коментар
05.05.2020 09:49 Відповісти
+5
Так ты бы и тебе подобные, и страхование наших военных отмени - это же Порох назначил.
показати весь коментар
05.05.2020 09:38 Відповісти
+5
Підіть в районну поліклініку - до одних лікарів довжилезні черги, до інших кілька людей за день. Зауважте броунівський рух - ходіння в гості і кавування з кабінету в кабінет. Частина просто відсиджує на роботі, всякі четверті, осьмушки ставок = поживне середовище для корупції. Принцип правильний = гроші ходять за пацієнтом. Знайома лікарка сімейної медицини заробляє близько 20т, попри неї непогано мають медсестра, санітарка ще й госп.витрати оплачує. Кількість не завжди означає якість.
показати весь коментар
05.05.2020 10:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бред полнейший, да все врачи тут же заболеют чтоб получить 200 тыс. лечить будет некому.
показати весь коментар
05.05.2020 09:26 Відповісти
Петю это мало волнует, ему надо попиариться на выделении денег, а откуда их взять - пусть думают другие.
показати весь коментар
05.05.2020 09:28 Відповісти
І що йому заважало це зробити за часів президенства? Дешевий піар, як і все, що він робить!
показати весь коментар
05.05.2020 10:42 Відповісти
Да ему лишь бы пукнуть, понятно же что это нереально, лаборатории и так работают на грани возможностей.
показати весь коментар
05.05.2020 09:32 Відповісти
Інтересно получається. Петіна медреформа передбачала скорочення лікарів і закриття лікарень, а тут раптом Педро страхувати лікарів взявся. Ти або хрестик зніми або труси одінь. )))
показати весь коментар
05.05.2020 09:33 Відповісти
Так ты бы и тебе подобные, и страхование наших военных отмени - это же Порох назначил.
показати весь коментар
05.05.2020 09:38 Відповісти
А еще он придумал колесо и научил беларусов сажать картошку. Во всем мире это обычная практика - страховать военных. Петя просто пиарился на этом
показати весь коментар
05.05.2020 09:55 Відповісти
Кто б ещё так пориарился...
показати весь коментар
05.05.2020 10:20 Відповісти
Ти краще до параду готуйся, а не на Цензорі повітря псуй!
показати весь коментар
05.05.2020 10:43 Відповісти
не тринди. Яка може бути реформа без медстрахування? Нехер було ударозелупенка вибирати
показати весь коментар
05.05.2020 09:49 Відповісти
То де Петро був раніше з страхуванням лікарів? )))
показати весь коментар
05.05.2020 10:34 Відповісти
Податки нарасії сплачував.
показати весь коментар
05.05.2020 10:44 Відповісти
війною займався, дурнику. а уряд був коаліційний Гройсмана-Яценюка-Порошенка
показати весь коментар
05.05.2020 10:48 Відповісти
Підіть в районну поліклініку - до одних лікарів довжилезні черги, до інших кілька людей за день. Зауважте броунівський рух - ходіння в гості і кавування з кабінету в кабінет. Частина просто відсиджує на роботі, всякі четверті, осьмушки ставок = поживне середовище для корупції. Принцип правильний = гроші ходять за пацієнтом. Знайома лікарка сімейної медицини заробляє близько 20т, попри неї непогано мають медсестра, санітарка ще й госп.витрати оплачує. Кількість не завжди означає якість.
показати весь коментар
05.05.2020 10:12 Відповісти
Гроші ходять за пацієнтом. Але грошей вже майже нема. Ти будеш ходити? )))
показати весь коментар
05.05.2020 10:32 Відповісти
Пете лишь бы какую-то движню создать вокруг себя. Дерганный политический труп
показати весь коментар
05.05.2020 09:53 Відповісти
Это недоразумение уже застраховало каждого воина света на миллион и платил каждому, ежедневно, аж по 1000 грн... Теперь взялось за медиков.
показати весь коментар
05.05.2020 10:04 Відповісти
Порошенко турбується за медиків, щоб вони знали - держава за них піклується і вони будуть захищені грошима. І це потрібно було робити давно і негайно владі. Але влада в цей час продавала маски і костюми.
показати весь коментар
05.05.2020 12:17 Відповісти
Партнер Коломойського Палиця закликав Зеленського розпустити Раду

Нардеп, що входить в орбіту олігарха Ігоря Коломойського - Ігор Палиця в ефірі ток-шоу на Г+Г 30.04.2020 закликав президента Володимира Зеленського розпустити Верховну Раду.
"Прийшов час президенту (Володимиру Зеленському, - ред.) розпустити цю Верховну Раду. Монобільшість - це біда для українського народу. Кого виберуть наступного разу, буде вирішувати народ", - підкреслив депутат.
Він запропонував провести нові вибори в Раду разом з місцевими, які заплановані на осінь.
"Ця Верховна Рада повинна піти. Ваша монобільшість - це біда, це цвіль, яка опанувала Україну", - заявив Палиця.
Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що монобільшість голосує за вказівками президента.
"Ви прекрасно знаєте, що монобільшості дає прямі вказівки президент України. І не монобільшість приймає рішення, вони інтелектуально не здатні будь-які рішення приймати. Думаюча частина фракції в меншості, а ті, хто в більшості, голосують, не думаючи", - підкреслила нардеп.
https://bykvu.com/ua/bukvy/partner-kolomojskogo-palica-prizval-zelenskogo-raspustit-radu/
показати весь коментар
05.05.2020 13:59 Відповісти
Щас в прямому ефірі на брифінгу перед ВР повідомляє, що несе Разумкову підписні листи зі 157-ма підписами з вимогою скликати позачергове засідання ВР з приводу страхування медпрацівників та збільшення тестування на https://censor.net/tag/9099/covid19/news/page/1.
показати весь коментар
05.05.2020 14:15 Відповісти
 
 