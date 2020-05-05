Карантин, найімовірніше, буде продовжено і після 22 травня з новими послабленнями. Рішення щодо роботи транспорту ухвалюватимуть мери, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прогнозує продовження карантину і після 22 травня у зв'язку з останніми рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), однак допускає подальші його послаблення.

"Найімовірніше, ґрунтуючись на даних ВООЗ, карантин буде продовжено і далі з наступними етапами послаблень, якщо це дозволятиме зробити ситуація із захворюваністю", - сказав він в ефірі "Українського радіо" у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Шмигаль нагадав, що ВООЗ 4 травня продовжила режим пандемії та всесвітнього карантину на два місяці.

Глава уряду зазначив, що за час карантину вдалося краще підготувати медичну систему до епідемії. За його словами, в Україні сьогодні понад 2100 апаратів штучної вентиляції легень, з яких зайняті 138, і підготовлено 33 тис. ліжко-місць для хворих на коронавірус, з яких зайняті менше ніж 2 тис.

"Медсистема відповідає параметрам і першого, і другого етапів, що дає змогу пом'якшувати деякі заходи", - констатував прем'єр.

Він зазначив, що уряд поки що не бачить можливостей відкрити міжміський транспорт. За його словами, міський транспорт ходитиме, як ходив, а мери ухвалюватимуть рішення щодо кількості транспорту та зміни його графіка роботи.

Шмигаль уточнив, що відкриття метро для деяких категорій пасажирів планується на третьому етапі послаблень, а для всіх - на четвертому.

Прем'єр водночас зазначив, що після 11 травня застосовуватиметься також адаптивний карантин, коли державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і обласні комісії ухвалюватимуть відповідні рішення про впровадження посилених заходів у межах окремих областей, міст, сіл, окремих установ. Він уточнив, що сьогодні лідерами за захворюваністю є Чернівецька, Тернопільська та Івано-Франківська області.

Глава уряду також подякував громадянам України за те, що вони дуже дисципліновано пройшли карантин і дозволили стримати поширення епідемії в країні.