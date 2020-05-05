Карантин, найімовірніше, буде продовжено і після 22 травня з новими послабленнями. Рішення щодо роботи транспорту ухвалюватимуть мери, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прогнозує продовження карантину і після 22 травня у зв'язку з останніми рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), однак допускає подальші його послаблення.
"Найімовірніше, ґрунтуючись на даних ВООЗ, карантин буде продовжено і далі з наступними етапами послаблень, якщо це дозволятиме зробити ситуація із захворюваністю", - сказав він в ефірі "Українського радіо" у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Шмигаль нагадав, що ВООЗ 4 травня продовжила режим пандемії та всесвітнього карантину на два місяці.
Глава уряду зазначив, що за час карантину вдалося краще підготувати медичну систему до епідемії. За його словами, в Україні сьогодні понад 2100 апаратів штучної вентиляції легень, з яких зайняті 138, і підготовлено 33 тис. ліжко-місць для хворих на коронавірус, з яких зайняті менше ніж 2 тис.
"Медсистема відповідає параметрам і першого, і другого етапів, що дає змогу пом'якшувати деякі заходи", - констатував прем'єр.
Він зазначив, що уряд поки що не бачить можливостей відкрити міжміський транспорт. За його словами, міський транспорт ходитиме, як ходив, а мери ухвалюватимуть рішення щодо кількості транспорту та зміни його графіка роботи.
Шмигаль уточнив, що відкриття метро для деяких категорій пасажирів планується на третьому етапі послаблень, а для всіх - на четвертому.
Прем'єр водночас зазначив, що після 11 травня застосовуватиметься також адаптивний карантин, коли державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і обласні комісії ухвалюватимуть відповідні рішення про впровадження посилених заходів у межах окремих областей, міст, сіл, окремих установ. Він уточнив, що сьогодні лідерами за захворюваністю є Чернівецька, Тернопільська та Івано-Франківська області.
Глава уряду також подякував громадянам України за те, що вони дуже дисципліновано пройшли карантин і дозволили стримати поширення епідемії в країні.
А пригородный, чтобы люди могли на работу и на дачи доехать? Это совсем другая весовая категория, маршруты автобусов в пределах одного-двух районов длиной до 50 километров являются ПРИГОРОДНЫМИ и не относятся к разряду междугородних.
Не способен предоставить сравнительную статистику заболевания другими болезнями. Дабы мы сами могли оценить опасность именно этого вируса.
Не способен обеспечить госканал ТВ постоянным объективным информированием населения, с указанием источника информации.
Неспособен реагировать даже на самые вопиющие нарушения, объявленного им карантина, со стороны представителей власти. Что это за карантин такой, когда в Киеве автомобильные пробки? Безинициативен.
Может шмыгаль - хороший исполнитель чужих команд. Но премьер, в условиях меняющихся задач, должен быть другим...
https://twitter.com/StugnaU
Stugna UA
@StugnaU
с этим тяжело не согласиться... Подтверждаю!
Одно из главных предохранительных мер от распространения коронавируса - соблюдение разумной дистанции между людьми (1). Опасность на транспорте от СКОПЛЕНИЯ пассажиров, упакованных как шпроты в консервной банке (2). Простой способ избежать (2) при пользовании транспортом равномерно распределить потоки пассажиров во времени, изменив график начала работы предприятий и учреждений в диапазоне 7:00 до 9:00 - 10:00 утра. Ведь многие из нас так и делают, когда пытаются избежать быть шпротом, упакованным в консервной банке салона тролейбуса/автобуса или вагона метро/пригородного электропоезда.
Бацька и делать як Беларусь раз своего ума нет. Или што?