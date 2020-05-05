Кіберполіція заблокувала майже 10 тис. інтернет-посилань, які шахраї використовували під час пандемії. ІНФОГРАФІКА

Співробітники кіберполіції перевірили 642 повідомлення про вчинення можливих протиправних дій, зокрема онлайн-шахрайства, пов'язаних із коронавірусом. За результатами розпочато 58 кримінальних проваджень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС із посиланням на Департамент кіберполіції Національної поліції України.

За даними відомства, нині ідентифіковано 166 осіб, причетних до організації або участі в шахрайських схемах, використовуючи ситуацію з COVID-19.

Крім цього, за матеріалами працівників кіберполіції складено 40 адміністративних протоколів за фактами порушення карантинних заходів та реалізації виробів медичного призначення та дезінфікуючих засобів.



Інфографіка: сайт МВС

Також від початку карантинних заходів кіберполіція заблокувала 9954 інтернет-посилання, що використовувалися шахраями в злочинних цілях, і 1945 шахрайських фінансових операцій за банківськими рахунками.

